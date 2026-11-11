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Обзор и тестирование ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA): производительный моноблок бизнес-класса
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Использование моноблоков в офисах и государственных учреждениях уже стало стандартом де-факто, поскольку удобнее и практичнее персональных компьютеров для таких задач и условий не существует. Поэтому не удивительно, что каждая из компаний на российском рынке старается закрыть эту нишу сразу несколькими моделями, как правило, бюджетного уровня, рассчитывая на массовый спрос. Однако в компании ASUS решили пойти ещё дальше и представили серию бизнес-моноблоков ExpertCenter AiO для корпоративного рынка, ориентированных на руководителей среднего звена. Такой лаконичный и изящный моноблок не только идеально впишется в стильный офисный интерьер, но и обеспечит максимальный уровень производительности и кибербезопасности. Знакомство с одним из таких моноблоков мы сегодня проведём на примере модели ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA).
⇡#Коробка и комплект поставки
ASUS ExpertCenter P470VA поставляется в огромной картонной коробке, которая, судя по её состоянию, способна выдержать серьёзные перипетии российской доставки. Защиту моноблоку внутри коробки обеспечивают два пенала из вспененного полиэтилена, в которые устройство максимально плотно вставлено.
На торце коробки приклеен небольшой стикер с серийным номером, штрихкодами, краткой конфигурацией моноблока и различной служебной информацией. Там же указана страна производства (Китай), дата выпуска (май 2025 года) и гарантийный срок (24 месяца).
Сбоку от моноблока вставлены адаптер питания со своим кабелем, силовой кабель и гарантийные памятки.
В отдельной коробке находятся проводная клавиатура ASUS AW311 и манипулятор типа мышь с оптическим сенсором.
Оба комплектных устройства достаточно стандартны и, очевидно, «идут в довесок» к моноблоку, уровень которого определённо выше.
Про страну производства и гарантию мы уже сказали, поэтому остаётся добавить, что в предоставленной нам на тестирование конфигурации ASUS ExpertCenter P470VA стоит около 130 тысяч рублей. Саму же конфигурацию моноблока вы можете увидеть в таблице далее.
⇡#Технические характеристики
⇡#Дизайн, эргономика корпуса и аксессуаров
ASUS ExpertCenter P470VA выпускается только в двух классических цветах: чёрном и белом. И тот и другой являются универсальными для большинства офисов.
Прежде всего нужно собрать стойку моноблока и затем установить на неё само устройство. Тяжёлое основание стойки выполнено из стали и сверху накрыто пластиком. По углам основания предусмотрены резиновые накладки для придания устойчивости устройству и противоскольжения.
Стойка также металлическая и тяжеленная. Выглядит она монументально и вкупе с пластиной основания, к которому приворачивается винтом с петлёй, обеспечивает моноблоку безупречную устойчивость.
На шасси моноблока установлено крепление стандарта VESA 100, которое можно регулировать по высоте (две ступени).
Такая возможность пригодится, если моноблок будет установлен на стену с неподвижным креплением. Ну а сама стойка вставляется в проушины крепления на моноблоке и защёлкивается нижней скобой.
Вот как выглядит собранный ASUS ExpertCenter P470VA вместе с клавиатурой и мышкой.
Дизайн моноблока предельно лаконичен. Нет вообще ничего выделяющегося или отвлекающего внимание.
Экран безрамочный, что придаёт моноблоку некую изысканность и визуальную дороговизну.
Впечатляет и масса моноблока, равная девяти килограммам. А вот габариты для 27-дюймового устройства весьма скромные: ширина равна 613 мм, высота 417 мм, а толщина без учёта стойки и подставки всего 26,6 мм.
В части регулировок ориентации экрана ASUS ExpertCenter P470VA предоставляет пользователю максимум возможностей. Регулировка угла наклона предусмотрена от минус 5 до плюс 20 градусов.
Поворот экрана влево и вправо возможен в пределах 45 градусов.
Также экран можно повернуть на 90 градусов для портретной ориентации.
Наконец, высота подъёма экрана на стойке равна 150 мм, а надёжная фиксация возможна в любом положении.
Все возможности по регулировкам положения экрана моноблока приведены на следующем слайде.
Порты на корпусе моноблока выведены на заднюю панель и снизу на корпус.
Сзади размещены четыре порта USB 3.2 Gen1, один из которых Type-C, гигабитный сетевой порт и разъём питания, а также два порта HDMI версии 1.4.
Снизу можно обнаружить кенсингтонский замок, порт USB 2.0 Type-A, 3,5-мм разъём для наушников и микрофона, а также кнопку переключения режима HDMI-входа (по всей видимости, она есть не во всех версиях моноблока, как и сам порт).
Кнопка включения моноблока размещена сзади справа на корпусе. Стоит один раз ею воспользоваться, и затем всегда безошибочно попадаешь в неё пальцем.
Из верхнего торца моноблока можно выдвинуть веб-камеру с микрофонами.
Отметим, что веб-камера двухмегапиксельная и может снимать видео и фото в разрешении 1920 × 1080 пикселей. Это важно для получения качественной картинки на регулярных видеоконференциях.
Рядом с веб-камерой размещены два микрофона с интеллектуальным шумоподавлением, настройка которого доступна в программном комплексе MyASUS, установленном в моноблоке по умолчанию.
Для питания ASUS ExpertCenter P470VA комплектуется компактным адаптером ADP-120VH F мощностью 120 ватт.
Наша модификация моноблока имеет индекс P470VAK-BPE0490 и поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro.
При этом вполне допускаем, что ASUS ExpertCenter P470VA может поставляться и без операционной системы, что позволит вашему бизнесу сэкономить, используя уже имеющуюся корпоративную версию ОС. Добавим, что моноблок соответствует американскому военно-промышленному стандарту MIL-STD-810H, а также проходит серию внутренних тестов ASUS на надежность и стойкость корпуса к случайным повреждениям.
⇡#Дисплей
ASUS ExpertCenter P470VA оснащается IPS-матрицей диагональю 27 дюймов с матовым и антибликовым покрытием, но, к сожалению, с разрешением всего 1920 × 1080 пикселей (п ризнаться, от экрана такой диагонали мы ждали разрешения 2.5K). Матрица выпущена компанией CMN (модель CMN0A00) в 2025 году.
Её главным достоинством является вовсе не заявленная яркость в 300 нит или 100-процентное покрытие цветового диапазона sRGB, а частота 100 герц, что для офисных мониторов является скорее приятным исключением, нежели правилом.
В настройках экрана можно выставить частоту и в 60 герц, но кому это может потребоваться, ума не приложу.
Дисплей моноблока ASUS ExpertCenter P470VA мы протестировали при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DisplayCAL. Все измерения были проведены как без калибровки дисплея (результаты слева), так и после неё (результаты справа).
Вероятно, в ASUS уже провели заводскую калибровку дисплея, причём сделали это довольно качественно, поскольку серьёзных улучшений после дополнительной настройки не наблюдается. Цветовая температура традиционно для офисных дисплеев завышена до 7000 K, но в этом ничего критичного нет (знаю, что некоторые пользователи сами настраивают температуру выше эталонного значения в 6500 К).
Цветовой баланс экрана настроен практически идеально.
По результатам теста дисплея ASUS ExpertCenter P470VA, покрытие цветового диапазона составило 96,2% sRGB, 69,3% Adobe RGB и 72,0% DCI P3, а усреднение DeltaE лишь 0,14 при максимуме 0,84.
Максимальная яркость экрана при заявленных в спецификациях 300 нитах была зафиксирована на отметке 331 нит, что на 10% выше. Минимальное значение яркости оказалось равным 20 нитам, а всю кривую яркости вы можете проследить по графику в сравнении с экранами моноблоков OSiO BaseLine B240i-006b и iRU 23ID .
Неравномерность подсветки экрана была зафиксирована только в левом верхнем углу, а в остальных зонах она укладывается в допуски.
В сухом остатке: экран ASUS ExpertCenter P470VA довольно высокого качества, с достаточным для комфортной работы запасом яркости и точной заводской калибровкой. Единственное, чего ему не хватает, – более высокое разрешение.
⇡#Внутреннее устройство и комплектующие
Корпус моноблока не вскрывался, поэтому его аппаратную конфигурацию мы разберём по данным комплексных утилит. В основе моноблока лежит материнская плата на наборе системной логики Intel Alder Lake-P PCH, а её BIOS версии 307 датирован 21 апреля 2026 года.
В качестве центрального процессора в нашей конфигурации моноблока используется Intel Core i7-13620H семейства Raptor Lake-H с шестью производительными ядрами и поддержкой Hyper-Threading (12 потоков) на частотах 2,4-4,9 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами, работающими на частотах от 1,8 до 3,6 ГГц.
Стандартный тепловой пакет такого процессора составляет 45 ватт, но с возможностью расширения до 105 ватт. При этом в стресс-тестах, которые мы проводили в нескольких приложениях, энергопотребление выше 85 ватт не фиксировалось. Вот, например, результаты тестов процессора в пакете рендеринга Cinebench R23 (за мониторинг традиционно отвечала утилита HWiNFO64).
Троттлинг срабатывает менее чем через минуту после начала теста, когда температура взлетает до 94 градусов Цельсия, а дальше активируется вентилятор системы охлаждения, что вкупе со снижением частот ядер процессора позволяет стабилизировать температуру на 81-83 градусах Цельсия. Частота P-ядер процессора при этом находится около 3,5 ГГц, а E-ядра работают на 2,6 ГГц. Такую же нагрузку даёт и видеокодер HandBrake, а в WinRAR можно наблюдать более скромные температуры и энергопотребление в пределах 57 ватт.
Вентилятор системы охлаждения процессора в моноблоке активируется только при высоких нагрузках, тогда его становится слышно, а в стандартных сценариях офисной работы моноблок работает бесшумно. Конечно, в офисе это имеет небольшое значение, но сам факт тихой работы моноблока ASUS ExpertCenter P470VA не может не радовать.
Идём дальше, к оперативной памяти. Для неё на материнской плате моноблока есть два слота стандарта SO-DIMM, в одном из которых установлен 16-гигабайтный модуль DDR5 производства компании Samsung с маркировкой M425R2GA3EB0-CWMOL.
Эффективная частота памяти здесь равна 5,6 ГГц, но поскольку она работает в одноканальном режиме, да ещё и с довольно высокими таймингами, то её пропускная способность и латентность оставляют желать лучшего, что подтверждается тестами в AIDA64.
Графика в ASUS ExpertCenter P470VA только встроенная: Intel UHD Graphics, работающая на частоте 1,5 ГГц и использующая ресурсы оперативной памяти.
С одной стороны, это психологически не сочетается с высокой стоимостью моноблока, но, с другой стороны, для офисной работы большего и не требуется.
А вот накопитель в ASUS ExpertCenter P470VA и ёмкий, и быстрый. Здесь установлен M.2 SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4, объёмом 1 Тбайт, производства Western Digital, модель PC SN5000S. На минуточку, накопитель и память в этом моноблоке по нынешним ценам составляют треть его стоимости. Заявленная скорость последовательного чтения SSD должна достигать 6000 Мбайт/с, скорость записи – 5400 Мбайт/с, а ресурс наработки должен составлять не менее 300 TBW.
Результаты тестов производительности SSD приведены далее, и для офисного моноблока (даже бизнес-класса) они очень даже впечатляют.
Что касается температуры накопителя, то выше 42 градусов Цельсия в стресс-тестировании она не поднималась.
ASUS ExpertCenter P470VA оснащён двумя сетевыми адаптерами. Проводная сеть реализована контроллером Realtek RTL8168/8111 с пропускной способностью до 1 Гбит/с, а беспроводная – модулем Intel Wi-Fi 6E AX211 с пропускной способностью до 2,4 Гбит/с.
Последний поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n/ac/ax, работу на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц, а также Bluetooth 5.1. С помощью раздела TaskFirst утилиты MyASUS можно оптимизировать сетевой трафик, выбрав приоритетные задачи.
В качестве аудиокодека в моноблоке используется контроллер Realtek ALC256.
В корпусе моноблока ASUS установлено два стереодинамика мощностью по 5 ватт каждый, но благодаря поддержке Dolby Atmos достигается эффект объёмного (окружающего) звучания.
Субъективно, звук в ExpertCenter P470VA способен впечатлить даже меломанов, хотя, опять же, для решения офисных задач такого качества звука не требуется. Добавим, что в MyASUS доступен выбор из пяти предустановок эквалайзера, а также три пользовательские настройки.
В завершение обзора аппаратных возможностей моноблока продемонстрируем приложение MyASUS, которое этими возможностями управляет. Помимо уже упомянутых настроек звука, Сети и микрофонов, выделим исчерпывающую информацию о системе, автоматическое обновление всех драйверов и BIOS материнской платы, диагностику всех компонентов и центр поддержки пользователей.
Также полезным для офиса будет конференц-менеджер AI ExpertMeet для проведения конференций и совещаний с автоматическим переводом субтитров.
Кстати, это приложение использует технологии искусственного интеллекта с глубоким обучением.
⇡#Тестирование производительности
Достойного соперника среди моноблоков для ASUS ExpertCenter P470VA у нас не нашлось, поэтому в тестах производительности мы просто проведём её оценку в сравнении с показателями более дешёвого моноблока iRU 23ID с процессором Intel Core i5-12400 и 16 Гбайт DDR4 на частоте 3,2 ГГц, и посмотрим на разницу в производительности между ними. Результаты тестов приведены в таблице.
Прирост производительности бизнес-моноблока ASUS ExpertCenter P470VA в сравнении с бюджетным iRU 23ID масштабный и ощутим в каждом приложении и в каждом тесте. Особенно впечатляет разница в 3D-бенчмарках 3DMark, которые для ASUS мы приводим отдельными скриншотами.
Другой вопрос – нужно ли столько мощности в офисе, пусть даже и руководителю? Также отметим, что можно ещё повысить производительность, установив второй модуль оперативной памяти и активировав таким образом двухканальный режим.
⇡#Заключение
Определённо, ASUS ExpertCenter P470VA выделяется на фоне основной массы моноблоков, которые мы чаще всего видим в офисах и государственных учреждениях. Лаконичный дизайн, максимально вариативная регулировка экрана, включая портретный режим, очень высокая для офисного моноблока производительность центрального процессора, качественно откалиброванный экран с частотой 100 Гц и яркостью выше 300 нит, практически бесшумная работа в большинстве часто используемых приложений, исчерпывающий набор портов и бонусом мышь с клавиатурой в комплекте.
Добавим к этому необходимые для офиса составляющие системы защиты ASUS ExpertGuardian: криптопроцессор TPM 2.0, кенсингтонский замок, закрывающуюся веб-камеру с адаптивной блокировкой. Единственное, чего не хватает его 27-дюймовому экрану, так это более высокое разрешение: 2.5K на ста герцах были бы здесь в самый раз, тем более что у конкурентов такие модели в этом же ценовом диапазоне есть.
Благодарим компанию OCS, одного из крупнейших дистрибьюторов ПО и ИТ-оборудования в России, за предоставленный для тестирования моноблок ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA).
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