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Видеокарты GeForce RTX 50 Super готовы к выпуску, но всё упёрлось в память

По данным VideoCardz, Nvidia отложила выпуск видеокарт GeForce RTX 50 Super из-за высокой стоимости 3-гигабайтных чипов памяти GDDR7. Источник издания утверждает, что один из партнёров компании уже получил графические процессоры для новых моделей, однако Nvidia сообщила ему о переносе запуска именно из-за дорогой памяти.

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

Как отмечает Tom's Hardware, это может означать, что компания уже определилась со сроками выхода линейки RTX 50 Super, но решила отложить её запуск до снижения стоимости памяти. В противном случае новые видеокарты пришлось бы продавать значительно дороже рекомендованных цен либо вынуждать партнёров выпускать их с минимальной или вовсе отрицательной рентабельностью.

По слухам, все модели серии RTX 50 Super будут использовать 3-гигабайтные микросхемы GDDR7 вместо нынешних 2-гигабайтных. Это позволит увеличить объём видеопамяти без расширения шины памяти и изменения её разрядности.

Ожидается, что в семейство войдут GeForce RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super, RTX 5070 Super и RTX 5050 9GB. Первые две модели должны получить по 24 Гбайт памяти GDDR7 при 256-битной шине, RTX 5070 Super — 18 Гбайт при 192-битной шине, а RTX 5050 — 9 Гбайт. Однако, по данным источников, 3-гигабайтные микросхемы GDDR7 сейчас стоят в два-три раза дороже 2-гигабайтных аналогов, что существенно осложняет выпуск таких видеокарт по рекомендованным ценам.

Дополнительную проблему создаёт и изменение политики Nvidia. Если раньше компания поставляла производителям видеокарт графические процессоры вместе с памятью, то в конце прошлого года переложила закупку микросхем GDDR7 на своих партнёров. Теперь им приходится самостоятельно приобретать память в условиях её дефицита и высоких цен.

По прогнозу SK hynix, напряжённая ситуация на рынке памяти сохранится ещё несколько лет. Компания ожидает, что наиболее острый дефицит придётся на 2027 год, а полностью дисбаланс между спросом и предложением исчезнет лишь к концу десятилетия.

Пока неизвестно, как Nvidia намерена решить проблему. Если информация VideoCardz верна и партнёры уже получили графические процессоры для новых моделей, то компания вряд ли сможет откладывать запуск RTX 50 Super слишком долго.

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