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Эксплуатация ностальгии: Sony представила MDR-3R — проводные наушники, как от кассетного плеера Walkman

Компания Sony анонсировала выпуск проводных наушников MDR-3R с разъёмом USB Type-C. Их дизайн вдохновлён оригинальной моделью MDR-3 от легендарного кассетного плеера Walkman TPS-L2. Sony утверждает, что дизайн новинки — «точное воссоздание» оригинала, даже упаковка и руководство пользователя «унаследовали оформление оригинальной модели». Звучание осталось «близким к оригиналу», но при этом было доработано с учётом современных стандартов.

Источник изображений: Sony

Источник изображений: Sony

Выпущенный в 1979 году плеер Walkman открыл для миллионов любителей музыки новый способ её свободного прослушивания в любом месте. Спустя почти полвека, когда привычки слушателей стали более разнообразными, проводные наушники вновь обретают актуальность благодаря своей простоте, удобству использования и отсутствию необходимости в зарядке или сопряжении.

Модель MDR-3R развивает концепцию своих предшественников: это наушники, созданные для того, чтобы музыкой можно было свободно наслаждаться как дома, так и на улице. Сохранив оригинальный дизайн, ставший частью истории портативного аудио, новинка получила современные функциональные возможности: подключение через USB Type-C, встроенный микрофон для звонков и пульт управления на кабеле.

MDR-3R повторяют эстетику классической модели и комплектуются узнаваемыми синими и оранжевыми амбушюрами. Новинка сохранила лёгкую конструкцию открытого типа, характерную для классических MDR-3, что обеспечивает комфорт даже при длительном прослушивании.

При разработке модели MDR-3R за основу были взяты оригинальные технические характеристики: в наушниках используются те же 23-миллиметровые динамические излучатели, что и в классической модели MDR-3, что позволяет добиться звучания, максимально приближенного к оригиналу. Сохранив фирменный естественный, хорошо сбалансированный звуковой почерк, инженеры внесли деликатные коррективы, адаптировав устройство к современным предпочтениям слушателей.

Sony предлагает специальную версию наушников в стиле сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). По словам компании, «модель MDR-3R Stranger Things Edition — это воплощение духа 1980-х, объединяющее культуру портативного прослушивания музыки эпохи Walkman и атмосферу сериала Stranger Things». Дизайн этой версии вдохновлён наушниками героини по имени Макс и таинственным «Изнаночным миром» (Upside Down). На корпус устройства нанесён логотип сериала, а амбушюры выполнены в красно-чёрной гамме.

Наушники MDR-3R уже поступили в продажу. Рекомендованная розничная цена составляет $59,99. Версия MDR-3R Stranger Things Edition доступна по предварительному заказу, её стоимость составляет $79,99.

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Теги: sony walkman, наушники проводные, sony mdr-3r
sony walkman, наушники проводные, sony mdr-3r
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