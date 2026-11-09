Microsoft показала прототип нового редактора реестра для Windows 11 — он не менялся более 30 лет

В открытом репозитории компании Microsoft на GitHub появилась экспериментальная версия штатного редактора реестра с обновлённым интерфейсом. Пользователи смогли скомпилировать проект и успешно запустить его на тестовой сборке Windows 11. Программа уже сейчас способна полноценно взаимодействовать с системной базой данных ОС и вносить в неё реальные изменения.

Внешний вид стандартной системной утилиты для работы с реестром почти не менялся со времён релиза Windows 95. Пользователи, как и 30 лет назад, видят при запуске привычное двухпанельное окно с древовидной структурой разделов слева и значениями параметров справа.

Размещённый на GitHub прототип сохранил стандартную компоновку, но обзавёлся элементами управления на базе графического фреймворка WinUI 3. Программа получила переработанное меню, современную адресную строку и поддержку полупрозрачного эффекта Mica.

Проект нового редактора реестра для Windows 11 написан для демонстрации возможностей Microsoft.UI.Reactor — экспериментального фреймворка на языке C#, представленного в октябре 2026 года. Он даёт возможность собирать нативные приложения под Windows без использования громоздкой разметки XAML и традиционной архитектуры ViewModels.

Журналистам издания Windows Latest удалось запустить утилиту и убедиться, что её текущая версия работает стабильно. Редактор позволяет искать, создавать, переименовывать и удалять ключи реестра, а также редактировать различные типы значений.

Но до полноценного релиза этой версии ещё далеко: в приложении не сохраняются закладки избранного, отсутствует привычный импорт и экспорт конфигурационных файлов формата .reg, меню разграничения прав доступа тоже не функционирует.

Прототип нового редактора реестра для Windows 11 создала команда разработчиков Microsoft.UI.Reactor, и в текущем виде он, скорее всего, не станет заменой штатному инструменту системы.