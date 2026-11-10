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«Яндекс» признался, что безвозвратно потерял меньше 3 % данных клиентов Yandex Cloud

«Яндекс» сообщил, что восстановил доступ к 97,16 % клиентских данных в Yandex Cloud. При этом остальные 2,84 % данных «восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе», сообщила компания во вторник. У клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло — сохранены все 100 %.

Источник изображения: yandex.ru/company

Источник изображения: yandex.ru/company

В компании отметили, что после атак Yandex Cloud поменяла подход к бэкапам. Раньше резервное копирование нужно было активировать самостоятельно. Теперь при создании новых виртуальных машин оно включено по умолчанию. Услуга доступна на прежних условиях. От резервного копирования можно отказаться, но оно остаётся базовым способом снизить риски при непредвиденных обстоятельствах.

Также сообщается, что инженеры продолжают распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым локациям в разных регионах РФ. Количество локаций продолжит увеличиваться.

С 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра «Яндекса» — в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. По информации «Интерфакс», работа ЦОД в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого «Яндекса», так и других ресурсов в Рунете. Ранее компания также сообщила, что её суперкомпьютеры «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов» не пострадали в ходе атак беспилотников.

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