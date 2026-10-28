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Звучание с «эмоциональным воздействием» — представлен коммутатор «аудиофильского класса» за $4700 на копеечном контроллере Realtek

Компания Aurender представила NH10 — сетевой гигабитный коммутатор «аудиофильского класса» стоимостью $4700. Производитель обещает отсутствие помех и звучание, обладающее «эмоциональным воздействием». В устройстве использованы SFP-трансиверы «аудиофильского класса», для каждого порта предусмотрено семь ступеней изоляции, выбранных в ходе «сравнительных прослушиваний», при этом коммутатор построен на базе контроллера Realtek стоимостью $5.

Источник изображений: Aurender

Источник изображений: Aurender

Коммутатор Aurender NH10 оснащён восемью гигабитными портами, о поддержке более скоростных сетевых стандартов речь не идёт. Шесть из них — стандартные медные порты, а два других — слоты SFP, в которые можно установить трансиверы для подключения по оптоволокну или медному кабелю. На странице продукта на полном серьёзе отмечается, что оптоволоконное соединение «обеспечивает электрическую изоляцию».

Четыре из шести медных портов получили по семь ступеней электрической фильтрации, в то время как для остальных двух предусмотрено лишь две. Как сообщает издание Headphonesty, разработчики Aurender экспериментировали с использованием более чем десяти ступеней фильтрации, но в итоге остановились на семи — основываясь на результатах «сравнительных прослушиваний». Примечательная деталь, учитывая, что стандарт Ethernet и без того предусматривает электрическую изоляцию для соединений на основе витой пары.

В Aurender заявляют, что для синхронизации тактовых частот используется термостатированный кварцевый генератор (OCXO), управляемый с помощью ПЛИС (FPGA), а на задней панели предусмотрен вход BNC для подключения внешнего источника синхронизации. Судя по фотографии печатной платы, в её состав входят: контроллер коммутатора Realtek RT8370N (стоимостью $5,5), кварцевый генератор MV85 ($39) и ПЛИС (FPGA) AMD/Xilinx Spartan 6 ($8–15). Разумеется, существуют и другие производственные расходы — на материалы, сборку и прочее, — однако вряд ли они могут оправдать цену в $4700.

Самое главное, что аппаратная часть в данном случае никак не может повлиять на качество звука. В протоколе TCP предусмотрена встроенная коррекция ошибок. Протокол Ethernet включает механизм циклического избыточного кода (CRC), а на разных уровнях передачи данных существуют и другие аналогичные механизмы — вплоть до того момента, когда цифровые данные преобразуются в аналоговый сигнал.

Кроме того, электрическая изоляция выходного каскада ЦАП (DAC) должна обеспечиваться самим воспроизводящим оборудованием, а не на уровне сети или коммутатора. К тому же, даже вполне доступные по цене современные аудиоинтерфейсы обладают такими показателями соотношения сигнал/шум, за которые звукорежиссёры 1970-х годов продали бы душу.

Точно так же бессмысленны любые дискуссии о джиттере (фазовом дрожании). Как и в случае с любым другим аудиофильским мифом, здесь есть доля истины, но в данном контексте она совершенно неактуальна. В студии звукозаписи иногда действительно требуется синхронизировать тактовые генераторы нескольких устройств — подобно тому, как в прошлом синхронизировали работу нескольких магнитофонов. Однако для одного-единственного воспроизводящего устройства это не имеет смысла, а на сетевом уровне — и вовсе лишено всякой логики.

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Теги: коммутатор, аудиофил, звучание, hi-fi, hi-end
коммутатор, аудиофил, звучание, hi-fi, hi-end
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