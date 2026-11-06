Выйти в интернет с IP-адресом Белого дома оказалось платной услугой за несколько долларов

Некоторые сотрудники Белого дома пользуются компьютерами или мобильными устройствами, на которых установлены сервисы резидентных прокси. Через эти сервисы IP-адреса устройств оказываются доступными для аренды третьими лицами. Одним из таких сервисов владеет фирма, чьи ресурсы ранее использовались для атаки на избирательные системы двух американских штатов.

В сети IP-адресов, закреплённой за Исполнительным аппаратом президента США (автономная система AS2650), были выявлены многочисленные узлы резидентных прокси, сообщили в компании Layer3 Intel. Эта активность наблюдалась на протяжении с 5 октября по 3 ноября — за это время через сеть Белого дома были зафиксированы 236 случаев выхода трафика в интернет.

Исходящая из сети AS2650 активность была связана с использованием сервиса Infatica на нескольких устройствах под управлением Windows 11. Это прокси-приложение часто оказывается встроенным в бесплатное мобильное или десктопное ПО. Принадлежащая разработчику этого приложения компания ранее предоставляла IP-адреса, использованные при взломе баз данных избирательных систем в Аризоне и Иллинойсе.

Сервисы резидентных прокси позволяют клиентам легко арендовать чужой IP-адрес, чтобы скрыть свой настоящий интернет-трафик или подменить своё фактическое местоположение. Для сайта, который посещает пользователь, трафик выглядит так, будто он исходит от арендованного IP-адреса, а не реального клиента прокси-сервиса. Выходные узлы прокси в Белом доме были связаны с шестью IP-адресами и фиксировались в течение 26 дней. Основная часть активности приходилась на промежуток от 17:00 до 0:00 по местному времени. Infatica был не единственным прокси-сервисом, который, по имеющимся данным, продавал доступ к интернет-адресам Белого дома — всего через эту сеть могли работать 28 сервисов.

Некоторые из таких посредников продают доступ за скромную цену — от $0,60 за 1 Гбайт, указывают эксперты. То есть менее чем за доллар любой желающий мог получить доступ к наиболее защищённым и доверенным сетям. Такие сервисы нередко запускаются на устройствах сотрудников организаций, которые те приносят на рабочее место. Разработчики приложений могут внедрять в свои продукты SDK резидентных прокси, чтобы монетизировать софт и получать за каждую установку небольшое денежное вознаграждение. Резидентные прокси нередко встречаются в корпоративных и правительственных сетях.

Сервис для отслеживания прокси-серверов Spur выявил использование таких служб почти в 300 сетях, принадлежащих государственным структурам или управляемых ими; в сетях 318 коммунальных предприятий; 166 медицинских учреждений, включая больницы; и 141 компании в банковско-финансовом секторе.