Nvidia повысила цены на комплекты для видеокарт GeForce с памятью GDDR7 и GDDR6

Компания Nvidia проинформировала своих партнёров по производству видеокарт об увеличении стоимости комплектов из графических процессоров и чипов видеопамяти. Изменения коснулись наборов для видеокарт GeForce, использующих память GDDR7 и GDDR6, сообщил портал BenchLife.

Как известно, что производители видеокарт сами не производят графические процессоры. Они закупают их у разработчика GPU (в данном случае Nvidia), который, в свою очередь, заказывает их производство на предприятиях сторонних компаний (TSMC и Samsung). Чаще всего GPU закупаются в комплекте с чипами видеопамяти (VRAM). По данным BenchLife, новое уведомление Nvidia о повышении стоимости таких комплектов последовало за более ранней корректировкой цен на комплекты для видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5090 D V2 в мае.

«Нам сообщили, что Nvidia выпустила уведомление о повышении цен на GPU-комплекты (GPU + VRAM) для своих партнёров по AIC. Все мы прекрасно понимаем, что это обычно означает повышение стоимости памяти», — сообщил портал BenchLife.

Последняя корректировка цен не ограничивается только видеокартами Blackwell, использующими чипы памяти GDDR7. Повышение цен также коснулось продуктов GeForce, использующих память GDDR6, хотя BenchLife не уточнил, о каких именно моделях видеокарт идёт речь, а также уровень повышения цен.

«Согласно полученной нами информации, помимо увеличения стоимости памяти GDDR7 для карт на архитектуре Blackwell, подорожание также ожидает другие продукты GeForce, использующие память GDDR6», — сообщил BenchLife.

Портал добавляет, что производители видеокарт также столкнулись с повышением стоимости производства систем охлаждения, печатных плат и упаковки. Однако в отчёте говорится, что рост цен на эти компоненты оказался менее значительным, чем на память.

Информация о повышении цен на комплекты GPU + VRAM появилась на фоне сообщений о том, что Nvidia задержала выпуск видеокарт GeForce RTX 50 Super из-за высокой стоимости 3-гигабайтных чипов памяти GDDR7, которыми эти видеокарты должны оснащаться. Согласно имеющейся информации, каждый такой чип стоит от 60 до 70 долларов, тогда как 2-гигабайтные чипы — около 20 долларов за штуку.

Компания Nvidia и её партнёры по производству видеокарт не объявляли об изменении розничных цен, связанном с указанной корректировкой.