Asus представила 26,5-дюймовый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQDPR с 1440p и 500 Гц

Компания Asus представила 26,5-дюймовый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQDPR. Новинка появилась в ассортименте продукции производителя на его официальном сайте. Монитор поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления до 500 Гц.

Ключевые характеристики дисплея модели ROG Swift OLED PG27AQDPR повторяют спецификации ранее выпущенной модели ROG Strix OLED XG27AQDPG. Asus заявляет для нового монитора типичную яркость 300 кд/м2 (до 1000 кд/м2 в режиме HDR), контрастность 1 500 000:1 и 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Экран обеспечивает 10-битную глубину цвета, а его точность цветопередачи откалибрована на уровне Delta E < 2. Для новинки заявлена поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro и совместимость с Nvidia G-Sync.

На странице описания монитора ROG Swift OLED PG27AQDPR указано использование матрицы QD-OLED третьего поколения, а в технических характеристиках заявлена панель Tandem QD-OLED. Указанные особенности панели соответствуют характеристикам, заявленным для ранее выпущенного монитора ROG Strix OLED XG27AQDPG.

Основные различия между мониторами, судя по всему, связаны с их корпусами и подставками. Модель ROG Swift OLED PG27AQDPR оснащена полупрозрачной задней панелью и проекционным логотипом ROG под дисплеем. Подставка монитора позволяет регулировать высоту экрана над столом, угол наклона, поворота и вращения. Наличие резьбового отверстия 1/4 дюйма позволяет подключить камеру или другие аксессуары. Asus заявляет для монитора технологии защиты OLED Care Pro, включающие датчик приближения. На монитор предоставляется трёхлетняя гарантия от выгорания матрицы.

В оснащение ROG Swift OLED PG27AQDPR входят один разъём DisplayPort 1.4 с компрессией DSC, два HDMI 2.1 FRL, два USB-A 5 Гбит/с и разъём для наушников. Монитор не оснащён портами DisplayPort 2.1 и USB-C.

Стоимость ROG Swift OLED PG27AQDPR не сообщается. Похожая модель ROG Strix OLED XG27AQDPG в настоящий момент предлагается за $849 в США и за €799 в некоторых странах Европы.