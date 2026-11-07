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WOLED-телевизоры атакует «пиксельная плесень» — выгорание оказалось не единственной проблемой

OLED-телевизорам грозит не только выгорание: со временем по краям экрана могут отмирать пиксели и появляться другие повреждения. В ускоренных испытаниях RTINGS такие дефекты обнаружились у 14 из 16 телевизоров с WOLED-панелями LG Display. Проверяли модели 2020–2023 годов — распространяется ли проблема на современные матрицы, пока неизвестно.

Источник изображений: rtings.com

Источник изображений: rtings.com

Специалисты издания RTINGS.com назвали проблему «разрушением по краям» (edge rot). Выводы основаны на испытаниях 19 OLED-телевизоров, которые подвергли ускоренному старению. Каждый проработал 18 000 часов, что при стандартном сценарии использования соответствует сроку службы в десять лет. Проблема обнаружилась у 14 из 16 моделей с WOLED-панелями, выпущенных с 2020 по 2023 годы. Края дисплеев у трёх телевизоров с матрицами QD-OLED от Samsung Display остались в хорошем состоянии.

Разрушение по краям проявляется в возникновении битых пикселей и других заметных повреждений вдоль границ экрана. Эти дефекты ведут себя как плесень, которая постепенно разрастается вдоль стены. Масштабы дефектов различаются: в одних случаях они практически незаметны, в других — существенно портят изображение. В отличие от известной проблемы выгорания такие разрушения не связаны с продолжительным выводом статических изображений, и перевод экранов на просмотр разнообразного контента не помог предотвратить их появление. Проблема, считают исследователи, обусловлена особенностями конструкции и производства матриц, а не привычками владельцев телевизоров.

Наиболее подверженными проблеме оказались панели первого поколения WBC – разрушения проявились у девяти из десяти телевизоров с такими матрицами. В пяти случаях их квалифицировали как серьёзные, в трёх — как значительные и в одном — как незначительные. Явные дефекты не проявились только на телевизоре LG A2 OLED 2022 года. Ситуация с более новыми панелями WBE от LG Display оказалась лучше, но проблема не исчезла — повреждения были обнаружены у пяти из шести телевизоров: у одного — серьёзные, у двух — значительные и ещё у двух — незначительные. У телевизора LG G3 OLED 2023 года матрица после испытаний сохранилась в идеальном состоянии, хотя и выгорела там, где длительное время отображался логотип одного из телеканалов.

У матриц QD-OLED результаты оказались лучше. У телевизоров на их основе не оказалось ни повреждений по краям, ни отдельных битых пикселей. Трёх экземпляров, конечно, недостаточно, чтобы делать выводы о полной невосприимчивости данной технологии к обнаруженному дефекту, признают авторы исследования; и панели QD-OLED вышли на рынок позднее WOLED, поэтому статистики об их многолетней эксплуатации пока меньше.

Есть версия, что причины разрушения по краям связаны с защитными слоями матриц OLED, которые препятствуют проникновению влаги и других внешних веществ к чувствительным органическим материалам. Если защитный слой получает повреждения или со временем теряет целостность, внутрь может проникать влага и вызывать локальное разрушение матрицы. Другой вероятный механизм — попадание загрязнений внутрь панели ещё на этапе производства. Со временем они могут приводить к выходу из строя отдельных пикселей.

Характер повреждений может зависеть от календарного возраста панели, а отмирание пикселей без видимых повреждений защитного слоя больше зависит от наработки телевизора. Но точные причины установить пока не удалось — для этого пришлось бы изучить внутренние слои матриц под микроскопом.

В LG сообщили, что знают о проблеме, и обнаруживается она у небольшого числа OLED-панелей после продолжительного воздействия высокой температуры, влажности и других неблагоприятных условий. При обычной эксплуатации телевизоров такие дефекты возникать не должны, подчеркнули в компании и напомнили, что постоянно совершенствуют конструкцию панелей и производственные процессы. В Samsung надёжность QD-OLED связали с технологией тонкоплёночной герметизации — защитный механизм препятствует проникновению влаги через края матрицы и тем самым устраняет основную причину подобных повреждений.

Авторы исследования тем временем снизили оценку ожидаемой надёжности WOLED по сравнению с QD-OLED. Есть основания полагать, что выпускаемые с 2024 года панели получили существенные улучшения, но подтверждающие это данные ещё не собраны. Предстоит также проверить долговечность панелей на основе технологии LG Display Tandem RGB WOLED.

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Теги: woled, телевизор, lg
woled, телевизор, lg
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