Обзор и тестирование ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA): производительный моноблок бизнес-класса

Использование моноблоков в офисах и государственных учреждениях уже стало стандартом де-факто, поскольку удобнее и практичнее персональных компьютеров для таких задач и условий не существует. Поэтому не удивительно, что каждая из компаний на российском рынке старается закрыть эту нишу сразу несколькими моделями, как правило, бюджетного уровня, рассчитывая на массовый спрос. Однако в компании ASUS решили пойти ещё дальше и представили серию бизнес-моноблоков ExpertCenter AiO для корпоративного рынка, ориентированных на руководителей среднего звена. Такой лаконичный и изящный моноблок не только идеально впишется в стильный офисный интерьер, но и обеспечит максимальный уровень производительности и кибербезопасности. Знакомство с одним из таких моноблоков мы сегодня проведём на примере модели ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA).

⇡#Коробка и комплект поставки

ASUS ExpertCenter P470VA поставляется в огромной картонной коробке, которая, судя по её состоянию, способна выдержать серьёзные перипетии российской доставки. Защиту моноблоку внутри коробки обеспечивают два пенала из вспененного полиэтилена, в которые устройство максимально плотно вставлено.

На торце коробки приклеен небольшой стикер с серийным номером, штрихкодами, краткой конфигурацией моноблока и различной служебной информацией. Там же указана страна производства (Китай), дата выпуска (май 2025 года) и гарантийный срок (24 месяца).

Сбоку от моноблока вставлены адаптер питания со своим кабелем, силовой кабель и гарантийные памятки.

В отдельной коробке находятся проводная клавиатура ASUS AW311 и манипулятор типа мышь с оптическим сенсором.

Оба комплектных устройства достаточно стандартны и, очевидно, «идут в довесок» к моноблоку, уровень которого определённо выше.

Про страну производства и гарантию мы уже сказали, поэтому остаётся добавить, что в предоставленной нам на тестирование конфигурации ASUS ExpertCenter P470VA стоит около 130 тысяч рублей. Саму же конфигурацию моноблока вы можете увидеть в таблице далее.

Моноблок ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VAK-BPE0490) Дисплей 27-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой 100 или 60 Гц, заявленная яркость 300 нит, контрастность 1000:1, матовое антибликовое покрытие, sRGB 100%, углы обзора 178º, сертификация TÜV Rheinland Центральный процессор Intel Core i7-13620H (Raptor Lake-H, Intel 7, 6 P-ядер/12 потоков 2,4-4,9 ГГц + 4 E-ядра 1,8-3,6 ГГц, L3кеш 24 Мбайт, макс. TDP 115 Вт); также доступна модификация с процессором Intel Core i5-13420H Чипсет Intel Alder Lake-P PCH Оперативная память 16 Гбайт SO-DIMM DDR5 5,6 ГГц, тайминги 42-42-42-82 CR2 (одноканальный режим), есть второй слот, максимальный объём памяти 32 Гбайт Накопитель SSD 1024 Гбайт, M.2 2280, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4 (WD PC SN5000S); также доступна модификация с SSD объёмом 512 Гбайт Видеоподсистема Интегрированная в процессор графика Intel UHD Graphics, 1,5 ГГц Звуковая подсистема Кодек Realtek ALC256, 2 стереодинамика по 5 ватт, поддержка Dolby Atmos Картридер Нет Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) Беспроводная сеть Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4, 5 и 6 ГГц, до 2,4 Гбит/с) Bluetooth 5.1 Интерфейсы и порты USB 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с); 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с); 1 × USB 2.0 Type-A Видеовыходы 1 × HDMI 1.4 (выход) + 1 × HDMI 1.4 (вход, опционально) Аудиоразъёмы Комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона Устройства ввода Клавиатура В комплекте, проводная, ASUS AW311, без подсветки Мышь В комплекте, оптическая Средства связи Веб-камера С разрешением до 1080p (2 Мпикс), выдвижная Микрофон Есть, двойной Адаптер питания ADP-120VH F, мощностью 120 Вт (20 В/6,0 А) Габариты 613 × 417 × 26,6 мм Масса 9 кг Операционная система Windows 11 Pro Гарантия (лет) / страна производства 2 / Китай Стоимость 129 999 ₽

⇡#Дизайн, эргономика корпуса и аксессуаров

ASUS ExpertCenter P470VA выпускается только в двух классических цветах: чёрном и белом. И тот и другой являются универсальными для большинства офисов.

Прежде всего нужно собрать стойку моноблока и затем установить на неё само устройство. Тяжёлое основание стойки выполнено из стали и сверху накрыто пластиком. По углам основания предусмотрены резиновые накладки для придания устойчивости устройству и противоскольжения.

Стойка также металлическая и тяжеленная. Выглядит она монументально и вкупе с пластиной основания, к которому приворачивается винтом с петлёй, обеспечивает моноблоку безупречную устойчивость.

На шасси моноблока установлено крепление стандарта VESA 100, которое можно регулировать по высоте (две ступени).

Такая возможность пригодится, если моноблок будет установлен на стену с неподвижным креплением. Ну а сама стойка вставляется в проушины крепления на моноблоке и защёлкивается нижней скобой.

Вот как выглядит собранный ASUS ExpertCenter P470VA вместе с клавиатурой и мышкой.

Дизайн моноблока предельно лаконичен. Нет вообще ничего выделяющегося или отвлекающего внимание.

Экран безрамочный, что придаёт моноблоку некую изысканность и визуальную дороговизну.

Впечатляет и масса моноблока, равная девяти килограммам. А вот габариты для 27-дюймового устройства весьма скромные: ширина равна 613 мм, высота 417 мм, а толщина без учёта стойки и подставки всего 26,6 мм.

В части регулировок ориентации экрана ASUS ExpertCenter P470VA предоставляет пользователю максимум возможностей. Регулировка угла наклона предусмотрена от минус 5 до плюс 20 градусов.

Поворот экрана влево и вправо возможен в пределах 45 градусов.

Также экран можно повернуть на 90 градусов для портретной ориентации.

Наконец, высота подъёма экрана на стойке равна 150 мм, а надёжная фиксация возможна в любом положении.

Все возможности по регулировкам положения экрана моноблока приведены на следующем слайде.

Порты на корпусе моноблока выведены на заднюю панель и снизу на корпус.

Сзади размещены четыре порта USB 3.2 Gen1, один из которых Type-C, гигабитный сетевой порт и разъём питания, а также два порта HDMI версии 1.4.

Снизу можно обнаружить кенсингтонский замок, порт USB 2.0 Type-A, 3,5-мм разъём для наушников и микрофона, а также кнопку переключения режима HDMI-входа (по всей видимости, она есть не во всех версиях моноблока, как и сам порт).

Кнопка включения моноблока размещена сзади справа на корпусе. Стоит один раз ею воспользоваться, и затем всегда безошибочно попадаешь в неё пальцем.

Из верхнего торца моноблока можно выдвинуть веб-камеру с микрофонами.

Отметим, что веб-камера двухмегапиксельная и может снимать видео и фото в разрешении 1920 × 1080 пикселей. Это важно для получения качественной картинки на регулярных видеоконференциях.

Рядом с веб-камерой размещены два микрофона с интеллектуальным шумоподавлением, настройка которого доступна в программном комплексе MyASUS, установленном в моноблоке по умолчанию.

Для питания ASUS ExpertCenter P470VA комплектуется компактным адаптером ADP-120VH F мощностью 120 ватт.

Наша модификация моноблока имеет индекс P470VAK-BPE0490 и поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro.

При этом вполне допускаем, что ASUS ExpertCenter P470VA может поставляться и без операционной системы, что позволит вашему бизнесу сэкономить, используя уже имеющуюся корпоративную версию ОС. Добавим, что моноблок соответствует американскому военно-промышленному стандарту MIL-STD-810H, а также проходит серию внутренних тестов ASUS на надежность и стойкость корпуса к случайным повреждениям.

ASUS ExpertCenter P470VA оснащается IPS-матрицей диагональю 27 дюймов с матовым и антибликовым покрытием, но, к сожалению, с разрешением всего 1920 × 1080 пикселей (п ризнаться, от экрана такой диагонали мы ждали разрешения 2.5K). Матрица выпущена компанией CMN (модель CMN0A00) в 2025 году.

Её главным достоинством является вовсе не заявленная яркость в 300 нит или 100-процентное покрытие цветового диапазона sRGB, а частота 100 герц, что для офисных мониторов является скорее приятным исключением, нежели правилом.

В настройках экрана можно выставить частоту и в 60 герц, но кому это может потребоваться, ума не приложу.

Дисплей моноблока ASUS ExpertCenter P470VA мы протестировали при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DisplayCAL. Все измерения были проведены как без калибровки дисплея (результаты слева), так и после неё (результаты справа).

Вероятно, в ASUS уже провели заводскую калибровку дисплея, причём сделали это довольно качественно, поскольку серьёзных улучшений после дополнительной настройки не наблюдается. Цветовая температура традиционно для офисных дисплеев завышена до 7000 K, но в этом ничего критичного нет (знаю, что некоторые пользователи сами настраивают температуру выше эталонного значения в 6500 К).

Цветовой баланс экрана настроен практически идеально.

По результатам теста дисплея ASUS ExpertCenter P470VA, покрытие цветового диапазона составило 96,2% sRGB, 69,3% Adobe RGB и 72,0% DCI P3, а усреднение DeltaE лишь 0,14 при максимуме 0,84.

Максимальная яркость экрана при заявленных в спецификациях 300 нитах была зафиксирована на отметке 331 нит, что на 10% выше. Минимальное значение яркости оказалось равным 20 нитам, а всю кривую яркости вы можете проследить по графику в сравнении с экранами моноблоков OSiO BaseLine B240i-006b и iRU 23ID .

Неравномерность подсветки экрана была зафиксирована только в левом верхнем углу, а в остальных зонах она укладывается в допуски.

В сухом остатке: экран ASUS ExpertCenter P470VA довольно высокого качества, с достаточным для комфортной работы запасом яркости и точной заводской калибровкой. Единственное, чего ему не хватает, – более высокое разрешение.

⇡#Внутреннее устройство и комплектующие

Корпус моноблока не вскрывался, поэтому его аппаратную конфигурацию мы разберём по данным комплексных утилит. В основе моноблока лежит материнская плата на наборе системной логики Intel Alder Lake-P PCH, а её BIOS версии 307 датирован 21 апреля 2026 года.

В качестве центрального процессора в нашей конфигурации моноблока используется Intel Core i7-13620H семейства Raptor Lake-H с шестью производительными ядрами и поддержкой Hyper-Threading (12 потоков) на частотах 2,4-4,9 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами, работающими на частотах от 1,8 до 3,6 ГГц.

Стандартный тепловой пакет такого процессора составляет 45 ватт, но с возможностью расширения до 105 ватт. При этом в стресс-тестах, которые мы проводили в нескольких приложениях, энергопотребление выше 85 ватт не фиксировалось. Вот, например, результаты тестов процессора в пакете рендеринга Cinebench R23 (за мониторинг традиционно отвечала утилита HWiNFO64).

Троттлинг срабатывает менее чем через минуту после начала теста, когда температура взлетает до 94 градусов Цельсия, а дальше активируется вентилятор системы охлаждения, что вкупе со снижением частот ядер процессора позволяет стабилизировать температуру на 81-83 градусах Цельсия. Частота P-ядер процессора при этом находится около 3,5 ГГц, а E-ядра работают на 2,6 ГГц. Такую же нагрузку даёт и видеокодер HandBrake, а в WinRAR можно наблюдать более скромные температуры и энергопотребление в пределах 57 ватт.

Вентилятор системы охлаждения процессора в моноблоке активируется только при высоких нагрузках, тогда его становится слышно, а в стандартных сценариях офисной работы моноблок работает бесшумно. Конечно, в офисе это имеет небольшое значение, но сам факт тихой работы моноблока ASUS ExpertCenter P470VA не может не радовать.

Идём дальше, к оперативной памяти. Для неё на материнской плате моноблока есть два слота стандарта SO-DIMM, в одном из которых установлен 16-гигабайтный модуль DDR5 производства компании Samsung с маркировкой M425R2GA3EB0-CWMOL.

Эффективная частота памяти здесь равна 5,6 ГГц, но поскольку она работает в одноканальном режиме, да ещё и с довольно высокими таймингами, то её пропускная способность и латентность оставляют желать лучшего, что подтверждается тестами в AIDA64.

Графика в ASUS ExpertCenter P470VA только встроенная: Intel UHD Graphics, работающая на частоте 1,5 ГГц и использующая ресурсы оперативной памяти.

С одной стороны, это психологически не сочетается с высокой стоимостью моноблока, но, с другой стороны, для офисной работы большего и не требуется.

А вот накопитель в ASUS ExpertCenter P470VA и ёмкий, и быстрый. Здесь установлен M.2 SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4, объёмом 1 Тбайт, производства Western Digital, модель PC SN5000S. На минуточку, накопитель и память в этом моноблоке по нынешним ценам составляют треть его стоимости. Заявленная скорость последовательного чтения SSD должна достигать 6000 Мбайт/с, скорость записи – 5400 Мбайт/с, а ресурс наработки должен составлять не менее 300 TBW.

Результаты тестов производительности SSD приведены далее, и для офисного моноблока (даже бизнес-класса) они очень даже впечатляют.

Что касается температуры накопителя, то выше 42 градусов Цельсия в стресс-тестировании она не поднималась.

ASUS ExpertCenter P470VA оснащён двумя сетевыми адаптерами. Проводная сеть реализована контроллером Realtek RTL8168/8111 с пропускной способностью до 1 Гбит/с, а беспроводная – модулем Intel Wi-Fi 6E AX211 с пропускной способностью до 2,4 Гбит/с.

Последний поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n/ac/ax, работу на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц, а также Bluetooth 5.1. С помощью раздела TaskFirst утилиты MyASUS можно оптимизировать сетевой трафик, выбрав приоритетные задачи.

В качестве аудиокодека в моноблоке используется контроллер Realtek ALC256.

В корпусе моноблока ASUS установлено два стереодинамика мощностью по 5 ватт каждый, но благодаря поддержке Dolby Atmos достигается эффект объёмного (окружающего) звучания.

Субъективно, звук в ExpertCenter P470VA способен впечатлить даже меломанов, хотя, опять же, для решения офисных задач такого качества звука не требуется. Добавим, что в MyASUS доступен выбор из пяти предустановок эквалайзера, а также три пользовательские настройки.

В завершение обзора аппаратных возможностей моноблока продемонстрируем приложение MyASUS, которое этими возможностями управляет. Помимо уже упомянутых настроек звука, Сети и микрофонов, выделим исчерпывающую информацию о системе, автоматическое обновление всех драйверов и BIOS материнской платы, диагностику всех компонентов и центр поддержки пользователей.

Также полезным для офиса будет конференц-менеджер AI ExpertMeet для проведения конференций и совещаний с автоматическим переводом субтитров.

Кстати, это приложение использует технологии искусственного интеллекта с глубоким обучением.

Достойного соперника среди моноблоков для ASUS ExpertCenter P470VA у нас не нашлось, поэтому в тестах производительности мы просто проведём её оценку в сравнении с показателями более дешёвого моноблока iRU 23ID с процессором Intel Core i5-12400 и 16 Гбайт DDR4 на частоте 3,2 ГГц, и посмотрим на разницу в производительности между ними. Результаты тестов приведены в таблице.

Наименование теста Показатель ASUS ExpertCenter P470VA iRU 23ID (2095267) (Intel Core i7-13620H) (Intel Core i5-12400) Дата анонса 2025 г. 2025 г. и стоимость: ~130 тыс. руб. ~66 тыс. руб. AIDA64 8.40.8500 Read ↑ 35 594 25 237 memtest Write ↑ 32 803 23 433 Copy ↑ 33 139 25 664 Latency ↓ 94,5 70,3 AIDA64 CPU CheckMate MP/s ↑ 2 893 1 647 WinRAR 7.30 b1 KB/s ↑ 18 447 15 002 7-Zip 26.05 Total, GIPS ↑ 66 226 43 980 CPU-Z 3.01.0 benchmark CPU Single Thread ↑ 784 684 CPU Multi Thread ↑ 6 972 4 042 Geekbench 7.0.0 Single-Core Score ↑ 2 304 X Multi-Core Score ↑ 11 045 X HandBrake 1.11.2 H.265 MKV 4K, s ↓ 317,71 554,45 CineBench R23 CPU (Multi Core), pts ↑ 12 754 8 425 CPU (Single Core), pts ↑ 1 801 1 658 Blender 5.2.2 LTS Classroom, time ↓ 00:07:07 00:11:37 Corona 10 Score (rays/s) ↓ 4 488 520 2 744 678 V-Ray 5 benchmark vsamples ↑ 9 552 5 939 Indigo Bench 4.4.15 Bedroom (M samples/s) ↑ 1,592 0,981 Supercar (M samples/s) ↑ 4,175 2,422 VeraCrypt 1.26.24 Encryption, MiB/s ↑ 992 594 (Kuznyechik (Serpent(Camellia) Decryption, MiB/s ↑ 872 560 JetStream 3.0 Score (Chrome 156) ↑ 299,26 342,493 Octane 2.0 plus browser Octane Score ↑ 96 216 89 458 Multi Core Score ↑ 601 504 566 224 Passcovery Suite 25.04 Office 2007, SHA1, 256-bit AES ↑ 7 871 4 362 RAR 3.x, SHA1, 128-bit AES ↑ 5 364 3 755 PDF/R 3, MD5, 128-bit RC4/AES ↑ 2 130 814 1 392 429 Arena Stockfish 16 Mnodes/s ↑ 19,796 11,461 PCMark'10 2.3.2909 Total ↑ 7 696 5 877 Essentials ↑ 11 575 9 720 Productivity ↑ 14 376 11 116 Digital Content Creation ↑ 7 435 5 100 3DMark 2.32.8853 Max threads ↑ 6 262 4 103 CPU Profile 16 threads ↑ 5 554 4 080 8 threads ↑ 5 456 3 256 4 threads ↑ 3 833 2 498 2 threads ↑ 2 083 1 689 1 thread ↑ 1 044 934 3Dmark 2.32.8853 Night Raid ↑ 15 993 8 367 Wild Life ↑ 9 649 4 742 Fire Strike ↑ 3 820 1 927 Time Spy ↑ 1 397 666 Steel Nomad Light ↑ 869 423

Прирост производительности бизнес-моноблока ASUS ExpertCenter P470VA в сравнении с бюджетным iRU 23ID масштабный и ощутим в каждом приложении и в каждом тесте. Особенно впечатляет разница в 3D-бенчмарках 3DMark, которые для ASUS мы приводим отдельными скриншотами.

Другой вопрос – нужно ли столько мощности в офисе, пусть даже и руководителю? Также отметим, что можно ещё повысить производительность, установив второй модуль оперативной памяти и активировав таким образом двухканальный режим.

Определённо, ASUS ExpertCenter P470VA выделяется на фоне основной массы моноблоков, которые мы чаще всего видим в офисах и государственных учреждениях. Лаконичный дизайн, максимально вариативная регулировка экрана, включая портретный режим, очень высокая для офисного моноблока производительность центрального процессора, качественно откалиброванный экран с частотой 100 Гц и яркостью выше 300 нит, практически бесшумная работа в большинстве часто используемых приложений, исчерпывающий набор портов и бонусом мышь с клавиатурой в комплекте.

Добавим к этому необходимые для офиса составляющие системы защиты ASUS ExpertGuardian: криптопроцессор TPM 2.0, кенсингтонский замок, закрывающуюся веб-камеру с адаптивной блокировкой. Единственное, чего не хватает его 27-дюймовому экрану, так это более высокое разрешение: 2.5K на ста герцах были бы здесь в самый раз, тем более что у конкурентов такие модели в этом же ценовом диапазоне есть.

Благодарим компанию OCS, одного из крупнейших дистрибьюторов ПО и ИТ-оборудования в России, за предоставленный для тестирования моноблок ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA).