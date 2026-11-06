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В Китае заработало крупнейшее в мире хранилище энергии на сжиженном воздухе

30 октября 2026 года в китайском городе Голмуд (провинция Цинхай) к электросети подключили крупнейшую в мире установку хранения энергии на основе сжиженного воздуха (LAES, Liquid Air Energy Storage). Вместо похожего использования подземных пещер для хранения воздуха под давлением его сжижение позволяет создать компактные хранилища энергии в любой точке планеты, не привязываясь к геологическим формациям.

Источник изображения: China Green Development Investment Group

Источник изображения: China Green Development Investment Group

Проект мощностью 60 МВт и ёмкостью 600 МВт·ч реализован государственной компанией China Green Development Investment Group совместно с Институтом физики и химии Китайской академии наук (Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences). Установка рассчитана на выдачу электроэнергии в течение 10 часов при номинальной мощности. Строительство началось в июле 2023 года. Проект также включает солнечную электростанцию мощностью 250 МВт и получил статус национального демонстрационного проекта новых систем накопления энергии.

В режиме накопления энергии избыточная генерация от возобновляемых источников запускает работу трёхступенчатого центробежного компрессора, который сжимает предварительно очищенный от влаги и углекислого газа атмосферный воздух примерно до 7 МПа. Тепло, выделяющееся при сжатии, не сбрасывается в окружающую среду, а аккумулируется в виде горячей воды с температурой до 195 °C. Затем воздух проходит многоступенчатое охлаждение и сжижается при температуре около −194 °C. Затем жидкий состав хранится в теплоизолированных криогенных резервуарах практически при атмосферном давлении. При сжижении плотность воздуха увеличивается приблизительно в 750 раз по сравнению с обычным газообразным состоянием при комнатной температуре, что делает его хранение удобным на довольно небольших площадках.

При необходимости получить энергию жидкий воздух под давлением нагревается и переходит в газообразное состояние. Расширяющийся газ приводит в движение турбины, соединённые с электрогенераторами. Холод, высвобождающийся при испарении, также аккумулируется и впоследствии используется в следующем цикле сжижения, что позволяет возвращать часть энергии, затраченной на охлаждение. Все сложные узлы и агрегаты, по уверениям разработчиков, местного производства.

Важное конструктивное отличие LAES от традиционных систем хранения энергии в сжатом воздухе заключается в отсутствии необходимости использовать подземные соляные каверны или другие подходящие геологические образования: для хранения достаточно теплоизолированных резервуаров. Проектный КПД полного цикла станции разработчиком пока не раскрыт. КПД турбогенераторного оборудования заявлен на уровне 91,3 %. Расчётные значения КПД полного цикла LAES обычно лежат в пределах 50–60 %.

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Теги: хранение энергии, возобновляемая энергия, китайские технологии
хранение энергии, возобновляемая энергия, китайские технологии
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