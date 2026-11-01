UGREEN предлагает миниатюрную зарядку Nexode Air 65W, полноразмерные беспроводные наушники Max5s и чехол для iPhone с экраном E-ink

Компания UGREEN предлагает вниманию пользователей ряд новых устройство из своего обширного портфолио, в числе которых сверхкомпактное зарядное устройство Nexode Air 65W, флагманские полноразмерные беспроводные наушники UGREEN Max5s и чехол UGREEN с E-ink-экраном для iPhone — e-Paper Case for iPhone.

Зарядное устройство Nexode Air 65W мощностью 65 Вт предлагается, в том числе, в новом бордовом цвете (Burgundy), сочетающемся с линейкой смартфонов iPhone 18. Благодаря использованию технологии GaN и фирменной архитектуре UGREEN Airpyra зарядное устройство отличается высокой мощностью при сверхкомпактных габаритах (33 × 31 × 40 мм) и небольшом весе — около 78 г.

Благодаря поддержке широкого спектра современных стандартов зарядки, включая PD, PPS и QC зарядное устройство Nexode Air 65W совместимо с ноутбуками MacBook Air, смартфонами iPhone, планшетами iPad, наушниками AirPods и другими устройствами Apple, а также Android-устройствами других брендов.

Чипсет UGREEN GaNInfinity обеспечивает эффективность преобразования энергии до 93 %. Для отслеживания температуры используется умный термоконтроль Thermal Guard, снижая мощность зарядки при перегреве устройства, что обеспечивает безопасность использования и надёжность в работе. Nexode Air 65W соответствует всем стандартам безопасности. Корпус зарядного устройства с противоскользящим текстурированным покрытием устойчив к появлению отпечатков пальцев.

Беспроводные полноразмерные наушники UGREEN Max5s с поддержкой активного шумоподавления (ANC) отличаются большой автономностью, поддерживая до 112 часов прослушивания аудио без подзарядки. Десяти минут быстрой зарядки достаточно для работы устройства в течение 18 часов.

Наушники оснащены 40-мм динамиками собственной разработки с полимерной мембраной из ПЭТ, с поддержкой технологии пространственного звучания и кодеков LDAC, ААС и SBS, и воспроизведением аудио в частотном диапазоне 20–40 000 Гц. Настроить звучание в соответствии со своими предпочтениями можно с помощью эквалайзера в приложении.

Технология активного шумоподавления обеспечивает отсеивание окружающих посторонних звуков до 45 дБ, позволяя без помех слушать музыку на улице и в транспорте. Система с пятью микрофонами в сочетании с ИИ-алгоритмами обеспечивает отличную слышимость во время звонков.

Для подключения к внешним источникам сигнала используется протокол беспроводной связи Bluetooth 6.0 с функцией Bluetooth Multipoint, позволяющей переключаться между несколькими подключёнными устройствами. В игровой режиме задержка звука составляет 0,06 с.

Высокое качество звучания подтверждает сертификация Hi-Res Audio. Встроенный ИИ-помощник UGREEN обеспечивает синхронный перевод с транскрипцией и аудиосопровождением, а также преобразование аудио в текст. Кроме того, у него предусмотрен режим разговора.

При включённом ANC наушники способны проработать без подзарядки до 74 часов, при выключенном ANC — до 112 часов. По данным компании, при использовании в течение 3,7 часа в день наушники проработают до 30 дней без подзарядки.

Чехол UGREEN e-Paper Case for iPhone с цветным 3,7-дюймовым E-ink-экраном выполняет сразу две функции, обеспечивая защиту корпуса и камер смартфона от повреждений при случайном падении благодаря использованию ударопрочных материалов, и являясь дополнительным экраном, на котором может отображаться любая картинка, NFC-карточки, списки дел или QR-коды.

Благодаря использованию технологии E-ink чехол практически не потребляет энергию, расходуя её лишь в момент передачи нового изображения через NFC. Сообщается, что чехол оснащён 3,7-дюймовым цветным E-ink-дисплеем, способным отображать шесть цветов: черный, белый, красный, желтый, синий и зелёный. По заявлению UGREEN изображение на панели остается чётким даже при ярком освещении. Пользователь может выбрать картинку из галереи своего смартфона через фирменное приложение UGREEN или создать собственное изображение, а затем передать его на чехол.

Процесс обновления изображения занимает около 40 с: 20 с уходит на передачу данных и еще 20 с — на обновление самого экрана. Далее изображение остается видимым, даже если телефон выключен.

Для дополнительной защиты при падении по углам чехла предусмотрены специальные амортизирующие вставки. Края чехла выступают примерно на 1 мм над экраном смартфона и на 0,7 мм над объективами камеры, что предотвращает их контакт с поверхностями, когда устройство кладут на стол или носят в сумке. Также предусмотрена кнопка в области камеры и отдельная кнопка для управления NFC-функцией на боковой грани.

Чехол UGREEN e-Paper Case for iPhone доступен в матовом чёрном, белом и бордовом цветах.