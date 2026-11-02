Рунет работает со сбоями — из-за проблем в работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров Beget

Beget, один из крупнейших хостинг-провайдеров России, сообщил о крупном инциденте, нарушившем стабильность работы систем компании, который произошёл в ночь на 2 ноября. Услугами компании пользуются сотни тысяч российских сайтов, часть из которых стали работать нестабильно. Специалисты Beget задействовали все имеющиеся в наличии ресурсы для разбора причин сбоя и их устранения.

«На данный момент наша команда ведёт восстановительные работы и детальное расследование инцидента», — говорится в сообщении Beget. Там также отметили, что проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры. Инженеры Beget проводят ручную настройку инфраструктуры в дата-центрах компании.

Детали о причинах сбоя не разглашаются. В официальной группе Beget в социальной сети «ВКонтакте» представители компании сообщили, что у них есть понимание того, что произошло, а также добавили, что инцидент не связан с физической атакой на дата-центры.

Данные сервиса Detector404.ru указывают на то, что на работу провайдера из-за сбоев пожаловались более 7 тыс. клиентов. Параллельно с этим отмечаются сетевые сбои, которые фиксируются примерно с 03:00 мск и достигают отметки в 100 %. По данным источника, со сбоями столкнулась Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В сообщении учреждения сказано, что официальный сайт лаборатории, который используется для публикации данных о космической погоде, недоступен из-за технических проблем у хостинговой компании.