Обзор игрового ноутбука MAIBENBEN Typhoon X16C: рабочий класс, версия 2026

Реклама | ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: F7NfYUJCUneVcxCLWT8X

Как-то в тестовой лаборатории 3DNews побывала модель X558 — продукт компании MAIBENBEN тогда произвел на нас хорошее впечатление. Судите сами: за вполне адекватную сумму мы получали устройство с хорошим игровым железом, включая 8-ядерный Ryzen и мобильную версию GeForce RTX 3060. Сегодня речь пойдет о модели Typhoon X16C. Она из той же касты «электронных работяг», но уже в реалиях 2026 года. Новинка использует платформу AMD, а графическая подсистема усовершенствована до мобильной версии GeForce RTX 5060.

⇡#Технические характеристики и комплектация

Полное название героя сегодняшнего обзора выглядит так: Typhoon X16C-R72556. В продаже лэптоп доступен в одной конфигурации. Все основные характеристики компьютера указаны в таблице. Отмечу, что на момент написания статьи «Тайфун» стоил в DNS 114 999 рублей, но вам не составит труда найти эту модель в продаже дешевле.

MAIBENBEN Typhoon X16C Основной дисплей 16″, 1920 × 1200, IPS, 165 Гц Центральный процессор AMD Ryzen 7 H 255 Графическая подсистема GeForce RTX 5060, 8 Гбайт GDDR7 Оперативная память 16 Гбайт DDR5-5600 Установка накопителей 2 × M.2 PCI Express 4.0 x4



У тестовой модели — 1 × YMTC PC411-512GB-B 512 Гбайт Сетевые возможности MediaTek MT7922 Wi-Fi 6E (802.11b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5,4)

Motorcom Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) Интерфейсы 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A

2 × USB 3.2 Gen2 Type-C (данные, DisplayPort, Power Delivery)

1 × HDMI 2.1

1 × mini-DisplayPort

1 × RJ-45

1 × 3,5-мм мини-джек Встроенный аккумулятор 60 Вт⋅ч Внешний блок питания 210 Вт, 500 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), проприетарный разъем Размеры 357 × 259 × 22,5 мм Масса ноутбука 2,28 кг Операционная система Windows 11 Домашняя

Linux Гарантия 1 год Цена в России от 110 000 рублей

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Корпус Typhoon X16C целиком выполнен из матового пластика серого цвета. Качество сборки я оценю как хорошее. Поверхность крышки и клавиатура оказались не очень маркими — поддерживать опрятный внешний вид мобильного компьютера будет совсем не сложно.

Клавиатура ноутбука слегка прогибается при сильном нажатии на кнопки. Крышка дисплея раскрывается на все 180 градусов, ее реально поднять одной рукой. В конструкции используются довольно тугие шарниры, которые не позволяют экрану болтаться во время работы и игр.

Что касается характеристик, то Typhoon X16C представляет собой современный по меркам 2026 года игровой ноутбук среднего класса. Так, компьютер весит чуть больше двух килограммов, а толщина корпуса (без учета резиновых ножек) не превышает 23 мм. Плюс в комплекте идет внешний блок питания мощностью 210 Вт и массой всего 0,5 кг. А еще лэптоп поддерживает технологию Power Delivery 3.0. Значит, вместе с «Тайфуном» можно брать с собой более компактное зарядное устройство.

Крышка дисплея по бокам получила довольно тонкие рамки — 6 мм. Сверху, где и положено, находится веб-камера. Она оснащена механической выдвижной шторкой. Веб-камера поддерживает разрешение 720p, а потому относительно хорошего качества изображение реально получить только в ясную солнечную погоду.

Я нередко отмечаю, что такие модели, как Typhoon X16C, берут в качестве замены классического десктопа дома. Все просто: таким типом техники гораздо удобнее пользоваться на вахте, даче или в съемном жилье. Так, сзади на корпусе расположены HDMI- и mini-DisplayPort-выходы, разъем для подключения внешнего БП и порт USB 3.2 Gen2 C-типа. По бокам есть еще USB-коннекторы A- и C-типов. Одни обладают пропускной способностью в 5 Гбит/с, другие — 10 Гбит/с. Отмечу, что Gen2-разъемы совместимы со стандартами DisplayPort и Power Delivery.

В целом функциональность Typhoon X16C — добротная, хоть сборка и не поддерживает быстрые коннекторы, такие как USB4 и Thunderbolt 4.

Клавиатура ноутбука получила полноценный цифровой блок. А еще она оснащена RGB-подсветкой. Кнопки с функциями home, PgUp, PgDn и end оказались небольшими. Зато размеры «шифтов», enter, backspace, caps и клавиш со стрелками на клавиатуре — мое почтение. Ход кнопок составляет 1,4 мм. В общем, лично я не вижу причин, почему клавиатурой Typhoon X16C будет неудобно пользоваться.

Рядом с кнопкой включения расположена клавиша переключения режимов работы устройства. Доступны три шаблона поведения: «Турбо», «Баланс» и «Офис» — подробнее про них я расскажу далее. Для работы пресетов производительности необходимо установить приложение Control Center.

Тачпад у Typhoon X16C небольшой — не могу его ни похвалить, ни поругать.

Нижняя панель корпуса легко снимается. Кулер ноутбука состоит из трех теплотрубок, двух вентиляторов и пары медных радиаторов. Как видите, центральный процессор и графический чип охлаждаются единой конструкцией. Еще одна п-образная теплотрубка обеспечивает стабильную работу дополнительным компонентам GeForce RTX 5060 — чипам памяти и конвертеру питания GPU.

Шестнадцать гигабайт оперативной памяти набраны одним модулем. Второй слот SO-DIMM пустует. С одной стороны, одноканальный режим работы ОЗУ несколько замедлит систему — особенно в играх. С другой стороны, апгрейд Typhoon X16C оказывается прост до неприличия. Еще один модуль DDR5-5600 на 16 Гбайт сюда так и просится.

M.2-слоты ноутбука оснащены алюминиевыми радиаторами — полезная мелочь в конструкции любого мобильного ПК. В первый разъем установлен SSD объемом 512 Гбайт. Второй порт свободен.

Вот мы и добрались до первого компромисса, с которым столкнется пользователь «Тайфуна». В системе установлена 16-дюймовая IPS-матрица с частотой вертикальной развертки 165 Гц. Качество передачи изображения здесь неидеальное: цветовой охват всего на 59 % соответствует полю sRGB. Несколько выправляет ситуацию высокая контрастность матрицы — с ней картинка на экране выглядит сочнее и глубже. В итоге дисплей Typhoon X16C вполне годится для развлечений, но для работы с цифровым контентом лучше пользоваться внешним монитором с более качественной цветопередачей.

MAIBENBEN Typhoon X16C

(матрица — NE160WUM-NX6) Минимальная яркость, кд/м2 16 Максимальная яркость, кд/м2 341 Цветовая температура, К 7100 Контрастность 1740:1 Цветовой охват sRGB, % 59 Цветовой охват DCI-P3, % 42 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 5,24 (23,79) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 2,44 (4,27) Углы обзора соответствуют заявленным

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор AMD Ryzen 7 7700, оперативная память DDR5-6000 (38-38-38-78), видеокарта GeForce RTX 4070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2026 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 610.47 и AMD Chipset Driver 8.02.18.557.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 5.1.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench 2024 1.0 и Cinebench 2026 1.0. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.32912. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Тестирование проводилось в 12 играх в двух популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080) и WQHD (2560 × 1440). Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

Battlefield 6. DirectX 12. Миссия Always faithful. Performance preset — custom, graphics quality — high, fixed resolution scale — 100, frame rate limiter — выкл., dynamic resolution scale — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., TAA, upscaling technique — выкл., AMD FSR — выкл., future frame rendering — выкл., performance overlay — выкл.

Doom: The Dark Ages. VK/DXGI. Программа оценки «Глубинный лес». Вертикальная синхронизация — выкл., режим масштабирования разрешения — выкл., поле зрения — 90, глубина поля зрения и хроматическая аберрация — вкл., шейдинг с переменной частотой — выкл., TAA, NVIDIA Reflex — выкл., размытие в движении — вкл., интенсивность размытия в движении — «Выс.», качество размытия в движении — «Выс.», трассировка пути — выкл., общее качество — «Выс.», размер текстурной памяти — 2048, режим цветовой слепоты — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл., усиление резкости FidelityFX — выкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, устранение широкоугольных искажений — вкл. (50 %), размытие в движении — вкл. (33 %), комплект настроек графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, TAA, разное — «Высок.», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высок.», растительность — «Ультра», качество эффектов — «Высок.», качество тумана — «Высок.», SSAO, тени — вкл. (100 %), контактные тени — вкл., подповерхностное рассеяние — вкл., качество подповерхностного рассеяния — «Высок.».

Crimson Desert. DirectX 12. Холмы невозврата. Режим масштабирования — выкл., генерация кадров — выкл., пресет — «Кинематографическое», трассировка лучей — выкл.

007 First Light. DirectX 12. Игольное ушко. Масштабирование разрешения — выкл., качество текстур — «Ультра», фильтр текстур — 16x, уровень детализации — «Ультра», качество рельефа — «Ультра», качество теней — «Ультра», качество объемного тумана — «Ультра», качество объемных эффектов — «Ультра», качество глобального освещения — «Ультра», качество отражений — «Ультра», эффекты постобработки — вкл., доступность — выкл.

The Last of Us Part II. DirectX 12. Пролог. Метод масштабирования — выкл., режим сглаживания — TAA, режим задержки NVIDIA — выкл., генерация кадров — выкл., динамическое масштабирование — выкл., вертикальная синхронизация — выкл., конфигурация — «Максимум», фильтрация текстур — «Анизотропная 16x».

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

Нагрев, шум и производительность

В программе Control Center пользователь может выбрать один из трех режимов работы лэптопа, отвечающих за его уровень шума и быстродействие: «Турбо», «Баланс» и «Офис». Мы протестировали «шестнадцатый» во всех трех шаблонах.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench 2026) «Турбо» «Баланс» «Офис» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,6 4,3 4,1 Температура ЦП, °C Максимальная 92 80 78 Средняя 88 74 70 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 48,0 41,6 38,0 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 82 54 45 Производительность, баллы (больше — лучше) 3574 3429 3322

Смотрите, эффективности работы системы охлаждения оказывается достаточно, чтобы в режиме «Турбо» удерживать энергопотребление 8-ядерного Ryzen 7 H 255 на отметке 80+ Вт. Речь идет о весьма приличном разгоне центрального процессора. В таком режиме лэптоп работает очень шумно, а нагрев чипа достигает его рекомендуемого предела.

Интересно, что большого смысла так надрываться кулеру Typhoon X16C нет. Уже в режиме «Баланс» лэптоп работает заметно тише, центральный процессор греется меньше, а производительность в рабочих задачах оказывается ненамного ниже. В таких условиях ноутбук можно считать холодным и тихим.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 9597 Essentials, баллы 10443 Productivity, баллы 18345 Digital Content Creation, баллы 12522 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2024 Все ядра, баллы 894 Одно ядро, баллы 101 Cinebench 2026 Все ядра, баллы 3574 Одно ядро, баллы 543 GPU, баллы 44707 Blender 5.1.2 CPU, с 378 GPU, с 110 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 7917 Два ядра, баллы 1919 Одно ядро, баллы 969 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 2944 Steel Nomad, баллы 2696 Steel Nomad Light, баллы 12253 3DMARK Time Spy Общий балл 11851 Графика, баллы 12248 Центральный процессор, баллы 10015 3DMARK Fire Strike Общий балл 28814 Графика, баллы 33824 Физика, баллы 27262

Напомню, что Ryzen 7 H 255 относится к семейству центральных процессоров Hawk Point. По сути, перед вами переименованная ноутбучная модель Ryzen 7 8745H. Восемь ядер используют микроархитектуру Zen 4. Встроенная графика Radeon 780M даже в 2026 году считается довольно производительным решением для мини-ПК и легких и тонких лэптопов. Частотный потенциал Ryzen 7 H 255 целиком и полностью зависит от возможностей кулера ноутбука. В Typhoon X16C в режиме «Турбо» этот чип работает на частоте 4,6 ГГц при загрузке всех ядер и на 4,8-5,0 ГГц — в одно- и двухпоточных сценариях использования. Наше тестирование наглядно показывает, что в легких режимах работы герой обзора мало в чем уступает эталонной системе.

Основные режимы работы Typhoon X16C в играх выглядят так: кулер обеспечивает стабильное функционирование системы при нагрузке на центральный и графический процессоры в размере 150, 115 и 80 Вт соответственно. При включении пресета «Турбо» ноутбук работает очень шумно, и комфортно играть получится, лишь вооружившись гарнитурой. Температуры основных чипов — высокие, но обходится без перегрева и троттлинга.

Режим «Баланс» в плане издаваемого шума я назову условно комфортным, а «Офис» — тихим. Плюс наблюдается заметное снижение нагрева CPU и GPU. В итоге в зависимости от системных требований той или иной игры, а также выбранных настроек качества графики вы легко можете переключаться между заготовленными предустановками производительности, не потеряв в плавности изображения.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Турбо» «Баланс» «Офис» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1660 МГц, 25 Гбит/с 1560 МГц, 25 Гбит/с 1560 МГц, 25 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2634 2256 2175 Реальная средняя частота памяти, МГц 1438 1317 1125 Уровень шума, дБА 47,7 41,1 38,5 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 113 79 69 38 36 11 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 83 78 70 85 80 72 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 89 88 59 90 90 60 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 2944 2674 2669 3DMARK Steel Nomad, баллы 2696 2324 2357

Клавиатура Typhoon X16C заметно греется в средней ее части — правда, в большинстве случаев это не мешает играть.

Наше тестирование показывает, что мобильная версия GeForce RTX 5060 обеспечивает средние 60+ FPS в семи проектах из двенадцати. Достойный результат в 2026 году. Впрочем, комфортно играть получается в том числе в Crimson Desert, Tainted Grail: The Fall of Avalon и Doom: The Dark Ages. Итого получаем 10 из 12. При необходимости никто не помешает чуть увеличить кадровую частоту, активировав DLSS. И только в Kingdom Come Deliverance II и Black Myth: Wukong придется снижать качество графики. Впрочем, уже в режиме «Высокое» вы получите комфортную и плавную смену изображения на экране. Доказательства приведены в этой статье.

Здорово, что в играх центральный процессор Typhoon X16C работает с увеличенной мощностью. За счет этого в таких проектах, как Counter-Strike 2, обеспечивается более высокий и плавный фреймрейт. А еще несколько увеличить кадровую частоту в играх позволит установка второго модуля оперативной памяти. В некоторых случаях прирост быстродействия составит десятки процентов.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) Full HD AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 221 115 Battlefield 6 94 65 Doom: The Dark Ages 54 42 Baldur’s Gate III 77 45 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 70 45 Cyberpunk 2077 75 50 Kingdom Come Deliverance II 32 23 Black Myth: Wukong 33 28 Tainted Grail: The Fall of Avalon 55 42 Crimson Desert 51 41 007 First Light 61 48 The Last of Us Part II 61 39

* На примере Counter-Strike 2, Battlefield 6 и Doom: The Dark Ages.

** На примере Baldur’s Gate III, The Witcher 3: Wild Hunt CE, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance II, Black Myth: Wukong, Tainted Grail: The Fall of Avalon, Crimson Desert, 007 First Light и The Last of Us Part II.

В лэптопе используется аккумулятор на 60 Вт⋅ч. Автономность — точно не конек Typhoon X16C. Потому что в легких режимах, с включенным шаблоном «Офис», от одного заряда батареи лэптоп работает около пяти часов. Это довольно низкий результат по меркам 2026 года. К счастью, компьютер поддерживает технологию Power Delivery.

Время автономной работы, яркость экрана 150 кд/м2 Веб 4 ч 12 м Просмотр видео 4 ч 58 м

Расставим приоритеты. Тестирование показало, что Typhoon X16C обладает хорошим соотношением производительности и цены. Перед вами одно из самых доступных решений, оснащенных графикой GeForce RTX 5060 и 16-дюймовой матрицей в придачу. В режиме «Турбо» лэптоп работает шумно и сильно греется, но в большинстве сценариев совершенно не обязательно, что называется, выкручивать все ползунки на максимум. «Тайфун» умеет быть холодным и тихим. Значит, системе охлаждения ноутбука ставим плюс. А еще у героя обзора все в порядке с функциональностью и возможностями апгрейда.

На чем производитель сэкономил, тоже ясно. В системе MAIBENBEN установлена далеко не самая емкая батарея. Без подзарядки лэптоп не «проживет» рабочий день. Плюс в Typhoon X16C используется IPS-матрица среднего класса. Для игр и фильмов ее качества изображения хватит, для работы с цифровым контентом — нет.