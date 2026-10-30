Обзор робота-уборщика Dreame X60 Pro Ultra Matrix: новый король на сцене?

Когда производитель выпускает флагманский робот-пылесос, ему приходится немного работать управляющим Диснейленда. Просто хорошо подметать и мыть пол для топовой модели уже недостаточно, ведь это умеют и пылесосы классом ниже. Во флагмане должно быть что-то из ряда вон выходящее, поэтому вендоры придумывают роборуки, колеса на манер ходуль и шасси, будто снятые с танка. В Dreame на этот раз пошли немного другим путем: X60 Pro Ultra Matrix сам меняет себе швабры в зависимости от зоны уборки. А заодно здесь три отсека для моющих средств, хитро устроенная выдвижная швабра, мощная навигация, многоуровневая подвеска и двойная система колес.

⇡#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление

Комплектация X60 Pro Ultra Matrix по-флагмански царская. Помимо самого робота и станции, в коробке лежат три пары швабр для разных типов уборки. Также есть дополнительная трехлучевая щетка, два мешка для пыли, HEPA-фильтр и даже кисточка для чистки плинтусов — она приделывается к корпусу пылесоса. Ну и три фирменных чистящих средства: универсальное, для ухода за деревянным полом и нейтрализации запахов животных.

С таким набором можно смело не думать о расходниках ближайшие 6-12 месяцев.

Dreame X60 Pro Ultra Matrix Тип уборки Сухая и влажная Максимальная сила всасывания До 42 000 Па Основные щетки Двойная HyperStream: щетинно-резиновая и TPU-щетка Боковые инструменты Боковая щетка (до 12 см за краем корпуса), швабра Dual UltraExtend (до 18 см по диагонали, до 12 см вбок) Влажная уборка Две вращающихся швабры Dual Omni-Scrub Скорость вращения швабр До 280 об/мин Прижимная сила швабр До 15 Н Аккумулятор 5 000 мА·ч Заявленное время работы До 200 минут в режиме сухой уборки; до 170 минут в комбинированном режиме Пылесборник робота 310 мл Высота корпуса 89 мм по таблице характеристик Преодоление порогов До 5,2 см для одноуровневых и до 10 см для двухуровневых Мешок в док-станции 3,2 л Бак для чистой воды 5,5 л Бак для грязной воды 4 л Чистящие средства Три отдельных отсека Промывка швабр До 100 °C в зоне нагревателя, в лабораторных условиях Сушка швабр Горячим воздухом при 45 °C Уровень шума 59–70 дБ, в зависимости от режима Размеры робота 350 × 350 × 89 мм Размеры док-станции 416 × 457 × 590 мм Рекомендованная цена 169 990 рублей

⇡#Приложение и управление

Пользоваться настолько непростым пылесосом без приложения — все равно что купить складной смартфон и никогда его не раскрывать. Формально можно, но смысл теряется. Dreamehome доступно для Android и iOS. Мы подключали устройство к роутеру, который защищен системой WPA3 и функционирует в диапазоне 2,4. Всё заработало без вопросов. После подключения можно обновиться и сразу включить русскую озвучку и голосовые команды.

Приложение и управление

В приложении можно:

задать расписание робота-пылесоса, настроив время, режим, зоны и комнаты уборки;

использовать видеокамеру;

настроить режим очистки ковров;

выбрать интеллектуальный режим уборки;

посмотреть историю уборок;

уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;

настроить режим «Не беспокоить»;

варьировать мощность всасывания и степень смачивания швабр;

включать функции док-станции;

менять режим зарядки робота;

запускать звуковой сигнал, чтобы найти робота по звуку;

сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку;

выбрать язык приложения и голосовых комментариев.

К слову, о голосовом управлении. Кроме русского и английского поддерживается несколько других языков. Достаточно сказать «Окей, Dreame» и произнести команду — например, попросить начать уборку или запустить самоочистку. По данным производителя, робот распознает более 40 голосовых команд, и это не требует подключения к интернету. Поддерживается и интеграция с умным домом через протокол Matter, с которым дружит и наша «Алиса».

Док-станция PowerDock габаритами скорее напоминает широкий мини-холодильник из гостиничного номера, чем привычную базу робота-пылесоса. По бокам и сзади есть выемки, за которые ее удобно придерживать при перемещении, а кабель можно проложить вдоль корпуса, чтобы он не болтался.

Под верхней крышкой находятся два вытянутых бака: черный, объемом 4 л, для грязной воды и прозрачный, на 5,5 л, для чистой. Они легко достаются, защелки фиксируют плотно, запах не выходит — для канистры с грязной водой это важно. Но самое интересное скрывается внутри. Нажимаем кнопку, полупрозрачная дверца открывается, и перед нами — хранилище для трех пар швабр.

Идея следующая: для разного типа поверхностей нужны разные швабры. Например, если в ванной чаще всего будут лужи, то в прихожей — грязь и пыль с улицы. Поэтому в X60 Pro Ultra Matrix три вида швабр:

термо для обычных комнат;

нейлоновые для кухни;

впитывающие для ванной.

Термошвабры смачиваются горячей водой 40 градусов и дольше сохраняют тепло. Благодаря этому они остаются теплыми и лучше растворяют грязь. Их робот берет с собой, когда катается по гостиной или спальне. Нейлоновые — вооружены специальной щетиной. За счет высокой абразивности они более эффективно удаляют жировые пятна и пригодятся на кухне. Наконец, впитывающие придуманы для ванны. У них повышенное свойство абсорбции, так что они собирают воду, не оставляя разводов. Таким образом, под каждый сценарий X60 Pro Ultra Matrix предлагает свой тип швабр.

Швабры крепятся прямо к дверце, за их смену отвечает Multi-Mop Switching Dock: механизм-лифт берет нужную пару, переносит ее в рабочую зону станции, после чего робот подъезжает и примагничивает швабры к держателям. То есть вам даже не нужно это делать вручную. За полупрозрачной дверцей видно, как ездит стойка, плюс она красиво подсвечивается, — получается маленькое техношоу. Можно удивлять гостей и родственников.

За дверцей также находятся мешок для пыли объемом 3,2 л и три отсека для моющих средств. X60 Pro Ultra Matrix заправляется жидкостями в зависимости от типа комнаты и используемых швабр. Если моет ванну, а потом гостиную с ламинатом — в ход идет универсальное чистящее средство, плюс жидкость для ухода за деревянным полом. Если едет на кухню, где обычно стоят миски, то доливает из отсека для нейтрализации запаха животного.

В нижней части PowerDock робот заряжается, а швабры промываются и сушатся. Система ThermoHub подает воду через 20 форсунок и нагревает промывающий узел примрено на 100 градусов. После этого станция очищает поддон и сушит швабры горячим воздухом при 45 градусах. Параметры обслуживания можно менять в приложении, в том числе выбирать более щадящий режим промывки.

Станция также автоматически опустошает пылесборник робота, пополняет запас воды и заряжает аккумулятор. По заявлению производителя, мешка может хватить до 100 дней, но реальный срок зависит от частоты уборки и степени загрязнения вашего жилища. Кстати, в настройках можно указать, чтобы станция «утрамбовывала» мусор, — тогда его влезет больше.

Сам X60 Pro Ultra Matrix выглядит внушительно: крупная черная «таблетка» диаметром 35 см. Спереди две широкоугольные AI-камеры системы OmniSight, датчики и двухуровневая подсветка: зеленый светодиод горит всегда, а белый фонарик включается в затемненных условиях.

По бокам также датчики, сверху — выдвижной навигационный блок VersaLift. На нем расположены две кнопки: включения и возвращения на станцию. Когда робот работает на открытом пространстве, датчик поднимается для кругового обзора, а при заезде под низкую мебель убирается внутрь корпуса.

Под магнитной крышкой находится контейнер для пыли объемом 310 мл, кнопка сброса Wi-Fi и QR-код для установки Dreamehome и подключения пылесоса к смартфону. Сзади расположены контакты зарядки и узел подачи воды.

На днище видны датчики перепада высоты и основной воздухозаборник с двойной щеткой HyperStream. В паре работают щетинно-резиновый валик и TPU-щетка: они подбирают мусор с разных покрытий и направляют его к всасывающему каналу — такая конструкция должна уменьшать наматывание волос. Спереди выдвижная трехлучевая боковая щетка. Она выезжает на расстоянии до 12 см за край корпуса, загребая крошки и пыль к воздухозаборнику.

Сзади два вращающихся швабры Dual Omni-Scrub. Один из них выдвигается в сторону, держась на подвижном шарнире. За счет этого она лучше подстраивается под край мебели и углы. Как это работает, покажем ниже. Швабры вращаются со скоростью до 280 об/мин и прижимаются с усилием до 15 Н. При необходимости робот поднимает их на сантиметр или вовсе может оставить на станции, поехав на сухую уборку.

Колеса у X60 Pro Ultra Matrix крупные, с выраженным протектором. В пару к ним приделана система из дополнительных колес AgiLift, которые вместе с механизмом ProLeap помогают корпусу приподниматься и перебираться через препятствия. Производитель заявляет о высоте до 5,2 см для одиночного барьера и до 10 см для двухуровневого, но результат зависит от формы порога, удобства подъезда и упорства пылесоса в эту конкретную минуту.

Робот трудился в стандартной двухкомнатной квартире площадью около 40 м². Условия обычные: ламинат, небольшой ковер с коротким ворсом, разбросанные игрушки (спасибо дочери), шерсть (спасибо коту) и волосы (спасибо жене). В качестве отдельного испытания использовали два черных резиновых коврика.

⇡#Первый запуск, построение и настройка карты

Подключившись к смартфону, X60 Pro Ultra Matrix предлагает построить карту квартиры. Робот объезжает помещения, сканирует их и размечает комнаты и мебель. На это уходит несколько минут, а сам процесс картографирования уборку не включает — это скорее разведка местности.

Флагманские пылесосы обычно качественно составляют карту, и X60 Pro Ultra Matrix не подкачал. Комнаты разделил, кухню распознал верно, мебель и препятствия отметил, ботинки и игрушки тоже определил правильно. Но без курьезов не обошлось. Робот превратил санузел в спальню, а ванну принял за односпальную кровать. Впрочем, кто мы такие, чтобы осуждать его выбор места для сна?

Разумеется, карту можно отредактировать. Переименовать комнаты, менять их границы, добавлять виртуальные стены и запретные зоны, отмечать пороги, корректировать расположение мебели. Так что если робот отправляет вас спать в ванну, то это легко исправляется вручную. Кроме того, по мере эксплуатации пылесос дополняет карту новыми сведениями.

⇡#Разные виды уборки

Глобально есть два варианта: выставить настройки самостоятельно или довериться CleanGenius. В автоматическом режиме робот учитывает планировку, тип покрытия, предполагаемое загрязнение и варьирует параметры в зависимости от этого. Скажем, при виде ковра робот поднимает швабры, но увеличивает мощность всасывания, а заехав на пятно, начинает неистово его тереть.

В целом автоматический режим отрабатывал хорошо, но искусственный интеллект пока не избавился от привычки уверенно ошибаться. Так, X60 Pro Ultra Matrix пару раз классифицировал кота в как ткань — к счастью, решил его не пылесосить.

При ручной настройке можно выбрать мощность всасывания, степень увлажнения швабр и количество проходов. Для ковров отдельные сценарии: усиление всасывания, приоритетная или интенсивная уборка, обход либо пересечение ковра, подъем швабр на 10,5 мм или автоматическое снятие швабр на станции.

Что касается автономности, мы тестировали X60 Pro Ultra Matrix в комбинированном режиме. Сперва сухая уборка на мощности «Турбо», затем влажная при интенсивности смачивания на уровне 26 из 32 возможных, качество уборки — «Тщательное». В итоге пылесос обработал 25 квадратных метров за 40 минут, лишившись 25% заряда. Это значит, что одного цикла примерно хватит даже на большую квартиру с сотней «квадратов» доступной пылесосу площади.

Заявленный уровень шума — от 59 до 70 дБ в зависимости от режима. Громче всего пылесос гудит при максимальной мощности всасывания и когда станция перекачивает мусор из его контейнера в мешок — по степени дискомфорта что-то на уровне оживленной улицы. Однако «сброс» мусора занимает всего 15 секунд, а максимальная мощность нужна только для ковров с высоким ворсом. Когда X60 Pro Ultra Matrix работает в стандартном режиме, рядом с ним вполне комфортно находиться.

Настройки станции PowerDock можно подогнать под себя: изменить параметры промывки, частоту обслуживания и продолжительность сушки. Если не хочется разбираться во всех пунктах, часть процессов оставляется автоматике.

⇡#Проходимость и безопасность

«Внедорожные» качества X60 Pro Ultra Matrix порадовали. Мы соорудили для него ступенчатое препятствие из строительного уровня высотой 3 см и последующей столешницы высотой 6 см. Подъехав, робот приподнял переднюю часть, опустил заднюю, подключил дополнительные опоры и перебрался наверх будто на ходулях.

С навигацией тоже все достойно: робот аккуратно лавирует между ножками стола, объезжает шторы, тормозит, если перед ним внезапно появляется человек, умеет сдавать назад и крутиться на месте, если требуется. Заехал под тумбочку с просветом 11 см, предварительно опустив лидар, — в таком виде высота пылесоса 8,9 см, так что пролезает легко. Единственное, что сбивало робота с толку, — черные напольные весы. Он регулярно их бодал, пытался забраться и всячески выяснить отношения. Видимо, принял за конкурента.

⇡#Аккуратность во время работы

Чтобы проверить, как робот обращается с предметами на полу, мы расставили на коврике вазу с сухими цветами, шкатулку из «Гарри Поттера», зарядный провод и фигурку Кроша. После этого отправили X60 убирать.

Тест он прошел блестяще: все предметы остались на своих местах, робот объехал их, даже не сдвинув. Особенно переживали за легкую вазу, но пылесос останавливался перед ней аккуратно, обдувая лишь потоками воздуха. К фигурке Кроша проявил особый пиетет — наверное, как и автор обзора, любит Смешариков.

⇡#Эффективность сухой уборки

Крупный мусор сейчас успешно собирают даже пылесосы из бюджетного ценового сегмента, поэтому проверять флагман на крупе нет смысла. Мы сделали иначе: рассыпали на коврике муку и соль. Мелкая фракция проваливается в поры резины, так что вытащить ее оттуда заметно сложнее.

X60 Pro Ultra Matrix около десяти минут кружил на резиновом пятачке, работая на максимальной мощности всасывания — 42 кПа. Соль он собрал полностью, а муки на поверхности почти не осталось. После робота мы прошлись по ворсу щеткой и смогли извлечь лишь небольшое количество грязи. Для робота-пылесоса результат хороший, большую часть он действительно вытащил.

⇡#Эффективность влажной уборки

Для "влажного" теста мы разлили на ламинат молоко, сок и соевый соус. Последний особенно неприятен: он оставляет липкую пленку, которую пылесосы частенько просто развозят по полу.

Интенсивность смачивания была чуть ниже максимальной — если задрать параметр до потолка, робот рискует начать скользить по собственным лужам. X60 Pro Ultra Matrix сначала убрал половину загрязнений, затем съездил на станцию помыть швабры, после чего методично, сантиметр за сантиметром, добил оставшийся участок. В результате — совершенно чистый пол, который не надо ни домывать, ни протирать.

Отдельно расскажем о выдвижной швабре Dual UltraExtend. Выдвижная швабра не просто выезжает в сторону, а двигается на отдельном шарнире на расстояние вплоть до 18 см по диагонали. За счет этого она эффективнее огибает препятствия, достает до углов и может протереть под мебелью, куда не пролезет основной корпус.

X60 Pro Ultra Matrix — по-настоящему флагманское устройство. Новаторская фишка со сменой швабр внутри станции — есть. Мощность в 42 кПа, проходимость порогов высотой до 10 см, навигация с двумя камерами и складной лидар — на месте. Выдвижная швабра на шарнире — имеется. Отсек для трех моющих средств, необычный внешний вид станции и даже богатая комплектация — всё на месте. Цена, правда, соответствующая — 169 990 рублей.

Поэтому модель имеет смысл рассматривать тем, кто хочет максимально автоматизировать уборку и действительно будет пользоваться ее зональными сценариями. Если же вам нужно устройство, которое просто будет подметать и мыть пол — и стоимость, и возможности пылесоса покажутся избыточными.

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