Разработчики Android-приложений непреднамеренно сливают местоположения пользователей рекламодателям

Некоторые разработчики приложений, сами того не осознавая, передают данные о местоположении пользователей рекламодателям, сообщили эксперты некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation (EFF). Пользователи могут решить проблему только радикальными методами, а разработчики способны отключить соответствующий код.

Для многих приложений доступ к местоположению пользователя имеет смысл — с ним приложение погоды может показать более точный прогноз, а фитнес-сервис — отследить маршрут при пробежке. Чтобы запретить сбор данных о местоположении пользователей, разработчику необходимо отключить активный по умолчанию фрагмент кода рекламного SDK, который используется для монетизации, — в противном случае данный фрагмент унаследует разрешение приложения и начнёт передавать местоположение третьим лицам: рекламодателям и брокерам данных.

Последние представляют собой отдельную проблему. Рекламные SDK дают возможность монетизировать приложения, но эта информация отправляется брокерам данных, которые монетизируют её, продавая военным, правительствам и спецслужбам. Кроме того, брокеров данных иногда взламывают, и тогда личная информация граждан оказывается в руках злоумышленников. Эксперты EFF обнаружили два приложения, которые передавали эту информацию третьим лицам — и скачали их в общей сложности 60 млн раз.

Изученные экспертами SDK составляют лишь небольшую долю обширной рекламной экосистемы, которая охватывает миллиарды пользователей десятков тысяч приложений. Отключить передачу данных о местоположении третьим лицам пользователь не может — только полностью заблокировать доступ к этому источнику для всего приложения. Компании, предлагающие эти SDK, как правило, заинтересованы в том, чтобы об их пользователях собиралось как можно больше информации.