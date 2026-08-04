Gigabyte выпустила блок питания Aorus P1600W PCIe 5.1 AI TOP на 1600 Вт со встроенным ЖК-экраном

Компания Gigabyte выпустила блок питания Aorus P1600W с маркировкой PCIe 5.1 AI TOP. Несмотря на название, ИИ в нём нет. Однако блок питания мощностью 1600 Вт с сертификацией 80 Plus Titanium предназначен для использования в составе мощных рабочих станций с несколькими видеокартами для локальной работы с ИИ или очень мощных игровых ПК.

На этом особенности новинки не заканчиваются. Блок питания оснащён встроенным цветным дисплеем. Aorus P1600W предлагает два штатных разъёма 12V-2×6 (два кабеля 12V-2×6 — 12V-2×6), каждый из которых предназначен для передачи до 600 Вт мощности на GPU. Также производитель оснастил новинку двумя кабелями с 8-контактными разъёмами и переходом на один 12+4-контактный разъём 12V-2×6. При подключении ко всем разъёмам сразу БП может питать до четырёх видеокарт мощностью до 300 Вт каждая.

Размеры блока питания Aorus P1600W составляют 150 × 160 × 86 мм, что делает его компактнее многих других моделей БП той же мощности. Gigabyte заявляет об использовании в составе новинки GaN MOSFET-транзисторов для повышения плотности мощности и увеличения внутреннего пространства для охлаждения. В блоке питания также используются японские конденсаторы, цифровая схема питания и одна линия +12 В.

Новинка соответствует спецификациям стандартов питания ATX 3.1 и PCIe 5.1. БП рассчитан на пиковые значения энергопотребления, в три раза превышающие нагрузку на видеокарту и в два раза превышающие общую нагрузку системы. Сертификация 80 Plus Titanium гарантирует КПД до 94 % при типичной нагрузке.

Aorus P1600W не оснащён отдельным ИИ-процессором или ИИ-контроллером для управления схемой питания. Маркировка AI TOP связывает его с линейкой продуктов Gigabyte, протестированных для длительной работы с локальными задачами искусственного интеллекта. Интеграция с утилитой AI TOP позволяет отслеживать энергопотребление блока питания, а также другую системную информацию во время работы с ИИ-моделями.

Встроенный ЖК-дисплей Edge View в реальном времени отображает выходную мощность БП, напряжение, температуру и скорость вращения вентилятора. Для систем, использующих две или четыре видеокарты, дисплей также служит наглядным напоминанием о том, как быстро общее энергопотребление ПК может достигать четырёхзначных значений. Кроме того, экран может отображать пользовательские видеоролики.

Охлаждение внутренних компонентов обеспечивает 140-мм вентилятор на двойном шарикоподшипнике с поддержкой полупассивного режима. Вентилятор может кратковременно менять направление вращения при запуске или по команде из программного обеспечения для удаления накопившейся пыли.

Стоимость блока питания Aorus P1600W производитель не сообщил.