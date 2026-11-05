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Обзор блока питания MSI MAG A1200PLS PCIE5
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Компания MSI не так давно вошла в число производителей блоков питания, но уже отличилась рядом заслуживающих внимания продуктов, которые мы рассматривали в предыдущих обзорах. MAG A1200PLS PCIE5 — старший представитель новой, платиновой линейки, которая также включает киловаттную модель. Эти устройства могут похвастаться не только высокой энергоэффективностью, но еще и дополнительными защитными функциями — от блокировки вентилятора и от перекоса токов через проводники разъема 12V-2x6.
⇡#Технические характеристики, конструкция, цена
В дополнение к сертификации на класс энергоэффективности 80 PLUS Platinum герой обзора прошел испытание в лаборатории Cybenetics. Последнее, среди прочего, подтвердило соответствие MSI MAG A1200PLS PCIE5 требованиям стандарта ATX 3.1 в отношении кратковременной перегрузки (на 100 % полной мощности и 200 % мощности разъема 12V-2x6). Как и положено современному блоку питания с преобразователями DC-DC, герой обзора может выдать всю номинальную мощность по линии 12 В. Общая мощность малых линий (3,3 и 5 В) ограничена скромной величиной 100 Вт.
Несмотря на большой запас мощности, блок питания заключен в корпус глубиной 150 мм с вентилятором типоразмера 135 мм. Переключатель режимов охлаждения отсутствует, и в данном случае это означает, что вентилятор вращается постоянно. С вентилятором также связана первая из титульных особенностей MSI MAG A1200PLS PCIE5 — защита от перегрева при блокировке вентилятора, что само по себе не уникально, но в данном случае блок питания не просто отключается, а сперва дает звуковой сигнал (да, внутри есть специальная пищалка).
В дополнение к разъему 12V-2x6, сконфигурированному на 600 Вт, блок питания имеет пять универсальных 12-вольтовых разъемов для питания CPU и плат расширения. Разъемов для питания накопителей всего три штуки.
А вот другая защитная функция, которая отличает MSI MAG A1200PLS PCIE5 от большинства аналогов: проводники разъема 12V-2x6 имеют индивидуальную защиту от превышения безопасного тока. Работает она по такому же принципу, как с вентилятором, — сначала звуковое предупреждение, потом отключение.
Большинство комплектных кабелей имеют укрупненное сечение проводников — 16 AWG. Исключением являются только кабели с разъемами SATA и Molex, не рассчитанные на высокий ток. Изоляция проводников имеет тиснение с текстурой оплетки. Само собой, к магниту кабели не притягиваются.
MSI MAG A1200PLS PCIE5 — весьма дорогостоящий блок питания, что обусловлено как высокой номинальной мощностью, так и категорией КПД. В период работы над обзором устройство стоило не меньше 17 299 руб. MSI дает на него 10-летнюю гарантию.
⇡#Внутреннее устройство
MSI MAG A1200PLS PCIE5 собран на платформе компании CWT — одного из самых востребованных OEM-производителей в этой сфере.
На входе БП мы обнаружили двухкаскадный фильтр электромагнитных помех, плавкий предохранитель, варистор для защиты от скачков напряжения, а также ограничитель пускового тока из NTC-термистора и реле.
Основной преобразователь построен по полумостовой топологии с LLC. На вторичной стороне используются синхронные выпрямители и преобразователи постоянного тока, которые формируют малые линии 3,3 и 5 В.
Электролитические конденсаторы изготовлены тайваньскими либо китайскими фирмами: Teapo, ChengX и Elite.
135-мм вентилятор работает на гидродинамическом подшипнике.
⇡#Методика тестирования
Оборудование:
Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.
Режим ожидания
Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.
Измеряемые параметры:
Нагрузка на линию дежурного питания 5 В
Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.
Измеряемые параметры:
Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.
Перекрестная нагрузка
Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности линий (в пределах спецификаций блока питания и электронных нагрузок). Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:
Измеряемые параметры:
Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а остальных линий — от −5 до +5 %.
Пульсации напряжения постоянного тока
Тестирование выполняется при следующих условиях (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок):
Измерение размаха пульсаций напряжения производится с помощью осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов. Согласно требованиям стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.
Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.
Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания
Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между отключением питания и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В), — hold-up time.
Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.
Скорость вращения вентилятора
В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.
Источники
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⇡#Результаты тестирования
Режим ожидания
Блок питания имеет нормальное энергопотребление в режиме ожидания — 0,35 Вт.
Дежурное питание 5 В
Дежурное напряжение 5 В безупречно стабилизировано, а преобразователь обладает достаточно высоким для своего простого устройства КПД.
КПД и коэффициент мощности
В оптимальных условиях (преимущественная нагрузка на линию 12 В) MSI MAG A1200PLS PCIE5 развивает КПД вплоть до 94 %. Когда активно используются малые линии, энергоэффективность падает до 67 %. Такая же динамика присуща коэффициенту мощности, который имеет размах от 0,23 до 0,98.
Стабилизация напряжений
Отклонение напряжений 5 и 3,3 В от эталона не превышает 4 %, но главная линия 12 В стабилизирована с точностью до 2 %.
Размах пульсаций напряжения
Все линии блока питания обладают более чем приемлемым размахом пульсаций напряжения.
Hold-Up Time
После отключения питания под максимальной нагрузкой блок питания удерживает напряжение 12 В в референсном диапазоне на протяжении 19,6 мс, хотя по стандарту ATX 3.1 было бы достаточно и 12 мс.
Скорость вращения вентилятора
Вентилятор MSI MAG A1200PLS PCIE5 вращается безостановочно, но, пока выходная мощность не превышает 700 Вт, очень медленно. При максимальной нагрузке на блок питания вентилятор разгоняется до скорости около 1 350 об/мин.
⇡#Выводы
Стандарты качества блоков питания настолько возросли, что среди золотых или платиновых моделей уже трудно чем-либо выделиться. Однако MSI MAG A1200PLS PCIE5 имеет действительно полезные особенности — сигнализацию о блокировке вентилятора и перегрузке индивидуальных контактов разъема 12V-2x6. Кстати, вентилятор здесь вращается постоянно, но он не внесет сколь-либо заметный вклад в шум типичного домашнего ПК. Что касается основных рабочих характеристик, то явных недостатков тесты не выявили. Наоборот, похвалим MSI MAG A1200PLS PCIE5 в таком аспекте, как размах пульсаций напряжения.
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