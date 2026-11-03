Apple предупредила пользователей в 99 странах о возможных атаках с использованием шпионского ПО

Apple разослала владельцам своих устройств в 99 странах предупреждения о возможных атаках с использованием шпионского ПО. Власти Германии инициировали расследование по сообщениям, что целями таких атак могли оказаться чиновники, представляющие законодательную и исполнительную ветви власти страны.

Компания периодически направляет уведомления владельцам устройств, которые, по её сведениям, могли подвергнуться атакам с использованием шпионского ПО. Apple не раскрывает, кто может стоять за этими действиями и не подтверждает фактов взлома конкретных устройств, но настоятельно рекомендует получателям отнестись к предупреждению со всей серьёзностью и обратиться за помощью к специалистам.

Немецкие законодатели и правительственные чиновники начали получать уведомления от Apple в минувший четверг, 29 октября. В связи с этим Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) Германии в выходные выпустило срочное предупреждение. Ведомство посоветовало получателям «исходить из того, что их устройства больше не являются безопасными». В правительстве страны заявили, что «относятся к этому инциденту и предупреждению со всей серьёзностью» и «прилагают максимум усилий, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего».

Представитель правительства страны отказался уточнить, был ли среди пострадавших глава государства. Известно, что в ходе атак использовалась атака класса zero-click — такой эксплойт позволяет взламывать устройство без каких-либо действий со стороны пользователя. Уведомления получили не только в Германии — о нём сообщил, в частности, кинорежиссер из Бейрута Радван Мортада (Radwan Mortada). По сведениям последнего, в последней серии предупреждение получили владельцы устройств Apple в 99 странах. Он, по его словам, уже становился целью атаки с использованием шпионского ПО Pegasus в 2017 и 2021 годах. Кто стоит за инцидентом, установить не удалось.