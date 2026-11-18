Этот год показал, что инженеры GIGABYTE умеют делать отличные рабочие лошадки. Так, весной на нашем сайте вышло сравнительное тестирование 7 игровых лэптопов стоимостью до 100 000 рублей — в системе координат «цена — производительность — удобство использования» модель GAMING A16 CTH, пожалуй, проявила себя ярче всех. К сожалению, уже ближе к концу года все без исключения ноутбуки заметно подорожали. Теперь модели с графикой уровня GeForce RTX 4050 образуют новый средний класс в категории мобильных компьютеров. Однако наш обзор свеженького EAGLE 9MJ наглядно показывает, что не все так уж и плохо. Могло быть и хуже.

⇡#Технические характеристики и комплектация

В продаже в России вы встретите две модели: EAGLE 9MJ и EAGLE 9LJ, объединенные в серию EAGLE GL6J. Запутаться на самом деле не получится: в 9MJ используется мобильная версия GeForce RTX 4050, а в 9LJ — GeForce RTX 3050. Прочие характеристики у ноутбуков одинаковые.

GIGABYTE EAGLE 9MJ Основной дисплей 16″, 1920 × 1200, IPS, 165 Гц Центральный процессор AMD Ryzen 5 7533HS Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 Гбайт GDDR6 Оперативная память 16 Гбайт DDR5-4800 (максимум — 64 Гбайт) Установка накопителей 2 × M.2 PCI Express 4.0 x4



У тестовой модели — 1 × GIGABYTE G440E512G 512 Гбайт Сетевые возможности Realtek RTL8852CE (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.2)



Realtek RTL8168/8111 (1000 Мбит/с) Интерфейсы 1 × USB 2.0 Type-A

2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen1 Type-C

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Встроенный аккумулятор 61 Вт⋅ч Внешний блок питания 135 Вт, 370 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), проприетарный разъем Размеры 358 × 263 × 24 мм Масса ноутбука 2,2 кг Операционная система Windows 11 Home

Без ОС Гарантия 1 год Цена в России от 110 000 рублей

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Новенькие EAGLE 9MJ и EAGLE 9LJ доступны в продаже в одном цветовом исполнении — космическом сером. Устройство смотрится стильно и презентабельно — это отмечают многие покупатели. Корпус лэптопа целиком выполнен из пластика матовой текстуры. На ощупь он — приятен, в быту — практичен. Качество сборки «Орла» нареканий не вызывает: все детали корпуса идеально подогнаны; клавиатура прогибается только при очень сильном надавливании; деформировать крышку руками окажется не так-то просто — у тебя совершенно нет ощущения, что держишь в руках какую-то китайскую пластиковую поделку.

На мой взгляд, героя сегодняшнего обзора всегда можно брать с собой. Масса устройства равна 2,2 кг, а в комплекте с ним идет компактный и легкий внешний блок питания. Зарядное устройство весит всего 370 г! Да, EAGLE 9MJ поддерживает технологию Power Delivery 3.0, но при таких раскладах покупать второй БП нет никакого смысла. Толщина корпуса без учета резиновых ножек меняется в диапазоне от 19,5 до 24 мм — вполне стандартные и комфортные показатели для модели, оснащенной 16-дюймовымой матрицей.

Веб-камера, микрофон и датчики распложены сверху. Камера поддерживает разрешение 720p. Толщина рамок сверху и по бокам составляет 10 и 6 мм соответственно. В конструкции шасси EAGLE 9MJ используются прочные тугие петли, однако крышка спокойно раскрывается одной рукой. При этом максимальный угол составляет 180 градусов.

С функциональностью у EAGLE 9MJ все в порядке — я твердо в этом уверен. Такого набора интерфейсов точно хватит для работы и развлечений. Смотрите, с одной стороны, несколько странно в конце 2026 года знакомить читателей с ноутбуком, использующим современную платформу и порт USB 2.0 (здесь он распаян на правой стороне корпуса). Но ведь дома к нему с вероятностью 99,9 % подключится мышь или адаптер беспроводной связи. Мы все же говорим об игровой системе! По-настоящему быстрых разъемов с пропускной способностью 10 Гбит/с и быстрее здесь нет, однако единственный USB-порт C-типа, помимо поддержки Power Delivery 3.0, работает в том числе и в режиме DisplayPort. Значит, с другой стороны, к EAGLE 9MJ можно подключить сразу два монитора, чего вполне хватит, например, для организации рабочего пространства в офисе или дома.

Клавиатура EAGLE 9MJ не имеет цифрового блока. Эргономика, раскладка и функциональность такие же, как у недавно протестированных 16-дюймовых моделей GIGABYTE. Так, основные кнопки здесь — большие и широкие. Производитель утверждает, что их площадь составляет 106 % в сравнении с клавишами конкурентов. Пожалуй, этой концепции не соответствуют только кнопки со стрелками — вот ими в стареньких аркадных играх пользоваться оказалось не очень удобно. В остальном же все выглядит, если так можно выразиться, очень пристойно.

На официальном сайте сказано, что колпачки кнопок изогнуты определенным образом (профиль Golden Curve) и обеспечивают тем самым комфортную и бесшумную работу как во время развлечений, так и на работе. Шум во время набора текста не превышает 30 дБ. Ход кнопок составляет 1,7 мм. А еще клавиатура оснащена белой подсветкой без возможности ее кастомизации.

Размеры тачпада составляют 133 × 90 мм — он удобен, точен и отзывчив. Нажатие на сенсорную панель осуществляется с громким, хорошо ощущаемым тактильно щелчком.

Нижнюю крышку лэптопа снять несложно, однако ее края неохотно выскакивают из защелок. Во время обслуживания устройства действуйте предельно аккуратно. Заглянуть «под капот» EAGLE 9MJ определенно стоит. Со временем вы точно захотите установить в систему еще один модуль оперативной памяти на 16 Гбайт, а также SSD на 1-2 Тбайт. Авось и дефицит чипов памяти к тому моменту поутихнет.

Кулер ноутбука чистить несложно — он оснащен одним вентилятором. Система охлаждения центрального процессора и графического чипа насчитывает три медные теплотрбуки и два радиатора. Такой конструкции оказывается более чем достаточно для эффективного отвода 80-90 Вт тепла — в этом вы убедитесь чуть позже.

Отрадно видеть, что серия игровых лэптопов EAGLE GL6J комплектуется качественными IPS-матрицами. В случае с тестовым ПК речь идет о модели дисплея B160UANAC.J — она обладает высокой яркостью, контрастностью (в рамках технологии) и соответствует стандарту sRGB. Ошибки в передаче цветов присутствуют, но они незначительные. С учетом оценки всей конфигурации EAGLE 9MJ такой дисплей точно удовлетворит большинство геймеров. На практике выходит так, что видеоролики и геймплей на экране смотрятся сочно, привлекательно и глубоко.

GIGABYTE EAGLE 9MJ

(матрица — B160UANAC.J) Минимальная яркость, кд/м2 21 Максимальная яркость, кд/м2 407 Цветовая температура, К 7400 Контрастность 1387:1 Цветовой охват sRGB, % 99 Цветовой охват DCI-P3, % 70 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,85 (3,91) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,73 (2,57) Углы обзора соответствуют заявленным

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор AMD Ryzen 7 7700, оперативная память DDR5-6000 (38-38-38-78), видеокарта GeForce RTX 4070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2026 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 610.47 и AMD Chipset Driver 8.02.18.557.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 5.1.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench 2024 1.0 и Cinebench 2026 1.0. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.32912. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Тестирование проводилось в 12 играх в двух популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080) и WQHD (2560 × 1440). Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

Battlefield 6. DirectX 12. Миссия Always faithful. Performance preset — custom, graphics quality — high, fixed resolution scale — 100, frame rate limiter — выкл., dynamic resolution scale — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., TAA, upscaling technique — выкл., AMD FSR — выкл., future frame rendering — выкл., performance overlay — выкл.

Doom: The Dark Ages. VK/DXGI. Программа оценки «Глубинный лес». Вертикальная синхронизация — выкл., режим масштабирования разрешения — выкл., поле зрения — 90, глубина поля зрения и хроматическая аберрация — вкл., шейдинг с переменной частотой — выкл., TAA, NVIDIA Reflex — выкл., размытие в движении — вкл., интенсивность размытия в движении — «Выс.», качество размытия в движении — «Выс.», трассировка пути — выкл., общее качество — «Выс.», размер текстурной памяти — 2048, режим цветовой слепоты — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл., усиление резкости FidelityFX — выкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, устранение широкоугольных искажений — вкл. (50 %), размытие в движении — вкл. (33 %), комплект настроек графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, TAA, разное — «Высок.», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высок.», растительность — «Ультра», качество эффектов — «Высок.», качество тумана — «Высок.», SSAO, тени — вкл. (100 %), контактные тени — вкл., подповерхностное рассеяние — вкл., качество подповерхностного рассеяния — «Высок.».

Crimson Desert. DirectX 12. Холмы невозврата. Режим масштабирования — выкл., генерация кадров — выкл., пресет — «Кинематографическое», трассировка лучей — выкл.

007 First Light. DirectX 12. Игольное ушко. Масштабирование разрешения — выкл., качество текстур — «Ультра», фильтр текстур — 16x, уровень детализации — «Ультра», качество рельефа — «Ультра», качество теней — «Ультра», качество объемного тумана — «Ультра», качество объемных эффектов — «Ультра», качество глобального освещения — «Ультра», качество отражений — «Ультра», эффекты постобработки — вкл., доступность — выкл.

The Last of Us Part II. DirectX 12. Пролог. Метод масштабирования — выкл., режим сглаживания — TAA, режим задержки NVIDIA — выкл., генерация кадров — выкл., динамическое масштабирование — выкл., вертикальная синхронизация — выкл., конфигурация — «Максимум», фильтрация текстур — «Анизотропная 16x».

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

Обязательно установите пакет приложений GIGABYTE GiMATE — вашего персонального ИИ-помощника. Программное обеспечение при помощи искусственного интеллекта поддерживает несколько функций, отвечающих за энергопотребление ноутбука, его производительность, работу кулера, работу аудио и звука, а также за безопасность пользователя и его данных. В частности, в GIGABYTE GiMATE доступно несколько режимов работы системы охлаждения — компьютер подстраивается под задачи, которые выполняет пользователь. Тестирование EAGLE 9MJ проводилось с включенной глобальной предустановкой «Игры», а быстродействие CPU и GPU регулировалось при помощи пресетов «Производительность», «Баланс» и «Тишина».

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench 2026) «Производительность» «Баланс» «Тишина» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,3 4,3 4,1 Температура ЦП, °C Максимальная 95 95 90 Средняя 92 92 85 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 53,7 46,3 40,4 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 57 55 45 Производительность, баллы (больше — лучше) 2204 2185 2131

В режимах «Производительность» и «Баланс» лэптоп работает довольно шумно. Система выживает максимум из Ryzen 5 7533HS в рамках своих возможностей. Мы видим, что кулер обеспечивает стабильную работу 6-ядерника на частоте 4,3 ГГц — энергопотребление центрального процессора приближается к внушительному для этого чипа показателю в 60 Вт (базовое значение «ряженки» составляет 35 Вт). Нагрев «камня» — высокий, зато быстродействие EAGLE 9MJ в некоторых задачах вплотную приближается к уровню лэптопов из других ценовых категорий.

Интересности на этом не заканчиваются. Так, режим «Тишина» в ноутбуке полностью оправдывает свое название. А еще мы видим, что Ryzen 5 7533HS после активации этой предустановки стал заметно меньше греться, система работает тише, но производительность связки «процессор — память» в некоторых задачах падает ненамного — на 3-5 % в среднем. Следовательно, мы смело можем использовать EAGLE 9MJ в режиме «Тишина» в 99 % случаев, когда не играем.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7460 Essentials, баллы 8721 Productivity, баллы 13363 Digital Content Creation, баллы 9792 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2024 Все ядра, баллы 557 Одно ядро, баллы 83 Cinebench 2026 Все ядра, баллы 2204 Одно ядро, баллы 330 GPU, баллы 32038 Blender 5.1.2 CPU, с 619 GPU, с 114 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 5643 Два ядра, баллы 1748 Одно ядро, баллы 872 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 1940 Steel Nomad, баллы 1799 Steel Nomad Light, баллы 8008 3DMARK Time Spy Общий балл 7832 Графика, баллы 8025 Центральный процессор, баллы 6897 3DMARK Fire Strike Общий балл 19067 Графика, баллы 22003 Физика, баллы 21156

Я напомню, что на графиках отображены результаты всех готовых систем, протестированных по единой методике в этом году. Очевидно, что сравнивать EAGLE 9MJ напрямую с прочими игровыми моделями, представляющими иной класс устройств, нет никакого смысла. Та же GIGABYTE продает в России лэптопы, производительность которых оказывается гораздо выше многих современных десктопов — но и стоят такие «монстрбуки» соответствующе.

А еще я напомню про суровые реалии рынка: лэптопы с 8- и 10-ядерными чипами AMD и Intel, оснащенные мобильной версией GeForce RTX 5060, с недавних пор стоят не меньше 150 000 рублей. Тем не менее мы видим, что герой обзора в повседневных и рабочих задачах достойно смотрится на фоне более производительных и дорогих ноутбуков. В целом все мобильные устройства, протестированные в этом году, находятся на своих местах, исходя из того набора чипов и компонентов, которыми они обладают.

В играх EAGLE 9MJ ведет себя несколько иначе.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Производительность» «Баланс» «Тишина» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1755 МГц, 16 Гбит/с 1755 МГц, 16 Гбит/с 1755 МГц, 16 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2379 2304 2086 Реальная средняя частота памяти, МГц 1680 1425 1419 Уровень шума, дБА 51,9 49,1 41,1 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 63 56 46 14 14 14 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 64 62 64 66 65 67 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 69 67 70 86 84 86 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 1940 1863 1735 3DMARK Steel Nomad, баллы 1799 1627 1556

В режимах «Производительность» и «Баланс» система работает довольно шумно — придется использовать гарнитуру в это время. Зато видно, что EAGLE 9MJ — это холодный ноутбук, так как средние показатели нагрева центрального процессора и графического чипа не превышают 70 градусов Цельсия. Значит, кулер лэптопа полностью справляется с охлаждением такого тандема, как Ryzen 5 7533HS и GeForce RTX 4050, — здесь система охлаждения отводит больше 80 Вт энергии.

В режиме «Тишина» ноутбук работает заметно тише, все еще несильно греется, а его быстродействие в бенчмарках и играх падает ненамного. Следовательно, для некоторых проектов этот пресет тоже хорошо подходит. Сорок часов, проведенных в ZERO PARADES, не дадут соврать.

Кстати, об играх. Давайте честно: GeForce RTX 4050 не «тянет» современные ААА-блокбастеры с использованием максимального качества графики. Как видите, ни в одной игре при использовании преимущественно максимального качества графики не получено стабильного среднего фреймрейта в 60 кадров в секунду. Однако этот факт не делает EAGLE 9MJ неигровым ноутбуком. Во-первых, потому что игры бывают разные. Во-вторых, потому что очень часто в играх графика — не главное. К примеру, в популярные онлайн-игры, такие как Counter-Strike 2 и Dota 2, удобнее играть с использованием низкого качества графики. В Battlefield 6, Helldivers 2 и многие другие сетевые проекты, насколько мне известно, тоже далеко не всегда играют исключительно на ультра-настройках.

Смотрите, EAGLE 9MJ протестирован по методике — результаты вы видите. А еще я запустил на ноутбуке The Witcher 3: Wild Hunt (версия — Complete Edition), Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance II и The Last of Us Part II с использованием высокого качества графики — и во всех случаях получил средние 60+ FPS с редкими просадками до 40-45 FPS. Играть с такими настройками оказалось очень даже комфортно, а сама картинка на экране ненамного изменилась в худшую сторону. Главное здесь — вписаться в лимит памяти GeForce RTX 4050.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) Full HD AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 142 70 Battlefield 6 52 37 Doom: The Dark Ages 40 29 Baldur’s Gate III 55 30 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 51 36 Cyberpunk 2077 47 30 Kingdom Come Deliverance II 24 18 Black Myth: Wukong 22 18 Tainted Grail: The Fall of Avalon 49 33 Crimson Desert 37 27 007 First Light 40 25 The Last of Us Part II 42 28

В лэптопе используется аккумулятор на 61 Вт⋅ч. В режиме «Тишина» с отключенной дискретной графикой полного заряда батареи достаточно для обеспечения минимум восьми часов работы устройства. Это средний показатель для систем подобного класса.

Напоминаю про поддержку технологии Power Delivey 3.0. А еще EAGLE 9MJ оснащен функцией быстрой зарядки: аккумулятор лэптопа восстанавливает ячейки с электричеством с 0 до 50 % всего за полчаса.

Время автономной работы, яркость экрана 150 кд/м2 Веб 8 ч Просмотр видео 9 ч 36 м

Как уже было сказано, GIGABYTE в совершенстве освоила выпуск качественных рабочих лошадок, и протестированная новинка компании не стала исключением. Так, EAGLE 9MJ весьма удобно пользоваться. Лэптоп ладно скроен и в целом его уровень игровой (и не только) производительности оказался на 100 % прогнозируемым. Мобильная версия GeForce RTX 4050 сегодня все еще способна обеспечить комфортный геймплей в современных ААА-играх. Приятно, что производитель не стал экономить на дисплее, — это деталь ноутбука является визитной карточкой всей серии EAGLE. На чем здесь сэкономили, тоже видно: система не получила быстрых современных портов, а автономность устройства по современным меркам находится на среднем уровне.