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Asus представила 26,5-дюймовый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQDPR с 1440p и 500 Гц

Компания Asus представила 26,5-дюймовый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQDPR. Новинка появилась в ассортименте продукции производителя на его официальном сайте. Монитор поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления до 500 Гц.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Ключевые характеристики дисплея модели ROG Swift OLED PG27AQDPR повторяют спецификации ранее выпущенной модели ROG Strix OLED XG27AQDPG. Asus заявляет для нового монитора типичную яркость 300 кд/м2 (до 1000 кд/м2 в режиме HDR), контрастность 1 500 000:1 и 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Экран обеспечивает 10-битную глубину цвета, а его точность цветопередачи откалибрована на уровне Delta E < 2. Для новинки заявлена поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro и совместимость с Nvidia G-Sync.

На странице описания монитора ROG Swift OLED PG27AQDPR указано использование матрицы QD-OLED третьего поколения, а в технических характеристиках заявлена панель Tandem QD-OLED. Указанные особенности панели соответствуют характеристикам, заявленным для ранее выпущенного монитора ROG Strix OLED XG27AQDPG.

Основные различия между мониторами, судя по всему, связаны с их корпусами и подставками. Модель ROG Swift OLED PG27AQDPR оснащена полупрозрачной задней панелью и проекционным логотипом ROG под дисплеем. Подставка монитора позволяет регулировать высоту экрана над столом, угол наклона, поворота и вращения. Наличие резьбового отверстия 1/4 дюйма позволяет подключить камеру или другие аксессуары. Asus заявляет для монитора технологии защиты OLED Care Pro, включающие датчик приближения. На монитор предоставляется трёхлетняя гарантия от выгорания матрицы.

В оснащение ROG Swift OLED PG27AQDPR входят один разъём DisplayPort 1.4 с компрессией DSC, два HDMI 2.1 FRL, два USB-A 5 Гбит/с и разъём для наушников. Монитор не оснащён портами DisplayPort 2.1 и USB-C.

Стоимость ROG Swift OLED PG27AQDPR не сообщается. Похожая модель ROG Strix OLED XG27AQDPG в настоящий момент предлагается за $849 в США и за €799 в некоторых странах Европы.

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Теги: игровой монитор, qd-oled, tandem oled, asus rog
игровой монитор, qd-oled, tandem oled, asus rog
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