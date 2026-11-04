Thermal Grizzly представила процессорную термопрокладку с фазовым переходом PhaseSheet PTM Pro

Компания Thermal Grizzly представила PhaseSheet PTM Pro — усовершенствованную версию термоинтерфейса на основе фазового перехода PhaseSheet PTM с повышенной теплопроводностью.

Оптимизированный химический состав PhaseSheet PTM Pro сочетается с новой защитной несущей плёнкой, которая существенно упрощает процесс нанесения термопрокладки. Защитный слой легко отделяется с обеих сторон материала, что значительно снижает риск случайного разрыва самого термоинтерфейса во время нанесения.

PhaseSheet PTM Pro представляет собой теплопроводящий лист на основе материала с фазовым переходом (PCM). При комнатной температуре он остаётся твёрдым, благодаря чему его легко размещать на чипе. При работе ПК термопрокладка переходит в жидкую фазу, эффективно рассеивая тепло на уровне традиционных термопаст. Продукт не проводит электричество, что делает его безопасным для использования во многих областях, хотя основным предназначением новинки является охлаждение центральных процессоров и графических чипов.

Циклический механизм фазового перехода предотвращает так называемый эффект выдавливания. Данная проблема особенно выражена в ноутбуках при сочетании медного кулера с кремниевым графическим кристаллом, поскольку медь и кремний имеют разные коэффициенты термического расширения при нагреве. В случае же настольных процессоров под нагрузкой крышка чипа и подошва кулера могут слегка деформироваться, выгибаясь наружу или вовнутрь, а при остывании они возвращаются к исходной плоской форме, постепенно выдавливая обычную термопасту из контактной зоны.

Материал с фазовым переходом, лежащий в основе PhaseSheet PTM Pro, остается твердым при комнатной температуре и начинает приобретать жидкую форму только при нагреве выше 45 °C. Для оптимального распределения материала и формирования максимально тонкого слоя требуется значительное прижимное усилие — примерно 300–400 Н. В жидком состоянии PhaseSheet PTM Pro обладает очень низкой вязкостью, а при обратном переходе в твердую фазу — слегка сжимается.

Для оптимального распределения жидкой фазы материала и достижения минимально возможной толщины рабочего слоя производитель рекомендует использовать системы охлаждения с высоким усилием прижима. Продукт отличается очень высокой долговечностью, отличной теплопроводностью и стабильной производительностью на протяжении длительного времени.

Термопрокладка PhaseSheet PTM Pro в размере 40 × 40 мм уже доступна для заказа непосредственно на официальном сайте Thermal Grizzly по цене $23,28.