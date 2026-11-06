CPS PCCooler — семейство кулеров, СЖО, корпусов и БП для самых мощных рабочих станций

На волне популярности ИИ-агентов в этом году резко подскочил спрос на профессиональные рабочие станции. Специально для таких систем компания PCCooler предлагает серию комплектующих CPS AI Workstation, в которую входят корпуса, системы жидкостного охлаждения, воздушные кулеры и вентиляторы. В отличие от обычных потребительских решений, эти компоненты рассчитаны на продолжительную работу под высокой нагрузкой. Здесь рассмотрим их подробнее.

Главная особенность семейства CPS PCCooler — не отдельные компоненты, а целая экосистема охлаждения и питания, которую можно использовать при сборке систем разного масштаба. В каталоге компании представлены конфигурации от компактных рабочих станций с одним GPU до флагманских платформ серверного уровня с двумя процессорами и четырьмя видеокартами.

Корпуса для рабочих станций

CPS PCCooler SR700 — флагманский корпус формата Ultra Full-Tower, предназначенный для наиболее производительных систем. Он поддерживает крупные материнские платы форматов HPTX, SSI-EEB и E-ATX, установку до четырёх видеокарт с жидкостным охлаждением и двух блоков питания.

Для радиаторов СЖО предусмотрено два посадочных места типоразмера 480 мм. Максимальная длина видеокарты составляет 460 мм, а высота процессорного кулера может достигать 195 мм. Конструкция также позволяет установить большое количество 120-мм вентиляторов. В таком корпусе можно разместить буквально любую конфигурацию, даже из очень крупных комплектующих.

Для менее масштабных систем предусмотрены корпуса CPS PCCooler FR300 и MR100 среднего и компактного форматов. Они рассчитаны на платы E-ATX и ATX соответственно и подходят для рабочих станций, которым не требуется размещение сразу нескольких мощных GPU. Такие корпуса могут использоваться в системах для локального инференса и edge-вычислений, где важны компактность и эффективный отвод тепла.

Жидкостное охлаждение: радиаторы толщиной 38 мм и керамические подшипники

В серию СЖО CPS PCCooler LR пошли модели LR360S, LR360D, LR480S и LR480D соответственно с радиаторами типоразмеров 360 и 480 мм попарно. Они оснащены радиаторами увеличенной толщины — 38 мм — с высокой плотностью рёбер, а также высокопроизводительными вентиляторами. В конструкции помпы используется керамический подшипник, рассчитанный на длительную эксплуатацию.

Индексы S и D в названиях указывают на количество водоблоков: первые предназначены для охлаждения одного процессора, вторые — двух. Таким образом, серия охватывает как обычные высокопроизводительные рабочие станции, так и двухпроцессорные платформы, в том числе серверного класса.

Увеличенная толщина радиатора позволяет повысить площадь теплообмена и потенциально улучшить отвод тепла при высокой нагрузке. Впрочем, итоговая эффективность зависит не только от радиатора, но и от характеристик вентиляторов, помпы и воздушного потока внутри корпуса.

Воздушные кулеры для мощных процессоров

Тем, кто предпочитает воздушное охлаждение, CPS PCCooler предлагает башенные модели TS700D и TR620M X. Старшая TS700D оснащена семью тепловыми трубками диаметром 6 мм и двумя 120-мм вентиляторами, максимальная скорость вращения которых достигает 3000 об/мин. Один из вентиляторов имеет крыльчатку с реверсивной конструкцией, позволяющей оптимизировать воздушный поток внутри системы. Высота кулера составляет 158 мм, так что ему понадобится довольно просторный корпус.

CPS PCCooler TR620M X ориентирован на системы с ограниченным пространством. Его высота составляет всего 115 мм, поэтому модель подходит в том числе для корпусов формата 4U. Конструкция включает две секции радиатора, шесть тепловых трубок диаметром 6 мм и центральный 100-мм вентилятор, способный разгоняться до 5000 об/мин.

Кулеры CPS PCCooler TS700D и TR620M X поддерживают широкий набор серверных и HEDT-сокетов. Среди совместимых платформ указаны Intel LGA 3647 и LGA 4677, а также AMD sTRX4, sWRX8, TR4, TR5, SP3, SP5 и SP6. Это позволяет использовать кулеры не только в настольных рабочих станциях, но и в серверных системах на базе процессоров AMD EPYC и Threadripper, а также Intel Xeon.

CPS PCCooler F9 R120: вентилятор с высоким статическим давлением

Ещё один компонент экосистемы — 120-мм корпусный вентилятор F9 R120. Он рассчитан на работу с плотными радиаторами и в корпусах, где требуется обеспечить интенсивный воздушный поток. Диапазон скорости вращения составляет 500–5000 об/мин, максимальная производительность заявлена на уровне 114 CFM, а статическое давление достигает 8,2 мм вод. ст.

В конструкции применяется японский двухрядный шарикоподшипник NSK. Также предусмотрены система стабилизации оборотов с замкнутым контуром управления и три режима работы. Высокое статическое давление особенно важно при продуве радиаторов и других элементов с заметным сопротивлением воздушному потоку, хотя максимальные обороты могут сопровождаться повышенным уровнем шума.

Питание для многопроцессорных и систем со множеством GPU

В экосистему CPS AI Workstation входит и серия блоков питания SU. Её старшая модель SU2500 рассчитана на мощность до 2500 Вт и предназначена для рабочих станций с несколькими GPU и двумя процессорами. Блок соответствует стандарту ATX 3.1 и поддерживает PCIe 5.1. Во флагманской конфигурации предусмотрено до четырёх кабелей питания 12V-2x6 для видеокарт и до четырёх разъёмов EPS 8+8 pin для питания процессоров.

Среди особенностей конструкции производитель отмечает применение транзисторов SiC MOSFET, японских электролитических конденсаторов с рабочей температурой до 105 °C и полностью модульную систему кабелей. Для серии заявлена сертификация Cybenetics Titanium и гарантия сроком 10 лет. Такая комбинация характеристик ориентирована на системы с высоким энергопотреблением, где стабильность питания особенно важна при продолжительной работе под нагрузкой.

Цены и доступность в России

Некоторые компоненты CPS PCCooler уже представлены в российской рознице. По данным брифа, ориентировочные цены на октябрь 2026 года составляют:

Башенный кулер TS700D — около 8999 рублей;

Башенный кулер TR620M X — около 6499 рублей;

СЖО LR360S — около 25 599 рублей;

СЖО LR360D — около 35 299 рублей;

СЖО LR480S — около 30 499 рублей;

СЖО LR480D — около 39 999 рублей;

Вентилятор F9 R120 — около 3510 рублей.

Кулеры и системы жидкостного охлаждения можно найти в DNS, а вентилятор F9 R120 — в Regard. Для корпусов SR700, FR300 и MR100, а также блока питания SU2500 на момент подготовки материала российские цены озвучены не были.