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HONOR X9e Pro как пример смартфона, который будет с вами надолго

В эпоху кризиса оперативной памяти фокус производителей смартфонов сметился с постоянного роста производительности на улучшение автономности и прочности корпуса. Хотя, возможно, мы делаем ложный вывод из понятного посыла, но факт есть факт — один смартфон за другим (максимум — при сохранении прежней мощи) ставит рекорды автономности и степени защищенности. И HONOR X9e Pro тут на переднем крае.

Мы уже выпускали обзор HONOR X9e Pro, где упоминали и его рекордную (без шуток) автономность, и особо прочный корпус этого смартфона. Но HONOR решила усилить впечатление, предложив полноценный тест на прочность — в самых различных смыслах этого словосочетания. В том числе удалось провести и краш-тест в довольно суровых условиях.

Касаться базовых характеристик HONOR X9e Pro здесь не видим смысла — об этом подробно рассказано в обзоре. В этом материале мы более подробно коснемся именно вопросов, касающихся того, как сделан его корпус и насколько долго он держит заряд.

Вопрос прочности и долговечности гаджетов никогда не был лишним, но в последнее время усилились тенденции более редкой смены смартфонов пользователями — цикл постоянно увеличивается, а тренд на покупку новинок раз в год падает. В связи с этим становится еще более важно, чтобы с трубкой ничего плохого не происходило как можно дольше. HONOR X9e Pro предлагает ряд любопытных конструктивных решений этого вопроса.

Во-первых, его экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, которое не так давно мы могли видеть только у флагманских или близким к ним по статусу устройств. Вдобавок используется дополнительная пленка — ничего нового самого по себе в пленке на экране нет, но здесь она позиционируется как часть конструкции и может быть бесплатно заменена в сервисных центрах HONOR. Также изменился состав клея для экранного модуля — он обладает амортизирующими свойствами и гасит энергию удара, а также препятсвует смещению при падениях, чтобы снизить риск повреждения при торцевом ударе о рамку.

Фото: Том Кулибякин

Фото: Том Кулибякин

Краш-тест «плашмя» был проведен весьма суровый — HONOR X9e Pro клали экраном вниз (и экраном вверх) под УАЗ-2206 (легендарную «Буханку»). Да, на мягкую грунтовую поверхность, но, в любом случае, никаких повреждений зафиксировано не было, давление смартфон перенес без последствий.

Фото: Том Кулибякин

Фото: Том Кулибякин

Сама рамка также отличается повышенной прочностью — она сделана из пластика с металлическим сердечником, и это решение продиктовано не только (и не столько) экономией, сколько заботой о долговечности гаджета: пластик выполняет демпфирующую функцию. Да, при падениях на гранях быстрее появятся засечки и сколы, но при этом комплектующие смартфона с большей степенью вероятности останутся неповрежденными. Кроме того, для защиты по углам рамки расположены специальные арки-усиления, обеспечивающие защиту экрана и основной платы, а 12 точек опоры по периметру гасят энергию удара, снижая шоковую нагрузку на комплектующие. Да, полной гарантии, что при падении с высоты человеческого роста (и выше) даже на асфальт смартфон не пострадает, никто не даст — но шансы, что он перенесет подобное испытание, очень велики.

Фото: Том Кулибякин

Кроме того, смартфон внутри разделен на секции, чтобы предотвратить повреждения ключевых компонентов от влаги даже при погружениях на глубину до 10 метров. Заявлена влагозащита про стандарту IP68/IP69K. По личному опыту можно зафиксировать, что грязь и лужи не оказывают никакого влияния на работоспособность устройства.

Ну и, наконец, автономность. В HONOR X9e Pro установлена батарея емкостью 41,8 Вт·ч (11000 мА·ч, 3,8 В) — и несмотря на крупный экран (6,8 дюйма) смартфон спокойно держит заряд в течение пары дней, как подтверждало наше тестирование. В этой же поездке я был свидетелем того, как закрепленный на автомобиле смартфон непрерывно снимал видео более 9 часов — на фото выше мы видим показатель в 6,5 часа, фактическая же длительность съемки была заметно выше.

Напомним, что HONOR X9e Pro уже есть в продажи — в официальной рознице его можно найти по цене от 39 999 рублей за версию 6+256 Гбайт, в «серой» рознице стоимость стартует от 32 990 рублей.

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Теги: honor, honor x9e pro, смартфон
honor, honor x9e pro, смартфон
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