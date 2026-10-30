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Крупнейший взлом в истории: Binance подтвердила, что хакеры похитили у ней токенов на $6,3 млрд

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance подтвердила факт взлома, который в отрасли уже называют крупнейшим в истории сегмента цифровых активов. По оценкам платформы, объём похищенных в результате инцидента средств составил около $6,3 млрд. На этом фоне снизилась стоимость многих криптовалют.

Источник изображения: Mariia Berezovsky / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Berezovsky / unsplash.com

«По нашим оценкам, общий ущерб составляет около $6,3 млрд. Мы работаем с партнёрами в сфере блокчейна, чтобы заморозить затронутые активы. На данный момент в блокчейне заморожено около $3 млрд», — говорится в сообщении Binance в соцсети X.

Представитель Binance сообщил, что криптовалютная биржа временно приостановила все операции по выводу средств. Ожидается, что они будут возобновлены в течение 48 часов. Компания заявила, что самостоятельно покроет все убытки, и средства пользователей находятся в безопасности.

Компания TRM Labs, которая специализируется на блокчейн-аналитике, заявила, что за взломом Binance стоит Северная Корея, и назвала его крупнейшим зафиксированным хищением криптовалюты. «TRM связывает атаку с TraderTraitor — элитным хакерским подразделением Северной Кореи. Такой вывод сделан на основании надёжных данных как в блокчейне, так и за его пределами. Мы делаем такой вывод с высокой степенью уверенности», — говорится в заявлении TRM Labs.

До этого крупнейшим публично известным инцидентом в криптовалютной сфере считался взлом биржи Bybit, произошедший в феврале 2025 года. Тогда злоумышленникам удалось похитить около $1,5 млрд в токенах. Для участников криптовалютного рынка, которые последние два месяца наблюдали стабильный рост стоимости цифровых активов, инцидент с Binance может стать серьёзным ударом. Биткоин подешевел на 3 % к концу торговой сессии в США и ещё на 3 % на торгах в Азии. Курс самой популярной криптовалюты мира опустился ниже $77 тыс. за монету, достигнув минимального уровня с сентября текущего года. Многие другие криптовалюты также подешевели.

По данным TRM, хакеры использовали особенности системы авторизации транзакций на платформе Binance. В заявлении компании сказано, что злоумышленники получили доступ к системам биржи и с помощью внутреннего программного обеспечения санкционировали переводы через 10 разных блокчейнов, включая Bitcoin и Ethereum. В Binance заявили, что инцидент может быть связан с взломанным ноутбуком одного из инженеров-разработчиков. «Мы не обнаружили свидетельств утечки приватных ключей кошельков», — отметили в компании.

Для защиты средств клиентов в «экстремальных ситуациях» Binance в 2018 году создала резервный фонд Secure Asset Fund for Users. По данным биржи, объём фонда обычно поддерживается на уровне $1 млрд. Два крупнейших эмитента стейблкоинов подтвердили принятие мер для заморозки похищенных средств. Так Tether заморозила более $1,5 млрд в стейблокинах, потенциально связанных со взломом биржи Binance. В это же время Circle Internet Group заявила о блокировке токенов на $800 млн.

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Теги: binance, криптовалюта, хакерская атака
binance, криптовалюта, хакерская атака
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