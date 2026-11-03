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Умные очки с Linux, сторонним ПО и сменными батареями: Raven представила Prism 1

Стартап Raven Resonance заявил, что ему удалось уместить полноценный автономный компьютер в корпус умных очков. Устройство под названием Prism 1 управляется Raven OS — специализированная платформа на основе Linux предназначена для автономной работы без привязки к смартфону.

Источник изображений: raven.computer

Источник изображений: raven.computer

Умные очки Raven Prism 1 адресованы разработчикам, инженерам, техническим специалистам творческих профессий и корпоративным пользователям — тем, кому нужна более открытая и гибкая в настройке система, чем большинство существующих носимых устройств. Дисплей располагается перед правым глазом: полноцветный LCoS-модуль и дифракционный волновод создают изображение размером около 30° по диагонали. Оно, по словам Raven, воспринимается примерно как 16-дюймовый экран, расположенный на расстоянии вытянутой руки; яркость составляет более 1500 кд/м².

Производитель не стал заполнять всё поле зрения элементами дополненной реальности, — разработчики сделали ставку на доступность приложений и информации в один взгляд, поэтому дисплей сместили в сторону периферии. Навигация по меню осуществляется с помощью взгляда и голосовых команд, поддерживается также подключение клавиатур, мышей и контроллеров по Bluetooth. В наличии 13-мегапиксельная камера, четыре микрофона и два направленных вниз динамика. Устройство работает на чипе с архитектурой ARM64, есть до 4 Гбайт оперативной памяти, 32 Гбайт на встроенном накопителе. Предусмотрен доступ по SSH для самостоятельной разработки ПО.

За питание отвечает система Raven Wings — магнитные аккумуляторные модули крепятся к дужкам очков и поддерживают замену «на ходу» без отключения устройства. Другими словами, отключать очки не нужно, достаточно снять разрядившийся модуль и установить на его место заряженный. В комплект поставки входят два комплекта таких модулей и зарядный футляр.

Магнитное соединение служит не только для подачи питания. Поддерживается передача данных по USB; устройство спроектировано как модульная платформа — в будущем планируется выпуск дополнительных модулей. Среди них будут GPS-модуль, модуль сотовой связи, аккумуляторы повышенной ёмкости и ускорители для задач ИИ. Предусмотрены средства защиты конфиденциальности: физическая шторка камеры и индикаторы, которые загораются, когда ведётся запись.

Обработка данных для управления взглядом осуществляется локально при помощи FPGA-схемы; по возможности, локально реализуются и другие задачи, в том числе распознавание речи. Данные покидают устройство только с явного согласия пользователя, подчёркивает производитель.

Стоимость Raven Prism 1 составляет $1499. Сейчас по предоплате $49 можно забронировать устройство из четвёртой партии с поставками в середине 2027 года. На начальном этапе устройство выйдет только в США, затем появится и на европейском рынке. Предусмотрена возможность установки линз с диоптриями в диапазоне от -4,5 до +4,5. В стартапе работают выходцы из Apple, Samsung Research, XREAL и Leap Motion.

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Теги: raven, prism, умные очки
raven, prism, умные очки
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