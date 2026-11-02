Обзор ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2026): этот ноутбук быстрее 99 % десктопов

Уже который раз в конце года к нам в редакцию приезжает нечто очень мощное. Техника, знакомство с которой показывает — вот на что способны современные ноутбуки! Нередко этим чем-то «очень мощным» оказывается продукция компании ASUS. Да и аббревиатура ROG в российском сегменте уже давно ассоциируется со словом «ЖИР» — в самом лучшем его смысле. Собственно говоря, ROG Strix SCAR 18 G835 уже гостил в тестовой лаборатории в прошлом году, а мы впервые познакомились с тем, на что способна мобильная версия GeForce RTX 5090, не «задушенная» никакими лимитами мощности. Версия 2026 года стала еще лучше и мощнее. И когда говорят, что «лучшее — враг хорошего», — это точно не относится к герою сегодняшнего обзора.

⇡#Технические характеристики и комплектация

К нам приехала модель ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ409W, доступная в сетевых магазинах страны по цене от 570 000 рублей. В сборке, помимо Core Ultra 9 290HX Plus и GeForce RTX 5090 для ноутбуков, установлены SSD на 1 Тбайт и комплект ОЗУ DDR5-6400 общим объемом 64 Гбайт. А еще в продаже можно встретить версию «Скара», оснащенную 128 Гбайт оперативной памяти и 8 Тбайт ПЗУ в виде двух твердотельных накопителей, объединенных в массив RAID 0. Прочие характеристики лэптопа указаны в таблице.

ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2026) Основной дисплей 18″, 3840 × 2400, mini-LED, 240 Гц

18″, 2560 × 1600, mini-LED, 240 Гц



У тестовой модели — 3840 × 2400 точек Центральный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 Гбайт GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 Гбайт GDDR7



У тестовой модели — GeForce RTX 5090 Оперативная память 32, 64 или 128 Гбайт DDR5-6400



У тестовой модели — 64 Гбайт Установка накопителей 2 × M.2 PCI Express 5.0 x4



У тестовой модели — 1 × HFS001TEJ9X101N 1 Тбайт Сетевые возможности Intel Wi-Fi 7 BE200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.4)



Realtek RTL8125 (2500 Мбит/с) Интерфейсы 3 × USB 3.2 Gen2 Type-A

2 × Thunderbolt 5

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Встроенный аккумулятор 90 Вт⋅ч Внешний блок питания 450 Вт, 960 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), проприетарный разъем Размеры 399 × 298 × 35 мм Масса ноутбука 3,73 кг Операционная система Windows 11 Home

Без ОС Гарантия 2 года Цена в России от 570 000 рублей за тестовую версию

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Даже без сопроводительных фотографий ясно: сейчас речь пойдет о довольно громоздком устройстве. Сюда так и просится романтичный заголовок в стиле «Дух старой школы». Все же мы имеем дело с лэптопом, оснащенным 18-дюймовой матрицей. Очень-очень мощным лэптопом. Такие мобильные ПК полноценно заменяют десктопы, но их все равно гораздо удобнее брать с собой. Не будем прибедняться: спина любого мужчины, находящегося, что называется, в самом расцвете сил, точно не обломится, помести мы ROG Strix SCAR 18 G835 в рюкзак — даже вместе с блоком питания.

Напомню, что серия ноутбуков ROG является в первую очередь игровой. При этом герой обзора может быть разным. Например, строгим и брутальным. Тогда не используйте встроенную подсветку корпуса лэптопа. И наоборот, ROG Strix SCAR 18 G835 может быть дерзким и заметным — во многом благодаря наличию RGB-подсветки Aura, расположенной вокруг нижней панели, а также матричного дисплея AniME Vision. Последний интегрирован прямо в металлическую крышку дисплея и оснащен 810 светодиодами, свет которых просачивается через 8522 отверстия. Как его настроить — решаете только вы. Например, на дисплее можно отобразить предустановленные анимационные ролики, импортированные GIF‑картинки или пользовательскую анимацию.

Крышка дисплея выполнена из алюминиевого сплава, а остальная часть корпуса ROG Strix SCAR 18 G835 — из матового пластика. К качеству сборки не придраться, и мне нравится, что используемые материалы оказались предельно немаркими. Петли лэптопа — тугие и надежные, но в то же время я легко открою крышку одним лишь мизинцем (максимальный угол раскрытия составляет 135 градусов). Кстати, за счет необычной конструкции создается ощущение, что экран «ROG’бука» будто бы левитирует над второй частью корпуса. И да, 18 дюймов — это 18 дюймов, такой дисплей воспринимается «взрослым» и полноценным.

Модуль с веб-камерой, микрофонами и прочими датчиками расположен сверху. Качество изображения и звука я охарактеризую как хорошее. Ранее зашла речь о «духе старой школы», но в действительности дисплей ROG Strix SCAR 18 G835 получил весьма тонкие рамки: 8 мм сверху и 5 мм по бокам.

Вы сами уже заметили, что вся задняя часть корпуса «Скара» целиком и полностью отведена под решетку воздуховода системы охлаждения. Однако функциональность системы от этого ничуточки не пострадала. Слева пользователю доступны RJ-45, HDMI-выход, USB 3.2 Gen2 A-типа (пропускная способность — 10 Гбит/с) и сразу два Thunderbolt 5. Производительность каждого такого порта достигает 120 Гбит/с, они поддерживают блоки питания мощностью до 240 Вт и работают как видеовыходы DisplayPort 2.1 (с поддержкой G-SYNC). Справа на корпусе распаяна еще пара разъемов USB 3.2 Gen2 A-типа. Надо ли объяснять, какую экосистему можно развернуть вместе с ROG Strix SCAR 18 G835 вокруг своего игрового места или рабочего пространства? Вот и я считаю, что не надо.

Клавиатура ноутбука оснащена полноценным цифровым блоком — благо позволяют размеры корпуса. Конечно же, на месте и RGB-подсветка. Причем вы можете настроить каждую кнопку отдельно. Ресурс клавиш превышает 20 миллионов срабатываний, а функция N-key Rollover гарантирует 100-процентное срабатывание. Кнопка включения выведена отдельно. Слева сверху расположен ряд функциональных кнопок: с их помощью регулируется громкость динамиков, включается и выключается встроенный микрофон, а также активируются специальные режимы работы кулера и основных компонентов системы. При желании их можно перенастроить в приложении Armoury Crate. Раскладка у ROG Strix SCAR 18 G835 — удачная. Здесь есть большие левый Shift, Enter, Ctrl и Backspace. Как всегда, функции PgUp/Dn, Home/End расположились на кнопках со стрелками и активируются при помощи Fn-модификатора. Наконец, ряд F1-F12 оснащен тактильно осязаемым разделением на блоки по четыре штуки.

Тачпад в обновленном ROG Strix SCAR 18 G835 — большой и удобный. Его размеры составляют 150 × 98 мм, а само устройство ввода поддерживает одновременное касание несколькими пальцами.

Право, к хорошему привыкаешь быстро! Вот и замок Q-Latch, позволяющий за доли секунды снять нижнюю панель ноутбука, в 2026 году в «ROG’буке» воспринимается как что-то обыденное. И как мы жили без этой фишки все это время? С Q-Latch самостоятельно обслуживать и модернизировать устройство оказывается проще простого. В случае с тестовой сборкой «восемнадцатого» его владельцу со временем определенно захочется установить еще один SSD — второй M.2-порт в системе пустует.

Система охлаждения центрального процессора, графического чипа и прочих «носителей рояля» состоит из огромной испарительной камеры, трех вентиляторов и радиатора, разделенного на секции. По данным производителя, конструкция кулера была отточена до совершенства, что и позволило выжать из железа ROG Strix SCAR 18 G835 еще больше. Так, форма испарительной камеры точно соответствует размерам материнской платы. Ее увеличенная площадь теперь простирается по всей задней панели корпуса. А еще на центральный и графический процессоры нанесен жидкий металл Conductonaut Extreme от Thermal Grizzly. В его состав входят индий и галлий, а теплопроводность оказывается в 17 раз выше, чем у прочих термопаст.

Всю заднюю часть ноутбука — на всю ширину корпуса — занимает большой медный радиатор. Он имеет форму сэндвича, и его ребра (толщиной всего 0,1 мм) расположены с обеих сторон испарительной камеры. Общая площадь поверхности, обдуваемой вентиляторами, составляет 246898 мм2.

В ROG Strix SCAR 18 G835 традиционно используются матрицы mini-LED, получившие название ROG Nebula HDR. Теперь обновленные конфигурации лэптопов поддерживают в том числе и разрешение 3840 × 2400 пикселей. Яркость дисплея в режиме HDR достигает 1600 кд/м2. При частоте обновления 240 Гц время отклика составляет всего 3 мс. Поддержка G-SYNC — заявлена. Плюс версии «ROG’буков» 2026 года оснастили покрытием AGLR, уменьшающим отражения и блики. Оно обеспечивает в 4,5 раза лучшую контрастность, которая в mini-LED-матрицах в целом стремится к бесконечности. Изображение на экране ROG Strix SCAR 18 G835 получается сочным, глубоким и естественным.

А еще все 18-дюймовые игровые модели ROG-серии поддерживают эксклюзивную технологию ROG Nebula ELMB и соответствуют стандарту VESA CMR 11000. В отличие от традиционных решений, когда стробируется сразу весь экран, ROG Nebula HDR поделен на 40 отдельных зон, подсветка которых выключается точно при переключении цвета пикселей. Это дает существенно более качественный результат — в динамичных игровых сценах картинка смазывается заметно меньше. По данным производителя, четкость изображения стала выше в 16 раз.

Наконец, NE180QA1-MM0 на 100 % соответствует стандарту DCI-P3. Тестирование показывает, что отклонения цвета здесь — незначительные. Значит, экран ROG Strix SCAR 18 G835 устроит в том числе и пользователей, профессионально занимающихся работой с фото- и видеоконтентом. Плюс приложение Armoury Crate оснащено встроенной функцией калибровки цветопередачи. Следовательно, при наличии дополнительного оборудования ошибки ΔE можно снизить еще.

ASUS ROG Strix SCAR 18 G835

(матрица — NE180QA1-MM0) Минимальная яркость, кд/м2 34 Максимальная яркость, кд/м2 472 Цветовая температура, К 6800 Контрастность стремится к бесконечности Цветовой охват sRGB, % 100 Цветовой охват DCI-P3, % 100 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,02 (1,94) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 0,92 (1,55) Углы обзора соответствуют заявленным

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор AMD Ryzen 7 7700, оперативная память DDR5-6000 (38-38-38-78), видеокарта GeForce RTX 4070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2026 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 610.47 и AMD Chipset Driver 8.02.18.557.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 5.1.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench 2024 1.0 и Cinebench 2026 1.0. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.32912. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Тестирование проводилось в 12 играх в двух популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080) и WQHD (2560 × 1440). Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

Battlefield 6. DirectX 12. Миссия Always faithful. Performance preset — custom, graphics quality — high, fixed resolution scale — 100, frame rate limiter — выкл., dynamic resolution scale — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., TAA, upscaling technique — выкл., AMD FSR — выкл., future frame rendering — выкл., performance overlay — выкл.

Doom: The Dark Ages. VK/DXGI. Программа оценки «Глубинный лес». Вертикальная синхронизация — выкл., режим масштабирования разрешения — выкл., поле зрения — 90, глубина поля зрения и хроматическая аберрация — вкл., шейдинг с переменной частотой — выкл., TAA, NVIDIA Reflex — выкл., размытие в движении — вкл., интенсивность размытия в движении — «Выс.», качество размытия в движении — «Выс.», трассировка пути — выкл., общее качество — «Выс.», размер текстурной памяти — 2048, режим цветовой слепоты — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл., усиление резкости FidelityFX — выкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, устранение широкоугольных искажений — вкл. (50 %), размытие в движении — вкл. (33 %), комплект настроек графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, TAA, разное — «Высок.», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высок.», растительность — «Ультра», качество эффектов — «Высок.», качество тумана — «Высок.», SSAO, тени — вкл. (100 %), контактные тени — вкл., подповерхностное рассеяние — вкл., качество подповерхностного рассеяния — «Высок.».

Crimson Desert. DirectX 12. Холмы невозврата. Режим масштабирования — выкл., генерация кадров — выкл., пресет — «Кинематографическое», трассировка лучей — выкл.

007 First Light. DirectX 12. Игольное ушко. Масштабирование разрешения — выкл., качество текстур — «Ультра», фильтр текстур — 16x, уровень детализации — «Ультра», качество рельефа — «Ультра», качество теней — «Ультра», качество объемного тумана — «Ультра», качество объемных эффектов — «Ультра», качество глобального освещения — «Ультра», качество отражений — «Ультра», эффекты постобработки — вкл., доступность — выкл.

The Last of Us Part II. DirectX 12. Пролог. Метод масштабирования — выкл., режим сглаживания — TAA, режим задержки NVIDIA — выкл., генерация кадров — выкл., динамическое масштабирование — выкл., вертикальная синхронизация — выкл., конфигурация — «Максимум», фильтрация текстур — «Анизотропная 16x».

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

Игровые ноутбуки ASUS разных серий поставляются вместе с программным комплексом Armoury Crate. Приложение обладает высокой функциональностью и, помимо всего прочего, позволяет пользователю управлять системой охлаждения ноутбука и энергопотреблением его основных компонентов. Так, нам доступны три пресета: «Тихий», «Эффективность» и «Турбо». Мы протестировали ROG Strix SCAR 18 G835 во всех них.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench 2026) «Турбо» «Эффективность» «Тихий» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,8/4,4 4,3/4,1 3,7/3,7 Температура ЦП, °C Максимальная 98 86 74 Средняя 88 75 70 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 52,2 43,8 39,6 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 183 117 84 Производительность, баллы (больше — лучше) 9413 8573 7721

Ранее мы выяснили, что инженеры ASUS заметно доработали систему охлаждения ноутбука. Теперь кулер ROG Strix SCAR 18 G835 способен отвести до 320 Вт энергии, и по этому показателю герой обзора вплотную приблизился к мощным игровым десктопам. Однако мы по-прежнему имеем дело с мобильным ПК! Смотрите, в режиме «Турбо» для Core Ultra 9 290HX Plus выставлены сумасшедшие режимы PL1 и PL2: на короткий период времени энергопотребление чипа превышает 200 Вт, а при постоянной нагрузке оно держится среднего значения в 183 Вт… Если честно, я даже не знаю, как это комментировать. Мы видим, что реальная мощность Core Ultra 9 290HX Plus, установленного в ROG Strix SCAR 18 G835, вплотную приближается к показателям настольного Core Ultra 7 270K Plus — только последний в крутых игровых десктопах и рабочих станциях обычно снабжен трехсекционной системой жидкостного охлаждения. А тут, в ноутбуке, «всего-навсего» используется испарительная камера, обеспечивающая похожий эффект. При этом критичных, страшных и нежелательных температур не замечено: средний нагрев самого горячего ядра центрального процессора составил всего 88 градусов Цельсия. Значит, испарительная камера работает с определенным запасом прочности. Верно и то, что в режиме «Турбо» лэптоп работает очень шумно.

Забавно, но даже с активированным пресетом «Тихий» ROG Strix SCAR 18 G835 в сложных расчетных задачах «обскачет» большинство других премиальных игровых ноутбуков. Потому что даже в этом режиме работы кулер системы обеспечивает стабильные 80+ Вт для Core Ultra 9 290HX Plus. Выходит, герой обзора может быть не только сверхбыстрым в рабочих задачах, но при этом еще холодным и тихим. И совершенно не обязательно, что называется, выжимать из системы все соки, жертвуя комфортом на рабочем месте.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 12389 Essentials, баллы 11293 Productivity, баллы 24997 Digital Content Creation, баллы 18276 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2024 Все ядра, баллы 2376 Одно ядро, баллы 142 Cinebench 2026 Все ядра, баллы 9413 Одно ядро, баллы 590 GPU, баллы 105247 Blender 5.1.2 CPU, с 151 GPU, с 41 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 18756 Два ядра, баллы 2677 Одно ядро, баллы 1352 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 6866 Steel Nomad, баллы 6325 Steel Nomad Light, баллы 26977 3DMARK Time Spy Общий балл 24373 Графика, баллы 25608 Центральный процессор, баллы 19144 3DMARK Fire Strike Общий балл 42050 Графика, баллы 54134 Физика, баллы 54702

Результаты тестирования ROG Strix SCAR 18 G835 говорят сами за себя. Лэптоп ASUS во всех сценариях успешно соперничает с крупным игровым системным блоком. Даже больше: в некоторых случаях герой обзора опережает прочие ПК, побывавшие в тестовой лаборатории в этом году, с большущим запасом.

В играх нагрузка на ROG Strix SCAR 18 G835 и систему охлаждения заметно увеличивается. Мы видим, что в сложных ААА-проектах, когда загружен и GPU, и CPU, общее энергопотребление системы превышает 300 Вт — не просто так лэптоп комплектуется мощным блоком питания на 450 Вт. А еще мы видим, что перегрева нет, — в противном случае обновленный ROG Strix SCAR 18 G835 вряд ли появился бы на прилавках магазинов. Важно другое: температуры-то низкие! Графический чип не нагревается выше 70 градусов Цельсия. Температура центрального процессора при нагрузке под 90 Вт держится вполне комфортного показателя в 85 градусов Цельсия. Да, в режиме «Турбо» ROG Strix SCAR 18 G835 работает довольно шумно, однако с включением предустановки «Эффективность» получается сделать систему и тише, и еще холоднее.

В общем, продуманная система охлаждения героя сегодняшнего тестирования вызвала у меня самый настоящий восторг!

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Турбо» «Эффективность» «Тихий» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1647 МГц, 28,2 Гбит/с 1597 МГц, 28,0 Гбит/с 1597 МГц, 28,0 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 1945 1747 1027 Реальная средняя частота памяти, МГц 1754 1742 1736 Уровень шума, дБА 52,7 47,2 39,7 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 172 149 94 90 46 30 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 68 64 61 69 65 63 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 85 68 68 92 72 70 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 6866 6263 3983 3DMARK Steel Nomad, баллы 6325 5770 3954

Ради справедливости отмечу, что мобильная версия GeForce RTX 5090 имеет мало общего с одноименной дискретной видеокартой, используемой в настольных ПК. Оставим на совести NVIDIA их маркетинговые заигрывания с названиями собственной продукции. Как бы «корабль» ни назывался, в ROG Strix SCAR 18 G835 установлена самая производительная графика современности — и здесь она работает без каких-либо ограничений. Быстрее сборки мобильного ПК на нашем рынке на данный момент нет.

Отмечу еще один интересный факт. Ранее мы выяснили, что энергопотребление Core Ultra 9 290HX Plus в играх в режиме «Турбо» достигает 90 Вт — частота P-ядер держится максимального значения. Высокая производительность центрального процессора заметно влияет и на FPS в играх — особенно в низких разрешениях. Средняя кадровая частота увеличивается, просадки фреймрейта становятся реже.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 446 205 327 175 Battlefield 6 204 148 144 115 Doom: The Dark Ages 116 90 84 67 Baldur’s Gate III 138 95 136 95 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 145 105 106 89 Cyberpunk 2077 130 87 106 77 Kingdom Come Deliverance II 72 55 60 47 Black Myth: Wukong 65 55 50 44 Tainted Grail: The Fall of Avalon 136 94 100 63 Crimson Desert 104 84 78 66 007 First Light 111 87 82 68 The Last of Us Part II 140 92 114 81

В лэптопе используется аккумулятор на 90 Вт⋅ч. Тестирование показало, что ROG Strix SCAR 18 G835 проработал от одного заряда батареи 6-8 часов в легких режимах. Показатель — нерекордный и скорее расположен ближе к отметке «ниже среднего». Что интересно, прошлогодняя версия «Скара» обладала схожей автономностью. В целом за год мое мнение на этот счет никак не изменилось: такие системы, как ROG Strix SCAR 18 G835, покупают не для ежедневных променадов, ведь перед нами самый настоящий заменитель десктопа (идентичный натуральному). Аккумулятор здесь, по сути, играет роль очень выносливого ИБП, позволяющего таскать лэптоп с собой повсюду. Любой настольный ПК — даже самый компактный — такой привилегии лишен.

Время автономной работы, яркость экрана 150 кд/м2 Веб 5 ч 48 мин Просмотр видео 8 ч 13 мин

Если честно, я обожаю новинки, в которых главные их новшества, что называется, спрятаны внутри. Казалось бы, в обновленном ROG Strix SCAR 18 G835 всего-то немного доработали испарительную камеру, но этого «всего-то» оказалось достаточно для того, чтобы посмотреть на устройство по-другому. Лэптопы версии 2026 года стали еще быстрее — намного быстрее. В этом обзоре нет никакого кликбейта: протестированная версия ROG Strix SCAR 18 G835 действительно стала самым производительным ноутбуком, побывавшим когда-либо в нашей тестовой лаборатории. Следовательно, награду «Хардкор» обновленный «ROG’бук» получает абсолютно заслуженно.

В остальном перед нами старый добрый ROG Strix SCAR 18 G835. Герой обзора оснащен отличным дисплеем и практичным корпусом. Легчайшие обслуживание и модернизация системы заслуживают отдельной похвалы. Все в порядке у «Скара» и с функциональностью. А разве может быть иначе у системы, оснащенной сразу несколькими портами Thunderbolt 5? Автономность не изменилась и осталась на уровне ниже среднего. Цена — космос, но тут пикантности всей ситуации, конечно же, добавляет разразившийся дефицит чипов памяти.