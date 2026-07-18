Valve не ожидает смягчения кризиса на рынке памяти в ближайшее время — «будет только хуже»

По мнению Valve, кризис на рынке памяти в краткосрочной и среднесрочной перспективе никуда не денется и никаких улучшений не ожидается. Будет только хуже. Об этом в разговоре с журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером (Jason Schreier) рассказали инженеры Valve Язан Альдехайят (Yazan Aldehayyat) и Пьер-Лу Грифе (Pierre-Loup Griffais).

«Честно говоря, ситуация только ухудшается. Это так, на всякий случай, если кто-то не в курсе. По нашим наблюдениям, то, что сейчас продается в розничных магазинах, отстаёт от того, что мы видим в оптовых поставках, как минимум на три-шесть месяцев», — пояснил Альдехайят.

Представители Valve также рассказали, как кризис на рынке памяти повлиял на запуск Steam Machine. Первоначальные поставки Steam Machine были ограничены доступностью памяти. «Мы, по сути, производим из всего того, из чего можем. Мы, безусловно, ограничены запасами памяти», — заявил Пьер-Лу Грифе.

Представители Valve не стали вдаваться в подробности о том, сколько компактных игровых ПК Steam Machine было произведено или продано к настоящему моменту. Однако, по данным Bloomberg, Valve оценивает успех устройства не по количеству продаж, а по тому, насколько оно жизнеспособно — даёт ли возможность комфортно играть в игры на открытой платформе в домашних условиях.

«Мы предполагаем, что Steam Machine — это действительно хороший способ решить очень реальную проблему, с которой сталкиваются люди. Если это подтвердится, то, на наш взгляд, это будет успехом», — сказал Альдехайят.

Пьер-Лу Грифе добавил, что кризис памяти не изменил планов Valve на выпуск будущих устройств. «Пользователи получают свои машины. Работа над многими аспектами, связанными с игровым процессом, только начинается. Мы будем заниматься этим ещё долгие годы», — отметил Грифе.

Кризис памяти оказался не единственной темой, затронутой Valve во время беседы. Компания также рассказала, почему она отказалась от выпуска эксклюзивной игры для Steam Machine. По мнению Valve, гораздо интереснее «иметь весь каталог игр для ПК» в качестве «эксклюзива на старте продаж».