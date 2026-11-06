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CPS PCCooler — семейство кулеров, СЖО, корпусов и БП для самых мощных рабочих станций

На волне популярности ИИ-агентов в этом году резко подскочил спрос на профессиональные рабочие станции. Специально для таких систем компания PCCooler предлагает серию комплектующих CPS AI Workstation, в которую входят корпуса, системы жидкостного охлаждения, воздушные кулеры и вентиляторы. В отличие от обычных потребительских решений, эти компоненты рассчитаны на продолжительную работу под высокой нагрузкой. Здесь рассмотрим их подробнее.

Источник изображений: PCCooler

Источник изображений: PCCooler

Главная особенность семейства CPS PCCooler — не отдельные компоненты, а целая экосистема охлаждения и питания, которую можно использовать при сборке систем разного масштаба. В каталоге компании представлены конфигурации от компактных рабочих станций с одним GPU до флагманских платформ серверного уровня с двумя процессорами и четырьмя видеокартами.

Корпуса для рабочих станций

CPS PCCooler SR700 — флагманский корпус формата Ultra Full-Tower, предназначенный для наиболее производительных систем. Он поддерживает крупные материнские платы форматов HPTX, SSI-EEB и E-ATX, установку до четырёх видеокарт с жидкостным охлаждением и двух блоков питания.

PCCooler SR700

CPS PCCooler SR700

Для радиаторов СЖО предусмотрено два посадочных места типоразмера 480 мм. Максимальная длина видеокарты составляет 460 мм, а высота процессорного кулера может достигать 195 мм. Конструкция также позволяет установить большое количество 120-мм вентиляторов. В таком корпусе можно разместить буквально любую конфигурацию, даже из очень крупных комплектующих.

PCCooler FR300

CPS PCCooler FR300

PCCooler MR100

CPS PCCooler MR100

Для менее масштабных систем предусмотрены корпуса CPS PCCooler FR300 и MR100 среднего и компактного форматов. Они рассчитаны на платы E-ATX и ATX соответственно и подходят для рабочих станций, которым не требуется размещение сразу нескольких мощных GPU. Такие корпуса могут использоваться в системах для локального инференса и edge-вычислений, где важны компактность и эффективный отвод тепла.

Жидкостное охлаждение: радиаторы толщиной 38 мм и керамические подшипники

В серию СЖО CPS PCCooler LR пошли модели LR360S, LR360D, LR480S и LR480D соответственно с радиаторами типоразмеров 360 и 480 мм попарно. Они оснащены радиаторами увеличенной толщины — 38 мм — с высокой плотностью рёбер, а также высокопроизводительными вентиляторами. В конструкции помпы используется керамический подшипник, рассчитанный на длительную эксплуатацию.

PCCooler LR360D

CPS PCCooler LR360D

Индексы S и D в названиях указывают на количество водоблоков: первые предназначены для охлаждения одного процессора, вторые — двух. Таким образом, серия охватывает как обычные высокопроизводительные рабочие станции, так и двухпроцессорные платформы, в том числе серверного класса.

PCCooler LR480S

CPS PCCooler LR480S

Увеличенная толщина радиатора позволяет повысить площадь теплообмена и потенциально улучшить отвод тепла при высокой нагрузке. Впрочем, итоговая эффективность зависит не только от радиатора, но и от характеристик вентиляторов, помпы и воздушного потока внутри корпуса.

Воздушные кулеры для мощных процессоров

Тем, кто предпочитает воздушное охлаждение, CPS PCCooler предлагает башенные модели TS700D и TR620M X. Старшая TS700D оснащена семью тепловыми трубками диаметром 6 мм и двумя 120-мм вентиляторами, максимальная скорость вращения которых достигает 3000 об/мин. Один из вентиляторов имеет крыльчатку с реверсивной конструкцией, позволяющей оптимизировать воздушный поток внутри системы. Высота кулера составляет 158 мм, так что ему понадобится довольно просторный корпус.

PCCooler TS700D

CPS PCCooler TS700D

CPS PCCooler TR620M X ориентирован на системы с ограниченным пространством. Его высота составляет всего 115 мм, поэтому модель подходит в том числе для корпусов формата 4U. Конструкция включает две секции радиатора, шесть тепловых трубок диаметром 6 мм и центральный 100-мм вентилятор, способный разгоняться до 5000 об/мин.

PCCooler TR620M X

CPS PCCooler TR620M X

Кулеры CPS PCCooler TS700D и TR620M X поддерживают широкий набор серверных и HEDT-сокетов. Среди совместимых платформ указаны Intel LGA 3647 и LGA 4677, а также AMD sTRX4, sWRX8, TR4, TR5, SP3, SP5 и SP6. Это позволяет использовать кулеры не только в настольных рабочих станциях, но и в серверных системах на базе процессоров AMD EPYC и Threadripper, а также Intel Xeon.

CPS PCCooler F9 R120: вентилятор с высоким статическим давлением

Ещё один компонент экосистемы — 120-мм корпусный вентилятор F9 R120. Он рассчитан на работу с плотными радиаторами и в корпусах, где требуется обеспечить интенсивный воздушный поток. Диапазон скорости вращения составляет 500–5000 об/мин, максимальная производительность заявлена на уровне 114 CFM, а статическое давление достигает 8,2 мм вод. ст.

PCCooler F9 R120

CPS PCCooler F9 R120

В конструкции применяется японский двухрядный шарикоподшипник NSK. Также предусмотрены система стабилизации оборотов с замкнутым контуром управления и три режима работы. Высокое статическое давление особенно важно при продуве радиаторов и других элементов с заметным сопротивлением воздушному потоку, хотя максимальные обороты могут сопровождаться повышенным уровнем шума.

Питание для многопроцессорных и систем со множеством GPU

В экосистему CPS AI Workstation входит и серия блоков питания SU. Её старшая модель SU2500 рассчитана на мощность до 2500 Вт и предназначена для рабочих станций с несколькими GPU и двумя процессорами. Блок соответствует стандарту ATX 3.1 и поддерживает PCIe 5.1. Во флагманской конфигурации предусмотрено до четырёх кабелей питания 12V-2x6 для видеокарт и до четырёх разъёмов EPS 8+8 pin для питания процессоров.

Среди особенностей конструкции производитель отмечает применение транзисторов SiC MOSFET, японских электролитических конденсаторов с рабочей температурой до 105 °C и полностью модульную систему кабелей. Для серии заявлена сертификация Cybenetics Titanium и гарантия сроком 10 лет. Такая комбинация характеристик ориентирована на системы с высоким энергопотреблением, где стабильность питания особенно важна при продолжительной работе под нагрузкой.

Цены и доступность в России

Некоторые компоненты CPS PCCooler уже представлены в российской рознице. По данным брифа, ориентировочные цены на октябрь 2026 года составляют:

  • Башенный кулер TS700D — около 8999 рублей;
  • Башенный кулер TR620M X — около 6499 рублей;
  • СЖО LR360S — около 25 599 рублей;
  • СЖО LR360D — около 35 299 рублей;
  • СЖО LR480S — около 30 499 рублей;
  • СЖО LR480D — около 39 999 рублей;
  • Вентилятор F9 R120 — около 3510 рублей.

Кулеры и системы жидкостного охлаждения можно найти в DNS, а вентилятор F9 R120 — в Regard. Для корпусов SR700, FR300 и MR100, а также блока питания SU2500 на момент подготовки материала российские цены озвучены не были.

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Теги: pccooler, сжо, рабочая станция, кулер, блок питания, корпус
pccooler, сжо, рабочая станция, кулер, блок питания, корпус
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