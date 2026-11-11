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Обзор и тестирование ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA): производительный моноблок бизнес-класса

 
Как думаете, чем отличается моноблок бизнес-класса от обычных моноблоков? Какими характеристиками он должен обладать и чем именно выделяться в общей массе таких рабочих компьютеров? На эти и другие вопросы отвечает компания ASUS своей моделью ExpertCenter P470VA
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Использование моноблоков в офисах и государственных учреждениях уже стало стандартом де-факто, поскольку удобнее и практичнее персональных компьютеров для таких задач и условий не существует. Поэтому не удивительно, что каждая из компаний на российском рынке старается закрыть эту нишу сразу несколькими моделями, как правило, бюджетного уровня, рассчитывая на массовый спрос. Однако в компании ASUS решили пойти ещё дальше и представили серию бизнес-моноблоков ExpertCenter AiO для корпоративного рынка, ориентированных на руководителей среднего звена. Такой лаконичный и изящный моноблок не только идеально впишется в стильный офисный интерьер, но и обеспечит максимальный уровень производительности и кибербезопасности. Знакомство с одним из таких моноблоков мы сегодня проведём на примере модели ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA).

#Коробка и комплект поставки

ASUS ExpertCenter P470VA поставляется в огромной картонной коробке, которая, судя по её состоянию, способна выдержать серьёзные перипетии российской доставки. Защиту моноблоку внутри коробки обеспечивают два пенала из вспененного полиэтилена, в которые устройство максимально плотно вставлено.

На торце коробки приклеен небольшой стикер с серийным номером, штрихкодами, краткой конфигурацией моноблока и различной служебной информацией. Там же указана страна производства (Китай), дата выпуска (май 2025 года) и гарантийный срок (24 месяца).

Сбоку от моноблока вставлены адаптер питания со своим кабелем, силовой кабель и гарантийные памятки.

В отдельной коробке находятся проводная клавиатура ASUS AW311 и манипулятор типа мышь с оптическим сенсором.

Оба комплектных устройства достаточно стандартны и, очевидно, «идут в довесок» к моноблоку, уровень которого определённо выше.

Про страну производства и гарантию мы уже сказали, поэтому остаётся добавить, что в предоставленной нам на тестирование конфигурации ASUS ExpertCenter P470VA стоит около 130 тысяч рублей. Саму же конфигурацию моноблока вы можете увидеть в таблице далее.

#Технические характеристики

Моноблок ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VAK-BPE0490)
Дисплей 27-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой 100 или 60 Гц, заявленная яркость 300 нит, контрастность 1000:1, матовое антибликовое покрытие, sRGB 100%, углы обзора 178º, сертификация TÜV Rheinland
Центральный процессор Intel Core i7-13620H (Raptor Lake-H, Intel 7, 6 P-ядер/12 потоков 2,4-4,9 ГГц + 4 E-ядра 1,8-3,6 ГГц, L3кеш 24 Мбайт, макс. TDP 115 Вт);
также доступна модификация с процессором Intel Core i5-13420H
Чипсет Intel Alder Lake-P PCH
Оперативная память 16 Гбайт SO-DIMM DDR5 5,6 ГГц, тайминги 42-42-42-82 CR2
(одноканальный режим), есть второй слот, максимальный объём памяти 32 Гбайт
Накопитель SSD 1024 Гбайт, M.2 2280, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4 (WD PC SN5000S);
также доступна модификация с SSD объёмом 512 Гбайт
Видеоподсистема Интегрированная в процессор графика Intel UHD Graphics, 1,5 ГГц
Звуковая подсистема Кодек Realtek ALC256, 2 стереодинамика по 5 ватт, поддержка Dolby Atmos
Картридер Нет
Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с)
Беспроводная сеть Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4, 5 и 6 ГГц, до 2,4 Гбит/с)
Bluetooth 5.1
Интерфейсы и порты USB 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с);
1 × USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с);
1 × USB 2.0 Type-A
Видеовыходы 1 × HDMI 1.4 (выход) + 1 × HDMI 1.4 (вход, опционально)
Аудиоразъёмы Комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона
Устройства ввода Клавиатура В комплекте, проводная, ASUS AW311, без подсветки
Мышь В комплекте, оптическая
Средства связи Веб-камера С разрешением до 1080p (2 Мпикс), выдвижная
Микрофон Есть, двойной
Адаптер питания ADP-120VH F, мощностью 120 Вт (20 В/6,0 А)
Габариты 613 × 417 × 26,6 мм
Масса 9 кг
Операционная система Windows 11 Pro
Гарантия (лет) / страна производства 2 / Китай
Стоимость 129 999 ₽

#Дизайн, эргономика корпуса и аксессуаров

ASUS ExpertCenter P470VA выпускается только в двух классических цветах: чёрном и белом. И тот и другой являются универсальными для большинства офисов.

Прежде всего нужно собрать стойку моноблока и затем установить на неё само устройство. Тяжёлое основание стойки выполнено из стали и сверху накрыто пластиком. По углам основания предусмотрены резиновые накладки для придания устойчивости устройству и противоскольжения.

Стойка также металлическая и тяжеленная. Выглядит она монументально и вкупе с пластиной основания, к которому приворачивается винтом с петлёй, обеспечивает моноблоку безупречную устойчивость.

На шасси моноблока установлено крепление стандарта VESA 100, которое можно регулировать по высоте (две ступени).

Такая возможность пригодится, если моноблок будет установлен на стену с неподвижным креплением. Ну а сама стойка вставляется в проушины крепления на моноблоке и защёлкивается нижней скобой.

Вот как выглядит собранный ASUS ExpertCenter P470VA вместе с клавиатурой и мышкой.

Дизайн моноблока предельно лаконичен. Нет вообще ничего выделяющегося или отвлекающего внимание.

Экран безрамочный, что придаёт моноблоку некую изысканность и визуальную дороговизну.

Впечатляет и масса моноблока, равная девяти килограммам. А вот габариты для 27-дюймового устройства весьма скромные: ширина равна 613 мм, высота 417 мм, а толщина без учёта стойки и подставки всего 26,6 мм.

В части регулировок ориентации экрана ASUS ExpertCenter P470VA предоставляет пользователю максимум возможностей. Регулировка угла наклона предусмотрена от минус 5 до плюс 20 градусов.

Поворот экрана влево и вправо возможен в пределах 45 градусов.

Также экран можно повернуть на 90 градусов для портретной ориентации.

Наконец, высота подъёма экрана на стойке равна 150 мм, а надёжная фиксация возможна в любом положении.

Все возможности по регулировкам положения экрана моноблока приведены на следующем слайде.

Порты на корпусе моноблока выведены на заднюю панель и снизу на корпус.

Сзади размещены четыре порта USB 3.2 Gen1, один из которых Type-C, гигабитный сетевой порт и разъём питания, а также два порта HDMI версии 1.4.

Снизу можно обнаружить кенсингтонский замок, порт USB 2.0 Type-A, 3,5-мм разъём для наушников и микрофона, а также кнопку переключения режима HDMI-входа (по всей видимости, она есть не во всех версиях моноблока, как и сам порт).

Кнопка включения моноблока размещена сзади справа на корпусе. Стоит один раз ею воспользоваться, и затем всегда безошибочно попадаешь в неё пальцем.

Из верхнего торца моноблока можно выдвинуть веб-камеру с микрофонами.

Отметим, что веб-камера двухмегапиксельная и может снимать видео и фото в разрешении 1920 × 1080 пикселей. Это важно для получения качественной картинки на регулярных видеоконференциях.

Рядом с веб-камерой размещены два микрофона с интеллектуальным шумоподавлением, настройка которого доступна в программном комплексе MyASUS, установленном в моноблоке по умолчанию.

Для питания ASUS ExpertCenter P470VA комплектуется компактным адаптером ADP-120VH F мощностью 120 ватт.

Наша модификация моноблока имеет индекс P470VAK-BPE0490 и поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro.

При этом вполне допускаем, что ASUS ExpertCenter P470VA может поставляться и без операционной системы, что позволит вашему бизнесу сэкономить, используя уже имеющуюся корпоративную версию ОС. Добавим, что моноблок соответствует американскому военно-промышленному стандарту MIL-STD-810H, а также проходит серию внутренних тестов ASUS на надежность и стойкость корпуса к случайным повреждениям.

#Дисплей

ASUS ExpertCenter P470VA оснащается IPS-матрицей диагональю 27 дюймов с матовым и антибликовым покрытием, но, к сожалению, с разрешением всего 1920 × 1080 пикселей (п ризнаться, от экрана такой диагонали мы ждали разрешения 2.5K). Матрица выпущена компанией CMN (модель CMN0A00) в 2025 году.

Её главным достоинством является вовсе не заявленная яркость в 300 нит или 100-процентное покрытие цветового диапазона sRGB, а частота 100 герц, что для офисных мониторов является скорее приятным исключением, нежели правилом.

В настройках экрана можно выставить частоту и в 60 герц, но кому это может потребоваться, ума не приложу.

Дисплей моноблока ASUS ExpertCenter P470VA мы протестировали при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DisplayCAL. Все измерения были проведены как без калибровки дисплея (результаты слева), так и после неё (результаты справа).

Вероятно, в ASUS уже провели заводскую калибровку дисплея, причём сделали это довольно качественно, поскольку серьёзных улучшений после дополнительной настройки не наблюдается. Цветовая температура традиционно для офисных дисплеев завышена до 7000 K, но в этом ничего критичного нет (знаю, что некоторые пользователи сами настраивают температуру выше эталонного значения в 6500 К).

Цветовой баланс экрана настроен практически идеально.

По результатам теста дисплея ASUS ExpertCenter P470VA, покрытие цветового диапазона составило 96,2% sRGB, 69,3% Adobe RGB и 72,0% DCI P3, а усреднение DeltaE лишь 0,14 при максимуме 0,84.

Максимальная яркость экрана при заявленных в спецификациях 300 нитах была зафиксирована на отметке 331 нит, что на 10% выше. Минимальное значение яркости оказалось равным 20 нитам, а всю кривую яркости вы можете проследить по графику в сравнении с экранами моноблоков OSiO BaseLine B240i-006b и iRU 23ID .

Неравномерность подсветки экрана была зафиксирована только в левом верхнем углу, а в остальных зонах она укладывается в допуски.

В сухом остатке: экран ASUS ExpertCenter P470VA довольно высокого качества, с достаточным для комфортной работы запасом яркости и точной заводской калибровкой. Единственное, чего ему не хватает, – более высокое разрешение.

#Внутреннее устройство и комплектующие

Корпус моноблока не вскрывался, поэтому его аппаратную конфигурацию мы разберём по данным комплексных утилит. В основе моноблока лежит материнская плата на наборе системной логики Intel Alder Lake-P PCH, а её BIOS версии 307 датирован 21 апреля 2026 года.

В качестве центрального процессора в нашей конфигурации моноблока используется Intel Core i7-13620H семейства Raptor Lake-H с шестью производительными ядрами и поддержкой Hyper-Threading (12 потоков) на частотах 2,4-4,9 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами, работающими на частотах от 1,8 до 3,6 ГГц.

Стандартный тепловой пакет такого процессора составляет 45 ватт, но с возможностью расширения до 105 ватт. При этом в стресс-тестах, которые мы проводили в нескольких приложениях, энергопотребление выше 85 ватт не фиксировалось. Вот, например, результаты тестов процессора в пакете рендеринга Cinebench R23 (за мониторинг традиционно отвечала утилита HWiNFO64).

Стресс-тест Cinebench R23

Стресс-тест Cinebench R23

Троттлинг срабатывает менее чем через минуту после начала теста, когда температура взлетает до 94 градусов Цельсия, а дальше активируется вентилятор системы охлаждения, что вкупе со снижением частот ядер процессора позволяет стабилизировать температуру на 81-83 градусах Цельсия. Частота P-ядер процессора при этом находится около 3,5 ГГц, а E-ядра работают на 2,6 ГГц. Такую же нагрузку даёт и видеокодер HandBrake, а в WinRAR можно наблюдать более скромные температуры и энергопотребление в пределах 57 ватт.

HandBrake

HandBrake
WinRAR

WinRAR

Вентилятор системы охлаждения процессора в моноблоке активируется только при высоких нагрузках, тогда его становится слышно, а в стандартных сценариях офисной работы моноблок работает бесшумно. Конечно, в офисе это имеет небольшое значение, но сам факт тихой работы моноблока ASUS ExpertCenter P470VA не может не радовать.

Идём дальше, к оперативной памяти. Для неё на материнской плате моноблока есть два слота стандарта SO-DIMM, в одном из которых установлен 16-гигабайтный модуль DDR5 производства компании Samsung с маркировкой M425R2GA3EB0-CWMOL.

Эффективная частота памяти здесь равна 5,6 ГГц, но поскольку она работает в одноканальном режиме, да ещё и с довольно высокими таймингами, то её пропускная способность и латентность оставляют желать лучшего, что подтверждается тестами в AIDA64.

Графика в ASUS ExpertCenter P470VA только встроенная: Intel UHD Graphics, работающая на частоте 1,5 ГГц и использующая ресурсы оперативной памяти.

С одной стороны, это психологически не сочетается с высокой стоимостью моноблока, но, с другой стороны, для офисной работы большего и не требуется.

А вот накопитель в ASUS ExpertCenter P470VA и ёмкий, и быстрый. Здесь установлен M.2 SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4, объёмом 1 Тбайт, производства Western Digital, модель PC SN5000S. На минуточку, накопитель и память в этом моноблоке по нынешним ценам составляют треть его стоимости. Заявленная скорость последовательного чтения SSD должна достигать 6000 Мбайт/с, скорость записи – 5400 Мбайт/с, а ресурс наработки должен составлять не менее 300 TBW.

Результаты тестов производительности SSD приведены далее, и для офисного моноблока (даже бизнес-класса) они очень даже впечатляют.

Что касается температуры накопителя, то выше 42 градусов Цельсия в стресс-тестировании она не поднималась.

ASUS ExpertCenter P470VA оснащён двумя сетевыми адаптерами. Проводная сеть реализована контроллером Realtek RTL8168/8111 с пропускной способностью до 1 Гбит/с, а беспроводная – модулем Intel Wi-Fi 6E AX211 с пропускной способностью до 2,4 Гбит/с.

Последний поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n/ac/ax, работу на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц, а также Bluetooth 5.1. С помощью раздела TaskFirst утилиты MyASUS можно оптимизировать сетевой трафик, выбрав приоритетные задачи.

В качестве аудиокодека в моноблоке используется контроллер Realtek ALC256.

В корпусе моноблока ASUS установлено два стереодинамика мощностью по 5 ватт каждый, но благодаря поддержке Dolby Atmos достигается эффект объёмного (окружающего) звучания.

Субъективно, звук в ExpertCenter P470VA способен впечатлить даже меломанов, хотя, опять же, для решения офисных задач такого качества звука не требуется. Добавим, что в MyASUS доступен выбор из пяти предустановок эквалайзера, а также три пользовательские настройки.

В завершение обзора аппаратных возможностей моноблока продемонстрируем приложение MyASUS, которое этими возможностями управляет. Помимо уже упомянутых настроек звука, Сети и микрофонов, выделим исчерпывающую информацию о системе, автоматическое обновление всех драйверов и BIOS материнской платы, диагностику всех компонентов и центр поддержки пользователей.

Также полезным для офиса будет конференц-менеджер AI ExpertMeet для проведения конференций и совещаний с автоматическим переводом субтитров.

Кстати, это приложение использует технологии искусственного интеллекта с глубоким обучением.

#Тестирование производительности

Достойного соперника среди моноблоков для ASUS ExpertCenter P470VA у нас не нашлось, поэтому в тестах производительности мы просто проведём её оценку в сравнении с показателями более дешёвого моноблока iRU 23ID с процессором Intel Core i5-12400 и 16 Гбайт DDR4 на частоте 3,2 ГГц, и посмотрим на разницу в производительности между ними. Результаты тестов приведены в таблице.

Наименование теста Показатель ASUS ExpertCenter P470VA iRU 23ID (2095267)
(Intel Core i7-13620H) (Intel Core i5-12400)
Дата анонса 2025 г. 2025 г.
и стоимость: ~130 тыс. руб. ~66 тыс. руб.
AIDA64 8.40.8500 Read 35 594 25 237
memtest Write 32 803 23 433
Copy 33 139 25 664
Latency 94,5 70,3
AIDA64 CPU CheckMate MP/s 2 893 1 647
WinRAR 7.30 b1 KB/s 18 447 15 002
7-Zip 26.05 Total, GIPS 66 226 43 980
CPU-Z 3.01.0 benchmark CPU Single Thread 784 684
CPU Multi Thread 6 972 4 042
Geekbench 7.0.0 Single-Core Score 2 304 X
Multi-Core Score 11 045 X
HandBrake 1.11.2 H.265 MKV 4K, s 317,71 554,45
CineBench R23 CPU (Multi Core), pts 12 754 8 425
CPU (Single Core), pts 1 801 1 658
Blender 5.2.2 LTS Classroom, time 00:07:07 00:11:37
Corona 10 Score (rays/s) 4 488 520 2 744 678
V-Ray 5 benchmark vsamples 9 552 5 939
Indigo Bench 4.4.15 Bedroom (M samples/s) 1,592 0,981
Supercar (M samples/s) 4,175 2,422
VeraCrypt 1.26.24 Encryption, MiB/s 992 594
(Kuznyechik (Serpent(Camellia) Decryption, MiB/s 872 560
JetStream 3.0 Score (Chrome 156) 299,26 342,493
Octane 2.0 plus browser Octane Score 96 216 89 458
Multi Core Score 601 504 566 224
Passcovery Suite 25.04 Office 2007, SHA1, 256-bit AES 7 871 4 362
RAR 3.x, SHA1, 128-bit AES 5 364 3 755
PDF/R 3, MD5, 128-bit RC4/AES 2 130 814 1 392 429
Arena Stockfish 16 Mnodes/s 19,796 11,461
PCMark'10 2.3.2909 Total 7 696 5 877
Essentials 11 575 9 720
Productivity 14 376 11 116
Digital Content Creation 7 435 5 100
3DMark 2.32.8853 Max threads 6 262 4 103
CPU Profile 16 threads 5 554 4 080
8 threads 5 456 3 256
4 threads 3 833 2 498
2 threads 2 083 1 689
1 thread 1 044 934
3Dmark 2.32.8853 Night Raid 15 993 8 367
Wild Life 9 649 4 742
Fire Strike 3 820 1 927
Time Spy 1 397 666
Steel Nomad Light 869 423

Прирост производительности бизнес-моноблока ASUS ExpertCenter P470VA в сравнении с бюджетным iRU 23ID масштабный и ощутим в каждом приложении и в каждом тесте. Особенно впечатляет разница в 3D-бенчмарках 3DMark, которые для ASUS мы приводим отдельными скриншотами.

Другой вопрос – нужно ли столько мощности в офисе, пусть даже и руководителю? Также отметим, что можно ещё повысить производительность, установив второй модуль оперативной памяти и активировав таким образом двухканальный режим.

#Заключение

Определённо, ASUS ExpertCenter P470VA выделяется на фоне основной массы моноблоков, которые мы чаще всего видим в офисах и государственных учреждениях. Лаконичный дизайн, максимально вариативная регулировка экрана, включая портретный режим, очень высокая для офисного моноблока производительность центрального процессора, качественно откалиброванный экран с частотой 100 Гц и яркостью выше 300 нит, практически бесшумная работа в большинстве часто используемых приложений, исчерпывающий набор портов и бонусом мышь с клавиатурой в комплекте.

Добавим к этому необходимые для офиса составляющие системы защиты ASUS ExpertGuardian: криптопроцессор TPM 2.0, кенсингтонский замок, закрывающуюся веб-камеру с адаптивной блокировкой. Единственное, чего не хватает его 27-дюймовому экрану, так это более высокое разрешение: 2.5K на ста герцах были бы здесь в самый раз, тем более что у конкурентов такие модели в этом же ценовом диапазоне есть.

Благодарим компанию OCS, одного из крупнейших дистрибьюторов ПО и ИТ-оборудования в России, за предоставленный для тестирования моноблок ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA).

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