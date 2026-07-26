Выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке (вторая половина 2026 года)

А ведь я предупреждал! В январе на нашем сайте вышел материал с весьма говорящим заголовком «Заскочить в последний вагон: выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке». Во время его повторного изучения ваш покорный слуга сформулировал две новости: хорошую и плохую. Позитив заключается в том, что самые пессимистичные прогнозы не сбылись. Да, компьютерная техника заметно подорожала, но не так сильно, как того хотели бы некоторые заинтересованные представители отрасли. С другой стороны, комплектующие и готовые решения продолжают расти в цене — это откровенно плохая новость. Так, NVIDIA в очередной раз повысила стоимость комплектов для графики серии GeForce. Значит, игровые ноутбуки с дискретным GPU и большим объемом запоминающих устройств вновь заметно подорожают. Выходит, мы снова вправе посоветовать заскочить в последний вагон. Более подходящая ситуация в этом году вряд ли предвидится.

Обстоятельства на рынке геймерских лэптопов таковы, что мы в который раз обсуждаем устройства, оснащенные исключительно дискретной графикой NVIDIA. Все верно: ноутбуков с видеочипами Radeon в продаже катастрофически мало. За последние полтора года я протестировал несколько десятков мобильных ПК, оснащенных современными «зелеными» GPU. В разделе «Ноутбуки и ПК» вы познакомитесь с обзорами разных интересных моделей — начиная с компьютеров, оснащенных мобильной версией GeForce RTX 3050, и заканчивая системами с GeForce RTX 5090. На графиках ниже наглядно представлен индекс игровой производительности некоторых геймерских лэптопов и десктопов, побывавших в тестовой лаборатории.

* Графики взяты из статьи «Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт».

Перед написанием этой статьи я изучил характеристики сотен моделей, доступных в российской рознице, и отзывы о них. Из этого списка было отобрано три-четыре десятка ноутбуков разных ценовых категорий, из которых впоследствии и сформировался список из 15 моделей, достойных вашего внимания. Многие лэптопы, попавшие в финальный табель, продаются в крупных сетевых магазинах, таких как DNS, «Ситилинк» и так далее. Стоимость части мобильных компьютеров заметно колеблется при переходе от одного магазина к другому — поэтому при разговоре о ценах на тот или иной лэптоп фигурирует предлог «от». Поиски интересных переносных систем велись и в прочих торговых точках Москвы, среди которых значатся «Нотик», «Регард», «Онлайн Трейд», XCOM-SHOP, mobicomshop, KNS и Nembus. Также интересные модели я высматривал на «Яндекс.Маркете», OZON и Wildberries. Для большей наглядности мобильные ПК были условно разделены на четыре ценовые категории.

⇡#До 100 000 рублей

Выбор редакции:

ARDOR GAMING NEO N15- I5 ND411 (15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-12450H, 16 Гбайт DDR4, GeForce RTX 3050 6 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 70 000 рублей (эксклюзивно в DNS);

(15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-12450H, 16 Гбайт DDR4, GeForce RTX 3050 6 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 70 000 рублей (эксклюзивно в DNS); MSI Thin 15 B2 RVE-3450 XRU (15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core 5 210H, 16 Гбайт DDR4, GeForce RTX 4050 6 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 73 000 рублей (маркетплейсы);

(15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core 5 210H, 16 Гбайт DDR4, GeForce RTX 4050 6 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 73 000 рублей (маркетплейсы); Machenike S15 Pulsar S (15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-12450H, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 4050 6 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 83 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы);

(15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-12450H, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 4050 6 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 83 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы); MAIBENBEN X525 (15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-12450H, 16 Гбайт DDR4, GeForce RTX 4060 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, Linux) — от 87 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы);

(15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-12450H, 16 Гбайт DDR4, GeForce RTX 4060 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, Linux) — от 87 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы); GIGABYTE GAMING A16 3TH (16″, 1920 × 1200 IPS, Ryzen 7 260, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5050 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 93 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы);

(16″, 1920 × 1200 IPS, Ryzen 7 260, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5050 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 93 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы); Lenovo LOQ 15IRX10 (15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-12450H, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5050 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, Windows 11) — от 98 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы);

(15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-12450H, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5050 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, Windows 11) — от 98 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы); MECHREVO Legend X (16″, 2560 × 1600 IPS, Core i7-13700HX, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060 8 Гбайт, 1 Тбайт SSD, Windows 11) — от 98 000 рублей (AliExpress с доставкой из России).

Найти интересный игровой ноутбук в ценовой категории «До 70 000 рублей» оказывается тем еще приключением. Сразу отмечу, что мы говорим о системах, способных запускать современные игры хотя бы с использованием среднего качества графики. Пожалуй, с таким бюджетом действительно что-то стоящее следует искать на различных барахолках. В сетевых магазинах страны с этой же припиской — «что-то стоящее» — ничего подходящего, увы, не раздобыть. Так, на момент написания статьи за 64 999 рублей продавалась модель ARDOR GAMING NEO N15-I5ND410, оснащенная Core i5-124500H и GeForce RTX 2050 4 Гбайт. Такая сборка, к сожалению, не «тянет» современные игры, а лэптопы с графикой GeForce RTX 3050 6 Гбайт стоят ненамного больше. Опять же, в DNS (и только там) за 69 999 рублей продается GAMING NEO N15-I5ND411. Если у вас на счету каждый рубль, то присмотритесь к этой модели. Лэптопы ARDOR используют китайскую платформу CLEVO — подробно с ней вы можете познакомиться в нашем свежем материале «Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей». Сразу же отмечу, что рекомендуемая в этой статье модель использует простенькую IPS-матрицу: неяркую, тусклую и с заметными ошибками в передаче цветов. Но такова «расплата» за экономию в несколько тысяч рублей.

Не перепутайте! В продаже вы найдете много моделей игровых лэптопов с графикой GeForce RTX 3050. Только в одних сборках используется мобильная версия с 4 Гбайт, а в других — с 6 Гбайт. Конечно же, присматриваться надо к более «мозговитой» игровой технике. В том же «оранжевом» магазине за 76 500 рублей продают ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN033 — в нем установлены 8-ядерный Ryzen 7 170 (микроархитектура Zen 3, или Привет вновь переименованный Ryzen 7 6800H) и 4-гигабайтная версия GeForce RTX 3050. Конечно же, в играх она проявит себя заметно хуже 6-гигабайтной модификации. Зато знакомый бренд! Если этот параметр очень важен, то возьмите тогда Acer Aspire 7 A715-59G-55GC. За те же 76 000 рублей вы получите мобильную игровую систему с Core i5-13420H, 16 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт SSD и GeForce RTX 3050 6 Гбайт.

Мы протестировали несколько ноутбуков с такой графикой. При использовании практически максимального качества графики, но без трассировки лучей в разрешении Full HD система выдает средние 30 FPS в The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition, Cyberpunk 2077 и RoboCop: Rogue City. Как-то маловато. По-настоящему комфортная кадровая частота в этих ААА-проектах будет получена после снижения настроек качества графики до параметра «Высокое». И это — неплохой показатель для второй половины 2026 года. Требовать же от лэптопов с GeForce RTX 3050 6 Гбайт большего, на мой взгляд, наивно.

Подходящие товары по очень заманчивым ценам гораздо чаще появляются на виртуальных прилавках маркетплейсов. Например, на момент написания статьи на WB продавался MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU. За сборку с GeForce RTX 4050 просили всего 73 000 рублей — недорого в реалиях 2026 года. Магазин, в котором был найден товар, — проверенный, напрямую сотрудничает с дистрибьютором 3logic. В общем, лэптоп можно смело брать — перед вами настоящая жемчужина в категории «До 100 000 рублей». Но вот незадача: часто подобные акции на маркетплейсах носят разовый характер. Надеюсь, к моменту выхода статьи Thin 15 B2RVE-3450XRU все еще будет продаваться по указанной цене. Потому что в играх лэптопы с GeForce RTX 4050 опережают ноутбуки с GeForce RTX 3050 6 Гбайт в среднем на 31 %. Почти на треть!

Хотите схожую сборку, но с твердотельным накопителем на 1 Тбайт? Тогда можно присмотреться к MAIBENBEN X16A (16″, 1920 × 1200 IPS, Ryzen 7 7445HS, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 3050 6 Гбайт, 1 Тбайт SSD, Windows 11). За эту модель в сетевых магазинах страны просят около 82 000 рублей. Из плюсов сразу стоит отметить IPS-матрицу со 100-процентным цветовым охватом sRGB и предустановленную лицензионную версию Windows 11. И все же с точки зрения игровой производительности гораздо интереснее смотрится еще один «клевобук» — Machenike S15 Pulsar S. Лэптоп оснащен стареньким 8-ядерником Core i5-12450H поколения Alder Lake и GeForce RTX 4050. В нем установлен дисплей среднего качества. Кроме того, многие ноутбуки, использующие платформу CLEVO, как правило, сильно шумят под нагрузкой, заметно греются, но выдают максимум производительности в своем классе. Низкая автономность — еще одна слабая черта таких устройств.

Хозяйке на заметку: на рынке встречается немало бюджетных лэптопов, оснащенных 8-ядерным Core 5 210H. На деле же за модным названием прячется все тот же Core i5-12450H.

К счастью, в продаже все еще можно найти:

лэптопы с мобильной версией GeForce RTX 4060;

модели дешевле 100 000 рублей.

Такой тип ноутбуков — однозначно вымирающий вид. Найдете подходящую модель — смело берите. Потому что мобильная GeForce RTX 4060 оснащена 8 Гбайт памяти и обходит GeForce RTX 4050 в ААА-играх в среднем на 20 %. Среди недорогих моделей, подходящих нашим критериям, встречаются лэптопы марки ARDOR, продаваемые эксклюзивно в DNS, и MAIBENBEN X525. Речь снова идет о платформе CLEVO со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами.

В нашу подборку попали такие системы, как GIGABYTE GAMING A16 3TH и Lenovo LOQ 15IRX10. Оба ноутбука оснащены мобильной версией GeForce RTX 5050. В играх она уступает GeForce RTX 4060 в среднем 15 %, но стоит помнить, что последнее поколение графики NVIDIA обладает полноценной поддержкой набора технологий DLSS. В будущем это может сыграть важную роль. В LOQ 15IRX10 используется эффективный кулер: графический чип в системе работает с максимальной мощностью, центральный процессор разогнан тоже. Дисплей здесь — качественный и полностью соответствует стандарту sRGB. Обзор GAMING A16 3TH (только на базе платформы Intel) выходил на нашем сайте — лэптоп ладно скроен, и серьезной критики не заслуживает. Такая же версия «Гиги», но с GeForce RTX 5060 и SSD на 1 Тбайт обойдется вам уже в 119 000 рублей, с GeForce RTX 5070 — 135 000 рублей. Аналоги от ASUS, MSI и Lenovo стоят не меньше.

Значительная часть лэптопов с мобильной GeForce RTX 5050 на российском рынке стоит больше 100 000 рублей. Например, ARDOR GAMING RAGE R15-R7ND502 за 105 000 рублей предлагает конфигурацию, в состав которой, помимо бюджетной графики NVIDIA, входят 8-ядерный Ryzen 7 H 255, 16 Гбайт ОЗУ стандарта DDR5 и твердотельный накопитель на 1 Тбайт.

Наконец, в конце июля мне удалось найти модель дешевле 100 000 рублей, в которой тем не менее установлена мобильная версия GeForce RTX 5060. Речь идет про MECHREVO Legend X — она продается в официальном магазине производителя на площадке AliExpress. Доставка товара осуществляется с российского склада. Опять же, не исключено, что речь идет о разовой акции. Тем не менее такие спецпредложения наглядно показывают, что интересные и выгодные мобильные ПК будут появляться в продаже всегда — нужно лишь потратить дополнительное время на поиск подходящего вам устройства. Для «Легенды» заявлены лазерная гравировка кириллических символов на клавиатуре и 2K-дисплей с полным цветовым охватом sRGB. Характеристики компьютера впечатляют!

⇡#До 150 000 рублей

Выбор редакции:

MAIBENBEN Typhoon X16C (16″, 1920 × 1200 IPS, Core i5-14450HX, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 115 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы);

(16″, 1920 × 1200 IPS, Core i5-14450HX, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 115 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы); ASUS TUF Gaming F16 FX608 JMI- TU254 (16″, 1920 × 1200 IPS, Core i5-14450HX, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 117 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы);

(16″, 1920 × 1200 IPS, Core i5-14450HX, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 117 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы); ASUS TUF Gaming F16 FX608 JPR- RV118 (16″, 1920 × 1200 IPS, Ryzen 7 260, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 8 Гбайт, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 119 000 рублей (маркетплейсы);

(16″, 1920 × 1200 IPS, Ryzen 7 260, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 8 Гбайт, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 119 000 рублей (маркетплейсы); Machenike Star 17 Neptune 2K XL (17,3″, 2560 × 1440 IPS, Core i7-13620H, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060 8 Гбайт, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 140 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы).

Если не брать в расчет разовые акции, подавляющее большинство лэптопов с мобильной графикой GeForce RTX 5060 стоит больше 110 000 рублей. Самой доступной моделью в крупных магазинах страны оказалась ASUS Gaming V16 V3607VM-RP090 (16″, 1920 × 1200 IPS, Core 5 210H, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060 8 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — в конце июля за такую сборку просили от 114 000 рублей. Обзор схожей версии, но с GeForce RTX 5050 выходил на нашем сайте. Учитывайте, что мощность GPU в этой модели ограничена 80 Вт. Выходит, в ряде игр Gaming V16 уступит прочим моделям, в которых GeForce RTX 5060 работает с максимальной мощностью в 115 Вт. Зато «Шестнадцатый» обладает отличной автономностью, функционируя от одного заряда аккумулятора больше 10 часов.

Интереснее Gaming V16 смотрятся две модели: MAIBENBEN Typhoon X16C и ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 — они обладают схожими основными характеристиками. Обзор «Тайфуна» выходил на нашем сайте. Тестирование показало, что лэптоп обладает хорошим соотношением производительности и цены. В режиме «Турбо» ноутбук работает шумно и сильно греется, но в большинстве сценариев совершенно не обязательно, что называется, выкручивать все ползунки на максимум. Иными словами, компьютер умеет быть холодным и тихим. Значит, системе охлаждения ноутбука ставим плюс. А еще у героя обзора все в порядке с функциональностью и возможностями апгрейда. На чем производитель сэкономил, тоже ясно. В системе MAIBENBEN установлена далеко не самая емкая батарея. Без подзарядки лэптоп не «проживет» рабочий день. Плюс в Typhoon X16C используется IPS-матрица среднего класса. Для игр и фильмов ее качества изображения хватит, для работы с цифровым контентом — нет.

TUF Gaming F16 — «птица» того же полета. Подобные системы принято называть рабочими лошадками.

Дальше — больше. В категории указан еще один лэптоп TUF-серии. Дело в том, что официальный магазин «Озона» продает такую модель, как TUF Gaming F16 FX608JPR-RV118 — за более-менее адекватные 119 000 рублей. При этом в лэптопе установлена мобильная GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель на 1 Тбайт. В прочих компьютерных магазинах страны за такую сборку просят около 135 000 рублей. С чего такая щедрость? Досконально неизвестно. Чехарда с ценами встречается постоянно, ведь там же сборка TUF Gaming F16 с GeForce RTX 5050 стоит заметно больше. Следовательно, напрашивается вывод, что, возможно, речь снова идет о разовой акции, которая выгодна тому или иному маркетплейсу. Дополню, что лэптопы с графикой GeForce RTX 5070 с доставкой из Китая стоят примерно столько же — в районе 120-125 тысяч рублей с учетом оплаты таможенной пошлины. Кто ищет — тот найдет, как говорится.

В целом постоянные читатели знают, что я не особо жалую лэптопы с GeForce RTX 5070. Не вижу в таких устройствах большой необходимости. Мои доводы проиллюстрированы графиками, закрепленными в этом параграфе. На них отображена производительность GIGABYTE GAMING A16 3VH и ASUS TUF Gaming A18 FA808UM с GeForce RTX 5060 (85 и 115 Вт в режиме Dynamic Boost), а также GIGABYTE AERO X16 1WH и MSI Crosshair A16 HX D7W с GeForce RTX 5070 (85 и 140 Вт). Самой медленной оказалась модель A16 от GIGABYTE. В «Киберпанке» AERO X16, Gaming A18 и Crosshair A16 оказались быстрее на 3, 26 и 35 % соответственно. На игровую производительность заметно влияет в том числе подсистема «центральный процессор — оперативная память». В Kingdom Come Deliverance II эти же лэптопы опередили «Гигу» на 27, 9 и 39 %.

Выходит, ограниченная по мощности GeForce RTX 5070 ненамного превосходит работающую в полную силу GeForce RTX 5060. Поэтому указанные выше TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 и TUF Gaming F16 FX608JPR-RV118 в ряде случаев будут демонстрировать схожий уровень игрового быстродействия. Даже больше: версия лэптопа ASUS с GeForce RTX 5060, но с более производительным центральным процессором, в ряде проектов окажется быстрее.

Кстати, в России в продаже появились ноутбуки, оснащенные 12-гигабайтной версией GeForce RTX 5070. Однако такие модели отчего-то стоят стабильно больше лэптопов с мобильной GeForce RTX 5070 Ti. Например, MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU, оснащенная всего 16 Гбайт ОЗУ, в крупных сетевых магазинах стоит стабильно больше 200 000 рублей.

С учетом вышесказанного и того, что большинство ноутбуков с графикой уровня GeForce RTX 5070 стоит в сетевых магазинах страны больше 130 000 рублей, можно присмотреться к Machenike Star 17 Neptune 2K XL. В реалиях 2026 года такая сборка достойна звания «полный фарш», так как предлагает геймеру сразу 32 Гбайт ОЗУ и SSD на 1 Тбайт. Кроме того, лэптоп оснащен качественной IPS-матрицей. Учтите одно: перед вами исключительно заменитель настольного ПК, так как «Нептун» не продержится от заряда аккумулятора и половины рабочей смены. Да и в целом речь идет о довольно громоздкой «железяке».

⇡#До 200 000 рублей

Выбор редакции:

MECHREVO Dragon 16 (16″, 2560 × 1600 IPS, Ryzen 9 8945HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti 12 Гбайт, 1 Тбайт SSD, Windows 11) — от 169 000 рублей (маркетплейсы и AliExpress с доставкой из Китая).

Поговорим о грустном. В начале года для категории «До 200 000 рублей» я легко отобрал несколько интересных моделей лэптопов, оснащенных мобильной версией GeForce RTX 5070 Ti. Причем речь шла о по-настоящему классных ноутбуках, таких как MSI Vector 16, Acer Predator Helios Neo 16 AI и ASUS ROG Strix G16, в которых использовалась не только мощная графика NVIDIA (без ограничений по энергопотреблению), но и быстрые центральные процессоры AMD и Intel последних поколений. Плюс везде было установлено 32 Гбайт ОЗУ и SSD на 1-2 Тбайт. У чипа мобильной GeForce RTX 5070 Ti на 28 % больше шейдерных блоков, чем у GeForce RTX 5070, но на 23 % меньше, чем у GeForce RTX 5080. Другими словами, по уровню производительности (при прочих равных) Ti-версия ноутбучной графики ближе к старшей модели, чем к младшей. Плюс в ряде игр в высоких разрешениях заметную разницу в быстродействии обеспечат дополнительные 4 Гбайт VRAM. Вряд ли с этим кто-то будет спорить. Обзоры Acer Predator Helios Neo 16 AI и ASUS ROG Strix G16 выходили на нашем сайте — это очень крутые и быстрые мобильные компьютеры, спору нет. Такие системы я смело рекомендую не только геймерам, но и тем, кто создает контент.

Сейчас же лэптопы с GeForce RTX 5070 Ti стоят заметно больше. Самой доступной на момент написания статьи оказалась модель ASUS ROG Strix G614PR-RV007. За 207 000 рублей вы получите игровую систему с… 16 Гбайт ОЗУ. С 16 Гбайт, Карл! Вот так дефицит чипов памяти за полгода буквально убил целый класс устройств — и это только цветочки.

В итоге в конце июля для данной категории я нашел всего две подходящие модели. Клавиатуры обоих лэптопов имеют русскую раскладку, производители располагают авторизированными сервисными центрами на территории РФ, но доставка товара осуществляется прямиком из Китая. Первый вариант — это Thunderobot RS16 (16″, 2560 × 1600 IPS, Core i9-13900HX, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti 12 Гбайт, 1 Тбайт SSD, Windows 11) за 166 000 рублей. Второй — MECHREVO Dragon 16 (16″, 2560 × 1600 IPS, Ryzen 9 8945HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti 12 Гбайт, 1 Тбайт SSD, Windows 11) за 169 000 рублей. Сами видите, сборки очень похожи, но мой выбор пал на модель с 32 Гбайт оперативной памяти.

⇡#От 200 000 рублей

Выбор редакции:

MSI Vector 16 HX AI A2 XWHG-623 XRU (16″, 2560 × 1600 IPS, Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti 12 Гбайт, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 218 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы);

(16″, 2560 × 1600 IPS, Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti 12 Гбайт, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 218 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы); Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92 NH (16″, 2560 × 1600 IPS, Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti 12 Гбайт, 2 Тбайт SSD, без ОС) — от 240 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы);

(16″, 2560 × 1600 IPS, Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti 12 Гбайт, 2 Тбайт SSD, без ОС) — от 240 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы); ASUS ROG Strix G16 G614PW-TS133 (16″, 2560 × 1600 IPS, Ryzen 9 8940HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5080 16 Гбайт, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 280 000 рублей (сетевые магазины и маркетплейсы).

В этой категории выделю три модели. В каждой из них используется качественная система охлаждения. Сборка, функциональность, автономность, возможности апгрейда, экран — все перечисленные параметры в ноутбуках, указанных выше, меня полностью устраивают. В январе в этой категории красовались исключительно модели с GeForce RTX 5080. Например, MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-487XRU (16″, 2560 × 1600 IPS, Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5080, 1 Тбайт SSD, без ОС) реально было купить за 250 000 рублей. Сейчас в этой ценовой группе располагаются преимущественно лэптопы с GeForce RTX 5070 Ti.

Есть, правда, одно исключение. Примерно за 250 000 рублей вы можете приобрести GIGABYTE GAMING A16 PRO GA6DH — обзор этой модели выходил на нашем сайте. Производитель лэптопа сэкономил на системе охлаждения и сопутствующей обвязке чипов — в итоге GPU в системе работает с максимальным энергопотреблением 115 Вт в режиме Dynamic Boost. Такое ограничение мощности заметно урезает потенциал мобильной GeForce RTX 5080 — разница достигает 20-25 %. Плюс на игровое быстродействие любого мобильного ПК влияют центральный процессор и оперативная память. В ноутбуке используется Core 7 240H — этот ЦП относится к далеко не самому современному поколению мобильных чипов Alder Lake. В играх GIGABYTE GAMING A16 PRO GA6DH немного отстает от лэптопов, оснащенных графикой GeForce RTX 5070 Ti, но работающих на полной мощности. Однако в ряде сценариев пользователю могут пригодиться 16 Гбайт видеопамяти. Опять же, в начале года модель GAMING A16 PRO GA6DH с GeForce RTX 5080 стоила чуть больше 200 000 рублей.

Цена на игровые лэптопы с мобильной GeForce RTX 5090 начинается от 370 000 рублей. Столько просят, например, за GIGABYTE AORUS Master 16 BZH (16″, 2560 × 1600 IPS, Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5090 24 Гбайт, 1 Тбайт SSD, Windows 11). Опираясь на результаты наших тестов, я не вижу смысла рассматривать эту категорию лэптопов, если нас интересует в первую очередь игровая производительность системы.