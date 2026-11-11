Руководство My.Games выкупит компанию благодаря деньгам из ОАЭ

Нидерландская игровая компания с российскими корнями My.Games (владелец издательского лейбла Knights Peak) второй раз за последние четыре года сменит владельца, и не без помощи Аравийского полуострова.

Напомним, в октябре 2022 года VK продал My.Games за $642 млн основателю Leta Capital Александру Чачаве, а в декабре компания разделилась на российскую (Astrum Entertainment) и международную (ушла с российского рынка).

Как стало известно, Чачава решил продать My.Games руководству компании в лице генерального исполнительного директора Елены Григорян и операционного директора Дениса Савуты. Транзакцию планируют закрыть к концу 2026 года.

Сумма сделки не раскрывается, но известно, что выкуп My.Games силами Григорян и Савуты оказался возможен благодаря финансовой поддержке частного инвестора Георгия Нурисламова из Объединённых Арабских Эмиратов.

Подготовка к соглашению началась ещё в 2025 году. По словам Чачавы, по итогам конкурентного процесса продажи самым сильным оказалось предложение от нынешнего руководства My.Games.

После продажи Григорян и Савута «поведут My.Games в следующую фазу её развития». Компания сохранит текущее название, руководство, отношения с потребителями, партнёрами и сотрудниками.

Помимо Knights Peak (Tempest Rising, Hela: of Mice & Magic), My.Games владеет кипрской студией разработки Pixonic (War Robots) и маркетинговой/аналитической платформой AdsAdvisor.