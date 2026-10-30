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Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров

В свежем интервью CNBC председатель совета директоров Foxconn Янг Лю (Young Liu) заявил, что к 2030 году компания станет крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров. Для этого Foxconn не нужны собственные квантовые технологии, в новой для себя области она воспользуется прежним опытом контрактного производителя электроники.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

«Мы фокусируемся на производстве»,сказал Лю. Обладая квантовыми возможностями, добавил он, «мы надеемся, что сможем стать крупнейшим производителем квантовых компьютеров в мире, не владея этой технологией».

По словам г-на Лю, Foxconn рассчитывает выпускать квантовые компьютеры по заказам компаний, которые разрабатывают собственные аппаратные платформы. Foxconn намерена использовать опыт разработки, проектирования и массового производства сложной электроники, чтобы стать крупнейшим контрактным производителем квантовых компьютеров. К слову, это не исключает разработки собственных квантовых технологий, чем компания уже занимается. В частности, специалисты Foxconn уже экспериментируют с платформами на кубитах из ионов.

При этом важно подчеркнуть, что руководитель Foxconn не считает квантовые вычисления готовым коммерческим рынком. По его оценке, до практической коммерциализации отрасли остаётся как минимум два года.

«Я бы сказал, что это займет еще как минимум два года, и я думаю, что это касается не только нас, — сказал Лю в интервью CNBC. — Я думаю, что это касается всей отрасли».

Одним из препятствий на этом пути является высокая стоимость специализированного оборудования. В частности, Лю привёл в пример кабель, используемый в квантовых системах: стоимость каждого его метра или даже небольшого отрезка может превышать $1000 из-за особых требований к условиям эксплуатации и температурному режиму. Это иллюстрирует, насколько дорогостоящими могут быть даже отдельные компоненты квантового компьютера, не говоря уже о создании полноценной вычислительной системы (расскажите про кабели аудиофилам — они улыбнутся).

Отдельного внимания в интервью заслуживает высказывание руководителя Foxconn о месте квантовых компьютеров в архитектуре современных вычислительных систем. Это крайне осведомлённый в своей области человек, и он, и его команда провели множество консультаций с разработчиками квантового оборудования. Лю, внимание, описывает квантовые компьютеры как специализированные ускорители, которые будут работать совместно с традиционными центральными процессорами (CPU) и графическими ускорителями (GPU), а не заменять их.

Ещё раз: квантовые системы ближайшего будущего предназначены для решения отдельных вычислительных задач, в которых квантовые алгоритмы потенциально способны обеспечить существенное преимущество перед классическими методами. Среди перспективных направлений — моделирование молекул и материалов, оптимизационные задачи и некоторые задачи криптографии. По словам Лю, для отдельных вычислений ускорение может быть экспоненциальным, но это ещё предстоит доказать.

«Они называют NP-задачи неполиномиальными задачами, которые очень трудно решать на классических компьютерах, поскольку на это требуется значительно больше времени, — сказал Лю. — Поэтому я бы не стал утверждать, что квантовые компьютеры станут следующим революционным этапом в вычислительной технике. Это будет новое дополнение к существующим вычислительным устройствам — специализированные системы, ускоряющие выполнение определённых вычислений».

Тем самым речь идёт о специализированных ускорителях, которые решают задачи, неподъёмные для ресурсов классических компьютеров (NP, nondeterministic polynomial time), но при этом позволяют быстро проверять полученные решения с помощью классических вычислений, затрачивая приемлемое количество времени и ресурсов.

Резюмируя сказанное выше, можно ожидать, что к 2029 году появятся те или иные ускорители на квантовых платформах, интегрированные в архитектуру серверов. Foxconn видит себя во главе этого процесса, и по мере расширения круга задач для таких гибридных систем, а также в случае их успешной работы мы рискуем — или имеем счастье — получить квантовые вычислители, обладающие практической ценностью, в обозримом будущем.

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Теги: foxconn electronics, квантовые компьютеры
foxconn electronics, квантовые компьютеры
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