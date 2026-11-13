Вторая жизнь старого смартфона: 20+ идей, которые стоит попробовать

Покупка нового смартфона всегда приносит радость, но вместе с тем возникает классический вопрос: куда деть старое устройство, которое всё ещё исправно работает? Чаще всего оно отправляется «про запас» на дальнюю полку, где с годами просто теряет в цене и разряжается в ноль. Между тем даже потрёпанный временем Android-аппарат — это полноценная вычислительная платформа с открытой экосистемой, которую можно перенастроить под задачи, не имеющие ничего общего с исходным назначением. С помощью правильного софта устаревший гаджет можно задействовать в качестве веб-камеры или автономной системы видеонаблюдения, радионяни, панели управления умным домом, автомобильного видеорегистратора с GPS-трекером или второго монитора для рабочего ПК. Любители сетевых технологий могут развернуть на нём домашний медиасервер, торрент-станцию, ретранслятор Wi-Fi, резервный модем или полноценный Linux-сервер. В часы отдыха он может послужить портативной ретроконсолью, универсальным пультом ДУ, настольным голосовым ИИ-ассистентом или умным анализатором фаз сна.

В этом материале мы сделали подборку лучших специализированных приложений и программных инструментов, которые помогут сдуть пыль с отслужившего своё смартфона и подарить ему вторую — по-настоящему насыщенную — жизнь.

⇡#Сценарий 1. Веб-камера для ПК

Матрица даже трёх- или пятилетнего смартфона способна выдавать чёткую картинку, и если перенаправить её на компьютер, то получится полноценная HD- или 4K-камера для работы, учёбы и стриминга. Справиться с этой задачей могут приложения DroidCam и Iriun Webcam. Оба они работают по одному принципу: на телефон ставится мобильная программа, которая по локальной сети Wi-Fi либо USB-кабелю транслирует видеопоток клиенту на ПК. Благодаря возможности проброса микрофона поддерживается передача звука на компьютер.

⇡#Сценарий 2. Охранное устройство и IP-камера видеонаблюдения

Организовать домашнюю систему безопасности или присмотреть за домашними животными во время отпуска можно без покупки дорогих IP-камер. Сэкономить в данном вопросе позволяют программные разработки AlfredCamera и IP Webcam. Первый продукт представляет собой простое облачное решение для широкого круга пользователей, второй — мощный локальный инструмент для гиков и интеграции в инфраструктуру умного дома. Поддерживаются уведомления, обнаружение активности в кадре, запись видеопотока и прочие функции.

В качестве альтернативы упомянутым зарубежным разработкам советуем присмотреться к Faceter — продукту с российскими корнями, в полной мере использующему облачные технологии и искусственный интеллект. Программа позволяет взаимодействовать с несколькими веб- и IP-камерами, умеет автоматически включать подсветку в тёмное время суток, уведомлять о движении в кадре и делать пометки в архиве, может распознавать лица, отслеживать перемещения людей и их эмоции. Благодаря ИИ приложение умеет выделять из видеопотока изображения лиц и использовать полученные данные с целью биометрической идентификации людей и их пробивки по базе фотографий, поддерживающей белые и чёрные списки персон, появление в кадре которых мгновенно фиксируется и протоколируется. Также упоминания заслуживает функция построения тепловых карт, которая может быть актуальна для владельцев магазинов, супермаркетов и торговых площадей.

⇡#Сценарий 3. Радио- и видеоняня

Решение этой задачи можно доверить программам Bibino и Dormi — они чутко анализируют звук в детской и вовремя информируют родителей при плаче ребёнка. Первое приложение работает через облачную связку по Wi-Fi или мобильному интернету, второе — может функционировать полностью автономно через Wi-Fi Direct или активированную на устройстве точку доступа, что делает его незаменимым на даче, в поездке или на природе. Главные козыри Bibino — кроссплатформенность и лёгкость настройки. Dormi, напротив, совместим только с устройствами на базе Android и разработан с упором на приватность.

⇡#Сценарий 4. Автомобильный видеорегистратор

Вместо приобретения нового регистратора можно задействовать старый смартфон с хорошей оптикой. Сделать это позволяет Droid Dashcam — легковесное и функциональное приложение, которое не грузит систему лишней графикой, не требует подключения к облачным серверам и умеет работать полностью автоматически при повороте ключа зажигания. В отличие от многих аналогов, которые хранят данные телеметрии в отдельном файле, Droid Dashcam фиксирует информацию прямо поверх видеокадра. На запись можно вывести дату и время, GPS-координаты, скорость движения и госномер автомобиля. Такой файл можно сразу отправить в страховую или открыть на любом устройстве — все штампы останутся на месте. Приложение также использует акселерометр мобильного устройства для обнаружения резких ударов или торможений. В такой момент видео автоматически блокируется от перезаписи, чтобы сохранить ключевые кадры инцидента.

⇡#Сценарий 5. Автомобильный навигатор

Лидером в этой категории, вне всяких сомнений, является «Яндекс Навигатор» — помощник для автовладельцев и путешественников. Навигационное приложение обеспечивает прокладку автомобильных маршрутов по России, Абхазии, Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Молдове, Таджикистану, Турции, Узбекистану с учётом ситуации на дорогах. Программа своевременно перестраивает маршрут, основываясь на постоянно обновляемой информации о пробках, сопровождает движение голосовыми подсказками, предупреждает о дорожных событиях (ДТП, ремонтных работах и так далее), превышении скорости при движении по трассе и камерах видеонаблюдения, а также отображает дополнительную информацию о зданиях и других объектах на карте. В дополнение к этому «Яндекс Навигатор» поддерживает голосовое управление, позволяет находить близлежащие парковки в городе и заправки. Для экономии трафика предусмотрена функция сохранения выбранных карт в памяти устройства.

⇡#Сценарий 6. Интерактивная панель умного дома

Устаревший аппарат с рабочим сенсорным экраном идеально подходит на роль настенного терминала для управления устройствами умного дома и сценариями автоматизации. Приобщить Android-телефон или планшетный ПК к этому ответственному и важному делу позволяет приложение Home Assistant Companion, которое функционирует в связке с одноимённой открытой платформой, объединяющей смарт-устройства разных производителей. В контексте «второй жизни старого смартфона» оно играет сразу три роли: превращает гаджет в стационарный экран управления, пересылает серверу метрики со встроенных в телефон датчиков и работает как интерактивная панель для оповещений.

⇡#Сценарий 7. Платёжный терминал

В полноценный платёжный терминал можно трансформировать практически любой телефон на системе Android, оснащённый NFC-модулем. Это возможно благодаря услуге мобильного эквайринга, которую предлагают многие российские банки. Достаточно установить специальное приложение и пройти регистрацию, следуя инструкции. Такой способ безналичной оплаты удобен для владельцев небольших торговых компаний, интернет-магазинов, страховых агентов, частных предпринимателей. Он предоставляет больше свободы по сравнению со стационарными терминалами, а его обслуживание обходится дешевле традиционных POS-систем.

⇡#Сценарий 8. Универсальный мультитул

С помощью приложения Smart Tools не составит труда задействовать мобильное устройство в качестве спидометра, дальномера, транспортира (угломера), уровня, компаса, шумомера, виброметра, люксметра, термометра, фонарика, лупы, зеркала, метронома и множества других полезных в хозяйстве инструментов. Также программа позволяет найти применение смартфону в роли кардиографа, полиграфа, металлоискателя, радара и даже прибора ночного видения. Всего в активе Smart Tools насчитывается более 40 инструментов на все случаи жизни. Для полноценной работы программы необходимо наличие в гаджете модулей GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo, NFC и целого вороха датчиков: освещённости, приближения, акселерометра/гироскопа, магнитометра (цифрового компаса), барометра и других.

⇡#Сценарий 9. Второй монитор для ПК

Дополнительный экран под основным монитором компьютера удобен для вывода чатов, мессенджеров или системных графиков. Соорудить такой на базе Android-телефона или планшета позволяет программный комплекс Spacedesk. В отличие от простых утилит удалённого доступа, которые лишь дублируют основной экран, данное приложение работает на уровне виртуального драйвера видеокарты, в результате чего операционная система «думает», что к вычислительной машине физически подключён ещё один дисплей. При этом экран смартфона поддерживает не только вывод изображения, но и сенсорное управление (мультитач, управление курсором, клавиатуру), а также ввод с помощью стилуса, что позволяет использовать устройство как графический планшет. Связь возможна как по Wi-Fi, так и через USB-кабель. Проводное соединение обычно обеспечивает более стабильную и быструю работу без задержек.

Мобильная радиостанция может сослужить добрую службу в поездках или походах, где отсутствует сетевая инфраструктура сотовых операторов. Трансформировать смартфон в такое полезное устройство позволяет программа Walkietooth, с помощью которой можно устанавливать голосовую и видеосвязь между двумя удалёнными пользователями Android-гаджетов. Поддерживается обмен текстовыми сообщениями. При этом в качестве канала передачи данных могут применяться как прямые соединения типа «точка-точка» посредством Bluetooth и Wi-Fi Direct, так и широкополосные линии связи через хот-споты Wi-Fi в пределах одной локальной сети. Настроек в приложении — необходимый минимум, для удобства его использования на ходу все основные элементы управления рацией вынесены на главный экран.

⇡#Сценарий 11. Пульт дистанционного управления

В контексте второй жизни старого смартфона это один из самых практичных сценариев для аппаратов прошлых лет. Такой телефон можно оставить на журнальном столике в гостиной в роли единого мастер-пульта для разной бытовой техники, взаимодействие с которой позволяет обеспечить приложение Mi Remote controller. Программа создана командой разработчиков Xiaomi и умеет находить общий язык с умными телевизорами, медиаприставками, кондиционерами, сплит-системами, DVD-плеерами, проекторами, камерами и прочими поддерживающими управление посредством ИК-порта или Wi-Fi устройствами различных производителей. Приложение работает полностью автономно, интернет нужен только один раз — чтобы скачать конфигурацию кодов для конкретной модели из облачной базы Xiaomi.

Сгодится видавший виды мобильник и для таких серьёзных задач, как измерение радиационного фона. Без шуток: именно такую возможность предоставляет разработанный немецким учёным Рольфом-Дитером Кляйном (Rolf-Dieter Klein) программный продукт Radioactivity Counter — редкий пример инженерного софта, который использует железо смартфона нестандартным, но научно обоснованным способом.

Для мониторинга радиационной обстановки используется светочувствительная матрица камеры устройства, объектив которой нужно предварительно закрыть тёмной плёнкой, например от дискеты или рентгеновского снимка. После этого потребуется произвести калибровку программы по приведённой на сайте разработчика инструкции, и можно приступать к измерениям ионизирующего излучения (гамма- и бета-лучей). По ссылке также представлены различные научно-исследовательские материалы, результаты экспериментов с использованием профессионального оборудования и демонстрационные видеоролики, подтверждающие практическую ценность и работоспособность приложения Radioactivity Counter.

⇡#Сценарий 13. Домашний медиасервер

Если вставить в старый смартфон ёмкую карту памяти microSD с музыкой или фильмами и вооружиться приложением BubbleUPnP, то можно сделать эту медиатеку доступной по Wi-Fi для всех телевизоров, компьютеров и телефонов в квартире. Программа поддерживает протоколы DLNA/UPnP, Chromecast и OpenHome, интеграцию с облачными и локальными хранилищами, а также возможность использования Android-устройства в качестве сетевого приёмника. Последняя функция позволяет превратить обычные проводные колонки или старый музыкальный центр в современную беспроводную аудиосистему («умную колонку»).

Реализация этого сценария «по плечу» программным решениям Termux и Andronix, позволяющим превратить Android-смартфон в полноценный карманный Linux-сервер или десктопный компьютер без получения root-прав и перепрошивки устройства. При этом они не конкурируют, а дополняют друг друга: Termux — это сама консоль с изолированным Linux-окружением и собственным пакетным менеджером, а Andronix — инструмент, созданный для тех, кому мало командной строки и хочется получить на мобильном устройстве привычный дистрибутив Linux (Ubuntu, Debian, Kali, Arch, Fedora, Alpine) с графическим рабочим столом. Логично предположить, что в случае наличия на руках раритетного смартфона лучше присмотреться к Termux, если же аппарат не совсем древний, то можно смело устанавливать Andronix.

По этой части несомненным лидером является LibreTorrent — лёгкий, надёжный и предсказуемый инструмент, который превращает старый Android-смартфон в энергоэффективную торрент-станцию, не требующую постоянного внимания. Программа создана по лекалам десктопных продуктов вроде qBittorrent и Transmission, поддерживает протоколы BitTorrent 2.0, WebTorrent, DHT, PeX, LSD, UPnP, NAT-PMP, µTP, шифрование трафика, фильтрацию IP-адресов, а также работу через прокси (SOCKS/HTTP). Встроенный менеджер Atom/RSS-лент позволяет подписываться на обновления любимых раздач (например, выход новых серий сериала или дистрибутивов). Благодаря функции автоперемещения можно скачивать файлы в быструю внутреннюю память устройства, а после завершения раздачи автоматически переносить их на подключённый к смартфону локальный или сетевой накопитель.

Один из самых популярных и рабочих вариантов использования старых смартфонов: экраны у них, как правило, яркие и чёткие, производительности процессора хватает для эмуляции целой эпохи игр, а подключение любого беспроводного геймпада (от Xbox, PlayStation или китайских аналогов) занимает пару секунд. Объединить эти составляющие в удобную ретроконсоль позволяют программные разработки RetroArch (эмулирует различные модели игровых приставок Atari, NEC, Nintendo, Sega, Sony, домашние компьютеры ZX Spectrum, Sharp X1, MSX, «Электроника БК-0010/БК-0011», Commodore, платформы Palm OS, J2ME, DOS и много чего ещё), Lemuroid (поддерживает Atari 2600/7800/Lynx, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Game Boy, PlayStation Portable, Sega Mega Drive и более десятка других игровых платформ) и эмулятор PlayStation Portable под названием PPSSPP. Перечисленные продукты ранее рассматривались нами в обзоре эмуляторов игровых приставок для Android, поэтому если кому-то необходимы подробности — милости просим проследовать по ссылке.

Ещё одно полезное в практическом плане решение, позволяющее с помощью смартфона расширить покрытие Wi-Fi в доме или на дачном участке. Ключевым элементом здесь выступает NetShare — сетевая утилита для Android, которая превращает телефон в полноценный Wi-Fi-репитер (повторитель сигнала) без получения root-прав. Вместо системного режима точки доступа (SoftAP) приложение активирует на мобильном аппарате Wi-Fi Direct и запускает встроенный прокси-сервер. В результате Wi-Fi-модуль смартфона держит связь с основным роутером и одновременно создаёт собственную виртуальную сеть, к которой могут подключаться другие устройства. Если в дальней комнате, на балконе или в беседке на даче плохо ловит основной роутер, старый телефон с NetShare можно положить на полпути у розетки. Он будет принимать сигнал домашнего Wi-Fi и перебрасывать его дальше на ноутбук, планшет или другой смартфон.

⇡#Сценарий 18. Резервный модем

Этот сценарий предполагает два варианта: раздачу интернета по Wi-Fi посредством встроенной в Android точки доступа либо специализированных утилит PdaNet+ и EasyTether, которые объединяет одна ключевая особенность: они маскируют тетеринг под обычный трафик самого телефона, помогая обходить ограничения и плату операторов за режим модема. Обе программы поддерживают передачу данных по кабелю USB или Bluetooth и не требуют root-прав, что делает их удобными для использования на старом смартфоне в качестве универсального «раздатчика» интернета.

⇡#Сценарий 19. Сервер управления 3D-принтером

Один из самых продвинутых сценариев для тех, кто увлекается трёхмерной печатью. Схема следующая: на смартфоне с помощью приложения Octo4a разворачивается полноценный сервер управления 3D-принтером (OctoPrint), после чего телефон подключается к целевому устройству через OTG-кабель и берет на себя управление печатью по локальной сети. При этом встроенная камера мобильного аппарата используется для дистанционного контроля за процессом печати, записи таймлапсов и распознавания брака посредством искусственного интеллекта. Благодаря встроенному в приложение кастомному USB-драйверу система напрямую общается с последовательным портом принтера без получения root-прав.

Одно из наиболее очевидных применений старых гаджетов. Реализуется при помощи практически любых программных продуктов, поддерживающих взаимодействие со службами геолокации и передачу сведений о текущем местоположении. Выбор подобного софта огромный. Мы рекомендуем приложение Traccar Client, которое предоставляет полный контроль над данными и максимальную гибкость в настройке. Такой трекер пригодится для отслеживания автомобиля и ценного груза, записи маршрута путешествий и решения прочих задач, связанных с контролем перемещения каких-либо объектов.

С этой задачей справится любой чат-бот на базе искусственного интеллекта, поддерживающий голосовой режим работы и позволяющий вести устный диалог с пользователем. Из отечественных продуктов такими умениями обладают «Яндекс — с Алисой AI» и «ГигаЧат» — программы широко известные, поэтому подробно останавливаться на них мы не будем.

⇡#Сценарий 22. Анализатор сна и умный будильник

Старый телефон можно стационарно оставить у изголовья кровати, и он будет при помощи микрофона отслеживать фазы сна. Привить такие навыки устройству позволяет программа Sleep as Android. Она классифицирует звуки (разговоры во сне, храп, кашель, чихание, смех, детский плач) и сохраняет короткие аудиозаписи, оценивает ритмичность дыхания и может подать сигнал тревоги при длительных задержках дыхания во сне, помогает бороться с пересыпанием, а также анализирует фазы сна и будит в оптимальный момент в заданном временном окне, чтобы пробуждение было максимально естественным. Особо подкованные в технике пользователи могут интегрировать Sleep as Android с умным домом — такая возможность предусмотрена в приложении.

Продукт Сценарий использования Ключевые особенности Поддерживаемые версии Android Стоимость и модель распространения DroidCam Веб-камера для ПК Трансляция видеопотока (HD/4K) и проброс звука с микрофона на компьютер по локальной сети Wi-Fi или USB-кабелю Android 6.0+ (архивные версии — от 5.0+) Бесплатно (платный апгрейд DroidCamX Pro для HD-режима и ручных настроек — $5,5) Iriun Webcam Веб-камера для ПК Передача видео в разрешении вплоть до 4K и аудиопотока со смартфона на ПК через Wi-Fi либо по USB Android 12L+ в актуальном релизе (предыдущие версии — от 5.0+) Бесплатно (Pro-версия без водяного знака и с ручными настройками — $4,5) AlfredCamera Охранное устройство и IP-камера Простое облачное решение с датчиком активности в кадре, отправкой уведомлений и записью видеопотока Android 5.0+ (в режиме камеры), Android 7.0+ (в режиме монитора) Бесплатно с рекламой (подписка Premium без рекламы и с HD-облаком — от $4/мес или $36/год) IP Webcam Охранное устройство и IP-камера Локальный сервер видеонаблюдения для гиков и интеграции в системы умного дома с детекцией движения, уведомлениями и записью видео Android 5.0+ (старые сборки — от 4.1+) Бесплатно (расширенная версия IP Webcam Pro — $5,5) Faceter Охранное устройство и IP-камера Облачное видеонаблюдение с ИИ-аналитикой: биометрическая идентификация лиц, отслеживание перемещений и эмоций, белые/чёрные списки, тепловые карты и автоподсветка Android 8.0+ (ранние версии — от 5.0+) Бесплатно (базовый тариф; длительное хранение в облаке и бизнес-аналитика — по подписке) Bibino Радио- и видеоняня Кроссплатформенный мониторинг детской комнаты через облако по Wi-Fi или мобильному интернету с анализом звука и сигналами при плаче ребёнка Android 12L+ в актуальной сборке (версии 8.0–8.5 — Android 6.0 / 7.0+) Условно-бесплатно (расширенная функциональность с видео и датчиком движения — 4,5 €/мес или 30 €/год) Dormi Радио- и видеоняня Ориентированная на приватность радио- и видеоняня для Android, способная работать полностью автономно через Wi-Fi Direct или хот-спот без интернета Android 9.0+ в актуальном релизе (старые APK — от 4.0+) Условно-бесплатно (4 часа мониторинга в месяц бесплатно; безлимит по подписке от $1/мес или при разовой покупке — $7) Droid Dashcam Автомобильный видеорегистратор Автозапуск записи при повороте ключа зажигания, вшивание телеметрии (дата, время, GPS, скорость, госномер) поверх видеокадра, защита файлов от перезаписи при ударе по акселерометру Android 10.0–12L+ (ранние версии — от 5.0+) Бесплатно (с рекламой; есть платная опция отключения рекламы) «Яндекс Навигатор» Автомобильный навигатор Прокладка маршрутов в России и ближнем зарубежье с учётом пробок и ДТП, оповещения о камерах и скоростном режиме, голосовое управление, поиск парковок/АЗС и офлайн-карты Android 8.0+ (архивные версии — от 5.0+) Бесплатно Home Assistant Companion Интерактивная панель умного дома Настенный экран управления экосистемой Home Assistant, передача на сервер метрик со встроенных датчиков смартфона и интерактивная панель оповещений Android 6.0+ Бесплатно (Open Source, лицензия Apache 2.0) Приложения мобильного эквайринга банков РФ Платёжный терминал Превращение смартфона с NFC-модулем в мобильный POS-терминал для приёма безналичной оплаты малым бизнесом и ИП Android 7.0 / 8.0+ (обязательно наличие модуля NFC) Приложение бесплатно (банк удерживает эквайринговую комиссию с оборота, обычно 1–2,5%) Smart Tools Универсальный мультитул Свыше 40 измерительных и бытовых инструментов в одном пакете: спидометр, дальномер, уровень, угломер, шумомер, виброметр, люксметр, металлоискатель, лупа и др. Android 4.4+ Бесплатно (с рекламой) / платная версия без рекламы ($3) Spacedesk Второй монитор для ПК Расширение рабочего стола ПК по Wi-Fi или USB на базе низкоуровневого виртуального драйвера видеокарты с поддержкой мультитача, клавиатуры и стилуса Android 5.0+ (ранние версии — от 4.1+) Бесплатно для некоммерческого использования (коммерческая лицензия — платно) Walkietooth Рация Голосовая и видеосвязь, а также обмен текстовыми сообщениями между двумя смартфонами напрямую через Bluetooth, Wi-Fi Direct или локальный хот-спот Wi-Fi Android 6.0+ (версии 1.6.x — от Android 4.0 / 4.4+) Бесплатно (с рекламой; отключение рекламы через разовый донат) Mi Remote controller Пульт дистанционного управления Автономное управление телевизорами, кондиционерами, приставками, проекторами и другой бытовой техникой разных производителей по ИК-порту или Wi-Fi Android 7.0+ (предыдущие версии — от 4.4+) Бесплатно Radioactivity Counter Дозиметр Измерение гамма- и бета-излучения при помощи заклеенной тёмной плёнкой светочувствительной матрицы камеры смартфона после калибровки Android 4.2+ / 9.0+ (в зависимости от редакции) Платно ($5 / 3,5 €; также существует ознакомительная Lite-версия) BubbleUPnP Домашний медиасервер Раздача медиатеки по Wi-Fi через DLNA/UPnP, Chromecast и OpenHome, интеграция с облаками и режим сетевого аудиоприёмника для проводной акустики Android 7.0+ (старые сборки — от 4.1+) Бесплатно (с рекламой и лимитами плейлиста; полная лицензия — $5) Termux Linux-терминал Консоль с изолированным Linux-окружением и пакетным менеджером для запуска серверных служб без root-прав и перепрошивки Android 7.0+ (доступна архивная сборка для Android 5.0–6.0) Бесплатно (Open Source, GPLv3) Andronix Linux-платформа Установка полноценных дистрибутивов Linux (Ubuntu, Debian, Kali, Arch, Fedora, Alpine) с графическим окружением рабочего стола без root-прав Android 7.0+ Бесплатно (9 базовых дистрибутивов без рекламы; преднастроенные сборки Modded OS и Premium — от $3 до $6 разово) LibreTorrent Торрент-станция Клиент с поддержкой BitTorrent 2.0, WebTorrent, DHT, UPnP, шифрования, фильтрации IP, прокси, RSS-лент и автопереноса загрузок на внешние/сетевые накопители Android 7.0+ (ветка 3.x — от Android 5.0+) Бесплатно (Open Source, лицензия GPL 3.0, без рекламы) RetroArch Ретро-консоль Универсальный эмулятор десятков игровых приставок (Atari, Nintendo, Sega, Sony), компьютеров (ZX Spectrum, MSX, «Электроника БК», Commodore) и DOS Android 5.0+ (32-битная редакция поддерживает Android 4.1+) Бесплатно (Open Source) Lemuroid Ретро-консоль Простой в освоении фронтенд-эмулятор для NES, SNES, Sega Mega Drive, Game Boy, PSP, Atari и более десятка других ретро-платформ Android 6.0+ Бесплатно (Open Source, без рекламы) PPSSPP Ретро-консоль Специализированный высокопроизводительный эмулятор портативной консоли Sony PlayStation Portable Android 5.0+ (архивные сборки — от 2.3+) Бесплатно (Open Source; платная версия PPSSPP Gold для поддержки разработчика — $5) NetShare Ретранслятор Wi-Fi Работа в режиме Wi-Fi-репитера без root-прав за счёт одновременного удержания связи с роутером и раздачи сети через Wi-Fi Direct со встроенным прокси-сервером Android 6.0+ (версия NetShare+ — Android 8.0+) Условно-бесплатно (разблокировка полной версии Pro внутри приложения —от $5) PdaNet+ Резервный модем Передача интернета на ПК и роутеры по USB, Bluetooth или Wi-Fi без root-прав с маскировкой тетеринга под обычный мобильный трафик Android 5.1+ (версии до 5.23 — от Android 4.1+) Условно-бесплатно (бесплатная версия периодически прерывает сессию; ключ полной версии стоит примерно $8) EasyTether Резервный модем Раздача мобильного интернета по кабелю USB или Bluetooth без root-прав в обход операторских ограничений на режим модема Android 4.0.3+ Платно ($10 разовая покупка; бесплатная версия Lite блокирует HTTPS-трафик) Octo4a Сервер управления 3D-принтером Полноценный сервер OctoPrint на смартфоне с подключением к 3D-принтеру по OTG без root-прав, видеоконтролем печати, записью таймлапсов и ИИ-детекцией брака Android 5.0+ (экспериментальная поддержка — от 4.3+) Бесплатно (Open Source, распространяется через GitHub) Traccar Client GPS-трекер Фоновая передача геоданных для отслеживания автомобиля, ценного груза и записи маршрутов с гибкой настройкой интервалов и полным контролем над данными Android 7.1+ (старые релизы — от 4.0+) Бесплатно (Open Source) «Яндекс — с Алисой AI» Голосовой ИИ-ассистент Чат-бот на базе искусственного интеллекта с поддержкой голосового режима и ведения устного диалога с пользователем Android 8.0 / 9.0+ Бесплатно (расширенные возможности «Алиса Про» доступны по платной подписке) «ГигаЧат» Голосовой ИИ-ассистент ИИ-ассистент, поддерживающий голосовой режим работы и диалоговое взаимодействие на естественном языке Android 7.0 / 8.0+ Бесплатно Sleep as Android Анализатор сна и умный будильник Мониторинг фаз сна и дыхания через микрофон, классификация и запись звуков (храп, разговоры, кашель, плач), сигнал при задержках дыхания и интеграция с умным домом Android 7.0+ (архивные версии — от 4.4+) Условно-бесплатно (14 дней пробного периода, далее базовая версия с рекламой или покупка подписки)

Потрёпанный жизнью Android-смартфон — это не устаревший гаджет, а платформа, которой просто нужно найти новую роль. Перечисленный в обзоре софт доказывает, что даже устройство пяти-семилетней давности остаётся полноценным ARM-компьютером с экраном, камерой, GPS, Wi-Fi, Bluetooth и набором датчиков. Аккумулятор в стационарных сценариях работает как встроенный источник бесперебойного питания, а открытость Android позволяет устанавливать приложения из сторонних источников и перенастраивать систему под различные задачи.

Главный плюс перепрофилирования отслужившего свой срок смартфона — абсолютная обратимость и гибкость процесса. Вам не нужно перепаивать платы или безвозвратно менять конструкцию устройства: сегодня ваш гаджет работает вторым монитором и веб-камерой в домашнем офисе, на выходные едет на дачу в качестве роутера и ретроприставки, а на время отпуска превращается в сторожевую IP-камеру с датчиком движения.

Для тех, кто планирует использовать устройство в стационарном режиме 24/7, финальным штрихом станет оптимизация самой системы: удалите лишний системный мусор через ADB, отключите неиспользуемые радиомодули и анимации интерфейса, а также настройте автоматизацию (например, через Tasker или MacroDroid) для перезагрузки сервисов при сбоях и контроля температуры батареи. Такой подход превратит обычный потребительский гаджет в безотказный инструмент, который прослужит вашей домашней инфраструктуре ещё не один год.