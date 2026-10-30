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Представлен кнопочный телефон Nokia 2360 Flip с кнопкой SOS

HMD официально представила Nokia 2360 Flip — кнопочный телефон в раскладном формфакторе, предназначенный для детей и пожилых людей. Устройство располагает функцией Family Assist, которая позволяет родственникам настраивать телефон и управлять им со смартфона.

Источник изображений: hmd.com

Источник изображений: hmd.com

Телефон Nokia 2360 Flip работает только в сетях 2G GSM (900/1800 МГц). Для его настройки можно использовать смартфон с установленным на него приложением Family Assist — оно доступно для Google Android и Apple iOS. Обмен данными между приложением и телефоном происходит через SMS, поэтому владельцу телефона не понадобится тариф со включённым интернет-трафиком. Через приложение можно добавлять контакты, устанавливать напоминания, регулировать громкость и управлять функцией SOS. Данные можно обновлять из любого места.

На корпусе Nokia 2360 Flip есть кнопка SOS. При её удержании в течение трёх секунд телефон звонит по заданному номеру и отправляет SMS-сообщения на пять экстренных контактов. Настройки защищены кодом Family PIN, поэтому для этих целей приложение не обязательно. Есть режим «Школа», в котором функциональность телефона ограничивается только часами и возможностью совершать экстренные вызовы. Можно ограничить входящие звонки и SMS списком разрешённых контактов, а отдельные функции, например, камеру и игры — заблокировать в любой комбинации.

Из технических характеристик отмечаются 2,8-дюймовый QVGA-дисплей с крупными значками меню; на внешней стороне корпуса размещён дополнительный 1,77-дюймовый QQVGA-экран. Nokia 2360 Flip располагает динамиком для громкой связи, поддерживается работа со слуховыми аппаратами (стандарт HAC2011). Заявленное время работы съёмного аккумулятора на 1450 мА·ч составляет 15 дней или 27,5 часов в режиме разговора. Телефон доступен в угольно-чёрном, бордово-красном и бирюзовом цветах. Стоимость Nokia 2360 Flip пока не раскрывается.

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Теги: nokia, hmd global, телефон, раскладушка
nokia, hmd global, телефон, раскладушка
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