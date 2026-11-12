Обзор игрового ноутбука MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8W. Стоп, почему только игрового?

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К нам в тестовую лабораторию приехала редкая и необычная новинка от MSI. Во-первых, производитель смело поэкспериментировал над отлично зарекомендовавшей себя серией Crosshair A16 HX. Специальная лимитированная версия ноутбуков MLG Edition, о которой пойдет речь далее, посвящена LOONG:NIA — легендарному аниме-маскоту тайваньской компании. Как видите, вслед за компьютерными комплектующими очередь дошла и до ноутбуков. Однако, в отличие от железа для десктопов, Crosshair A16 HX MLG Edition использует белый цвет как основной и сочетает фирменные элементы дизайна MLG.

Во-вторых, сегодня у нас премьера! Я часто критиковал NVIDIA за то, что компания — сознательно или нет — девальвировала свои игровые мобильные чипы с цифрой «7» в названии. Так, ноутбучные версии GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 5070 получили всего 8 Гбайт видеопамяти, тогда как их десктопные «тезки» давно перешли на 12 Гбайт. Кажется, на нелогичность данной ситуации наконец-то обратили внимание. Так, в первой половине года «зеленые» представили версию GeForce RTX 5070 для лэптопов с увеличенным объемом VRAM. Именно такую графику и использует герой сегодняшнего обзора.

⇡#Технические характеристики и комплектация

Серия Crosshair A16 HX MLG Edition насчитывает несколько моделей, но во всех ноутбуках используется 16-ядерный центральный процессор Ryzen 9 8940HX и 16 Гбайт оперативной памяти. А вот дальше мы можем выбрать: либо довольствоваться GeForce RTX 5060 с 8 Гбайт VRAM, либо вложиться в покупку лэптопа с GeForce RTX 5070 12 Гбайт. Прочие характеристики лимитированных мобильных ПК указаны в таблице.

MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8W Основной дисплей 16″, 2560 × 1600, IPS, 240 Гц Центральный процессор AMD Ryzen 9 8940HX Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 Гбайт GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 Гбайт GDDR7



У тестовой модели — GeForce RTX 5070 12 Гбайт Оперативная память 16 Гбайт DDR5-5200 (максимум — 96 Гбайт) Установка накопителей 1 × M.2 PCI Express 5.0 x4

1 × M.2 PCI Express 4.0 x4



У тестовой модели — 1 × Micron MTFDKBA1T0QGN 1 Тбайт Сетевые возможности MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.4)



Realtek RTL8168/8111 (1000 Мбит/с) Интерфейсы 1 × USB 3.2 Gen2 Type-A

2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

2 × USB 3.2 Gen2 Type-C

1 × 3,5-мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Встроенный аккумулятор 80 Вт⋅ч Внешний блок питания 240 Вт, 740 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), проприетарный разъем Размеры 363 × 270 × 24 мм Масса ноутбука 2,3 кг Операционная система Windows 11 Home

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Ноутбук продается в большой красочной коробке, которая точно будет замечена первой под новогодней елочкой. Помимо компьютера, внутри я нашел мышь, гарнитуру и большой игровой коврик — вся дополнительная периферия выполнена в стилистике MLG. Получается, Crosshair A16 HX MLG Edition сразу же готов к играм и работе.

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Устройства серии Crosshair, по словам производителя, обладают высокой точностью и максимальной производительностью. Эта, если так можно выразиться, идеология прослеживается и в дизайне устройства. Так, эмблема с драконом на крышке дисплея имеет легкий зеркальный отлив — она переливается разными цветами. В целом слово «легкий» идеально описывает внешний вид лэптопа. Красная резиновая ножка — едва заметный штрих, отсылающий нас к LOONG:NIA (тонкие узоры на разных деталях корпуса — тоже). Прозрачные колпачки для блока кнопок WASD и кнопки включения демонстрируют, что мы в первую очередь имеем дело с производительной игровой системой.

Крышка дисплея Crosshair A16 HX MLG Edition выполнена из металла. Прочие детали корпуса в ноутбуке — пластиковые. Качество сборки устройства я оценю как очень высокое. А еще используемые здесь материалы оказались немаркими и весьма неприхотливыми в обслуживании.

Габариты лэптопа я охарактеризую скорее как стандартные. Модели, оснащенные 16-дюймовыми дисплеями, захватили рынок игровых мобильных компьютеров. Crosshair A16 HX MLG Edition легко поместится в любой мало-мальски нормальный рюкзак. Масса устройства не превышает двух с половиной килограммов, а его толщина меняется в диапазоне от 21,95 до 23,85 мм (без учета резиновых ножек). Да, в комплекте с ноутбуком идет довольно крупный блок питания, но сама система поддерживает технологию Power Delivery 3.0. Значит, на учебу или рабочие встречи вне дома и офиса (когда от лэптопа не требуется 100 % производительности) мы можем брать с собой более компактное зарядное устройство мощностью до 100 Вт. Его вы докупите отдельно.

Крышка лэптопа легко открывается одной рукой благодаря заметному выступу. К качеству шарниров у меня вопросов нет. Рамки экрана сверху и по бокам составляют 15 и 6 мм соответственно — опять же за счет выступа. Расположенная сверху веб-камера оснащена механической «антишпионской» шторкой.

Интерфейсных разъемов у Crosshair A16 HX MLG Edition много, и расположены они сразу с трех сторон. Сзади выведены RJ-45 от гигабитного контроллера Realtek, видеовыход HDMI и быстрый порт USB 3.2 Gen2 A-типа. Таким образом, организовать правильное игровое или рабочее пространство вам не составит труда. Слева на ноутбуке выведена пара разъемов USB 3.2 Gen2 C-типа — они функционируют как видеовыходы DisplayPort и поддерживают технологию Power Delivery 3.0. Получается, к Crosshair A16 HX MLG Edition можно подключить до трех мониторов одновременно.

Клавиатура ноутбука получила RGB-подсветку. Кнопки разделены на четыре зоны. Цвет, эффекты и предустановленные профили выбираются в приложении MSI Center. Размеры корпуса ноутбука позволили снабдить клавиатуру полноценным цифровым блоком. Да, в глаза сразу же бросается блок кнопок WASD, оснащенных фирменными полупрозрачными колпачками. Однако весьма полезной оказалась и «цветовая дифференциация» штановклавиши включения — особенно если вы постоянно пользуетесь цифровым блоком.

Ход кнопок составляет 1,7 мм. Пользоваться клавиатурой очень удобно: переключатели работают точно, с заметной отдачей и еле слышимым глухим стуком. Если кнопки цифрового блока и можно назвать небольшими, то размер других клавиш, часто используемых в играх, меня устроил полностью. Клавиатура Crosshair A16 HX MLG Edition получила большие Shift, Ctrl, Backspace и Enter.

Ширина тачпада составляет 13 см, а высота — 8 см. Каких-либо недочетов при работе с ним выявлено не было.

Ноутбук легко разбирается: пластиковая крышка моментально выходит из пазов после того, как откручены все винты.

По данным производителя, кулер Crosshair A16 HX MLG Edition обеспечивает на 51,1 % больший воздушный поток и в целом работает на 17,6 % эффективнее системы охлаждения прошлого поколения. Здесь используются два вентилятора, четыре медных радиатора и пять теплотрубок. На чипы нанесен термоинтерфейс на основе материала фазового перехода. По словам MSI, в отличие от решений, использующих жидкий металл, риск протечек сведен к нулю.

Базовые комплектации Crosshair A16 HX MLG Edition оснащены 16 Гбайт ОЗУ. Оперативная память в лэптопе набрана двумя модулями. Следовательно, последующий апгрейд системы потребует полной замены комплекта DDR5. А вот второй слот M.2 на материнской плате ноутбука (пока) пустует. К нему, кстати, подведены четыре линии PCI Express 5.0.

Лэптопы серии Crosshair никогда не ассоциировались с экономией. Здесь не используются новомодные mini-LED- и OLED-панели, но к качеству установленного IPS-дисплея у меня вопросов не возникло. В тестовой конфигурации используется быстрая матрица CSOT MNG007DA6-1. Она поддерживает разрешение 2560 × 1600 точек, ее частота составляет 240 Гц, а заявленное время отклика не превышает 3 мс (реальный показатель составляет около 6 мс, чего, впрочем, вполне хватает в «спинномозговых» шутерах). Тестирование показало, что дисплей Crosshair A16 HX MLG Edition отлично подойдет не только для игр, но и для работы — цветовой охват матрицы соответствует стандартам sRGB и DCI-P3. Отклонения в цветопередаче можно охарактеризовать как небольшие. Яркость в режиме по умолчанию достигает 500 нит — этого вполне достаточно для комфортной работы устройства с учетом матового покрытия экрана. ШИМ не выявлена. Пожалуй, аналогам на базе mini-LED и OLED эта матрица уступает только в контрастности.

MSI Crosshair A16 HX MLG

(матрица — MNG007DA6-1) Минимальная яркость, кд/м2 27 Максимальная яркость, кд/м2 511 Цветовая температура, К 6600 Контрастность 1118:1 Цветовой охват sRGB, % 100 Цветовой охват DCI-P3, % 97 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,97 (5,29) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,78 (2,76) Углы обзора соответствуют заявленным

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор AMD Ryzen 7 7700, оперативная память DDR5-6000 (38-38-38-78), видеокарта GeForce RTX 4070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2026 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 610.47 и AMD Chipset Driver 8.02.18.557.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 5.1.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench 2024 1.0 и Cinebench 2026 1.0. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.32912. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Тестирование проводилось в 12 играх в двух популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080) и WQHD (2560 × 1440). Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

Battlefield 6. DirectX 12. Миссия Always faithful. Performance preset — custom, graphics quality — high, fixed resolution scale — 100, frame rate limiter — выкл., dynamic resolution scale — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., TAA, upscaling technique — выкл., AMD FSR — выкл., future frame rendering — выкл., performance overlay — выкл.

Doom: The Dark Ages. VK/DXGI. Программа оценки «Глубинный лес». Вертикальная синхронизация — выкл., режим масштабирования разрешения — выкл., поле зрения — 90, глубина поля зрения и хроматическая аберрация — вкл., шейдинг с переменной частотой — выкл., TAA, NVIDIA Reflex — выкл., размытие в движении — вкл., интенсивность размытия в движении — «Выс.», качество размытия в движении — «Выс.», трассировка пути — выкл., общее качество — «Выс.», размер текстурной памяти — 2048, режим цветовой слепоты — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл., усиление резкости FidelityFX — выкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, устранение широкоугольных искажений — вкл. (50 %), размытие в движении — вкл. (33 %), комплект настроек графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, TAA, разное — «Высок.», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высок.», растительность — «Ультра», качество эффектов — «Высок.», качество тумана — «Высок.», SSAO, тени — вкл. (100 %), контактные тени — вкл., подповерхностное рассеяние — вкл., качество подповерхностного рассеяния — «Высок.».

Crimson Desert. DirectX 12. Холмы невозврата. Режим масштабирования — выкл., генерация кадров — выкл., пресет — «Кинематографическое», трассировка лучей — выкл.

007 First Light. DirectX 12. Игольное ушко. Масштабирование разрешения — выкл., качество текстур — «Ультра», фильтр текстур — 16x, уровень детализации — «Ультра», качество рельефа — «Ультра», качество теней — «Ультра», качество объемного тумана — «Ультра», качество объемных эффектов — «Ультра», качество глобального освещения — «Ультра», качество отражений — «Ультра», эффекты постобработки — вкл., доступность — выкл.

The Last of Us Part II. DirectX 12. Пролог. Метод масштабирования — выкл., режим сглаживания — TAA, режим задержки NVIDIA — выкл., генерация кадров — выкл., динамическое масштабирование — выкл., вертикальная синхронизация — выкл., конфигурация — «Максимум», фильтрация текстур — «Анизотропная 16x».

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

В программе MSI Center пользователь может выбрать один из трех пресетов работы лэптопа, отвечающих за его уровень шума и быстродействие: «Экстремальная производительность», «Сбалансированный» и ECO-Silent.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench 2026) «Экстремальная производительность» + Apex Mode «Сбалансированный» ECO-Silent Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,6/4,3 3,7/3,4 2,9/2,7 Температура ЦП, °C Максимальная 90 80 73 Средняя 83 67 65 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 53,6 41,4 39,9 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 102 61 46 Производительность, баллы (больше — лучше) 6185 5523 4724

На официальном сайте MSI написано следующее: «Crosshair A16 HX MLG Edition (E8W) — 16-дюймовый игровой ноутбук для тех, кто ценит эффективную многозадачность, готовность к ИИ и погружение в игры в любых сценариях». Как видите, производитель сам указывает на то, что этот лэптоп хорошо подходит для решения сложных задач. И одним из главных «ингредиентов» в данном «рецепте» является наличие Ryzen 9 8940HX.

Эффективности работы кулера Crosshair A16 HX MLG Edition оказывается достаточно для того, чтобы раскочегарить 16-ядерник до стабильных 100 Вт! По этим показателям чип ноутбука вплотную приближается к десктопным Ryzen, включая 12- и 16-ядерные модели. При этом перегрева Ryzen 9 8940HX не видно — средняя температура ядер «камня» составила всего 83 градуса Цельсия. Да, кулер ноутбука работает очень шумно, но не просто же так режим MSI Center назвали «Экстремальной производительностью»?

Уже после включения предустановки «Сбалансированный» Crosshair A16 HX MLG Edition работает гораздо тише. Такой уровень шума вполне можно считать комфортным для человека. Мы видим, что при снижении энергопотребления чипа где-то на 40 Вт частота ядер снижается на 900 МГц. Однако производительность в рабочих задачах падает ненамного — всего на 11 %. Зато центральный процессор становится заметно холоднее. Очевидно, что пресета «Сбалансированный» будет достаточно для 99 % задач пользователя.

Даже в режиме ECO-Silent шестнадцатиядерный Ryzen 9 8940HX, что называется, не сдувается. С этими настройками «красный» чип работает именно так, как и задумывал его создатель.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 11625 Essentials, баллы 11683 Productivity, баллы 22375 Digital Content Creation, баллы 16333 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2024 Все ядра, баллы 1632 Одно ядро, баллы 112 Cinebench 2026 Все ядра, баллы 6185 Одно ядро, баллы 616 GPU, баллы 54008 Blender 5.1.2 CPU, с 178 GPU, с 86 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 13676 Два ядра, баллы 2090 Одно ядро, баллы 1076 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 3764 Steel Nomad, баллы 3088 Steel Nomad Light, баллы 14479 3DMARK Time Spy Общий балл 13937 Графика, баллы 14218 Центральный процессор, баллы 12536 3DMARK Fire Strike Общий балл 34841 Графика, баллы 38275 Физика, баллы 38591

Итог простой: Crosshair A16 HX MLG Edition отлично подходит и для игр, и для сложных расчетных задач. Мы видим, что в рабочих приложениях, использующих мощности центрального процессора и графического чипа, лэптоп стабильно занимает верхние строчки — и нередко опережает прочие более дорогие системы.

Кулер Crosshair A16 HX MLG Edition способен эффективно отвести больше 190 Вт тепловой энергии. В режиме «Экстремальная производительность» система работает очень шумно, однако перегрева чипов не наблюдается. Температура Ryzen 9 8940HX приближается к своему лимиту — среднее значение составило 92 градуса Цельсия. Важно, что в играх энергопотребление чипа держится средней отметки в 69 Вт. В проектах, в которых важно выжать максимум кадровой частоты, быстродействие системы тупо не «упрется» в возможности CPU. В других играх, в которых GPU загружен на 100 %, можно смело использовать режим «Сбалансированный». Мы видим, что в бенчмарках переключение между пресетами несильно влияет на количество пойманных «попугаев». В этом режиме Crosshair A16 HX MLG Edition — холодный, да и играть без гарнитуры получится.

Наконец, многие игры запустятся с высоким FPS даже в режиме ECO-Silent.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Экстремальная производительность» + Apex Mode «Сбалансированный» ECO-Silent Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1525 МГц, 24 Гбит/с 1425 МГц, 24 Гбит/с 1425 МГц, 24 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2541 2418 1600 Реальная средняя частота памяти, МГц 1125 1125 1125 Уровень шума, дБА 53,4 44,7 40,1 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 109 105 55 69 34 39 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 75 75 67 78 78 69 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 92 75 75 96 79 77 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 3764 3650 2690 3DMARK Steel Nomad, баллы 3088 3093 2315

К сожалению, в этом году к нам в тестовую лабораторию не приезжали лэптопы, оснащенные GeForce RTX 5070 8 Гбайт. Следовательно, у меня на руках нет результатов систем, протестированных по обновленной методике. И все же кое-какие параллели и сравнения провести вполне реально.

Так, лэптопы с GeForce RTX 5070 8 Гбайт ненамного опережают ноутбуки с GeForce RTX 5060. Наши тесты указывают на разницу в 0-9 % — такой разбег обусловлен тем, что GPU в разных ноутбуках работает на разной мощности. Это касается обоих кристаллов. А еще разница в быстродействии обусловлена частотой чипов видеопамяти (она может быть разной) и в целом быстродействием подсистемы «центральный процессор — оперативная память». Как бы там ни было, есть модели, в которых TDP графического чипа заблокирован на 85 Вт, а в том же Crossfire A16 HX D7W (эту модель мы тестировали в прошлом году), например, мобильная версия GeForce RTX 5070 8 Гбайт работает на мощности в 115 Вт.

Увеличение видеопамяти в GeForce RTX 5070 делает эту разницу еще заметнее. Мы видим, что Crosshair A16 HX MLG Edition опережает прочие лэптопы, оснащенные GeForce RTX 5060, на 19 % в среднем. И теперь смысл покупать лэптоп c такой графикой точно есть.

В целом, с учетом тотальной монополии NVIDIA на ноутбучном рынке, серия мобильных игровых ускорителей GeForce RTX 50 смотрится гармонично. Переход от одного GPU к другому дает ощутимый прирост FPS в играх — вместе с так называемым запасом прочности на будущее. И если бы не дефицит чипов памяти, то модели лэптопов с GeForce RTX 5070 12 Гбайт стали бы настоящим народным хитом.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 257 133 175 90 Battlefield 6 122 85 82 63 Doom: The Dark Ages 71 58 48 40 Baldur’s Gate III 103 66 90 53 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 86 64 56 48 Cyberpunk 2077 93 64 60 45 Kingdom Come Deliverance II 43 35 32 28 Black Myth: Wukong 39 33 28 25 Tainted Grail: The Fall of Avalon 90 60 68 44 Crimson Desert 71 60 48 41 007 First Light 74 58 50 42 The Last of Us Part II 80 58 52 40

В лэптопе используется аккумулятор на 80 Вт⋅ч. В режиме ECO-Silent с отключенной дискретной графикой полного заряда батареи достаточно для обеспечения минимум семи часов работы устройства. Это средний показатель для систем подобного класса.

Время автономной работы, яркость экрана 150 кд/м2 Веб 7 ч 40 м Просмотр видео 8 ч 6 м

Под новой оберткой, которая нам в тестовой лаборатории пришлась по вкусу, прячется качественный и производительный лэптоп для игр и работы. Crosshair A16 HX MLG Edition оснастили хорошим дисплеем, а его функциональность находится на достойном уровне. Эффективности работы кулера оказывается достаточно для того, чтобы полностью раскрыть потенциал установленного 16-ядерного центрального процессора. Да, мы впервые познакомились с ноутбучной GeForce RTX 5070 «здорового человека »! Жаль, что эта встреча произошла в самый разгар дефицита чипов памяти. А еще ноутбук легко обслуживается и модернизируется. Сама система может быть тихой и холодной. Пожалуй, только автономность в Crosshair A16 HX MLG Edition находится на среднем уровне.