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Honor представила серию смартфонов Honor 700 с дополнительным экраном и батареей на 9000 мА·ч

Компания Honor представила в Китае серию смартфонов Honor 700, в которую вошли модели Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S. Все новинки получили дополнительный дисплей на задней панели.

Технические характеристики устройств пока официально не опубликованы. Согласно заявлению производителя, серия представляет собой полную переработку предыдущей линейки бренда с акцентом на повышение производительности и улучшение пользовательского опыта в повседневном использовании.

Согласно неофициальным данным, базовая модель Honor 700 получила процессор Snapdragon 8s Gen 4, а Honor 700 Pro — Snapdragon 8 Gen 5. Объём оперативной памяти составляет до 16 Гбайт, встроенной памяти — до 512 Гбайт.

Ранее сообщалось, что модели Honor 700 и Honor 700 Pro оснащены плоским OLED-дисплеем с диагональю 6,57 дюйма, разрешением 1,5K и сверхтонкими симметричными рамками.

По словам инсайдера, новая серия получила основную 200-Мп камеру, которую дополняют ещё два сенсора. У модели Honor 700 Pro также есть 50-Мп перископический телеобъектив. Кроме того, модели Honor 700 и Honor 700 Pro могут поддерживать подключение внешнего 200-мм телеобъектива.

Ожидается, что вспомогательный дисплей с диагональю около 1,72 дюйма будет встроен в блок камер смартфонов, обеспечивая отображение времени, прогноза погоды, уведомлений и элементов управления воспроизведением музыки. Также его можно будет использовать в качестве видоискателя при съёмке селфи на основную камеру.

Что касается источника питания, то ёмкость батареи смартфонов серии Honor 700 может составлять до 9000 мА·ч. Все три модели прошли сертификацию 3C, что подтверждает поддержку проводной зарядки мощностью до 80 Вт. Смартфон Honor 700 Pro, по слухам, также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и функцию обратной беспроводной зарядки.

Новинки доступны в цветовых вариантах «Холодный белый» (Cold White), «Чистое небо» (Clear Sky), «Голубой тон» (Blue Tone) и «Розовая дымка» (Pink Mist).

На серию Honor 700 уже открыт предзаказ, хотя окончательные цены пока не озвучены. У некоторых ретейлеров можно оформить предварительное бронирование новинки, внеся депозит в размере ¥9,9 (около $1,40). Тем, кто оформил заказ в период проведения акции, предлагаются особые условия: возможность замены устройства вместо ремонта в течение 365 дней, а также годовая страховка как переднего, так и заднего экранов.

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Теги: honor, смартфон, дисплей
honor, смартфон, дисплей
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