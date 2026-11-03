Хостинг-провайдер Beget подтвердил потерю данных клиентов после атаки

Российский хостинг-провайдер Beget подтвердил потерю данных в облачной инфраструктуре после масштабной кибератаки. Злоумышленники уничтожили содержимое виртуальных серверов VPS, объектного хранилища S3 и кластеров Kubernetes. Бинарные резервные копии VPS также утрачены, однако файловые бэкапы сохранились.

Как сообщили представители Beget, атакующие получили доступ к управляющему контуру инфраструктуры и запустили скрипты для удаления данных. Взлом произошел в ночь с 1 на 2 ноября. Способ проникновения злоумышленников пока не раскрывается, поскольку расследование продолжается.

В компании уточнили, что восстановление данных виртуальных серверов возможно из сохранившихся файловых резервных копий. Однако получить к ним доступ клиенты пока не могут. Для этого необходимо восстановить инфраструктуру и проверить серверы на наличие скрытых уязвимостей и вредоносного программного обеспечения. Настройки CDN и IP-адресов также были утрачены.

Ситуация с виртуальным хостингом оказалась менее тяжелой. По предварительным оценкам провайдера, восстановить удастся почти 100 % размещавшихся на нем сайтов. Файловые резервные копии хостинга сохранились, но возвращать серверы в эксплуатацию без предварительной проверки специалисты считают небезопасным.

Всего инженерам предстоит вручную проверить более тысячи серверов. Выделенные серверы без администрирования со стороны Beget удалось вернуть в работу еще 2 ноября примерно к 14:00 мск. На машинах под управлением специалистов провайдера большая часть информации также сохранилась, их постепенно проверяют и запускают.

К 3 ноября компания восстановила свыше 80 % инфраструктуры почтового сервиса, включая доступность протоколов POP3, IMAP и SMTP. Возобновил работу веб-интерфейс почты, а также DNS-серверы. Для управления доменами запущен отдельный сервис, позволяющий изменять записи A, MX и TXT. Полноценный доступ к основной панели управления пока не восстановлен.

В Beget утверждают, что на серверах с пользовательской информацией не обнаружено попыток ее скачивания или изменения. Тем не менее клиентам рекомендовано сменить пароли, ключи доступа и другие учетные данные, которые могли храниться на затронутых машинах.

Масштабные сбои в работе Beget начались утром 2 ноября и затронули многочисленные российские сайты и интернет-сервисы. Первоначально провайдер сообщал о комплексном инциденте, затронувшем все уровни архитектуры, без уточнения причин. Теперь компания подтвердила кибератаку и уничтожение части данных. Сроки полного восстановления всех сервисов остаются неизвестными.