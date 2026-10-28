США впервые показали секретный китайский космоплан — его подкараулили на орбите

В понедельник Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) впервые опубликовало снимок высокого разрешения китайского экспериментального космоплана, известного под неофициальным названием Shenlong («Божественный дракон»). Изображение было получено коммерческим спутником компании Maxar Technologies ещё в 2024 году и было засекречено.

Как следует из снимка, Shenlong — это аппарат с треугольным крылом, грузовым отсеком со створками в верхней части корпуса, тёмным теплозащитным покрытием и служебным модулем с солнечными батареями в корме. По общей компоновке он напоминает американский военный космоплан X-37B. Когда именно, на какой высоте и при каких обстоятельствах был сделан снимок, DIA не раскрывает.

Китайский космоплан, как и его американский собрат, запускается вертикально с помощью обычной ракеты-носителя в качестве привычной полезной нагрузки под обтекателем (но его крылья остаются торчать наружу), а после выхода на орбиту действует как автономный космический аппарат. По завершении миссии он должен самостоятельно войти в атмосферу и совершить горизонтальную посадку на взлётно-посадочную полосу.

Китайские власти не публикуют технические характеристики аппарата и не раскрывают задачи его полётов. По открытым данным, первая миссия состоялась в сентябре 2020 года, вторая — в 2022 году, третья — в 2023 году, а четвёртая началась 6 февраля 2026 года. Продолжительность двух предыдущих продолжительных полётов составляла 276 и 266 суток соответственно. Наблюдения говорят о том, что Shenlong работает на низкой околоземной орбите, на высоте примерно до 600 км, тогда как один из двух находящихся в эксплуатации американских космопланов X-37B поднимался на орбиту высотой 36 000 км.

Поскольку власти Китая не сообщают об орбитальной деятельности секретного аппарата, за ним следят американские ведомства и любители. В частности, астрофизик Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) — известный каталогизатор космических объектов у Земли — раскрыл, что в ходе нынешней миссии космоплан в июне 2026 года выпустил небольшой спутник, а в июле сблизился с ним и, предположительно, захватил его.

В августе и сентябре наблюдалась аналогичная последовательность манёвров. Такие операции относятся к сближению и работе с другими объектами на орбите. Они могут применяться для осмотра, обслуживания, дозаправки и перемещения спутников. Однако конкретный способ захвата объекта, например, с помощью роботизированного манипулятора, не раскрывается, по крайней мере, в публичном пространстве.

Способность выполнять манёвры сближения и инспекции представляет интерес с гражданской и военной точек зрения: космический аппарат, способный сближаться с другими спутниками, потенциально может использоваться для их инспекции или вмешательства в их работу. Носят ли действия китайского космоплана угрожающий спутникам США и их союзников характер, не озвучивается, но такое исключать нельзя и поэтому приходится наблюдать за ним всеми возможными способами вплоть до подкарауливания на орбите.