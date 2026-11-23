Современные вертикальные пылесосы умеют гораздо больше, чем просто собирать пыль. Они помогают мыть полы, чистить мебель и добираться до труднодоступных мест без лишних усилий. В линейке JIMMY есть модели с разными возможностями и ценами. Разберёмся, чем отличаются PW11 Pro Max Gen2, JV9 Pro Aqua и H11 Pro и кому подойдёт каждая из них.

JIMMY PW11 Pro Max Gen2: один пылесос вместо нескольких

JIMMY PW11 Pro Max Gen2 — самая функциональная модель в рассматриваемой тройке. Она предлагает сразу пять вариантов уборки: устройство можно использовать для сухой и влажной очистки пола, а с помощью дополнительных насадок — для уборки ковров, мягкой мебели, матрасов и всевозможных труднодоступных мест.

Одна из особенностей модели — моющая насадка с двумя роликами. Они вращаются в противоположных направлениях, помогая удалять загрязнения с пола, а также направлять весь мусор, пыль, шерсть сразу в воздуховод, без наматывания на самом ролик. Система подачи воды позволяет справляться в том числе с засохшими пятнами и липкими следами. Для повседневной уборки предусмотрен автоматический режим, в котором пылесос самостоятельно регулирует силу всасывания в зависимости от количества загрязнений.

JIMMY PW11 Pro Max Gen2 — это не только моющий пылесос для твёрдых напольных покрытий, но и устройство для сухой уборки. Благодаря съёмному ручному модулю его можно использовать в вертикальном формате для очистки полов и ковров, а также отдельно — для уборки мебели и других поверхностей.

Для сухой уборки предусмотрены дополнительные насадки: щётка для ковров, электрическая насадка для матрасов, щётка для мягкой мебели и щелевая насадка. С их помощью можно удалять пыль и шерсть с обивки диванов и кресел, очищать матрасы, собирать мусор с ковров и добираться до узких щелей и труднодоступных мест. Корпус можно наклонить на 180°, чтобы убирать под кроватью, диваном и другой низкой мебелью.

Съёмный аккумулятор обеспечивает до 80 минут работы. Конечно, фактическая продолжительность зависит от выбранного режима и насадки, но в большинстве случаев пылесос сможет убрать всю квартиру за один подход. На корпусе есть LED-дисплей, отображающий информацию о работе устройства и выбранном режиме.

После уборки не обязательно вручную промывать ролики. PW11 Pro Max Gen2 поддерживает автоматическую самоочистку: достаточно установить устройство на базу и запустить соответствующий режим. Затем ролики сушатся горячим воздухом при температуре 80 °C в течение 10 минут. Такая обработка снижает риск появления неприятного запаха, который может возникнуть, если оставить насадку влажной.

Цена JIMMY PW11 Pro Max Gen2 — 42 990 рублей. Это выбор для тех, кто хочет объединить несколько устройств в одном и регулярно использует как сухую, так и влажную уборку.

JIMMY JV9 Pro Aqua: сухая уборка и мытьё пола

Не всем нужен многофункциональный комплекс для уборки всего дома. Если главная задача — поддерживать чистоту пола, а возможность периодически протирать его влажной насадкой будет приятным дополнением, можно обратить внимание на JIMMY JV9 Pro Aqua.

JIMMY JV9 Pro Aqua совмещает функции вертикального и ручного пылесоса, а также поддерживает влажную очистку пола с помощью вращающихся мопов с постоянной подачей воды. Это позволяет собирать сухой мусор и удалять повседневные загрязнения с твёрдых покрытий.

Сила всасывания достигает 21 кПа. В пылесосе предусмотрены четыре режима работы, включая интеллектуальный автоматический режим, в котором мощность регулируется в зависимости от степени загрязнения, чтобы не расходовать заряд без необходимости. Съёмный аккумулятор обеспечивает до 65 минут автономной работы, хотя фактическое время зависит от выбранного режима и используемой насадки.

Отдельного внимания заслуживает гибкая металлическая трубка. С её помощью можно убирать под кроватью, диваном и другой мебелью, не наклоняясь так низко, как при использовании обычного вертикального пылесоса. Это особенно удобно при регулярной уборке в комнатах, где много мебели и мало свободного пространства под ней.

JV9 Pro Aqua подойдёт тем, кому нужна универсальная техника для регулярной уборки, но нет необходимости переплачивать за расширенные возможности старшей модели.

Цена JIMMY JV9 Pro Aqua — 20 990 рублей. Это самый доступный пылесос в рассматриваемой тройке.

JIMMY H11 Pro: мощный пылесос для ковров и не только

Если влажная уборка не входит в число обязательных требований, стоит присмотреться к JIMMY H11 Pro. Это беспроводной пылесос, ориентированный прежде всего на сбор сухого мусора с разных поверхностей.

Модель оснащена двигателем мощностью 700 Вт, а заявленная сила всасывания достигает 29 кПа. В комплект входят две отдельные роликовые щётки — для твёрдых покрытий и ковров. С помощью ручного блока и дополнительных аксессуаров также можно убирать мебель, матрасы и труднодоступные участки.

Важная особенность H11 Pro — LED-подсветка, помогающая замечать пыль на полу. Вместе с ней работает встроенный датчик, который определяет уровень загрязнения и передаёт информацию системе управления. В автоматическом режиме пылесос самостоятельно регулирует силу всасывания, а световая индикация помогает понять, насколько чистым стал убираемый участок. Помимо автоматического режима, доступны режимы Eco, Turbo и Max.

Как и JV9 Pro Aqua, H11 Pro оснащён гибкой трубкой, упрощающей уборку под мебелью. Это полезно не только для поддержания чистоты в комнатах, но и при уборке под кроватями и диванами, где скапливаются пыль и шерсть домашних животных.

Заявленное время автономной работы достигает 90 минут в экономичном режиме. При использовании электрической напольной насадки и высокой мощности аккумулятор разряжается быстрее. Но благодаря тому, что аккумулятор съёмный, можно купить дополнительную батарею и значительно увеличить время автономной работы пылесоса.

Цена JIMMY H11 Pro — 31 990 рублей. Это вариант для тех, кому нужен мощный беспроводной пылесос для сухой уборки без дополнительных функций мытья пола.

Какой пылесос JIMMY выбрать?

У каждой модели свои сильные стороны:

JIMMY PW11 Pro Max Gen2 — максимальная универсальность, сухая и влажная уборка, самоочистка и сушка роликов.

JIMMY JV9 Pro Aqua — доступная цена, возможность мыть полы и гибкая трубка для уборки под мебелью.

JIMMY H11 Pro — высокая сила всасывания, специализированные щётки для пола и ковров и продолжительное время автономной работы.

Если хочется универсальное устройство, логичнее выбрать PW11 Pro Max Gen2. Для повседневной уборки с возможностью мытья пола подойдёт JV9 Pro Aqua. А тем, кому важнее всего сухая уборка, стоит обратить внимание на H11 Pro.

В конечном счёте выбор зависит от привычек и особенностей жилья: универсальность пригодится в доме с разными напольными покрытиями, тогда как при обилии ковров моющий пылесос может оказаться не самым необходимым приобретением.

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