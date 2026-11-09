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VITEK объединяет сердца и поколения в новой рекламной кампании

Российский бренд бытовой техники VITEK начал федеральную рекламную кампанию «Связь поколений» с участием актёров Александра Робака и Глеба Калюжного. Проект стал очередным этапом обновления бренда, который расширяет ассортимент и выходит в новые товарные категории — от крупной бытовой техники до умных телевизоров.

Источник изображения: VITEK

Источник изображения: VITEK

VITEK выбрал необычный для рекламы бытовой техники формат: вместо привычного образа идеальной семьи в центре кампании оказались отец и сын, которых сыграли Робак и Калюжный. Актёры представляют разные поколения, а их герои попадают в забавные бытовые ситуации и по-разному ищут выход из них. Несмотря на различия в подходах, они находят общий язык и решения, которые помогают справиться с повседневными задачами.

Кампания включает четыре видеоролика, посвящённых разным направлениям продукции VITEK: «Идеальный завтрак» рассказывает о малой кухонной технике, «Своя система» — о приборах для дома, «VIP-сервис» посвящён крупной бытовой технике, а «Взгляд по-новому» — умным телевизорам. Все истории объединяет идея заботы о близких и преемственности поколений.

«Наша рекламная кампания называется “Связь поколений”, поэтому выбор Александра Робака и Глеба Калюжного в качестве амбассадоров бренда был абсолютно осознанным. Популярные российские актёры не только создают удивительно душевный дуэт на экране, но и наглядно воплощают главные ценности VITEK — связь поколений и заботу о близких», — рассказала ведущий бренд-менеджер компании Анна Нужина.

Кампания стартовала в начале ноября 2026 года и рассчитана на широкую аудиторию по всей России. Продвижение построено по модели 360 градусов: оно охватывает рекламу в метро и цифровые наружные экраны, баннеры и онлайн-видеоролики, а также интеграции в онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы. Для проекта также создали интерактивный сайт с тестом, который определяет, к какому поколению относится пользователь, исходя не из возраста, а из его привычек и предпочтений в быту. Там же собраны рекламные ролики и факты о бытовой технике от актёров, а посетители могут ознакомиться с ассортиментом бренда и перейти к покупке товаров на маркетплейсах.

Запуск кампании совпал с расширением продуктового портфеля VITEK. После ребрендинга 2025 года компания обновила логотип, фирменный стиль, упаковку и сайт, а также начала активнее развивать ассортимент. Помимо привычной малой бытовой техники, в нём появились крупная и климатическая техника, посуда для приготовления и телевизоры на платформах Google и YaOS.

По данным исследования BrandPulse, бренд знаком 81 % покупателей бытовой техники в России, а его продукция есть в каждом пятом доме страны. В 2025 году VITEK также стал маркой № 1 в категории микроволновых печей. Александр Робак и Глеб Калюжный будут официальными амбассадорами бренда до конца 2027 года, а рекламные материалы с их участием появятся в интернет-продвижении, на маркетплейсах и в специальных проектах.

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Теги: vitek, бытовая техника
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