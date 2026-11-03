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Жидкостное охлаждение с RGB и батарея на 8400 мА·ч: геймерский смартфон RedMagic 12 Pro вышел на мировой рынок за $949

RedMagic объявила о старте глобальных продаж игрового смартфона RedMagic 12 Pro, который был представлен в середине октября в Китае под названием RedMagic 12 Pro+. Как и китайская версия, новинка получила систему жидкостного охлаждения с RGB-подсветкой и аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч.

Источник изображений: GSMArena.com

Источник изображений: GSMArena.com

Вместе с тем глобальная версия отличается от китайской мощностью проводной зарядки — 80 Вт вместо 120 Вт у последней, хотя также поддерживает беспроводную зарядку и функцию питания в обход аккумулятора (bypass charging). Несмотря на то что ёмкость батареи RedMagic 12 Pro на 12 % больше, чем у предшественника, его корпус тоньше — 8,5 мм против 8,9 мм.

RedMagic 12 Pro оснащён 6,85-дюймовым OLED-дисплеем X11 с разрешением 1,5K (2688 × 1216 пикселей) производства BOE. По заявлению компании, это первый в индустрии экран с частотой обновления 185 Гц, выполненный в формате «полноэкранного» дисплея с подэкранной фронтальной камерой. Дисплей поддерживает пиковую яркость до 1900 кд/м2 для всего экрана и до 5000 кд/м2 на локальных участках. Частота опроса сенсорного слоя достигает 5000 Гц. Толщина рамок, окаймляющих экран, составляет всего 0,96 мм.

Помимо 16-мегапиксельной селфи-камеры девятого поколения, разработанной совместно с BOE, под дисплеем размещён ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Вычислительные возможности смартфона обеспечивает процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, дополненный фирменным сопроцессором RedCore R5 и чипом для обработки изображения G1. Объём оперативной памяти составляет до 16 Гбайт, встроенной — до 1 Тбайт.

Система охлаждения AquaCore Cooling System 3.0 сочетает двухконтурное жидкостное охлаждение (теперь с RGB-подсветкой), вентилятор, вращающийся со скоростью 25 500 об/мин, испарительную камеру с увеличенной на 15 % эффективной площадью охлаждения, а также термоинтерфейс из «жидкого металла» (Liquid Metal 4.0). Новая микропомпа обеспечивает давление до 130 кПа, что на 85 % выше показателя предыдущей версии, при этом энергопотребление составляет всего 20 мВт.

На задней панели расположены основная 50-Мп камера с системой оптической стабилизации (OIS) и сверхширокоугольная камера с разрешением 50 Мп. Также предусмотрены боковые сенсорные кнопки-триггеры с частотой опроса 700 Гц.

RedMagic 12 Pro будет доступен с 18 ноября в двух вариантах расцветки: Nightfreeze (прозрачный чёрный) и Subzero (прозрачный серебристый). Цена составит $949 за версию с 12/256 Гбайт памяти, $1049 — за версию с 16/512 Гбайт памяти и $1199 — за модель с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной памяти.

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Теги: redmagic, игровой смартфон
redmagic, игровой смартфон
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