Сегодня 01 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... UGREEN предлагает миниатюрную зарядку Ne...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

UGREEN предлагает миниатюрную зарядку Nexode Air 65W, полноразмерные беспроводные наушники Max5s и чехол для iPhone с экраном E-ink

Компания UGREEN предлагает вниманию пользователей ряд новых устройство из своего обширного портфолио, в числе которых сверхкомпактное зарядное устройство Nexode Air 65W, флагманские полноразмерные беспроводные наушники UGREEN Max5s и чехол UGREEN с E-ink-экраном для iPhone — e-Paper Case for iPhone.

Зарядное устройство Nexode Air 65W мощностью 65 Вт предлагается, в том числе, в новом бордовом цвете (Burgundy), сочетающемся с линейкой смартфонов iPhone 18. Благодаря использованию технологии GaN и фирменной архитектуре UGREEN Airpyra зарядное устройство отличается высокой мощностью при сверхкомпактных габаритах (33 × 31 × 40 мм) и небольшом весе — около 78 г.

Благодаря поддержке широкого спектра современных стандартов зарядки, включая PD, PPS и QC зарядное устройство Nexode Air 65W совместимо с ноутбуками MacBook Air, смартфонами iPhone, планшетами iPad, наушниками AirPods и другими устройствами Apple, а также Android-устройствами других брендов.

Чипсет UGREEN GaNInfinity обеспечивает эффективность преобразования энергии до 93 %. Для отслеживания температуры используется умный термоконтроль Thermal Guard, снижая мощность зарядки при перегреве устройства, что обеспечивает безопасность использования и надёжность в работе. Nexode Air 65W соответствует всем стандартам безопасности. Корпус зарядного устройства с противоскользящим текстурированным покрытием устойчив к появлению отпечатков пальцев.

Беспроводные полноразмерные наушники UGREEN Max5s с поддержкой активного шумоподавления (ANC) отличаются большой автономностью, поддерживая до 112 часов прослушивания аудио без подзарядки. Десяти минут быстрой зарядки достаточно для работы устройства в течение 18 часов.

Наушники оснащены 40-мм динамиками собственной разработки с полимерной мембраной из ПЭТ, с поддержкой технологии пространственного звучания и кодеков LDAC, ААС и SBS, и воспроизведением аудио в частотном диапазоне 20–40 000 Гц. Настроить звучание в соответствии со своими предпочтениями можно с помощью эквалайзера в приложении.

Технология активного шумоподавления обеспечивает отсеивание окружающих посторонних звуков до 45 дБ, позволяя без помех слушать музыку на улице и в транспорте. Система с пятью микрофонами в сочетании с ИИ-алгоритмами обеспечивает отличную слышимость во время звонков.

Для подключения к внешним источникам сигнала используется протокол беспроводной связи Bluetooth 6.0 с функцией Bluetooth Multipoint, позволяющей переключаться между несколькими подключёнными устройствами. В игровой режиме задержка звука составляет 0,06 с.

Высокое качество звучания подтверждает сертификация Hi-Res Audio. Встроенный ИИ-помощник UGREEN обеспечивает синхронный перевод с транскрипцией и аудиосопровождением, а также преобразование аудио в текст. Кроме того, у него предусмотрен режим разговора.

При включённом ANC наушники способны проработать без подзарядки до 74 часов, при выключенном ANC — до 112 часов. По данным компании, при использовании в течение 3,7 часа в день наушники проработают до 30 дней без подзарядки.

Чехол UGREEN e-Paper Case for iPhone с цветным 3,7-дюймовым E-ink-экраном выполняет сразу две функции, обеспечивая защиту корпуса и камер смартфона от повреждений при случайном падении благодаря использованию ударопрочных материалов, и являясь дополнительным экраном, на котором может отображаться любая картинка, NFC-карточки, списки дел или QR-коды.

Благодаря использованию технологии E-ink чехол практически не потребляет энергию, расходуя её лишь в момент передачи нового изображения через NFC. Сообщается, что чехол оснащён 3,7-дюймовым цветным E-ink-дисплеем, способным отображать шесть цветов: черный, белый, красный, желтый, синий и зелёный. По заявлению UGREEN изображение на панели остается чётким даже при ярком освещении. Пользователь может выбрать картинку из галереи своего смартфона через фирменное приложение UGREEN или создать собственное изображение, а затем передать его на чехол.

Процесс обновления изображения занимает около 40 с: 20 с уходит на передачу данных и еще 20 с — на обновление самого экрана. Далее изображение остается видимым, даже если телефон выключен.

Для дополнительной защиты при падении по углам чехла предусмотрены специальные амортизирующие вставки. Края чехла выступают примерно на 1 мм над экраном смартфона и на 0,7 мм над объективами камеры, что предотвращает их контакт с поверхностями, когда устройство кладут на стол или носят в сумке. Также предусмотрена кнопка в области камеры и отдельная кнопка для управления NFC-функцией на боковой грани.

Чехол UGREEN e-Paper Case for iPhone доступен в матовом чёрном, белом и бордовом цветах.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про аудио/видео периферия

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ugreen представила хаб для безоблачного умного дома за $20 000 — внутри Nvidia Jetson Thor и 128 Гбайт памяти
Ugreen представила внешний корпус для видеокарт LinkStation — OCuLink, USB4 и встроенный БП на 850 Вт
Ugreen предлагает пауэрбанк Nexode 165 Вт 25000 мА·ч, зарядку Nexode 100 Вт с выдвижным кабелем и USB-концентратор 12-в-1
Конец эпохи: Sony закончила продажи своего последнего видеоплеера Blu-ray в Японии
Anker: каждый второй россиянин постоянно сталкивается с помехами во время звонков
У складного iPhone батарея оказалась меньше, чем у iPhone 18 Pro Max — Apple раскрыла точную ёмкость
Материалы по теме
Ugreen представила хаб для безоблачного умного дома за $20 000 — внутри Nvidia Jetson Thor и 128 Гбайт памяти

Ugreen представила хаб для безоблачного умного дома за $20 000 — внутри Nvidia Jetson Thor и 128 Гбайт памяти

Ugreen представила внешний корпус для видеокарт LinkStation — OCuLink, USB4 и встроенный БП на 850 Вт

Ugreen представила внешний корпус для видеокарт LinkStation — OCuLink, USB4 и встроенный БП на 850 Вт

Ugreen предлагает пауэрбанк Nexode 165 Вт 25000 мА·ч, зарядку Nexode 100 Вт с выдвижным кабелем и USB-концентратор 12-в-1

Ugreen предлагает пауэрбанк Nexode 165 Вт 25000 мА·ч, зарядку Nexode 100 Вт с выдвижным кабелем и USB-концентратор 12-в-1

Конец эпохи: Sony закончила продажи своего последнего видеоплеера Blu-ray в Японии

Конец эпохи: Sony закончила продажи своего последнего видеоплеера Blu-ray в Японии

Anker: каждый второй россиянин постоянно сталкивается с помехами во время звонков

Anker: каждый второй россиянин постоянно сталкивается с помехами во время звонков

У складного iPhone батарея оказалась меньше, чем у iPhone 18 Pro Max — Apple раскрыла точную ёмкость

У складного iPhone батарея оказалась меньше, чем у iPhone 18 Pro Max — Apple раскрыла точную ёмкость

Теги: ugreen, зарядное устройство, беспроводные наушники, чехол
ugreen, зарядное устройство, беспроводные наушники, чехол
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
POCO F9 Ultra и POCO X8 Pro Max — флагманские смартфоны с оптимизацией для требовательных игр
Кадровый бумеранг ИИ: работодатели массово возвращают тех, кого недавно заменили нейросетями
Одно SMS — и смартфон не работает: в Android нашли опасную уязвимость, и в старых версиях её не исправили
DeepSeek создала «ИИ-суперагента» — конкурент Claude Code сам читает чаты разработчиков и предлагает решения задач
Память стала золотой жилой ИИ: Samsung, SK hynix и Micron заработали больше Apple, Microsoft и Amazon
Новая статья: Gamesblender № 800: битва за Mass Effect, «тяжелый» реализм GTA VI и триумф Phantom Blade Zero 45 мин.
Хоррор Black Lake про заброшенный приют и «бескрайний чёрный океан» обзавёлся первым геймплейным тизером 2 ч.
Binance возобновила вывод средств и возместила 95 % украденных $6,3 млрд 5 ч.
Панель задач Windows 11 навсегда останется на привязи: Microsoft объяснила отказ от перетаскивания 12 ч.
Новая статья: Clive Barker’s Hellraiser: Revival — игра, вызывающая приятную боль. Рецензия 22 ч.
Квартальный объём мирового рынка облачных инфраструктур вырос в полтора раза 23 ч.
Binance закрыла 90 % дыры после кражи $6,3 млрд — вывод средств обещают вернуть 1 ноября 31-10 21:28
GamesVoice озвучила последний трейлер GTA VI и намекнула, что русский дубляж игры может появиться «когда-нибудь потом» 31-10 20:21
Apple Intelligence на следующей неделе доберётся до Китая — с Qwen от Alibaba, но без новой Siri 31-10 10:29
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 31-10 00:08
Проект ЦОД Project Blue в Аризоне обострил спор о распределении дефицитных водных ресурсов 9 ч.
SpaceX не смогла отделаться от иска NAACP по поводу загрязнения воздуха в Мемфисе 11 ч.
UGREEN предлагает миниатюрную зарядку Nexode Air 65W, полноразмерные беспроводные наушники Max5s и чехол для iPhone с экраном E-ink 12 ч.
Meta тайно создала прототип человекоподобного робота для дома — помогли китайцы 23 ч.
Прогноз Kioxia разочаровал инвесторов — компания отметила снижение темпов роста стоимости флеш-памяти 23 ч.
Орбитальный ЦОД Google Suncatcher вышел на связь и написал хайку 23 ч.
Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита 31-10 16:56
Подорожают и камеры: Canon готовится переложить рост затрат на покупателей 31-10 13:35
Инвесторы отрезали OpenAI от денег — компания не собрала и половины от $30 млрд, на которые рассчитывала 31-10 10:39
GeForce RTX 5080 исчезла из интернет-магазина Nvidia — в рознице за неё просят уже больше $2000 31-10 10:26