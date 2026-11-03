ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет

Рост спроса на электроэнергию для задач искусственного интеллекта привёл к рекордному за 40 лет увеличению числа одновременно строящихся реакторов для АЭС — сейчас таких 79, а планируется построить ещё сотни.

Последний раз сопоставимое количество строящихся энергоблоков фиксировалось в 1986 году — тогда их насчитывался 91. Авария на Чернобыльской АЭС в СССР в том же году привела к сокращению строительства АЭС во всём мире. В 2011 году свою долю негатива к атомным электростанциям добавила авария на АЭС «Фукусима» в Японии. Но энергетический кризис, вызванный военными конфликтами в Европе и на Ближнем Востоке, а также резко возросшие потребности ЦОД и ИИ в электроэнергии отодвинули опасения по поводу радиационной опасности атомных электростанций на задний план — в атомной энергетике началась своя эпоха Возрождения.

По последним данным Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), на 16 октября 2026 года в разных странах строятся 79 ядерных реакторов, из которых 38 приходится на Китай, восемь на Индию и семь на Россию. Ещё 122 реактора находятся на стадии планирования, а более 300 рассматриваются в качестве перспективных проектов. Таким образом, нынешний строительный портфель включает сотни энергоблоков, хотя переход от планов к реальному строительству потребует финансирования, лицензирования и подготовки производственных мощностей.

По актуальной базе WNA, совокупная электрическая мощность строящихся установок составляет около 78,9 ГВт. При этом речь идёт преимущественно о крупных энергоблоках: например, китайские проекты Hualong One и CAP1000 имеют мощность порядка 1,1–1,25 ГВт каждый, российские ВВЭР-1200 — около 1,2 ГВт. Малые модульные реакторы (SMR) также присутствуют в планах строительства, но пока занимают небольшую долю.

Больше всего малыми реакторами заинтересованы США. Реакторы SMR считаются наиболее перспективными с точки зрения скорости отдачи вложений. Строительство большого реактора займёт от 10 до 15 лет, тогда как ИИ не может столько ждать. Малые модульные реакторы в теории можно изготовить за пять лет. Однако специалисты видят в этом большую опасность: разработчики SMR обычно игнорируют или отодвигают на второй план вопросы безопасности эксплуатации этого нового вида реакторов. Так, в мире разрабатывается около 70 различных конструкций таких реакторов, однако единый подход к оценке их безопасности и лицензированию ещё не выработан.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2026 году началось или начнётся строительство одиннадцати новых ядерных реакторов. Всего в течение ближайших 15 лет в эксплуатацию должны быть введены 201 реактор. В настоящее время в эксплуатации находятся 443 ядерных реактора. Даже с учетом вывода отдельных блоков из эксплуатации из-за старения, возможно, что примерно к 2040 году во всем мире будет введено в эксплуатацию более 600 реакторов.

Европа также включилась в этот процесс. Запреты на строительство новых реакторов и АЭС постепенно снимаются во многих странах, ранее прекративших работу с «мирным атомом». В марте Европейский союз объявил о политике активного использования ядерной энергетики для обезуглероживания энергоснабжения и обеспечения энергетической безопасности, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что отказ Европы от ядерной энергетики был «стратегической ошибкой». Но всё меняется: та же Франция, например, рассматривает возможность построить 14 новых реакторов.

Пережившая трагедию на АЭС «Фукусима» Япония также движется к возвращению к ядерной энергетике. Страна планирует заменить от двух до пяти реакторов к 2040-м годам и добавить ещё девять к 2050-м годам, в результате чего в общей сложности будет построено 11–14 новых реакторов.

Рост ядерной энергетики повлияет на цены на уран, который служит топливом для реакторов. Американская исследовательская фирма TradeTech сообщает, что цена долгосрочного контракта на конец сентября составила $214 за кг урана, превысив пик в $209 за кг, достигнутый в 2007 и 2008 годах. Это повышает зависимость мировой атомной энергетики от России, которая является одним из крупных игроков на рынке топливных сборок и сырья для их производства. Поэтому готовятся альтернативные источники поставок если не сырья, то топлива.