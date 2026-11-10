Сегодня 10 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Сети и коммуникации Беспроводные сети Обзор Netcraze Titan SE (NC-4210): маршр...
реклама
Сети и коммуникации
Самое интересное в новостях

Обзор Netcraze Titan SE (NC-4210): маршрутизатор, DSL-модем и твердотельный NAS в одном флаконе

 
Titan SE — это один из двух флагманских маршрутизаторов Netcraze. Начинкой похож на Ultra и также поддерживает скоростной класс Wi-Fi BE7200, но собран в башенном корпусе без внешних антенн, имеет встроенный DSL-модем и внутренний слот M.2 для твердотельных накопителей
⇣ Содержание

Titan SE — новейшая и одна из самых дорогих моделей в линейке маршрутизаторов Netcraze (так называются продукты Keenetic на российском рынке), но это скорее альтернатива, чем замена актуальной версии Netcraze Ultra. Несмотря на очень похожую начинку, Titan SE выглядит совсем иначе, а порт 10GbE тут заменили 2.5GbE, зато добавили встроенный DSL-модем и слот M.2 для внутреннего накопителя.

#Технические характеристики, цена

Герой обзора основан на такой же аппаратной платформе MediaTek Filogic 860, что и маршрутизатор Ultra NC-1812 от Netcraze, который мы рассматривали в одном из предыдущих обзоров. Это второй по старшинству представитель серии Filogic после 880-й модели. Система-на-чипе MediaTek MT7988D содержит три ядра архитектуры ARM Cortex-A73 со штатной тактовой частотой 1,8 ГГц, а также четыре гигабитных PHY и один PHY стандарта 2.5GbE. Здесь же порт 2.5GbE и три одногигабитных выведены на корпус маршрутизатора, а вот четвертый использован для соединения с DSL-модемом (ADSL2+/VDSL2 на скорости вплоть до 300 Мбит/с). Единственный свободный канал USXGMII в SoC занят чипом Airoha EN8811H, который дает еще один порт 2.5GbE. Наконец, напрямую из SoC выведен порт USB 3.2 Gen 1 (иными словами, USB 3.0), а дискретный концентратор добавляет USB 2.0.

Маршрутизатор имеет 1 Гбайт оперативной памяти и flash-накопитель объемом 256 Мбайт — его хватает на две копии прошивки (действующую и резервную).

Беспроводная сеть реализована троицей чипов — управляющим MT7992AV и baseband-микросхемами MT7975N и MT7977BN (для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно). Каждое радио имеет формулу MIMO 4×4:4 с полосой пропускания вплоть до 40 и 160 МГц. В совокупности они обеспечивают маркетинговый класс BE7200, а стандарт Wi-Fi 7 принес с собой функцию MLO, которая позволяет использовать радиоканалы различных диапазонов для одновременной передачи данных между точкой доступа и клиентом. Впрочем, MLO не имеет большой ценности, если нет поддержки диапазона 6 ГГц. Ообъединение диапазонов 2,4 и 5 ГГц, как показали тесты последней «Ультры», практически бесполезно. А самое главное, клиентские адаптеры для ПК по-прежнему отказываются работать на последней версии протокола Wi-Fi в России без специальных ухищрений, и это не вина маршрутизатора.

Как бы то ни было, четыре пространственных потока, которыми оперирует Netcraze Titan SE в диапазоне 5 ГГц, рассчитаны не на единственного клиента (те уже давно ограничены двумя потоками). В данном случае они пригодятся для создания mesh-сети с беспроводным бэкхолом — потенциально более скоростным, чем медная линия 2.5GbE.

Netcraze Titan SE (NC-4120)
Основные характеристики
SoC MediaTek Filogic 860 (MT8988D): 3 × ARM Corex-A73@1,8 ГГц
Оперативная память 1 Гбайт DDR4
Накопитель 256 Мбайт
Внешние разъемы

2 × RJ45 (2.5GbE);

3 × RJ45 (1GbE);

1 × RJ11 (VDSL);

1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A;

1 × USB 2.0 Type-A
Wi-Fi
Контроллер и PHY MediaTek MT7976DAN
Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Частотный диапазон 2,5/5 ГГц
Макс. полоса пропускания

2,4 ГГц: 40 МГц;

5 ГГц: 160 МГц
Антенны

Внутренние: 4 × 2,4 ГГц;

4 × 5 ГГц;

1 × DFS;

1 × MRC
MIMO

2 ГГц: 4×4:4;

5 ГГц: 4×4:4
Макс. канальная скорость

2 ГГц: 1 376 Мбит/с;

5 ГГц: 5 765 Мбит/с
Прочее
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 95 × 250 × 250
Масса, г 1054
Питание бочковой разъем: 12 В/3,5 А
Цена, руб. 23 990 руб. (netcraze.ru)

В официальном интернет-магазине производителя устройство продается по цене 23 990 руб. Что и говорить, даже на домашней сетевой технике сказывается удорожание чипов памяти и прочих компонентов. Во всей серии больше стоит лишь одна модель — Hero 5G, а уже знакомый нам Ultra NC-1812 стоит 20 590 руб. Как и «Ультра», герой обзора сопровождается четырехлетней гарантией.

#Конструкция

От родственной модели Netcraze Ultra NC-1812 новинка отличается в первую очередь своим башенным форм-фактором. Внешних антенн у Titan SE нет, а большая часть площади узких сторон занята вентиляционными решетками.

На фронтальной поверхности расположены два порта USB и кнопки с зеленой подсветкой. Последние по умолчанию служат для размонтирования внешних накопителей, но операционная система позволяет присвоить им и другие функции.

Сетевые порты — WAN стандарта 2.5GbE, единственный порт LAN с такой же скоростью, три гигабитных LAN и порт DSL, — а также разъем питания собраны внизу одной из боковин и сильно заглублены относительно габаритов корпуса. Там же находится скрытая кнопка сброса и кнопка WPS (также переназначаемая). Кстати, никто не запрещает использовать синий (WAN) порт 2.5GbE как еще один LAN, что будет актуально для большинства пользователей, ведь немногие провайдеры могут дать больше гигабита частным клиентам.

Башня стоит на широкой опоре с силиконовыми ножками, но ее можно демонтировать для экономии места или чтобы положить маршрутизатор плашмя (но в последнем случае нарушится задуманная производителем схема охлаждения). Кроме того, в комплекте с Titan SE есть кронштейн для настенного монтажа. Повесить устройство на стену можно только в одной ориентации — чтобы наружу смотрел индикатор питания, а кабели заходили в свою нишу сзади.

Важно, что корпус маршрутизатора отстоит от стены на достаточное расстояние, чтобы не заламывать кабели. Отметим и то, что быстрый съем с кронштейна не предусмотрен — для перекоммутации придется или снять конструкцию со стены целиком, или выкрутить три винтика снизу (у них шляпки с накаткой, поэтому отвертка не обязательна).

Еще в коробке с маршрутизатором мы нашли блок питания (мощностью аж 42 Вт), плоский патч-корд Cat 5e, пару телефонных кабелей, VDSL-сплиттер и шурупы с дюбелями двух типов (универсальными распорными и спиральными для газобетона).

Одна из боковин корпуса держится на защелках и снимается без инструментов, чтобы пользователь мог установить внутренний SSD. Посадочное место рассчитано на планки стандарта M.2 2280, и внутри маршрутизатора с лихвой хватит места даже для крупного радиатора. Через разъем M.2 проходит единственная линия PCI Express 3.0, что ограничивает пропускную способность величиной 8 Гбит/с, однако и этого более чем достаточно, коль скоро у маршрутизатора нет порта 10GbE или SFP+.

Конфигурация антенн у Netcraze Titan SE (NC-4210) такая же, как у «Ультры», лишь с той разницей, что здесь все они скрытые. Основные антенны (по четыре на каждый диапазон) расположены кольцом в верхней части корпуса и соединены с платой маршрутизатора пигтейлами. Еще две, вспомогательные, антенны выполнены в виде дорожек на PCB: первая — для DFS, а вторая привязана к чипу MT7977BN для реализации одной из фирменных функций платформы MediaTek Filogic под названием MRC (Multiple Receive Combining) и работает только на прием. Антенны диапазона 2,4 ГГц подключены напрямую к baseband-чипу, а в диапазоне 5 ГГц используются дискретные FEM. Все порты кабельной сети защищены трансформаторной гальванической развязкой.

#Программное обеспечение

Продукты Netcraze еще со времен Keenetic были интересны не только и не столько своим железом, сколько программным обеспечением. Мы подробно рассматривали операционную систему NDMS (ранее — KeeneticOS) в предыдущих обзорах, а в этот раз бегло пройдемся по ряду ключевых функций.

Первое, что видит пользователь после авторизации, — это экран мониторинга, заполненный плитками-виджетами, где можно выполнить быстрые манипуляции с устройством (например, включить или выключить точку доступа).

Для подключения к интернет-провайдеру может использоваться любой из портов Ethernet, а программно оно осуществляется либо с помощью голого IP, либо через туннели PPPoE, PPTP или L2TP. Масса настроек посвящена DSL-модему, но на практике мы его не испытывали в связи с отсутствием необходимого оборудования.

Через основное соединение при необходимости можно проложить и собственные туннели, причем с политиками выборочной маршрутизации (в том числе и на основе доменов). Среди протоколов VPN поддерживаются основные корпоративные стандарты (L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec, OpenConnect, SSTP) и не нуждающиеся в представлении решения потребительского класса. У многих VPN-протоколов в прошивке есть не только клиент, но и сервер для удаленного доступа к маршрутизатору и сети за NAT'ом. Идеально, если при этом есть белый IP-адрес, но в противном случае можно воспользоваться бесплатной для владельцев техники Netcraze службой DDNS под названием CrazeDNS (без которой в любом случае не обойтись для выпуска сертификата к серверам IKEv2/IPSec и WebDAV). Процедура регистрации личного домена проходит непосредственно в веб-интерфейсе маршрутизатора.

Что касается локальной сети, то в ней действуют VLAN и возможна агрегация гигабитных LAN-портов 1 и 2, а порт 2.5GbE поддерживает TDR-диагностику.Wi-Fi по умолчанию работает по стандарту 802.11be, но допускает и откат к предыдущим версиям протокола. Другим подспорьем в наладке сети является открытый выбор региона — перечень доступных каналов устанавливается автоматически в зависимости от страны, а вот мощность передатчика в любом случае ограничена величинами, допустимыми в России. Функция MLO активируется в пару нажатий при условии, что у радио 2,4 и 5 ГГц одинаковый SSID и настройки безопасности. Само собой, поддерживается и Band Steering, а еще отметим полезную возможность создать на одном радио несколько SSID с различными параметрами, а не только главную и гостевую сеть. Наконец, маршрутизатор может служить и сателлитом, и контроллером mesh-сети с проводным или беспроводным бэкхолом.

Важнейшим (и в определенных ситуациях первоочередным) достоинством NDMS является возможность установки opkg-пакетов для OpenWrt из репозитория Entware. Для этого понадобится отдельный накопитель (которым в данном случае может стать внутренний SSD) и, само собой, с прошивкой Netcraze совместимо далеко не все свободное ПО (в частности, исключены сторонние модули ядра, только userspace-программы). Если у такой программы нет собственного графического интерфейса, не беда — через ssh открывается доступ к текстовой оболочке NDMS.

Впрочем, лучше один раз показать, чем долго рассказывать. Netcraze дает возможность изучить интерфейс операционной системы в онлайн-эмуляторе, логин и пароль: demo/demo.

#Результаты тестирования: проводная сеть

Для тестов использовался компьютер с процессором Ryzen 9 9950X3D и двухпортовой сетевой картой Intel X550-T2. Каждый порт сетевой карты проброшен с помощью PCI Passthrough к собственной виртуальной машине в Proxmox VE 9. Системой на стороне WAN является Ubuntu 24.04 с VPN-сервером ACCEL-PPP, поддержка IPSec реализована с помощью strongSwan. На стороне LAN — Ubuntu 25.04. Каждой ВМ выделено 8 виртуальных ядер CPU и 8 Гбайт оперативной памяти. Измерение пропускной способности выполнено утилитой iPerf3. Для WAN- и LAN-подключений на маршрутизаторе были выбраны порты 2.5GbE.

Пропускная способность: NAT и туннели, Мбит/с
WAN → LAN × 1 WAN → LAN × 8 LAN → WAN × 1 LAN → WAN × 8 WAN → LAN/LAN → WAN × 1 WAN → LAN/LAN → WAN × 8
Только NAT 2 354 2 354 2 354 2 354 2343/2346 2336/2302
Клиент PPPoE 2 330 2 330 2 330 2 240 986/2325 2140/2249
Клиент PPTP 2 285 2 286 2 286 2 263 1955/2005 2253/547
Клиент PPTP (MPPE128) 433 428 398 389 37/365 315/323
Клиент L2TP 2 283 2006 2 282 2 283 1960/2037 1216/1228
Клиент L2TP/IPsec (AES-256, SHA-256) 564 561 491 514 197/435 437/378
Клиент IKEv2/IPsec (AES-256, SHA-256) 823 777 633 584 325/539 420/444
Сервер L2TP/IPsec (AES-128, SHA-96) 582 573 576 541 330/445 436/423

Netcraze Titan SE (NC-4210), как и следовало ожидать, может почти целиком насытить канал 2.5GbE в режиме простого NAT, а также при подключении PPPoE и PPTP без шифрования — хотя в двух последних случаях есть заметная асимметрия в дуплексе. В свою очередь, шифрование MPPE128 влечет за собой уже привычное падение скорости до 433 Мбит/с и меньше.

Незашифрованный туннель L2TP обеспечивает практически такую же пропускную способность в симплексе, как другие незащищенные протоколы, а применение IPSec (в сочетании с L2TP либо IKEv2) позволяет рассчитывать на скорость вплоть до 800 Мбит/с.

Наконец, мы испытали функцию VPN-сервера на основе L2TP с шифрованием IPSec — в большинстве тестов результаты сопоставимы с тем, как работает соответствующий VPN-клиент.

#Результаты тестирования: Wi-Fi

Тестирование беспроводной сети выполнено на той же платформе, но под управлением Windows 11 26H2. В качестве беспроводных NIC использовались три различные карты — Intel BE200, MediaTek MT7927 и Qualcomm QNCM865, — каждая с антеннами Taoglas GW.52.A153. Проводное соединение тестового стенда с маршрутизатором выполнено через порт 2.5GbE. Тестовый стенд находился в прямой видимости на расстоянии 2 м от испытуемого устройства. Мощность передатчиков — максимальная (в рамках законодательных ограничений на территории РФ), стандарт безопасности Wi-Fi — WPA3.

Для точки доступа 5 ГГц из каналов от 32-го до 64-го был выбран 64-й как самый чистый от соседских сетей. Каналы 132 и выше не рассматривались, т.к. они не позволяют сформировать единую полосу пропускания 160 МГц в российском диапазоне. Пришлось отказаться и от попыток тестирования Wi-Fi 7 — как в единственном диапазоне, так и в режиме MLO, — по той причине, что ни одна из трех клиентских NIC не согласовала протокол 802.11be при подключении к маршрутизатору и откатилась к 802.11ax. Это давно известная проблема, которая связана с региональными ограничениям в прошивке сетевых адаптеров, и она не имеет элегантного решения. Благо, мы уже убедились ранее, что переход от стандарта 802.11ax к 802.11be сам по себе не дает никаких практических преимуществ, как и объединение диапазонов 2,4 и 5 ГГц с помощью MLO. Главные достоинства Wi-Fi 7 связаны с диапазоном 6 ГГц, но он в Netcraze Titan SE не реализован.

Как бы то ни было, и в диапазоне 5 ГГц с полосой пропускания 160 МГц герой обзора может выдать превосходную скорость вплоть до 1 930 Мбит/с. Правда здесь многое зависит от клиентской NIC: Intel BE200 и Qualcomm QNCM865 рисуют более предсказуемый профиль быстродействия, нежели MediaTek MT7927.

Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с (Intel BE200)
Число потоков 1 4 16 64
IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160)
LAN → WLAN 1 615 1 793 1 962 1 845
WLAN → LAN 1 593 1 865 1 930 1 930
LAN → WLAN/WLAN → LAN 1122/650 872/1124 703/1229 610/1358
IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40)
LAN → WLAN 231 241 251 262
WLAN → LAN 155 149 189 167
LAN → WLAN/WLAN → LAN 106/102 78/107 122/91 17/177
Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с (MediaTek MT7927)
Число потоков 1 4 16 64
IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160)
LAN → WLAN 1 590 1 765 1 972 1 930
WLAN → LAN 621 1 344 1 585 1 907
LAN → WLAN/WLAN → LAN 1722/177 652/1314 860/1142 919/1054
IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40)
LAN → WLAN 281 297 305 296
WLAN → LAN 265 320 306 313
LAN → WLAN/WLAN → LAN 15/276 49/261 56/251 102/213
Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с (Qualcomm QCNCM865)
Число потоков 1 4 16 64
IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160)
LAN → WLAN 1 861 1 951 1 972 1 874
WLAN → LAN 1 188 1 602 1 625 1 613
LAN → WLAN/WLAN → LAN 1444/426 860/967 412/1318 416/1305
IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40)
LAN → WLAN 227 240 229 199
WLAN → LAN 239 253 264 234
LAN → WLAN/WLAN → LAN 89/158 26/234 15/248 14/223

В диапазоне 2,4 ГГц выбор канала редко имеет практическое значение в силу большой зашумленности (мы использовали 6-й), а на результаты, близкие к заявленной канальной скорости, рассчитывать не приходится. Как бы то ни было, Netcraze Titan SE (NC-4210) может похвастаться результатами выше 300 Мбит/с при ширине канала 40 МГц. Но, опять-таки, не с любым клиентским адаптером — в данном случае MediaTek MT7927 лидирует, а Intel BE200 резко отстает.

#Результаты тестирования: файловые серверы

Для тестирования файловых серверов мы подключили к маршрутизатору накопитель ADATA Elite SE880 объемом 512 Гбайт с поддержкой USB 3.2 Gen 2x2, отформатированный в EXT4. Измерение скорости передачи данных по протоколу SMB выполнено с помощью утилиты fio на системе Ubuntu 25.04 (сетевая папка смонтирована без GVFS).

Netcraze Titan SE (NC-4210) продемонстрировал устойчивую скорость передачи данных вплоть до паспортных 270 Мбайт/с при линейном чтении и записи.

Такие же результаты наблюдаются и в том случае, если заменить USB-накопитель на SSD стандарта NVMe (мы использовали избыточно производительный Corsair MP600), что и не удивительно, ведь бутылочным горлышком является порт 2.5GbE (по крайней мере если у нашего твердотельного NAS лишь один клиент). Зато внутренний SSD обладает намного лучшими скоростными показателями в режиме произвольного чтения и записи.

Наконец, сервер WebDAV раздает файлы на скорости больше 100 Мбайт/с (проверено в браузерах Edge и Firefox), что также можно считать отличным результатом.

#Выводы

Titan SE — альтернативный флагман в семействе Netcraze, который по целому ряду признаков отличается от большинства других SOHO-маршрутизаторов на рынке, включая продукты этого же производителя. Здесь используется такая же мощная платформа MediaTek Filogic 860, как в Netcraze Ultra NC-1812, и такая же радиочасть класса BE7200. Как следствие, герой обзора может выдать по воздуху вплоть до 2 Гбит/с и, в качестве запаса на лучшие времена, совместим с Wi-Fi 7. Пока ни один из топовых беспроводных адаптеров не дает воспользоваться новым стандартом в России, и проблема именно в прошивке клиентских NIC, а не маршрутизаторе. Благо, поддержка MLO, как и в «Ультре», — это не более чем дань прогрессу в отрыве от диапазона 6 ГГц.

Но, в отличие от «Ультры», Titan SE выглядит как башня без рогов внешних антенн, и в комплекте есть уголок для настенного крепления со скрытой подводкой кабелей. Просторный корпус с массой вентиляционных отверстий способствует эффективному охлаждению компонентов, среди которых может быть и накопитель стандарта NVMe. На первый взгляд, скорость современного SSD избыточна, когда он связан с SoC одной линией PCI Express 3.0, не говоря уже о бутылочном горлышке локальной сети. Однако внутренний накопитель не только выглядит более эстетично, чем внешняя флэшка или бокс с кабелем, но и, потенциально, развивает намного лучшую скорость произвольного чтения/записи, а это критично для операций, затрагивающих массу отдельных файлов (например, торренты или инкрементальный бэкап). Пользователям DSL с задачей интеграции разрозненных коробочек в одно устройство поможет и встроенный модем.

Значит ли все это, что Titan SE лучше «Ультры»? В большинстве сценариев эксплуатации, пожалуй, так и есть. У Netcraze Ultra NC-1812 осталось единственное преимущество — порт 10GbE. Ну и, что греха таить, Titan SE стоит еще больше.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про беспроводные сети
 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор маршрутизатора Дом.ру Wave Plus AX3000
Обзор HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: маршрутизатор как арт-объект
Обзор маршрутизатора Netcraze Ultra (NC-1812): новое имя, новый Wi-Fi
Обзор Wi-Fi-роутера HUAWEI BE3: первая ласточка Wi-Fi 7?
Позвони мне на роутер: обзор 4G-маршрутизатора TCL LINKHUB HH63V1
Обзор роутера MSI RadiX AX6600: Wi-Fi 6, три радиоблока, порт 2,5 Гбит/с
Материалы по теме
Обзор маршрутизатора Дом.ру Wave Plus AX3000

Обзор маршрутизатора Дом.ру Wave Plus AX3000

Обзор HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: маршрутизатор как арт-объект

Обзор HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: маршрутизатор как арт-объект

Обзор маршрутизатора Netcraze Ultra (NC-1812): новое имя, новый Wi-Fi

Обзор маршрутизатора Netcraze Ultra (NC-1812): новое имя, новый Wi-Fi

Обзор Wi-Fi-роутера HUAWEI BE3: первая ласточка Wi-Fi 7?

Обзор Wi-Fi-роутера HUAWEI BE3: первая ласточка Wi-Fi 7?

Позвони мне на роутер: обзор 4G-маршрутизатора TCL LINKHUB HH63V1

Позвони мне на роутер: обзор 4G-маршрутизатора TCL LINKHUB HH63V1

Обзор роутера MSI RadiX AX6600: Wi-Fi 6, три радиоблока, порт 2,5 Гбит/с

Обзор роутера MSI RadiX AX6600: Wi-Fi 6, три радиоблока, порт 2,5 Гбит/с

Теги: маршрутизатор, netcraze
маршрутизатор, netcraze
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ научился писать целые операционные системы: Anthropic представила мощнейшие Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2
Хуанг защищал компанию свой любовницы: Nvidia пыталась вмешаться в расследование о контрабанде чипов в Китай
После взлома у Beget отобрали право регистрировать домены в зонах .RU и .РФ
Запуск World of Warcraft: Forever установил рекорд по числу одновременных игроков за всю историю WoW
Microsoft показала прототип нового редактора реестра для Windows 11 — он не менялся более 30 лет
Календарь релизов 9–15 ноября: Warhammer Survivors, Dreadmoor и Casualties: Unknown 2 ч.
Meta представила Muse Ember — дешёвую ИИ-модель для армии автономных агентов 3 ч.
Rockstar и PlayStation устроят в Майами фестиваль «безостановочной музыки» от звёзд саундтрека GTA VI 4 ч.
Apple начала продавать дополнительные запросы к ИИ за $50 — тем, кому подписки Creator Studio недостаточно 5 ч.
ЕС захотел встроить в сервисы Google, Meta и TikTok выключатель функций, вызывающих цифровую зависимость 6 ч.
«Абеляр, расчисти мой календарь»: трейлер с датой релиза Warhammer 40,000: Dark Heresy приятно удивил игроков 6 ч.
Эксклюзивы PlayStation вернулись: Sony стала маркировать главные игры PS5 знаком PlayStation Exclusive 7 ч.
Instagram с помощью ИИ вычислит «миллионы подростков» по всему миру — даже если они притворяются взрослыми 7 ч.
Тернус решил ускорить разработку ПО Apple — для этого придётся ослабить контроль 10 ч.
NFS уже не та: в Steam открылось тестирование безумных гонок на офисных креслах Need for Seat 12 ч.
Суперкомпьютер МГУ получил российскую СХД на процессорах Baikal-S 26 мин.
Дженсен Хуанг потерял за день миллиарды долларов на фоне скандала — акции Nvidia рухнули 48 мин.
Boston Dynamics приделала человекоподобному роботу Atlas колёса — не для развлечения, а чтобы жизнь мёдом не казалась 2 ч.
Новая статья: Обзор Netcraze Titan SE (NC-4210): маршрутизатор, DSL-модем и твердотельный NAS в одном флаконе 2 ч.
Samsung наконец запускает производство чипов в США — первые чипы для Tesla выпустят уже в этом году 2 ч.
В пятницу 13-го SpaceX впервые попытается поймать обе половинки мегаракеты Starship 3 ч.
Любовно-шпионский скандал вокруг главы Nvidia обрастает китайскими связями — в истории всплыл след Alibaba 4 ч.
Google представила ИИ-ускорители TPU 8tx и TPU 8i Max 4 ч.
Amazon не сдалась после провала Astro и готовит нового домашнего робота 5 ч.
Sony представила особую версию PlayStation Portal с увеличенной памятью и жёсткой привязкой к региону 5 ч.