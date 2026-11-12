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Астрономы засекли загадочный невидимый объект, который не укладывается в известную физику

Астрометрические данные европейского спутника «Гайя» (Gaia) вновь подбросили астрономам загадку: в космосе, на расстоянии нескольких тысяч световых лет, обнаружен компактный объект, образование которого невозможно объяснить в рамках современных теорий эволюции звёзд. Разгадка этой тайны может значительно продвинуть учёных в понимании Вселенной.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

По понятным причинам объект с обозначением J0008+0128 и ориентировочным размером около 20 км не удастся увидеть с такого расстояния. Поэтому его исследование основано на совместном анализе спектроскопических и астрометрических наблюдений. Прежде всего, судить об объекте позволяет его гравитационный партнёр по системе — красный гигант, с наблюдением которого никаких проблем нет.

Для измерения лучевой скорости красного гиганта использовались данные обзоров LAMOST и SDSS/APOGEE, а также наблюдения телескопа Северной оптической обсерватории (NOT). Астрометрические измерения европейского космического телескопа «Гайя» (Gaia) позволили дополнить картину движения звёзд и определить параметры орбиты. Анализ спектров высокого разрешения также показал отсутствие спектральных линий, которые могли бы принадлежать второй звезде. Таким образом, исследователи получили убедительные свидетельства присутствия в системе невидимого компактного объекта.

Масса красного гиганта оценивается в диапазоне 1,2–2,7 массы Солнца. Для невидимого компаньона получен диапазон 1,8–2,8 солнечной массы. Орбитальный период системы составляет приблизительно 1220 суток, эксцентриситет — около 0,1, то есть орбита сравнительно близка к круговой. При этом она слишком велика, чтобы невидимый и явно сверхмассивный объект мог перетянуть на себя часть массы компаньона и таким образом вырасти до измеренных размеров.

Именно сочетание большой массы компактного объекта и значительного расстояния между компонентами делает систему необычной. Если компаньон действительно является нейтронной звездой, как предположили учёные, то он относится к исключительно массивным представителям этого класса, которые до сих пор не наблюдались в природе и даже не воспроизводятся в моделях. Они буквально не укладываются в рамки современных представлений об эволюции звёзд.

Авторы проверили возможные сценарии эволюции системы с помощью тысяч компьютерных симуляций, включая модели эволюции двойных звёзд POSYDON. Однако ни одна из них не смогла воспроизвести наблюдаемые физические и орбитальные характеристики J0008+0128.

Исследователи рассматривают несколько гипотез: образование необычно массивной нейтронной звезды непосредственно при взрыве сверхновой либо существование в прошлом тройной системы, в которой два внутренних компонента впоследствии слились. Во втором случае это могло быть слияние нейтронной звезды с обычной звездой или двух нейтронных звёзд.

Уточнение параметров сверхмассивной нейтронной звезды, если это действительно она, позволит получить ряд ограничений для определения границы между нейтронными звёздами и чёрными дырами. Точнее, это поможет лучше понять различия между звёздами, взрывы которых в виде сверхновых заканчиваются образованием нейтронных звёзд или чёрных дыр.

Если это нейтронная звезда, то новые параметры дадут представление о плотности её вещества и его способности противостоять гравитационному коллапсу и превращению в чёрную дыру. Для впервые обнаруженного сверхмассивного объекта в этой категории звёздных остатков новые данные станут настоящим открытием, способным помочь учёным продвинуться в понимании Вселенной и, что не исключено, обнаружить в физике кое-что новое.

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Теги: астрономия, нейтронные звезды
астрономия, нейтронные звезды
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