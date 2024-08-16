Обзор и тестирование моноблока OSiO BaseLine B240i-006b: сделано в России

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Вслед за ноутбуком BaseLine B150i-006b мы познакомимся еще с одним устройством компании OSiO — моноблоком BaseLine B240i-006b этого же российского производителя. Всего в ассортименте компании на сегодняшний день значатся шесть моноблоков, но при внимательном изучении оказывается, что это — одна модель, просто в разных аппаратных конфигурациях. Моноблок оснащается 23,8-дюймовым экраном на IPS-матрице с заявленной яркостью 250 нит, необходимым набором портов и неожиданно качественной веб-камерой с высоким разрешением. Низкая стоимость моноблока должна стать весомым аргументом при покупке, а целевой аудиторией являются офисные сотрудники, госаппарат и различные образовательные организации. Для этих условий OSiO BaseLine B240i должен подойти идеально. Впрочем, давайте обо всём по порядку.

⇡#Коробка и комплект поставки

OSiO BaseLine B240i-006b поставляется в большой картонной коробке с крупным названием компании-производителя.

Также на торце приклеен небольшой стикер с описанием конфигурации моноблока и прочей технической информацией.

Внутри коробки моноблок зажат между двумя оболочками из вспененного полиэтилена, надежно защищающими его при транспортировке.

В комплект поставки моноблока входит адаптер питания с силовым кабелем, паспорт и руководство по эксплуатации.

Максимальная мощность адаптера питания равна 84 Вт, при работе он практически не нагревается, а о подключении питания сигнализирует зелёный светодиод.

Моноблок OSiO выпускается в России (ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане), но обеспечивается только однолетней гарантией. На наш взгляд, трехлетняя гарантия на такую продукцию, выпускаемую в России, могла бы стать серьёзным доводом в борьбе с конкурентами. Будем надеяться, что так и произойдёт в недалёком будущем. Что касается стоимости моноблока, то в предоставленной нам на тесты конфигурации с индексом «006b» он стоит 53 тысячи рублей, а в базовой – всего 44 тысячи. Подробнее о конфигурациях моноблока в следующей таблице.

Моноблок OSiO BaseLine B240i-006b Дисплей 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой 60 Гц, заявленная яркость 250 нит, матовое покрытие, регулировка наклона от -3 до 25 градусов Центральный процессор Intel Core i5-1155G7 (Tiger Lake-UP3, 10 нм, 4 ядра/8 потоков, 2,5–4,5 ГГц, L3 кеш 8 Мбайт, макс. TDP 28 Вт); также доступна версия с процессором Intel Core i3-1115G4 Чипсет Intel Tiger Lake-U PCH Оперативная память 16 Гбайт SO-DIMM DDR4 3,2 ГГц, тайминги 22-22-22-52 CR1 (одноканальный режим), дополнительных слотов нет, максимальный объём памяти 64 Гбайт; также доступна версия с 8 Гбайт памяти Накопитель SSD 512 Гбайт, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4 (BIWIN CE480V6D100-512G); также доступна версия с SSD объёмом 256 Гбайт Видеоподсистема Интегрированная в процессор графика Intel Iris Xe, 1,35 ГГц, 96 исполнительных блоков Звуковая подсистема Кодек Realtek ALC897, два стереодинамика в стойке Картридер Нет Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Intel i219-V (1 Гбит/с) Беспроводная сеть Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX101 (1200 Мбит/с, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц) Bluetooth Bluetooth 5.2 Интерфейсы и порты USB 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 × USB 2.0 Type-A; 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C (10 Гбит/с) Видеовыходы HDMI 1.4 Аудиоразъёмы Аудиоразъём для наушников или микрофона Устройства ввода Клавиатура Нет Мышь Нет IP-телефония Веб-камера С разрешением до 1440p (5 Мпикс) и механической шторкой Микрофон Есть, двойной Адаптер питания Модель SOY-1200700, мощностью 84 Вт (12 В/7,0 А) Габариты 540 × 334 × 65 мм Масса 4,3 кг Операционная система Windows 11 Pro; также доступна версия без операционной системы Гарантия (лет) / страна производства 1 / Россия Стоимость, ₽ 52 999 43 999 за версию с Intel Core i3-1115G4, 8 Гбайт памяти и 256 Гбайт SSD

⇡#Дизайн, эргономика корпуса и аксессуаров

Дизайн нового OSiO BaseLine B240i-006b можно назвать лаконичным: на прямоугольной стойке с квадратным основанием из металла закреплён экран диагональю 23,8 дюйма в аккуратной пластиковой рамке. Всё очень просто и гармонично. Прямо идеальный дизайн для офиса, жаль только, что в белом цвете такой моноблок пока не выпускается.

Спереди, на нижней рамке, указано название компании-производителя, и его же можно найти сзади на корпусе экрана.

Там же размещена панелька с маркировкой модели, указанием производителя и прочей информацией, а рядом с ней можно увидеть замок Kensington lock.

Опорой моноблоку служит толстая металлическая пластина с резиновыми наклейками. Она крепится к шасси тремя винтами и надёжно удерживает моноблок в вертикальном положении.

Расположение основных элементов управления моноблока и портов приведено на следующих изображениях.

Казалось бы, сколько разных портов на OSiO BaseLine B240i-006b можно найти, но все они так аккуратно размещены и спрятаны, что совершенно не бросаются в глаза и одновременно всегда под рукой.

Масса моноблока совсем небольшая – всего 4,3 килограмма, а габариты равны 540 × 334 × 65 мм. Особо отметим толщину экрана – она не превышает 15 мм.

При этом экран можно наклонять на 25 градусов от пользователя и на 3 градуса к нему.

А вот по высоте экран совсем не регулируется, и это явный недостаток моноблока.

Количество и разнообразие портов моноблока можно назвать исчерпывающим. Спереди, над сеткой пары стереодинамиков, размещены кнопка включения с белым индикатором, порт для наушников или микрофона, порт USB 3.2 Gen1 Type-A, порт USB 2.0 Type-A и порт USB 3.2 Gen1 Type-C. Всё, что должно быть под рукой.

В свою очередь, сзади на стойке OSiO BaseLine B240i-006b расположены разъём питания, сетевая розетка, видеовыход HDMI и два порта USB 3.2 Gen1 Type-A. Над задними портами можно увидеть вентиляционную решётку системы охлаждения.

Тестирование пропускной способности портов USB моноблока внешним накопителем SSD позволило получить следующие результаты.

Веб-камера встроена в верхнюю рамку дисплея и соседствует с индикатором активности и парой микрофонов.

Она оснащена механической шторкой, но главное, что камера у OSiO BaseLine B240i-006b – пять мегапикселей и может снимать видео с разрешением 1440p, а фото – 2560 × 1440 пикселей.

Это очень важно для офисного или учебного моноблока, поэтому здесь ставим OSiO BaseLine B240i-006b жирный плюс.

Ну что же, с дизайном и портами OSiO BaseLine B240i-006b мы разобрались, теперь включаем моноблок и сразу перейдём к одной из главных его составляющих – экрану.

Диагональ экрана в OSiO BaseLine B240i-006b составляет 23,8 дюйма – пожалуй, самый распространённый размер для широкого круга задач, выполняемых офисными работниками или учащимися.

В качестве экрана используется IPS-матрица с матовым покрытием, разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Также в характеристиках экрана заявлена максимальная яркость 250 нит – скромное, но в большинстве случаев достаточное значение для офисной работы.

Дисплей моноблока OSiO мы протестировали с помощью калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Все измерения были проведены как без калибровки дисплея (результаты слева), так и после неё (результаты справа). Давайте посмотрим на результаты измерений.

Без калибровки результаты измерений характерны для мониторов начального класса – серьёзных провалов нет, но и о высоком качестве здесь говорить не приходится. Цветовая температура некритично завышена (7000 K).

Цветовой баланс приятно удивил даже до калибровки.

По результатам теста дисплея, покрытие цветового диапазона составило 84,2% sRGB, 61,5% Adobe RGB и 67,0% DCI P3, а усреднение DeltaE лишь 0,11 – очень неплохие показатели для монитора такого класса.

При заявленной в спецификациях максимальной яркости 250 нит монитор OSiO BaseLine B240i-006b выдал аж 315 нит, и это ещё один приятный сюрприз. Кстати, на графике ниже мы привели кривую яркости почти вдвое более дорогого моноблока DIGMA Pro AiO 27i с 2.5K-экраном, и хорошо видно, что экран OSiO уступает ему только при яркости выше 92%.

Измерение равномерности подсветки выявило некритичные отклонения по краям и частично по верхней полосе экрана.

В целом экран OSiO BaseLine B240i-006b оставил приятные впечатления (качество выше среднего), несмотря на бюджетность моноблока. И особо отметим значительно более высокую яркость, чем указано в характеристиках устройства.

⇡#Внутреннее устройство и комплектующие

Вся аппаратная конфигурация OSiO BaseLine B240i-006b размещена вертикально в стойке экрана. Пластиковая крышка закрепляется только на защёлках, поэтому снять её никакого труда не составляет.

В центре расположена материнская плата с компонентами, снизу – два стереодинамика и плата с портами, а сверху ещё одна дочерняя плата-контроллер для монитора.

Материнская плата произведена компанией ICL Techno и построена на базе набора системной логики Intel Tiger Lake-U. Её BIOS датирован 3 апреля 2024 года.

Судя по расположению компонентов платы, накопитель SSD и модуль беспроводной связи Wi-Fi размещены на её обратной стороне, а больше половины лицевой стороны накрывает система охлаждения процессора с медным основанием и 6-мм тепловой трубкой.

OSiO BaseLine B240i может оснащаться двумя разными процессорами семейства Tiger Lake: в младшую версию устанавливается Intel Core i3-1115G4, а старшая получила более производительный Intel Core i5-1155G7. Как раз эту версию мы сегодня и тестируем.

Процессор, как вы понимаете, не новый (2021 года выпуска), но для решения тех задач, которые ставятся перед OSiO BaseLine B240i, его хватает с запасом. Базовая частота CPU равна 2,5 ГГц, а турбочастота может достигать 4,5 ГГц. Четыре ядра, благодаря поддержке технологии Hyper-Threading, распараллеливаются до восьми потоков и должны потреблять не более 28 ватт.

За охлаждение процессора отвечает кулер с плоским вентилятором на радиаторе, чаще всего используемым в ноутбуках, с медным основанием, одной тепловой трубкой и алюминиевыми рёбрами.

Холодный воздух поступает в систему охлаждения через вентиляционную решётку в стойке и выбрасывается вбок через торец стойки.

В BIOS моноблока можно активировать три режима работы системы охлаждения: автоматический, автоматический с ШИМ-регулировкой и полной скорости. Мы протестировали все три режима с помощью стресс-теста powerMAX с мониторингом посредством утилиты HWiNFO64.

В автоматическом режиме процессор работает на 2 ГГц при одновременной нагрузке на все ядра, максимальной температуре 84 градуса Цельсия (76-78 градусов после стабилизации) и тепловыделении 15 ватт, хотя в пике оно достигало 20 ватт. Уровень шума системы охлаждения низкий, моноблок почти не слышно.

Теперь активируем PWM-регулировку в BIOS и тестируем ещё раз.

⇡#Автоматический режим с PWM-регулировкой

Все показатели практически не изменились, отметим только более быструю реакцию вентилятора системы охлаждения на повышение температуры и отсюда чуть более низкое её пиковое значение. Также ниже максимальные обороты вентилятора, поэтому уровень шума чуть меньше, а температуры после стабилизации на 4 градуса Цельсия выше.

Наконец, активируем профиль максимальных оборотов вентилятора в OSiO BaseLine B240i-006b.

⇡#Режим максимальной скорости вентилятора

Судя по данным мониторинга, вентилятор разогнался до отметки 5300 об/мин, поэтому уровень шума на таких оборотах был довольно высоким. Но такой ход позволил удерживать температуру процессора в пределах 70 градусов Цельсия, а его частота стабильно находилась у отметки 2,5 ГГц. При этом границы энергопотребления процессора не претерпели изменений: 20 ватт на старте стресс-теста и 15 ватт после стабилизации.

На плате моноблока есть только один разъём для оперативной памяти, где установлен модуль SO-DIMM стандарта DDR4 объёмом 16 Гбайт. То есть двухканального режима здесь в принципе не существует. Память работает на эффективной частоте 3,2 ГГц с основными таймингами 22-22-22-52_1T.

Пропускная способность оперативной памяти моноблока OSiO BaseLine B240i-006b, по тесту AIDA64 Extreme, весьма скромная.

Добавим, что можно выбрать конфигурацию моноблока с объёмом памяти 8 Гбайт (но не нужно), а максимальный объём памяти здесь может достигать 64 Гбайт. Кстати, BIOS материнской платы предоставляет возможность настроить довольно большое число таймингов, что встретишь далеко не в каждом моноблоке.

В моноблоке используется интегрированное в центральный процессор графическое ядро Intel Iris Xe с 96 исполнительными блоками на частоте 1,35 ГГц.

OSiO BaseLine B240i можно выбрать с накопителем SSD объёмом 256 или 512 Гбайт. В нашем случае использовалась как раз последняя модификация с SSD BIWIN CE480V6D100-512G с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Заявленная скорость последовательного чтения SSD должна достигать 3440 Мбайт/с, скорость записи – 2880 Мбайт/с, а MTBF более 150 миллионов часов.

Впрочем, по тестам производительности SSD, его показатели оказались несколько приземлённее, хотя для офисной работы или учёбы этого более чем достаточно.

Внимательные читатели уже наверняка обратили внимание на высокую температуру накопителя на скриншоте с его характеристиками – 62 градуса Цельсия. И действительно, при такой температуре SSD работает при обычной нагрузке, а в стресс-тестировании его температура достигает 66 градусов Цельсия.

Очевидно, что это является следствием не самого удачного расположения SSD в корпусе моноблока и отсутствия на нём теплораспределителя. Ситуация некритичная, но лучше было бы обойтись без столь высокой температуры.

OSiO BaseLine B240i оснащается двумя сетевыми адаптерами. Кабельную сеть обеспечивает контроллер Intel i219-V с пропускной способностью до 1 Гбит/с.

Беспроводной адаптер реализован модулем Intel Wi-Fi 6 AX101 с пропускной способностью до 1200 Мбит/с.

Модулем поддерживаются стандарты 802.11a/b/g/n/ac/ax, работа в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.2. Модуль заменяемый, что в перспективе позволит установить в OSiO BaseLine B240i более скоростную сеть.

В качестве аудиокодека на плате задействован чип Realtek ALC897. Два стереодинамика установлены в вертикальной стойке моноблока и направлены на пользователя. Для работы и видеоконференций этого хватит, а слушать музыку и смотреть фильмы лучше в наушниках или на другой аппаратуре. Низкие частоты в аудиосистеме отсутствуют как класс, а в целом звук как будто зажат в тисках и очень хочет вырваться из них, но никогда этого не сделает.

Оценку производительности моноблока OSiO BaseLine B240i-006b мы проведём в сравнении с показателями моноблока DIGMA Pro AiO 27i, аппаратная конфигурация которого очень похожа: процессор Intel Core i7-1165G7 и один 16-гигабайтный модуль DDR4-3200. А вот стоимость выгодно отличается в пользу новинки OSiO. Результаты приведены в таблице.

Наименование теста Показатель OSiO BaseLine B240i-006b Digma Pro AiO 27i (Intel Core i5-1155G7) (Intel Core i7-1165G7) Дата анонса июль'24 н/д и стоимость: ~53 тыс. руб. ~90 тыс. руб. AIDA64 memtest Read ↑ 21 473 21 937 Write ↑ 21 359 20 302 Copy ↑ 19 498 19 912 Latency ↓ 78,2 79,2 WinRAR 7.01 KB/s ↑ 7 138 9 310 7-Zip 24.07 Total, GIPS ↑ 25 292 34 336 CPU-Z 2.10.0 benchmark CPU Single Thread ↑ 451 587 CPU Multi Thread ↑ 1 804 2 477 Geekbench 6.3.0 Single-Core Score ↑ 1 728 1 933 Multi-Core Score ↑ 4 217 4 993 HandBrake 1.8.0 H.265 MKV 4K, s ↓ 1 106,98 755,38 CineBench R23 CPU (Multi Core), pts ↑ 3 546 5 259 CPU (Single Core), pts ↑ 1 203 1 330 Blender 4.1.0 (Classroom) Classroom, time ↓ 00:28:09 00:18:14 Corona 10 Score (rays/s) ↓ 1 109 458 00:04:21 V-Ray 5 Benchmark vsamples ↑ 2 448 3 918 VeraCrypt 1.26.7 Encryption, MiB/s ↑ 262 385 (Kuznyechik (Serpent(Camellia) Decryption, MiB/s ↑ 247 362 JetStream 2.3 Score (Chrome 120) ↑ 205,07 224,023 Passcovery Suite 23.03 Office 2007, SHA1, 256-bit AES ↑ 3 109 4 303 RAR 3.x, SHA1, 128-bit AES ↑ 1 926 2 653 PDF/R 3, MD5, 128-bit RC4/AES ↑ 788 081 1 023 538 PCMark'10 Total ↑ 4 428 4 811 Essentials ↑ 8 998 9 595 Productivity ↑ 6 223 6 422 Digital Content Creation ↑ 4 210 4 903 3DMark CPU Profile Max threads ↑ 2 073 3 017 16 threads ↑ 2 093 2 984 8 threads ↑ 2 079 2 961 4 threads ↑ 1 847 2 614 2 threads ↑ 1 236 1 495 1 thread ↑ 727 811 3DMark Night Raid ↑ 9 658 10 431 Wild Life ↑ 1 780 7 187 Fire Strike ↑ 2 351 2 702 Time Spy ↑ 1 012 1 158

Конечно, более производительный процессор даёт Digma Pro AiO 27i небольшое преимущество в большинстве тестов, но если смотреть с точки зрения офисного работника или студента, то на практике такой разницы вы нигде не ощутите, в отличие от списания средств на карте за существенно более дорогой моноблок. Впрочем, у Digma есть и другие свои достоинства, о которых мы уже рассказали ранее, здесь же дополнительно публикуем результаты тестов встроенного графического ядра моноблока OSiO BaseLine B240i-006b в бенчмарках 3DMark.

Моноблок OSiO BaseLine B240i-006b предстал перед нами вполне сбалансированным продуктом для офисной работы и учёбы с достаточным уровнем производительности и качественным для этого ценового сегмента экраном с приличным запасом яркости. Набор портов моноблока устроит подавляющее большинство пользователей, а их расположение продумано именно для удобства использования. Есть два сетевых интерфейса и веб-камера с высоким разрешением – как раз то, что нужно для целевой аудитории моноблока.

Очень тихая работа системы охлаждения процессора ни капли не помешает проведению видеоконференций. Также выделим возможность выбора из нескольких конфигураций BaseLine B240i в диапазоне от 44 до 53 тысяч рублей. Из недостатков моноблока мы бы отметили отсутствие регулировки монитора по высоте, высокие температуры SSD, посредственный звук, отсутствие в комплекте клавиатуры и мыши, а также всего один год гарантии (на российский продукт хотелось бы видеть три года).

Но общее впечатление от BaseLine B240i скорее положительное, явных провалов у данной модели нет, поэтому рекомендуем ее для приобретения.