HONOR X9e Pro как пример смартфона, который будет с вами надолго

В эпоху кризиса оперативной памяти фокус производителей смартфонов сметился с постоянного роста производительности на улучшение автономности и прочности корпуса. Хотя, возможно, мы делаем ложный вывод из понятного посыла, но факт есть факт — один смартфон за другим (максимум — при сохранении прежней мощи) ставит рекорды автономности и степени защищенности. И HONOR X9e Pro тут на переднем крае.

Мы уже выпускали обзор HONOR X9e Pro, где упоминали и его рекордную (без шуток) автономность, и особо прочный корпус этого смартфона. Но HONOR решила усилить впечатление, предложив полноценный тест на прочность — в самых различных смыслах этого словосочетания. В том числе удалось провести и краш-тест в довольно суровых условиях.

Касаться базовых характеристик HONOR X9e Pro здесь не видим смысла — об этом подробно рассказано в обзоре. В этом материале мы более подробно коснемся именно вопросов, касающихся того, как сделан его корпус и насколько долго он держит заряд.

Вопрос прочности и долговечности гаджетов никогда не был лишним, но в последнее время усилились тенденции более редкой смены смартфонов пользователями — цикл постоянно увеличивается, а тренд на покупку новинок раз в год падает. В связи с этим становится еще более важно, чтобы с трубкой ничего плохого не происходило как можно дольше. HONOR X9e Pro предлагает ряд любопытных конструктивных решений этого вопроса.

Во-первых, его экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, которое не так давно мы могли видеть только у флагманских или близким к ним по статусу устройств. Вдобавок используется дополнительная пленка — ничего нового самого по себе в пленке на экране нет, но здесь она позиционируется как часть конструкции и может быть бесплатно заменена в сервисных центрах HONOR. Также изменился состав клея для экранного модуля — он обладает амортизирующими свойствами и гасит энергию удара, а также препятсвует смещению при падениях, чтобы снизить риск повреждения при торцевом ударе о рамку.

Краш-тест «плашмя» был проведен весьма суровый — HONOR X9e Pro клали экраном вниз (и экраном вверх) под УАЗ-2206 (легендарную «Буханку»). Да, на мягкую грунтовую поверхность, но, в любом случае, никаких повреждений зафиксировано не было, давление смартфон перенес без последствий.

Сама рамка также отличается повышенной прочностью — она сделана из пластика с металлическим сердечником, и это решение продиктовано не только (и не столько) экономией, сколько заботой о долговечности гаджета: пластик выполняет демпфирующую функцию. Да, при падениях на гранях быстрее появятся засечки и сколы, но при этом комплектующие смартфона с большей степенью вероятности останутся неповрежденными. Кроме того, для защиты по углам рамки расположены специальные арки-усиления, обеспечивающие защиту экрана и основной платы, а 12 точек опоры по периметру гасят энергию удара, снижая шоковую нагрузку на комплектующие. Да, полной гарантии, что при падении с высоты человеческого роста (и выше) даже на асфальт смартфон не пострадает, никто не даст — но шансы, что он перенесет подобное испытание, очень велики.

Кроме того, смартфон внутри разделен на секции, чтобы предотвратить повреждения ключевых компонентов от влаги даже при погружениях на глубину до 10 метров. Заявлена влагозащита про стандарту IP68/IP69K. По личному опыту можно зафиксировать, что грязь и лужи не оказывают никакого влияния на работоспособность устройства.

Ну и, наконец, автономность. В HONOR X9e Pro установлена батарея емкостью 41,8 Вт·ч (11000 мА·ч, 3,8 В) — и несмотря на крупный экран (6,8 дюйма) смартфон спокойно держит заряд в течение пары дней, как подтверждало наше тестирование. В этой же поездке я был свидетелем того, как закрепленный на автомобиле смартфон непрерывно снимал видео более 9 часов — на фото выше мы видим показатель в 6,5 часа, фактическая же длительность съемки была заметно выше.

Напомним, что HONOR X9e Pro уже есть в продажи — в официальной рознице его можно найти по цене от 39 999 рублей за версию 6+256 Гбайт, в «серой» рознице стоимость стартует от 32 990 рублей.