Обзор Netcraze Titan SE (NC-4210): маршрутизатор, DSL-модем и твердотельный NAS в одном флаконе

Titan SE — новейшая и одна из самых дорогих моделей в линейке маршрутизаторов Netcraze (так называются продукты Keenetic на российском рынке), но это скорее альтернатива, чем замена актуальной версии Netcraze Ultra. Несмотря на очень похожую начинку, Titan SE выглядит совсем иначе, а порт 10GbE тут заменили 2.5GbE, зато добавили встроенный DSL-модем и слот M.2 для внутреннего накопителя.

Герой обзора основан на такой же аппаратной платформе MediaTek Filogic 860, что и маршрутизатор Ultra NC-1812 от Netcraze, который мы рассматривали в одном из предыдущих обзоров. Это второй по старшинству представитель серии Filogic после 880-й модели. Система-на-чипе MediaTek MT7988D содержит три ядра архитектуры ARM Cortex-A73 со штатной тактовой частотой 1,8 ГГц, а также четыре гигабитных PHY и один PHY стандарта 2.5GbE. Здесь же порт 2.5GbE и три одногигабитных выведены на корпус маршрутизатора, а вот четвертый использован для соединения с DSL-модемом (ADSL2+/VDSL2 на скорости вплоть до 300 Мбит/с). Единственный свободный канал USXGMII в SoC занят чипом Airoha EN8811H, который дает еще один порт 2.5GbE. Наконец, напрямую из SoC выведен порт USB 3.2 Gen 1 (иными словами, USB 3.0), а дискретный концентратор добавляет USB 2.0.

Маршрутизатор имеет 1 Гбайт оперативной памяти и flash-накопитель объемом 256 Мбайт — его хватает на две копии прошивки (действующую и резервную).

Беспроводная сеть реализована троицей чипов — управляющим MT7992AV и baseband-микросхемами MT7975N и MT7977BN (для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно). Каждое радио имеет формулу MIMO 4×4:4 с полосой пропускания вплоть до 40 и 160 МГц. В совокупности они обеспечивают маркетинговый класс BE7200, а стандарт Wi-Fi 7 принес с собой функцию MLO, которая позволяет использовать радиоканалы различных диапазонов для одновременной передачи данных между точкой доступа и клиентом. Впрочем, MLO не имеет большой ценности, если нет поддержки диапазона 6 ГГц. Ообъединение диапазонов 2,4 и 5 ГГц, как показали тесты последней «Ультры», практически бесполезно. А самое главное, клиентские адаптеры для ПК по-прежнему отказываются работать на последней версии протокола Wi-Fi в России без специальных ухищрений, и это не вина маршрутизатора.

Как бы то ни было, четыре пространственных потока, которыми оперирует Netcraze Titan SE в диапазоне 5 ГГц, рассчитаны не на единственного клиента (те уже давно ограничены двумя потоками). В данном случае они пригодятся для создания mesh-сети с беспроводным бэкхолом — потенциально более скоростным, чем медная линия 2.5GbE.

Netcraze Titan SE (NC-4120) Основные характеристики SoC MediaTek Filogic 860 (MT8988D): 3 × ARM Corex-A73@1,8 ГГц Оперативная память 1 Гбайт DDR4 Накопитель 256 Мбайт Внешние разъемы 2 × RJ45 (2.5GbE); 3 × RJ45 (1GbE); 1 × RJ11 (VDSL); 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1 × USB 2.0 Type-A Wi-Fi Контроллер и PHY MediaTek MT7976DAN Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Частотный диапазон 2,5/5 ГГц Макс. полоса пропускания 2,4 ГГц: 40 МГц; 5 ГГц: 160 МГц Антенны Внутренние: 4 × 2,4 ГГц; 4 × 5 ГГц; 1 × DFS; 1 × MRC MIMO 2 ГГц: 4×4:4; 5 ГГц: 4×4:4 Макс. канальная скорость 2 ГГц: 1 376 Мбит/с; 5 ГГц: 5 765 Мбит/с Прочее Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 95 × 250 × 250 Масса, г 1054 Питание бочковой разъем: 12 В/3,5 А Цена, руб. 23 990 руб. (netcraze.ru)

В официальном интернет-магазине производителя устройство продается по цене 23 990 руб. Что и говорить, даже на домашней сетевой технике сказывается удорожание чипов памяти и прочих компонентов. Во всей серии больше стоит лишь одна модель — Hero 5G, а уже знакомый нам Ultra NC-1812 стоит 20 590 руб. Как и «Ультра», герой обзора сопровождается четырехлетней гарантией.

От родственной модели Netcraze Ultra NC-1812 новинка отличается в первую очередь своим башенным форм-фактором. Внешних антенн у Titan SE нет, а большая часть площади узких сторон занята вентиляционными решетками.

На фронтальной поверхности расположены два порта USB и кнопки с зеленой подсветкой. Последние по умолчанию служат для размонтирования внешних накопителей, но операционная система позволяет присвоить им и другие функции.

Сетевые порты — WAN стандарта 2.5GbE, единственный порт LAN с такой же скоростью, три гигабитных LAN и порт DSL, — а также разъем питания собраны внизу одной из боковин и сильно заглублены относительно габаритов корпуса. Там же находится скрытая кнопка сброса и кнопка WPS (также переназначаемая). Кстати, никто не запрещает использовать синий (WAN) порт 2.5GbE как еще один LAN, что будет актуально для большинства пользователей, ведь немногие провайдеры могут дать больше гигабита частным клиентам.

Башня стоит на широкой опоре с силиконовыми ножками, но ее можно демонтировать для экономии места или чтобы положить маршрутизатор плашмя (но в последнем случае нарушится задуманная производителем схема охлаждения). Кроме того, в комплекте с Titan SE есть кронштейн для настенного монтажа. Повесить устройство на стену можно только в одной ориентации — чтобы наружу смотрел индикатор питания, а кабели заходили в свою нишу сзади.

Важно, что корпус маршрутизатора отстоит от стены на достаточное расстояние, чтобы не заламывать кабели. Отметим и то, что быстрый съем с кронштейна не предусмотрен — для перекоммутации придется или снять конструкцию со стены целиком, или выкрутить три винтика снизу (у них шляпки с накаткой, поэтому отвертка не обязательна).

Еще в коробке с маршрутизатором мы нашли блок питания (мощностью аж 42 Вт), плоский патч-корд Cat 5e, пару телефонных кабелей, VDSL-сплиттер и шурупы с дюбелями двух типов (универсальными распорными и спиральными для газобетона).

Одна из боковин корпуса держится на защелках и снимается без инструментов, чтобы пользователь мог установить внутренний SSD. Посадочное место рассчитано на планки стандарта M.2 2280, и внутри маршрутизатора с лихвой хватит места даже для крупного радиатора. Через разъем M.2 проходит единственная линия PCI Express 3.0, что ограничивает пропускную способность величиной 8 Гбит/с, однако и этого более чем достаточно, коль скоро у маршрутизатора нет порта 10GbE или SFP+.

Конфигурация антенн у Netcraze Titan SE (NC-4210) такая же, как у «Ультры», лишь с той разницей, что здесь все они скрытые. Основные антенны (по четыре на каждый диапазон) расположены кольцом в верхней части корпуса и соединены с платой маршрутизатора пигтейлами. Еще две, вспомогательные, антенны выполнены в виде дорожек на PCB: первая — для DFS, а вторая привязана к чипу MT7977BN для реализации одной из фирменных функций платформы MediaTek Filogic под названием MRC (Multiple Receive Combining) и работает только на прием. Антенны диапазона 2,4 ГГц подключены напрямую к baseband-чипу, а в диапазоне 5 ГГц используются дискретные FEM. Все порты кабельной сети защищены трансформаторной гальванической развязкой.

Продукты Netcraze еще со времен Keenetic были интересны не только и не столько своим железом, сколько программным обеспечением. Мы подробно рассматривали операционную систему NDMS (ранее — KeeneticOS) в предыдущих обзорах, а в этот раз бегло пройдемся по ряду ключевых функций.

Первое, что видит пользователь после авторизации, — это экран мониторинга, заполненный плитками-виджетами, где можно выполнить быстрые манипуляции с устройством (например, включить или выключить точку доступа).

Для подключения к интернет-провайдеру может использоваться любой из портов Ethernet, а программно оно осуществляется либо с помощью голого IP, либо через туннели PPPoE, PPTP или L2TP. Масса настроек посвящена DSL-модему, но на практике мы его не испытывали в связи с отсутствием необходимого оборудования.

Через основное соединение при необходимости можно проложить и собственные туннели, причем с политиками выборочной маршрутизации (в том числе и на основе доменов). Среди протоколов VPN поддерживаются основные корпоративные стандарты (L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec, OpenConnect, SSTP) и не нуждающиеся в представлении решения потребительского класса. У многих VPN-протоколов в прошивке есть не только клиент, но и сервер для удаленного доступа к маршрутизатору и сети за NAT'ом. Идеально, если при этом есть белый IP-адрес, но в противном случае можно воспользоваться бесплатной для владельцев техники Netcraze службой DDNS под названием CrazeDNS (без которой в любом случае не обойтись для выпуска сертификата к серверам IKEv2/IPSec и WebDAV). Процедура регистрации личного домена проходит непосредственно в веб-интерфейсе маршрутизатора.

Что касается локальной сети, то в ней действуют VLAN и возможна агрегация гигабитных LAN-портов 1 и 2, а порт 2.5GbE поддерживает TDR-диагностику.Wi-Fi по умолчанию работает по стандарту 802.11be, но допускает и откат к предыдущим версиям протокола. Другим подспорьем в наладке сети является открытый выбор региона — перечень доступных каналов устанавливается автоматически в зависимости от страны, а вот мощность передатчика в любом случае ограничена величинами, допустимыми в России. Функция MLO активируется в пару нажатий при условии, что у радио 2,4 и 5 ГГц одинаковый SSID и настройки безопасности. Само собой, поддерживается и Band Steering, а еще отметим полезную возможность создать на одном радио несколько SSID с различными параметрами, а не только главную и гостевую сеть. Наконец, маршрутизатор может служить и сателлитом, и контроллером mesh-сети с проводным или беспроводным бэкхолом.

Важнейшим (и в определенных ситуациях первоочередным) достоинством NDMS является возможность установки opkg-пакетов для OpenWrt из репозитория Entware. Для этого понадобится отдельный накопитель (которым в данном случае может стать внутренний SSD) и, само собой, с прошивкой Netcraze совместимо далеко не все свободное ПО (в частности, исключены сторонние модули ядра, только userspace-программы). Если у такой программы нет собственного графического интерфейса, не беда — через ssh открывается доступ к текстовой оболочке NDMS.

Впрочем, лучше один раз показать, чем долго рассказывать. Netcraze дает возможность изучить интерфейс операционной системы в онлайн-эмуляторе, логин и пароль: demo/demo.

⇡#Результаты тестирования: проводная сеть

Для тестов использовался компьютер с процессором Ryzen 9 9950X3D и двухпортовой сетевой картой Intel X550-T2. Каждый порт сетевой карты проброшен с помощью PCI Passthrough к собственной виртуальной машине в Proxmox VE 9. Системой на стороне WAN является Ubuntu 24.04 с VPN-сервером ACCEL-PPP, поддержка IPSec реализована с помощью strongSwan. На стороне LAN — Ubuntu 25.04. Каждой ВМ выделено 8 виртуальных ядер CPU и 8 Гбайт оперативной памяти. Измерение пропускной способности выполнено утилитой iPerf3. Для WAN- и LAN-подключений на маршрутизаторе были выбраны порты 2.5GbE.

Пропускная способность: NAT и туннели, Мбит/с WAN → LAN × 1 WAN → LAN × 8 LAN → WAN × 1 LAN → WAN × 8 WAN → LAN/LAN → WAN × 1 WAN → LAN/LAN → WAN × 8 Только NAT 2 354 2 354 2 354 2 354 2343/2346 2336/2302 Клиент PPPoE 2 330 2 330 2 330 2 240 986/2325 2140/2249 Клиент PPTP 2 285 2 286 2 286 2 263 1955/2005 2253/547 Клиент PPTP (MPPE128) 433 428 398 389 37/365 315/323 Клиент L2TP 2 283 2006 2 282 2 283 1960/2037 1216/1228 Клиент L2TP/IPsec (AES-256, SHA-256) 564 561 491 514 197/435 437/378 Клиент IKEv2/IPsec (AES-256, SHA-256) 823 777 633 584 325/539 420/444 Сервер L2TP/IPsec (AES-128, SHA-96) 582 573 576 541 330/445 436/423

Netcraze Titan SE (NC-4210), как и следовало ожидать, может почти целиком насытить канал 2.5GbE в режиме простого NAT, а также при подключении PPPoE и PPTP без шифрования — хотя в двух последних случаях есть заметная асимметрия в дуплексе. В свою очередь, шифрование MPPE128 влечет за собой уже привычное падение скорости до 433 Мбит/с и меньше.

Незашифрованный туннель L2TP обеспечивает практически такую же пропускную способность в симплексе, как другие незащищенные протоколы, а применение IPSec (в сочетании с L2TP либо IKEv2) позволяет рассчитывать на скорость вплоть до 800 Мбит/с.

Наконец, мы испытали функцию VPN-сервера на основе L2TP с шифрованием IPSec — в большинстве тестов результаты сопоставимы с тем, как работает соответствующий VPN-клиент.

Тестирование беспроводной сети выполнено на той же платформе, но под управлением Windows 11 26H2. В качестве беспроводных NIC использовались три различные карты — Intel BE200, MediaTek MT7927 и Qualcomm QNCM865, — каждая с антеннами Taoglas GW.52.A153. Проводное соединение тестового стенда с маршрутизатором выполнено через порт 2.5GbE. Тестовый стенд находился в прямой видимости на расстоянии 2 м от испытуемого устройства. Мощность передатчиков — максимальная (в рамках законодательных ограничений на территории РФ), стандарт безопасности Wi-Fi — WPA3.

Для точки доступа 5 ГГц из каналов от 32-го до 64-го был выбран 64-й как самый чистый от соседских сетей. Каналы 132 и выше не рассматривались, т.к. они не позволяют сформировать единую полосу пропускания 160 МГц в российском диапазоне. Пришлось отказаться и от попыток тестирования Wi-Fi 7 — как в единственном диапазоне, так и в режиме MLO, — по той причине, что ни одна из трех клиентских NIC не согласовала протокол 802.11be при подключении к маршрутизатору и откатилась к 802.11ax. Это давно известная проблема, которая связана с региональными ограничениям в прошивке сетевых адаптеров, и она не имеет элегантного решения. Благо, мы уже убедились ранее, что переход от стандарта 802.11ax к 802.11be сам по себе не дает никаких практических преимуществ, как и объединение диапазонов 2,4 и 5 ГГц с помощью MLO. Главные достоинства Wi-Fi 7 связаны с диапазоном 6 ГГц, но он в Netcraze Titan SE не реализован.

Как бы то ни было, и в диапазоне 5 ГГц с полосой пропускания 160 МГц герой обзора может выдать превосходную скорость вплоть до 1 930 Мбит/с. Правда здесь многое зависит от клиентской NIC: Intel BE200 и Qualcomm QNCM865 рисуют более предсказуемый профиль быстродействия, нежели MediaTek MT7927.

Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с (Intel BE200) Число потоков 1 4 16 64 IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160) LAN → WLAN 1 615 1 793 1 962 1 845 WLAN → LAN 1 593 1 865 1 930 1 930 LAN → WLAN/WLAN → LAN 1122/650 872/1124 703/1229 610/1358 IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40) LAN → WLAN 231 241 251 262 WLAN → LAN 155 149 189 167 LAN → WLAN/WLAN → LAN 106/102 78/107 122/91 17/177

Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с (MediaTek MT7927) Число потоков 1 4 16 64 IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160) LAN → WLAN 1 590 1 765 1 972 1 930 WLAN → LAN 621 1 344 1 585 1 907 LAN → WLAN/WLAN → LAN 1722/177 652/1314 860/1142 919/1054 IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40) LAN → WLAN 281 297 305 296 WLAN → LAN 265 320 306 313 LAN → WLAN/WLAN → LAN 15/276 49/261 56/251 102/213

Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с (Qualcomm QCNCM865) Число потоков 1 4 16 64 IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160) LAN → WLAN 1 861 1 951 1 972 1 874 WLAN → LAN 1 188 1 602 1 625 1 613 LAN → WLAN/WLAN → LAN 1444/426 860/967 412/1318 416/1305 IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40) LAN → WLAN 227 240 229 199 WLAN → LAN 239 253 264 234 LAN → WLAN/WLAN → LAN 89/158 26/234 15/248 14/223

В диапазоне 2,4 ГГц выбор канала редко имеет практическое значение в силу большой зашумленности (мы использовали 6-й), а на результаты, близкие к заявленной канальной скорости, рассчитывать не приходится. Как бы то ни было, Netcraze Titan SE (NC-4210) может похвастаться результатами выше 300 Мбит/с при ширине канала 40 МГц. Но, опять-таки, не с любым клиентским адаптером — в данном случае MediaTek MT7927 лидирует, а Intel BE200 резко отстает.

⇡#Результаты тестирования: файловые серверы

Для тестирования файловых серверов мы подключили к маршрутизатору накопитель ADATA Elite SE880 объемом 512 Гбайт с поддержкой USB 3.2 Gen 2x2, отформатированный в EXT4. Измерение скорости передачи данных по протоколу SMB выполнено с помощью утилиты fio на системе Ubuntu 25.04 (сетевая папка смонтирована без GVFS).

Netcraze Titan SE (NC-4210) продемонстрировал устойчивую скорость передачи данных вплоть до паспортных 270 Мбайт/с при линейном чтении и записи.

Такие же результаты наблюдаются и в том случае, если заменить USB-накопитель на SSD стандарта NVMe (мы использовали избыточно производительный Corsair MP600), что и не удивительно, ведь бутылочным горлышком является порт 2.5GbE (по крайней мере если у нашего твердотельного NAS лишь один клиент). Зато внутренний SSD обладает намного лучшими скоростными показателями в режиме произвольного чтения и записи.

Наконец, сервер WebDAV раздает файлы на скорости больше 100 Мбайт/с (проверено в браузерах Edge и Firefox), что также можно считать отличным результатом.

Titan SE — альтернативный флагман в семействе Netcraze, который по целому ряду признаков отличается от большинства других SOHO-маршрутизаторов на рынке, включая продукты этого же производителя. Здесь используется такая же мощная платформа MediaTek Filogic 860, как в Netcraze Ultra NC-1812, и такая же радиочасть класса BE7200. Как следствие, герой обзора может выдать по воздуху вплоть до 2 Гбит/с и, в качестве запаса на лучшие времена, совместим с Wi-Fi 7. Пока ни один из топовых беспроводных адаптеров не дает воспользоваться новым стандартом в России, и проблема именно в прошивке клиентских NIC, а не маршрутизаторе. Благо, поддержка MLO, как и в «Ультре», — это не более чем дань прогрессу в отрыве от диапазона 6 ГГц.

Но, в отличие от «Ультры», Titan SE выглядит как башня без рогов внешних антенн, и в комплекте есть уголок для настенного крепления со скрытой подводкой кабелей. Просторный корпус с массой вентиляционных отверстий способствует эффективному охлаждению компонентов, среди которых может быть и накопитель стандарта NVMe. На первый взгляд, скорость современного SSD избыточна, когда он связан с SoC одной линией PCI Express 3.0, не говоря уже о бутылочном горлышке локальной сети. Однако внутренний накопитель не только выглядит более эстетично, чем внешняя флэшка или бокс с кабелем, но и, потенциально, развивает намного лучшую скорость произвольного чтения/записи, а это критично для операций, затрагивающих массу отдельных файлов (например, торренты или инкрементальный бэкап). Пользователям DSL с задачей интеграции разрозненных коробочек в одно устройство поможет и встроенный модем.

Значит ли все это, что Titan SE лучше «Ультры»? В большинстве сценариев эксплуатации, пожалуй, так и есть. У Netcraze Ultra NC-1812 осталось единственное преимущество — порт 10GbE. Ну и, что греха таить, Titan SE стоит еще больше.