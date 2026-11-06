Заменитель iPhone mini на Android: представлен компактный смартфон Enough Phone со съёмной батареей

Старта Sleke представил редкий на сегодняшний день смартфон — по-настоящему компактный Enough Phone (дословно — достаточный телефон). Новинка может заинтересовать поклонников небольших мобильных устройств, поскольку по своим габаритам она вплотную приближается к снятому с производства iPhone 13 mini.

На краудфандинговой платформе Kickstarter стартовал сбор средств на производство смартфона. В случае успешного завершения кампании основатели стартапа Sleke рассчитывают отправить первые партии смартфонов покупателям в мае 2027 года. Размеры аппарата составляют 132,8 × 63,8 × 12 мм. Инженеры применили редкое для современной индустрии решение — съёмный аккумулятор, ёмкость которого на этапе прототипа заявлена в диапазоне от 3500 до 4000 мА·ч. Смартфон оснастили 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1520 × 720 пикселей.

Устройство получит процессор MediaTek Dimensity 7500 вместе с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в боковую кнопку включения. На задней панели разместили единственную основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony IMX766, а разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Из коробки смартфон будет работать на базе Android 17 с гарантированной поддержкой обновлениями безопасности вплоть до 2032 года. Покупатели смогут выбрать между «чистым» Android и минималистичной программной оболочкой OdysseyOS.

Базовая розничная цена Enough Phone составит $599, но в рамках кампании на Kickstarter пользователи могут зарезервировать аппарат за $399, $449 или $499 (цена будет расти по мере выкупа ограниченных скидочных слотов). На момент публикации материала проект привлёк более $130 тыс. от 323 вкладчиков при общей целевой планке в $250 тыс. До конца сборов остаётся ещё 28 дней.