Обзор блока питания MSI MAG A1200PLS PCIE5

Компания MSI не так давно вошла в число производителей блоков питания, но уже отличилась рядом заслуживающих внимания продуктов, которые мы рассматривали в предыдущих обзорах. MAG A1200PLS PCIE5 — старший представитель новой, платиновой линейки, которая также включает киловаттную модель. Эти устройства могут похвастаться не только высокой энергоэффективностью, но еще и дополнительными защитными функциями — от блокировки вентилятора и от перекоса токов через проводники разъема 12V-2x6.

В дополнение к сертификации на класс энергоэффективности 80 PLUS Platinum герой обзора прошел испытание в лаборатории Cybenetics. Последнее, среди прочего, подтвердило соответствие MSI MAG A1200PLS PCIE5 требованиям стандарта ATX 3.1 в отношении кратковременной перегрузки (на 100 % полной мощности и 200 % мощности разъема 12V-2x6). Как и положено современному блоку питания с преобразователями DC-DC, герой обзора может выдать всю номинальную мощность по линии 12 В. Общая мощность малых линий (3,3 и 5 В) ограничена скромной величиной 100 Вт.

Несмотря на большой запас мощности, блок питания заключен в корпус глубиной 150 мм с вентилятором типоразмера 135 мм. Переключатель режимов охлаждения отсутствует, и в данном случае это означает, что вентилятор вращается постоянно. С вентилятором также связана первая из титульных особенностей MSI MAG A1200PLS PCIE5 — защита от перегрева при блокировке вентилятора, что само по себе не уникально, но в данном случае блок питания не просто отключается, а сперва дает звуковой сигнал (да, внутри есть специальная пищалка).

В дополнение к разъему 12V-2x6, сконфигурированному на 600 Вт, блок питания имеет пять универсальных 12-вольтовых разъемов для питания CPU и плат расширения. Разъемов для питания накопителей всего три штуки.

А вот другая защитная функция, которая отличает MSI MAG A1200PLS PCIE5 от большинства аналогов: проводники разъема 12V-2x6 имеют индивидуальную защиту от превышения безопасного тока. Работает она по такому же принципу, как с вентилятором, — сначала звуковое предупреждение, потом отключение.

Тип кабеля Количество кабелей Конечных разъемов на кабеле Длина до первого разъема, мм Сечение проводников 24-контактный 1 1 600 16/22AWG EPS12V 1 1 (2 × ATX12V) 650 16AWG EPS12V 1 1 650 16AWG 12V-2x6 1 1 600 16/24AWG PCI Express (6+2) 1 2 600 16/18AWG PCI Express (6+2) 2 1 600 16AWG SATA 2 3 500 18AWG Molex 1 3 900 18AWG

Большинство комплектных кабелей имеют укрупненное сечение проводников — 16 AWG. Исключением являются только кабели с разъемами SATA и Molex, не рассчитанные на высокий ток. Изоляция проводников имеет тиснение с текстурой оплетки. Само собой, к магниту кабели не притягиваются.

MSI MAG A1200PLS PCIE5 — весьма дорогостоящий блок питания, что обусловлено как высокой номинальной мощностью, так и категорией КПД. В период работы над обзором устройство стоило не меньше 17 299 руб. MSI дает на него 10-летнюю гарантию.

MSI MAG A1200PLS PCIE5 собран на платформе компании CWT — одного из самых востребованных OEM-производителей в этой сфере.

На входе БП мы обнаружили двухкаскадный фильтр электромагнитных помех, плавкий предохранитель, варистор для защиты от скачков напряжения, а также ограничитель пускового тока из NTC-термистора и реле.

Основной преобразователь построен по полумостовой топологии с LLC. На вторичной стороне используются синхронные выпрямители и преобразователи постоянного тока, которые формируют малые линии 3,3 и 5 В.

Электролитические конденсаторы изготовлены тайваньскими либо китайскими фирмами: Teapo, ChengX и Elite.

135-мм вентилятор работает на гидродинамическом подшипнике.

Оборудование:

многоканальная электронная нагрузка PSU-Test-950W от компании «МикроДип»: четыре канала с током вплоть до 30 А для линий 12, 5 и 3,3 В, канал с током вплоть до 5 А для линии дежурного питания 5 В (максимальная совокупная мощность — 994 Вт);

шасси для электронных нагрузок Tonghui TH8300 и модульная нагрузка Tonghui TH8305-80-80 мощностью 500 Вт для линии 12 В;

измеритель мощности GW Instek GPM-78213;

осциллограф OWON VDS1022I;

высоковольтные изолированные дифференциальные щупы Hantek HT8050;

резистивные (т. н. Z0) щупы: коаксиальный кабель RG-58, резистор 455 Ом последовательно, оконечное согласование 50 Ом;

ИБП Ippon Innova RTB 3000 в режиме постоянной частоты как квазиэталонный источник питания (U ≈ 230 В, f ≈ 50 Гц, крест-фактор ≈ 1,45, КНИ ≈ 1,48 %). К ИБП не подключены какие-либо другие потребители, помимо испытуемого устройства;

лазерный тахометр DT2234A.

Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.

Режим ожидания

Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности.

Нагрузка на линию дежурного питания 5 В

Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

напряжение линии дежурного питания 5 В.

Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.

Перекрестная нагрузка

Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности линий (в пределах спецификаций блока питания и электронных нагрузок). Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:

максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;

максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В;

мощность линии 12 В варьирует от 0 до максимума с шагом 100 Вт, а совокупная мощность линий 5 и 3,3 В — от 0 до максимума с шагом 20 Вт. Токи линий 5 и 3,3 В равны. Для достижения максимальной мощности могут вводиться дополнительные шаги.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

скорость вращения вентилятора испытуемого устройства (если блок питания имеет полупассивный режим охлаждения, он всегда включается);

напряжение линий.

Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а остальных линий — от −5 до +5 %.

Пульсации напряжения постоянного тока

Тестирование выполняется при следующих условиях (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок):

максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;

максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В.

Измерение размаха пульсаций напряжения производится с помощью осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов. Согласно требованиям стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.

Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания

Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между отключением питания и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В), — hold-up time.

Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.

Скорость вращения вентилятора

В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.

Источники

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Режим ожидания

Блок питания имеет нормальное энергопотребление в режиме ожидания — 0,35 Вт.

Режим ожидания P (⏦), Вт λ 0,350 0,003

Дежурное питание 5 В

Дежурное напряжение 5 В безупречно стабилизировано, а преобразователь обладает достаточно высоким для своего простого устройства КПД.

Дежурное питание 5 В P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ 5 5,02 0,95 4,82 6,40 75 0,05 10 5,01 1,95 9,77 12,50 78 0,10 15 5,01 2,95 14,78 18,80 79 0,15

КПД и коэффициент мощности

В оптимальных условиях (преимущественная нагрузка на линию 12 В) MSI MAG A1200PLS PCIE5 развивает КПД вплоть до 94 %. Когда активно используются малые линии, энергоэффективность падает до 67 %. Такая же динамика присуща коэффициенту мощности, который имеет размах от 0,23 до 0,98.

Стабилизация напряжений

Отклонение напряжений 5 и 3,3 В от эталона не превышает 4 %, но главная линия 12 В стабилизирована с точностью до 2 %.

Перекрестная нагрузка (максимальная мощность линий) P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В 1 12 В 2 12 В 3 Дежурное 5 В P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ Вентилятор, об/мин U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А 66 3,19 19,70 5,04 0,00 12,06 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 62,88 86,50 73 0,53 386 100 3,30 0,00 4,88 19,72 12,06 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 96,19 121,70 79 0,64 386 1 200 3,29 0,00 5,04 0,00 11,92 28,54 11,94 28,53 12,07 42,00 4,97 0,00 1 187,85 1 286,00 92 0,97 1 345 1 200 3,18 19,70 4,97 6,65 11,89 28,54 11,91 28,53 12,09 32,44 4,91 2,95 1 181,63 1 302,00 91 0,98 1 344 1 200 3,28 0,00 4,90 19,72 11,90 28,54 11,93 28,53 12,07 32,43 4,89 2,95 1 182,55 1 297,00 91 0,97 1 337

Перекрестная нагрузка (все тесты) 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В КПД, % λ U, В U, В U, В U, В Макс. 3,31 5,05 12,13 5,00 94 0,98 Средн. 3,23 4,99 12,01 4,95 91 0,89 Мин. 3,17 4,88 11,89 4,89 67 0,23

Размах пульсаций напряжения

Все линии блока питания обладают более чем приемлемым размахом пульсаций напряжения.

Размах пульсаций напряжения P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ 66 19,70 12 0,00 18 0,00 12 0,00 18 100 0,00 12 19,72 16 0,00 16 0,00 16 1 200 0,00 18 0,00 22 99,07 32 0,00 18 1 200 19,70 16 6,65 22 89,51 32 2,95 16 1 200 0,00 18 19,72 20 89,50 32 2,95 14

Hold-Up Time

После отключения питания под максимальной нагрузкой блок питания удерживает напряжение 12 В в референсном диапазоне на протяжении 19,6 мс, хотя по стандарту ATX 3.1 было бы достаточно и 12 мс.

Скорость вращения вентилятора

Вентилятор MSI MAG A1200PLS PCIE5 вращается безостановочно, но, пока выходная мощность не превышает 700 Вт, очень медленно. При максимальной нагрузке на блок питания вентилятор разгоняется до скорости около 1 350 об/мин.

Скорость вращения вентилятора, об/мин Мощность 3,3 В + 5 В, Вт 120 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 100 385 385 389 385 384 385 386 592 814 1 011 1 194 Н/Д 1 359 80 382 381 385 385 385 385 384 541 762 964 1 154 1 331 1 356 60 381 381 381 381 381 381 381 501 720 921 1 113 1 294 1 357 40 386 385 384 384 384 384 386 442 680 884 1 077 1 247 1 354 20 386 386 386 386 386 385 385 386 629 836 1 032 1 220 1 347 0 375 376 376 377 377 378 381 382 575 789 991 1 175 1 345 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 Макс. Мощность 12 В, Вт

Стандарты качества блоков питания настолько возросли, что среди золотых или платиновых моделей уже трудно чем-либо выделиться. Однако MSI MAG A1200PLS PCIE5 имеет действительно полезные особенности — сигнализацию о блокировке вентилятора и перегрузке индивидуальных контактов разъема 12V-2x6. Кстати, вентилятор здесь вращается постоянно, но он не внесет сколь-либо заметный вклад в шум типичного домашнего ПК. Что касается основных рабочих характеристик, то явных недостатков тесты не выявили. Наоборот, похвалим MSI MAG A1200PLS PCIE5 в таком аспекте, как размах пульсаций напряжения.