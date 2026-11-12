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США научились видеть спутники в полной темноте — Anduril испытала космический тепловизор

Манёвры спутников на орбите отслеживаются в оптическом и радиодиапазоне, что ограничивает зоны наблюдения освещённой Солнцем стороной планеты и расположением радаров. Таким образом, спутники в тени Земли над территориями, где нет радаров, остаются невидимыми, а их манёвры в полной темноте могут представлять опасность. Но теперь у США есть «ночное» зрение в космосе — орбитальный тепловизор.

Источник изображений: Anduril

Источник изображений: Anduril

Об успешной демонстрации технологии на днях сообщила американская оборонно-технологическая компания Anduril Industries, продемонстрировав орбитальный инфракрасный датчик для обнаружения и сопровождения спутников во время их пролёта через тень Земли. Разработка должна решить проблему, возникающую при использовании обычных оптических систем наблюдения: когда спутник перестаёт освещаться Солнцем, его становится значительно труднее обнаружить по отражённому свету.

Новый прибор работает в длинноволновом инфракрасном диапазоне (LWIR, Long-Wave Infrared) и регистрирует собственное тепловое излучение космических аппаратов. По заявлению Anduril, сенсор обладает широким динамическим диапазоном и небольшими ограничениями на наблюдение в направлении Солнца, благодаря чему способен получать изображения даже в условиях полной темноты. При этом он не боится прямого попадания солнечного света в объектив, если съёмка проводится на освещённой стороне.

Испытания нового оптического комплекса и другого передового оборудования проводятся на спутнике Anduril-216, запущенном в июле 2026 года в качестве попутной нагрузки ракеты SpaceX. Аппарат размером с микроволновку работает на высоте около 590 км и примерно треть каждого витка проводит в тени Земли. Именно на этом участке орбиты инфракрасная аппаратура демонстрирует преимущество перед обычными оптическими камерами.

Платформу спутника изготовила компания Apex Space. Помимо инфракрасного сенсора Anduril, на борту установлены два оптико-электронных датчика сторонней разработки, вычислительный модуль для обработки данных непосредственно на орбите и система управления электропитанием полезной нагрузки. Проект финансировался самой Anduril, без отдельного государственного контракта на создание демонстрационного аппарата. При этом компания не намерена создавать спутники самостоятельно, и продолжит заказывать платформы на стороне.

Важной частью комплекса стал бортовой вычислительный модуль Mission Compute Module. Он предназначен для объединения информации от разных датчиков, обработки изображений и формирования решений о сопровождении объектов непосредственно на спутнике, без необходимости передавать исходные данные на Землю для анализа. Модуль рассчитан на выполнение ресурсоёмких алгоритмов искусственного интеллекта и имеет архитектуру со сменными вычислительными платами, позволяющую подключать стороннее программное обеспечение.

В качестве примера работы инфракрасного сенсора компания предоставила фотографию серпа Луны над краем Земли. Снимков спутников на ночной стороне планеты нет. По словам разработчиков, датчик может не только засекать инфракрасное излучение от спутников в виде пятна, но и различать на снимке отдельные детали.

Сейчас разработчики оптимизируют систему для наблюдения за объектами на низкой околоземной орбите, рассматривая в перспективе её применение на других орбитах и в окололунном пространстве. Anduril намерена продавать получаемые данные компаниям и государственным органам, не планируя поставлять кому-либо готовые космические «тепловизоры».

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Теги: космическая миссия, инфракрасная камера
космическая миссия, инфракрасная камера
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