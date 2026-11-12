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Binance полностью возместила клиентам украденные хакерами активы на $6,3 млрд

Криптовалютная биржа Binance завершила возмещение клиентам всех цифровых активов, похищенных хакерами в результате самого крупного за историю инцидента такого рода. Для компенсации ущерба компания использовала более $6,34 млрд собственных средств. Возмещение чуть затянулось по времени, поскольку компании пришлось приобретать редкие токены.

Источник изображения: Binance

Источник изображения: Binance

По данным биржи, для покрытия ущерба использовались три источника: часть резервного «Фонда безопасных активов для пользователей» или SAFU, по-английски (Secure Asset Fund for Users), средства страхового фонда для торговли фьючерсами (Futures Insurance Fund) и корпоративная казна. Недостающие токены приобретались на открытом рынке и через внебиржевые сделки. Такой подход позволил восстановить обеспечение именно в тех криптовалютах, которые были затронуты атакой, а не просто компенсировать их стоимость денежным эквивалентом. Binance также пообещала пополнить SAFU примерно до $1 млрд, чтобы сохранить его в качестве отдельного резерва для защиты пользователей.

Одновременно Binance обновила систему подтверждения резервов Proof of Reserves (PoR), которая охватывает 198 токенов и позволяет пользователям проверять наличие резервов, соответствующих обязательствам биржи перед клиентами. Таким образом, биржа расширяет доступность публики к проверке своих резервов, хотя это не может считаться независимым аудитом всех финансовых обязательств компании.

Согласно расследованию Binance, хакеры использовали поддельное собеседование для компрометации компьютера компании и внутреннего инструмента на базе искусственного интеллекта. Это позволило им получить контроль над горячими кошельками и вывести средства на сумму $6,34 млрд. Атаку связывают с хакерской группой, якобы контактирующей с организациями из Северной Кореи.

Атака состоялась 29 октября. К 1 ноября Binance смогла возместить 95 % украденных у неё токенов и начала вывод средств. Но понадобилось ещё десять дней, чтобы найти и приобрести редкие и малоликвидные токены. Затраты на покупку токенов Binance обещает не перекладывать на клиентов.

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Теги: binance, криптовалюта, хакерская атака
binance, криптовалюта, хакерская атака
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