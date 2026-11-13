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E Ink добавила электронным чернилам красок — дисплеи Spectra 6 теперь несут девять базовых цветов вместо шести

Компания E Ink представила обновлённую цветную электронную бумагу Spectra 6 — Spectra 6 9-Color, в которой количество базовых цветов увеличено с шести до девяти. Расширенная цветовая палитра позволяет точнее передавать оттенки, сглаживать цветовые переходы и делает пиксельную зернистость малозаметной.

Источник изображения: Aura

Цифровая фоторамка Aura Ink 10" с экраном E Ink Spectra 6 9-Color. Источник изображения: Aura

По уверениям разработчиков, таким образом качество цветного изображения на электронной бумаге ещё сильнее приближается к обычной печатной фотографии. Технология предназначена, прежде всего, для цветных дисплеев цифровых фоторамок, рекламных панелей, информационных экранов, цифровых картин при оформлении интерьеров и других устройств, способных заменять традиционные бумажные носители.

В исходной версии Spectra 6 использовались шесть базовых цветов: чёрный, белый, красный, жёлтый, синий и зелёный. В новой модификации к ним добавлены оранжевый, голубой и светло-зелёный. Расширение палитры позволяет формировать более плавные переходы между оттенками, улучшать передачу полутонов и уменьшать зернистость изображения.

Источник изображения: E Ink

Источник изображения: E Ink

Для управления девятью цветовыми компонентами требуется более сложная электроника: дисплей должен работать в связке с системной микросхемой SoC и специализированным контроллером временных диаграмм E Ink TCON (Timing Controller). Первоначально производитель планирует выпускать экраны нового типа с диагональю 10 дюймов.

Первым устройством с улучшенным цветным экраном стала цифровая фоторамка Aura Ink 10". Она оснащена 10-дюймовым дисплеем E Ink с разрешением 1600 × 1200 пикселей и плотностью 200 точек на дюйм. Для дополнительного улучшения изображения компания Aura использует собственный алгоритм дизеринга — имитации промежуточных оттенков посредством пространственного распределения пикселей разных цветов. В сочетании с девятью базовыми цветами это позволяет точнее воспроизводить оттенки кожи, мелкие детали текстур и плавные переходы яркости.

Фоторамка работает от аккумулятора и, по заявлению производителя, может обходиться без подзарядки до трёх месяцев при смене одной фотографии в день. При заказе на сайте производителя она стоит $349.

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Теги: электронные чернила, фоторамка, e ink
электронные чернила, фоторамка, e ink
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