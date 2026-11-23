На совместном мероприятии в Южной Корее компании Samsung и IQOO опубликовали подробности об экранных матрицах категории M16 — самых совершенных OLED-панелях для мобильных устройств в данный момент. Последние дебютировали в составе iPhone 18 Pro и iPhone Duo, но первым обладателем экрана M16 среди смартфонов на базе Android оказался не аппарат самой Samsung, а флагманская модель IQOO. Если верить информации из сторонних источников, самсунговские Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra лишь в следующем году последуют за первопроходцами.

Краткие характеристики экрана IQOO 16 включают диагональ 6,85 дюйма и разрешение 3 168 × 1 440. При этом данный экран стал первой из 2К-панелей на розничном рынке с адаптивной частотой обновления вплоть до 165 Гц и развивает точечную яркость в 10 000 кд/м2. Глобальная пиковая яркость (белый экран при максимальной внешней засветке по показаниям датчика освещенности) достигает 2 800, а ручная пиковая — 1 100 кд/м2. Плюс ко всему, экран охватывает 124 % площади цветового пространства P3.

Совместить высокую плотность пикселов с высокой частотой обновления и низким энергопотреблением панели — нетривиальная задача, решение которой затронуло сразу несколько составляющих пирога OLED-панели, начиная со светоизлучающего материала, который и дал экрану название M16. При этом важно заметить, что хотя новая химия обеспечивает рост точечной яркости с 6 000 кд/м2, свойственным предыдущей версии, M14, до 10 000 кд/м2, это не привело к пропорциональному росту тепловыделения. Как следствие, расчетный срок жизни панели не только не уменьшился, но и увеличился с 1 500 до 2 500 часов.

Другой важной инновацией, лежащей в основе OLED-экранов Samsung, стала технология LEAD 2.0. Она означает, что конструкция панели не имеет поляризационного фильтра, который обычно необходим для того, чтобы предотвратить отражение внешнего света от внутренних металлических компонентов, но задерживает и часть света, излучаемого самим экраном.

Отдельный перечень изменений повлек за собой переход к частоте обновления 165 Гц (от 144 Гц в экранах M14). Так, разработчикам новой панели пришлось уменьшить электрическое сопротивление металлического слоя и создать новую микросхему-драйвер. Последняя производится по норме 22 нм и, согласно данным Samsung, расходует на 30 % меньше мощности, чем старая IC. В целом же IQOO утверждает, что расход энергии не увеличился по сравнению с экраном смартфона IQOO 15 при яркости 150 кд/м2, несмотря на повышенную герцовку.

Частота обновления 165 Гц сочетается с частотой семплирования прикосновений вплоть до 5 кГц (и 500 Гц применительно к multi-touch). Кроме того, при частоте обновления 165 Гц задействуется максимальная частота ШИМ-модуляции яркости — 3,3 кГц.

Создатели экрана утверждают, что, в дополнение ко всем перечисленным усовершенствованиям, его прочность в ударном тесте (падение металлического шарика) возросла на 47 %. A в составе смартфона IQOO 16 каждый экран проходит калибровку отдельных субпикселей, которая (по данным производителя) обеспечивает равномерность цвета и яркости на 39,6 и 22,3 % соответственно выше, чем в IQOO 15.