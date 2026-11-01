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Binance возобновила вывод средств и возместила 95 % украденных $6,3 млрд

Криптовалютная биржа Binance как и обещала в воскресенье возобновила вывод биткоинов, Ethereum и некоторых стейблкоинов после крупнейшей в истории кражи криптовалюты. Одновременно компания объявила, что основная часть похищенной хакерами суммы уже возмещена.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В Binance сообщили, что на первом этапе восстановления будет доступен вывод 15 криптоактивов, включая биткоин, Ethereum, XRP и Dogecoin. Доступ к выводу биткоинов пользователи получили вскоре после 06:00 по Гринвичу (9:00 мск). Также был возобновлён вывод Ethereum, BNB и некоторых стейблкоинов — USDT и USDC.

Криптобиржа заявила, что из похищенных $6,3 млрд в токенах она возместила $6 млрд или 95 %, использовав собственные средства для приобретения токенов взамен украденных. В связи с тем, что оставшиеся 5 % похищенных активов относятся к менее ликвидным токенам, на их поиск в необходимом объёме может уйти больше времени, сообщили в компании.

Для приобретения токенов взамен украденных криптобиржа воспользовалась средствами фонда SAFU (Secure Asset Fund for Users — «Фонд безопасных активов для пользователей») объёмом $1 млрд — резерва в биткоинах, предназначенного для защиты клиентов в случае нарушений безопасности. Также были задействованы средства из страхового фонда для фьючерсной торговли (Futures Insurance Fund) и корпоративной казны компании.

В субботу в Binance сообщили, что будет использовано 50 % средств фонда SAFU, при этом компания обязалась в будущем восстановить объём фонда до $1 млрд.

В этот же день ФБР заявило, что ответственность за атаку несет хакерская группировка TraderTraitor, которую эксперты и спецслужбы связывают с Северной Кореей. По словам спецслужбы, было зафиксировано, что участники группировки конвертировали украденные активы в криптовалюту Ethereum. Также здесь ожидают «дальнейшего отмывания» похищенных средств с использованием соответствующих технологий.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что у Соединённых Штатов пока нет уверенности в причастности Северной Кореи к этому инциденту. «Мы не знаем, Северная Корея ли это, но если так — мы обсудим это с Северной Кореей», — сказал Трамп на брифинге с журналистами в субботу.

Основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) выразил благодарность правоохранительным органам США, которые отследили и «заморозили» похищенные активы. «В одном твите невозможно в полной мере выразить нашу благодарность. Многие в криптосообществе, возможно, не осознают, что тому, что биткоин не упал ещё сильнее, мы во многом обязаны именно им», — написал Чжао в социальной сети X.

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Теги: binance, криптовалюта, криптобиржа, хакерская атака
binance, криптовалюта, криптобиржа, хакерская атака
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