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Флагманский защищённый смартфон Blackview XPLORE 6 с чипом Dimensity 9400+ вскоре поступит в продажу

В Сеть утекла информация о новом смартфоне XPLORE 6 компании Blackview, который сочетает в себе флагманскую производительность, возможности фотосъёмки профессионального класса и высокую устойчивость к воздействию внешней среды и ударов.

Как сообщается, Blackview XPLORE 6 станет первым защищённым смартфоном премиум-класса, базирующемся на процессоре MediaTek Dimensity 9400+, выполненном по 3-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет до 18 Гбайт, встроенной памяти UFS 4.1 — до 1 Тбайт.

По данным источников, Blackview XPLORE 6 получит систему из четырёх 50-мегапиксельных камер, включаю фронтальную камеру, а также блок из трех тыльных камер, в том числе основной модуль на 50 Мп, перископический 50-Мп телеобъектив и сверхширокоугольный объектив на 50 Мп. Система камер позволяет делать снимки высокого качества даже в условиях слабого освещения, а телеобъектив — получать чёткие изображения удалённых объектов, например, специалистам, занимающимся промышленным осмотром, безопасно вести съёмку при инспекция линий электропередачи и лесных угодий.

Новый смартфон оснащён кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 12 000 мА·ч. Несмотря на внушительную ёмкость, аппарат выполнен в компактном корпусе, благодаря чему удобно лежит в руке. Поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки обеспечивает быстрое восполнение заряда. При этом смартфон поддерживает работу даже в экстремальных температурных условиях — от -20 °C до 60 °C.

Ещё одна особенность Blackview XPLORE 6 — наличие двух экранов. Основной 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей имеет разрешение 3.2K с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью 2600 кд/м2, обеспечивая чёткое изображение и текст даже под прямыми солнечными лучами. Защиту экрана от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Дополнительный AMOLED-экран, размещённый на задней панели, обеспечивает быстрый доступ к компасу, уведомлениям, управлению музыкой, а также позволяет использовать основную камеру для создания селфи с предварительным просмотром изображения.

Смартфон поддерживает работу в сетях 5G, технологию eSIM и оснащён высокоточной двухдиапазонной системой позиционирования. По защите от воздействия пыли и влаги, а также ударов и падений устройство соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, гарантируя высокую надёжность и долговечность.

Для управления Blackview XPLORE 6 используется операционная система DokeOS 5.3 на базе Android 16 фирменным умным голосовым помощником Hi Doki AI.

Цена Blackview XPLORE 6 с 18/512 Гбайт памяти составит $1099,99, модель с 18 Гбайт ОЗУ и флеш-накопителем на 1 Тбайт обойдётся с $1269,99.

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Теги: blackview, защищённый смартфон
blackview, защищённый смартфон
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